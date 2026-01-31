Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран

681 3
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран

По данным The Wall Street Journal, Пентагон и Белый дом подготовили несколько сценариев военной операции против Ирана. Документы, как утверждают источники издания, уже представлены на политическом уровне и варьируются от «точечных сигналов» до полноценной воздушной кампании.

В числе вариантов фигурирует так называемый «большой план». Он предполагает массированные удары по государственным объектам и инфраструктуре Корпуса стражей Исламской революции – фактически речь идет о попытке парализовать силовой контур Тегерана с воздуха. Классическая американская логика: сначала разрушить систему управления и демонстрировать превосходство, а уже потом предлагать «переговоры».



Есть и более ограниченные сценарии. Они ориентированы на поражение символических целей – с расчетом оставить пространство для эскалации, если Иран не проявит «договороспособности». Конкретные цели при этом держатся в секрете.

Показательно, что ранее о схожих наработках писала и The New York Times, ссылаясь на американских чиновников. То есть речь идет не о журналистской фантазии, а о системной подготовке – с участием Пентагона и Белого дома.

28 января Трамп объявил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии, пригрозив применением силы, «хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 года». Он также подчеркнул, что объем переброшенных сил превышает те, что были у Венесуэлы, и выразил уверенность, что Тегеран все же хочет заключить сделку с США.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 12:33
    Гегемон в волчьей шкуре!
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:40
    Занимался бы Трамп внутренними проблемами США. толку было бы больше.

    Масштабы протестов /майданов:

  3. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:57
    Не знаю, мне всегда казалось, что подготовка к серьезной войне ведется конкретно, без пафосных лозунгов, даже наоборот бдительность противника усыпляется.
    Пока же вижу грубый наезд, громкие же ответы, насколько серьезно кто готов воевать - сомнительно. Американская армада не очень достаточна даже для обезоруживающего удара и чтобы успешно ловить ответку.
    Союзников - ну не как при "Буре в стакане". Запасы для долгой войны достаточно истощены Украиной и Газой, производство на военные рельсы не поставлено.
    Израиль - вообще нет авианосец, и при повреждении уйти в родную базу на ремонт не сможет. Так что его интерес " наказать руками американцев Иран" может превратиться в то, что соседу мину заложили, а стена и потолок и на тебя тоже упали.