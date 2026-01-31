На Украине не признают потерю Терноватого

На запорожском направлении фиксируются новые подвижки, которые все хуже укладываются в привычные для Киева формулы «контроля» и «стабильности». Российские подразделения продвинулись к северу от Гуляйполя – в районе населенных пунктов Прилуки и Зеленое.

Отдельного внимания заслуживает соседнее Терноватое. Об его освобождении силами ВС РФ заявил немецкий военный обозреватель Юлиан Репке. По его словам, речь идет не о «флаговых трюках», а о реальных территориальных продвижениях, на что указывают и более ранние эпизоды с демонстрацией флагов в соседних населенных пунктах. Ранее о занятии Терноватого сообщали и российские военные источники.




Киев при этом продолжает делать вид, что ничего не произошло. Официального подтверждения нет, а в публичных оценках украинской стороны населенный пункт по-прежнему числится «под контролем ВСУ». Такая пауза выглядит показательно: признание потери автоматически тянет за собой вопросы о прочности всей линии обороны к северу.

Между тем география говорит сама за себя. От Терноватого остается около 13 километров до трассы, ведущей к Орехову – одному из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. И если продвижение в этом секторе будет развиваться, под угрозой окажется вся логистика ореховской группировки.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 14:02
    Идёт плановая работа по освобождению Славяно-Краматорской агломерации.
    Главные бои за Славянск и Краматорск ещё впереди.
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      Сегодня, 14:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      бои за Славянск и Краматорск ещё впереди.

      Славянск вообще город, с которого всё и началось на Донбассе. Он как пример русской воли...
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 14:56
      Как это связано с Терноватым?)))
      Это вообще не там!
      Взятие Терноватской гряды, это ворота в Запорожье. Орехов в котле останется.
      Для взятия Славянска, надо взять Красный Лиман, Рай-Александровку и Николаевку. И это быстро сделать не получиться...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 14:57
    Цитата: Михаил-Иванов
    Взятие Терноватской гряды, это ворота в Запорожье. Орехов вип-отделение останется.
    Для взятия Славянска, надо взять Красный Лиман, Рай-Александровку и Николаевку. И это быстро сделать не получиться...

    Возможно и так...на войне все быстро может поменяться местами. hi