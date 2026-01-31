ВС Польши заявили о нарушении воздушного пространства со стороны Белоруссии
Вооруженные силы Республики Польша выпустили официальное заявление, в котором утверждается, что в ночь с 30 на 31 января было вновь зафиксировано нарушение воздушного пространства со стороны Белоруссии. В сообщении сказано, что границу пересекли несколько объектов, которые были идентифицированы как воздушные шары.
Они двигались в соответствии с «текущими метеорологическими условиями», говорится в сообщении оперативного командования видов Вооруженных сил Польши. Военные радиолокационные системы вели непрерывное наблюдение за объектами. В целях безопасности в приграничном Подляском воеводстве были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства гражданской авиацией.
Польское общественно-политическое издание Do Rzeczy, комментируя это сообщение военного ведомства республики, отмечает, что это не первый подобный инцидент. В ночь со среды на четверг был зафиксирован вход в польское воздушное пространство объектов со стороны Белоруссии. Тогда военные сообщили, что также вели непрерывное наблюдение за объектами. В соответствии с действующими процедурами было введено ограничение на полет гражданской авиации.
Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши также сообщило, что оно находится в постоянном контакте с соответствующими службами и учреждениями, осуществляя постоянный обмен информацией и передавая необходимые данные о наблюдаемых объектах. Отмечается, что кроме как превентивного закрытия неба для гражданской авиации, другой угрозы данные объекты не представляют.
Ранее о пересечении границы воздушными шарами с территории Белоруссии регулярно сообщала Литва. Осенью прошлого года по этой причине Вильнюс принял решение о полном закрытии границы с РБ. Полеты воздушных шаров после этого не прекратились, однако огромные проблемы возникли у литовских грузоперевозчиков, которые везли товары транзитом через Белоруссию.
В результате весь грузовой трафик пошел через Польшу, которая более спокойно реагирует на нарушение своего воздушного пространства. Теперь литовские грузоперевозчики, владельцы приграничной транспортной инфраструктуры подсчитывают огромные убытки. Белоруссия никак не пострадала, а Польша получает очень хорошую выгоду от перенаправления транзита.
Известно, что метеозонды, запускаемые с территории Белоруссии, используются для контрабанды в ЕС сигарет. Причем литовская прокуратура в декабре прошлого года сообщила о задержании контрабандистов, которые оказались гражданами их же страны.
Это не охладило агрессивный пыл Вильнюса. Дошло до того, что президент Литвы Гитанас Науседа 26 октября прошлого года предложил не только закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область. При чем здесь российский эксклав, как это может повлиять на движение воздушных шаров из РБ, Гитанас не объяснил. Ситуация стала совсем комичной, когда солидарность с Литвой вслед за Латвией высказала Эстония, у которой нет общей границы с Белоруссией.
Информация