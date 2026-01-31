Продвижение к северо-западу от Гуляйполя: ВС РФ освободили село Петровка

Подразделения армии России продолжают наступать в районе города Гуляйполе Запорожской области, буквально ежедневно освобождая новые населенные пункты. Поступают сообщения об освобождении села Петровка (украинское название Святопетровка), расположенного к северо-западу от Гуляйполя.

В ходе боев бойцам «восточной» группировки нашей армии удалось выбить противника из населенного пункта и занять укрепрайон общей площадью около пяти квадратных километров. Потери ВСУ оцениваются до двух взводов живой силы и до 10 единиц техники из состава 225-й ОШП ВСУ и 102-й обрТрО.






Освобождение Петровки существенно осложнит логистику украинских формирований в районе населенных пунктов Зализничное и Верхняя Терса. Помимо этого, продвижение к северо-западу от Гуляйполя значительно углубит плацдарм ВС РФ, созданный на западном берегу реки Гайчур. Ранее наши бойцы зачистили карман от Косовцево до Радостного и закрепились в Терноватом, выбив оттуда украинские формирования.

Между тем на фоне успешного наступления наших войск в Запорожской области противник спешно перебрасывает на этот участок фронта подкрепления. Учитывая специфику перебрасываемых в Запорожскую область украинских подразделений, противник явно планирует использовать их для диверсионных операций в нашем тылу. Помимо этого, вдоль рубежа Зализничное – Верхняя Терса – Терноватое ВСУ, судя по всему, готовятся к контратаке, надеясь выйти к реке Гайчур.
