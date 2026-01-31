Глава МИД Ирана: Тегеран не станет заключать сделку с американцами на их условиях
Тегеран не станет заключать сделку с американцами на их условиях. Он отвергает требования Вашингтона.
Такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Арагчи на брифинге по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, которые состоялись в Стамбуле.
Он заявил, что руководство Исламской Республики никому не позволит диктовать свою волю. Дипломат сказал, что Тегеран не пойдет на переговоры под давлением.
Арагчи заявил:
Он отметил, что представители Ирана готовы сесть за стол переговоров, если в их основе будут лежать взаимная выгода и взаимоуважение.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал угрозы в адрес Тегерана. Он грозил повторными атаками, если Иран не пойдет на ядерную сделку.
В газете The New York Times утверждалось, ссылаясь на европейские и американские источники, что Соединенные Штаты предъявили Тегерану перечень требований. В него входит отказ Исламской Республики от обогащения урана, ограничение количества и дальности баллистических ракет, а также прекращение поддержки проиранских вооруженных формирований, в числе которых называют ливанскую «Хизбаллу», йеменских хуситов и почему-то палестинский ХАМАС.
В ответ иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к переговорам при условии отказа противоположной стороны от давления. По его словам, при угрозах применения военной силы никакая дипломатия невозможна.
