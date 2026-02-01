Казахстан на очереди: первый заказ на новую БМП TITAN

2 523 12
Казахстан на очереди: первый заказ на новую БМП TITAN

Минобороны Сингапура заключило контракт с местной компанией ST Engineering на поставку БМП «нового поколения» TITAN на базе платформы Terrex s5 8x8, что стало первым для неё заказом. Количество закупаемых машин и их стоимость не раскрываются, но, по оценкам аналитиков, цена одного экземпляра составляет от $3,5 до 4,5 млн – за такую сумму можно приобрести Leopard 2A4 в хорошем состоянии.

Боевая масса платформы БМП составляет 32 т (35 т – на неплавающем варианте), длина 8,3 м, ширина 3 м, высота 2,7 м (без вооружения). Размещается экипаж из 2 чел. и 10 бойцов десанта.



Бронирование позволяет выдерживать попадание пули от патрона 14,5х114 мм и подрыв 10 кг ВВ. Днище V-образное, сиденья десанта энергопоглощающие, подвесные.

Амфибийная (слева) и неплавающая версии Terrex s5:



Машина оборудована турбодизелем на 711 л.с. (почти как у танка), независимой гидропневматической подвеской с системой централизованной подкачки шин. Максимальная скорость по шоссе 120 км/ч. Запас хода до 1000 км. На воде разгоняется до 8–10 км/ч за счёт двух гребных винтов. Может работать при волнении моря до 3 баллов. Но неясно, Сингапур закупил плавающую или «сухопутную» версию; при этом на рендере Минобороны волноотражатель отсутствует.

Terrex S5 имеет цифровую «нервную систему» на основе шины данных стандарта NATO (NGVA), позволяющей управлять как бортовыми, так и внешними средствами, например, дронами. Большой вес платформы (до 35 тонн) позволяет размещать на ней разнообразное вооружение, оборудование и броню, не приводя к потере мобильности.

Машины на базе Terrex s5:



Боевая комплектация БМП TITAN, заказанной Сингапуром, не раскрывается. Но известно, что она будет оснащена ДУБМ Adder RWS 30. Исходя из этого, можно предположить, что машина получит на вооружение 30-мм автоматическую пушку Mk44 Bushmaster II, способную использовать снаряды с дистанционным подрывом, что немаловажно для борьбы с дронами; спаренный 7,62-мм пулемёт и, возможно, дополнительный дистанционно управляемый пулемёт 12,7 мм; ПУ для ПТУР Spike LR2 (израильская разработка, Сингапур производит по лицензии).

СУО является передовым продуктом – это система панорамного обзора 360°, где ИИ сам подсвечивает цели и предлагает оператору приоритеты в поражении.

ТТХ Terrex s5:



Поставки для армии Сингапура планируется начать с 2028 года. При этом «на очереди» имеется уже второй заказчик. Казахстан намерен приобрести 200 (а в дальней перспективе 500) экземпляров. Машина с местным обозначением Barys-A получит собственный ДУБМ «Ансар», который будет снаряжён 30-мм пушкой 2А72, 7,62-мм ПКТМ, автоматическим гранатомётом и ПТРК (вероятно, «Шершень»).

Однако Казахстан закупит плавающую БМП не на новой базе Terrex s5, а на платформе Terrex 2 – предыдущего поколения, но с учётом новых наработок. Этот корпус имеет меньшую массу (около 20-25 т), выдерживает попадание бронебойной пули от патрона 7,62х51 мм и подрыв 8 кг ВВ, не имеет гидропневматической подвески. На местном заводе компании Kazakhstan Paramount Engineering уже прошли модернизацию 200 бронемашин Terrex (вероятно, в интересах армии Сингапура, на вооружении которого состоит 435 единиц более ранних моделей).

12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Степняк Звание
    Степняк
    +3
    Сегодня, 08:24
    Зазор между колёсами и бортом большеват. Для РПГ-7 там мёдом намазано. Да и сам борт без угла отражения. Плоское легче бьётся.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 08:38
      Меня другое смущает 3 ляма мнжим на 500 получаем 1.5 лярда и это мимо России Казахстан медленно но верно превращается в Украину (все дальше и дальше от России) и ведь глупцы не смотрят на карту где у них нет границ с НАТо а русское население которое при нужде мы будем защищать военными средствами есть
      1. Степняк Звание
        Степняк
        +1
        Сегодня, 08:54
        Мне, честно говоря, в этом вопросе больше интересна техническая сторона. Тема очень близкая. А вот:
        1.5 лярда и это мимо России

        это меня не волнует вообще. Во-первых деньги в нашей стране, по большей части, расходуются как-то не туда, куда надо. Во-вторых я принципиальный противник торговли продукцией своего ВПК. Пуля от патрона, проданного за границу, имеет теоретическую возможность прилететь в тело нашего солдата. Даже если продавать хорошеему другу, который завтра может перестать быть другом (Украина, например). Или друг перепродаст моему врагу (Болгария). Или два моих друга схлестнутся между собой и моя пуля убьёт одного из них (Таджикистан vs Киргизия).
        а русское население которое при нужде мы будем защищать военными средствами

        В этом вопросе тоже не всё так просто. Некий Иванов в составе ВСУ - не такой уж редкий случай. Я помню тех прибалтийских лётчиков, которых Россия вытаскивала из индийской тюрьмы. Потом, где-то через годик, брали у одного из них интервью на улицах Риги, или Таллина. Не помню уже. Жаловался бедолага, что на работу больше не берут, хотя до России оттуда пешком дойти можно было. Я вот из Казахстана как-то добрался, хотя это было ОЧЕНЬ не просто. Я ведь не обладаю дифицитной специальностью лётчика. А эти, что там продолжают сидеть, как-то моего сочувствия не вызывают совершенно.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:26
    можно приобрести Leopard 2A4 в хорошем состоянии.

    Горят за милую душу..... Казахи альтернативу нашли...
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:30
    Казахстан намерен приобрести 200 (а в дальней перспективе 500) экземпляров.

    И Казахстан туда же! С кем бороться планирует?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 09:06
      А что бы было.... Мали ли.... wink
  4. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +1
    Сегодня, 08:30
    Ящик гигант пуля не берет, а граната остановит. С кем Сингапур может бодатся?
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 08:30
    очень высокий профиль, особенно сбоку. они там стоя что ли располагаются? хорошая мишень для Ланцетов и прочих дронов.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 08:59
      Для дронов низкая высота уже не является препятствием.
      Что касается высоты - полметра клиренс, полметра противоминное разнесенное дно, полтора метра боевое отделение для комфортного размещения экипажа, плюс сверху многослойная разнесенная крыша.
      Хотя 2,7 метра без модуля вооружения - это, конечно, впечатляет……..
  6. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +2
    Сегодня, 08:37
    Видимо у заказчика боевые действия будут другими нежели на сво.
  7. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 08:47
    Современные требования защиты требуют огромных размеров и веса - хорошая иллюстрация.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 08:51
    Центр тяжести у этой техники таков, что первый резкий поворот (на высокой скорости) грозит опрокидыванием...Для дронов хорошая цель...Словом, для казахов в самый раз - они там будут ходить в полный рост...