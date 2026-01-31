На запорожском направлении фиксируются новые подвижки, которые все хуже укладываются в привычные для Киева формулы «контроля» и «стабильности». Российские подразделения продвинулись к северу от Гуляйполя – в районе населенных пунктов Прилуки и Зеленое.
Отдельного внимания заслуживает соседнее Терноватое. Об его освобождении силами ВС РФ заявил немецкий военный обозреватель Юлиан Репке. По его словам, речь идет не о «флаговых трюках», а о реальных территориальных продвижениях, на что указывают и более ранние эпизоды с демонстрацией флагов в соседних населенных пунктах. Ранее о занятии Терноватого сообщали и российские военные источники.
Киев при этом продолжает делать вид, что ничего не произошло. Официального подтверждения нет, а в публичных оценках украинской стороны населенный пункт по-прежнему числится «под контролем ВСУ». Такая пауза выглядит показательно: признание потери автоматически тянет за собой вопросы о прочности всей линии обороны к северу.
Между тем география говорит сама за себя. От Терноватого остается около 13 километров до трассы, ведущей к Орехову – одному из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. И если продвижение в этом секторе будет развиваться, под угрозой окажется вся логистика ореховской группировки.
