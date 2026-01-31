Глава МИД Ирана: Тегеран не станет заключать сделку с американцами на их условиях

Тегеран не станет заключать сделку с американцами на их условиях. Он отвергает требования Вашингтона.

Такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Арагчи на брифинге по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, которые состоялись в Стамбуле.

Он заявил, что руководство Исламской Республики никому не позволит диктовать свою волю. Дипломат сказал, что Тегеран не пойдет на переговоры под давлением.

Арагчи заявил:

Мы ни в коем случае не готовы согласиться с диктатом и навязыванием.

Он отметил, что представители Ирана готовы сесть за стол переговоров, если в их основе будут лежать взаимная выгода и взаимоуважение.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал угрозы в адрес Тегерана. Он грозил повторными атаками, если Иран не пойдет на ядерную сделку.

В газете The New York Times утверждалось, ссылаясь на европейские и американские источники, что Соединенные Штаты предъявили Тегерану перечень требований. В него входит отказ Исламской Республики от обогащения урана, ограничение количества и дальности баллистических ракет, а также прекращение поддержки проиранских вооруженных формирований, в числе которых называют ливанскую «Хизбаллу», йеменских хуситов и почему-то палестинский ХАМАС.

В ответ иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к переговорам при условии отказа противоположной стороны от давления. По его словам, при угрозах применения военной силы никакая дипломатия невозможна.
  1. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 11:59
    Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал угрозы в адрес Тегерана.


    Но это то можно было и не писать. Доня уже каждому серьёзному в мире погрозить успел.
    Проще перечислить тех кому Доня ещё не грозил. ))))
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 12:04
    Тегеран не станет заключать сделку с американцами на их условиях. Он отвергает требования Вашингтона.

    Достойный ответ. Без всяких виляний хвостом и заискивания взглядами в глаза.
    1. bondov Звание
      bondov
      +2
      Сегодня, 12:17
      персы могут создать катастрофу - уничтожить нефтеполя С. Аравии, а это основа петродоллара, обрушить мировую экономику, закрывая пролив, уничтожить израиль, объявить мировой джихад - мочить по всему миру все еврейско-американское итд итп - у них все козыри... Трамп-Большая Синагога сам раскорячился в идиотской позе - поставил себя в дурацкое положение
  3. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 12:05
    , при угрозах применения военной силы никакая дипломатия невозможна.
    , и не нужна. Бомбу надо быстро делать было.
  4. Gerome Звание
    Gerome
    +1
    Сегодня, 12:09
    Трамп наших союзников прессует по беспределу, а Кремль ему жесты доброй воли оказывает по Украине ... sad
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:12
    В этих условиях Тегерану надо бить первыми,не дожидаясь агрессии...после некоторых потерь янки сами успокоятся.....
    1. nazgul-ishe Звание
      nazgul-ishe
      0
      Сегодня, 12:35
      "Как мы любим болтать и судачить. Напрягаться и митинговать Не реальные ставить задачи и козлов отпущенья искать."
      Они ещё от первого наезда не оправились.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 12:13
    Все это болтовня. У США первый пункт сделки, что вся персидская нефть американская и они сами ее Китаю продадут. Второй пункт не обогащать ядреные дела и покаяться перед Израилем. Это заведомо невыполнимые условия.
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 12:14
    Правильно персы, шлите их лесом. Если принять требования США в том виде, как они подали, то это ни что иное как добровольная сдача суверенитета.
    Матрасы на этом не успокоятся и дальше будут требовать передать власть засидевшемуся в США беглому иранскому принцу, распустить КСИР, распилить ракеты и вообще передать месторождения нефти в руки более "эффективных" управленцев.
  8. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 12:34
    . Глава МИД Ирана: Тегеран не станет заключать сделку с американцами на их условиях

    Ирану бесполезно разговаривать с США. А надо готовиться к войне.
    Здесь уместно вспомнить поговорку, приписываемую Чингисхану "когда ястреб когтит ягнёнка блеяние овцы не останавливает его".
    Я верю, что в течение 1-2 недель по нему будет нанесён удар США и Израилем.
    Причины для удара: Иран слаб как никогда, за 6 месяцев, прошедших с 12 дневной войны с Израилем, ПВО не восстановлено в довоенном объёме, сказываются многолетние санкции препятствующие нормальному развитию страны, 87 летний дряхлый старик рахбар, являющийся верховным лидером Ирана и не способный полноценно управлять страной, наличие более молодых иранцев, в том числе в КСИР, которые хотят сами управлять страной и не наводящие рахбара, жёстко подавленное восстание в Иране, для этого вызывали арабов, потому что не доверяли своим силовикам.
    И последний гвоздь в Иран это трусость и коррупция руководства , побоявшихся перекрыть Ормузский залив во время войны с Израилем.
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:48
    Тегеран не станет заключать сделку с американцами на их условиях

    Вот абсолютно верное решение иранцев.
    Пожелаю также и Кремлю делать.