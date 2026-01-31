Из-за проблем в энергосистеме почти вся Украина осталась без электричества

5 108 39
Из-за проблем в энергосистеме почти вся Украина осталась без электричества

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщает о масштабных отключениях электроэнергии в большинстве регионов Украины. Отключения электроэнергии фиксируются в Сумской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Одесской и Киевской областях. В Киеве и Харькове остановилось метро.

По словам министра энергетики Украины Шмыгаля, произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западными и центральными украинскими регионами. Нештатная ситуация привела к каскадному отключению в электроэнергетической сети и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Кроме того, как утверждает Шмыгаль, были выведены из эксплуатации блоки АЭС.

Кроме того, следом за электричеством во всем Киеве пропали отопление и водоснабжение. Проблемы с водой и теплом наблюдаются также в Харькове, Чернигове и Житомире. В Одесской области из-за обледенения высоковольтных линий электропередач произошел обрыв проводов, из-за которого полностью обесточенными остались несколько районов.

Одновременно с этим сообщается, что блэкаут на Украине затронул также и соседнюю Молдавию. Мэр Кишинева сетует, что большая часть молдавской столицы по неизвестным причинам оказалась отключенной от электроснабжения. Проблемы с электричеством в Молдавии объясняются тем, что из-за серьезных проблем в энергосети Украины произошло падение напряжения на линии электропередачи 400 кВ Исакча–Вулканешты–МГРЭС, вследствие чего произошло аварийное отключение молдавской энергосистемы.

При этом стоит отметить, что не исключено, что внезапное отключение электроэнергии в самых «проблемных» регионах Украины обусловлено попытками украинских властей, воспользовавшись «энергетическим перемирием», перенаправить потоки и переподключить энергоснабжение Киева и других оставшихся без ТЭЦ и ТЭС городов.
  1. свой1970 Звание
    свой1970
    +2
    Сегодня, 13:41
    Вчера плакал/ негодовал народ на ВО "Путин прогнулся под Трампа!!!" (С)- сегодня ПОЧЕМУ-ТО отрубилась даже Молдавия belay belay
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +13
      Сегодня, 13:48
      Цитата: свой1970
      Вчера плакал/ негодовал народ на ВО

      Народ и сейчас негодует...почему остановились на полпути.
      Процесс полной декомунизации ещё не завершен...остались целыми транспортные коммуникации, депо, мосты, железная дорога и много ещё чего созданного при Советской власти.
      Зеля хитрит и жульничает вешая лапшу на уши нашим переговорщикам.
      Нельзя останавливаться...страна Украина должна уверенно войти в каменный век...укронацики должны жить в пещерах и схронах...никакого электричества и тепла, сообщений между ними там не должно быть в принципе.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 14:21
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Народ и сейчас негодует...почему остановились на полпути.
        Процесс полной декомунизации ещё не завершен...остались целыми транспортные коммуникации, депо, мосты, железная дорога и много ещё чего созданного при Советской власти.

        Да вроде как пятидневное "помилование" коснулось только энергетического сектора, а по всем остальным объектам, включая логистику, удары как наносились так и наносятся. Вчера какую то узловую ж/д станцию там вырубили напрочь. Разве нет? winked
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 14:30
          Цитата: Ныробский
          вроде как пятидневное "помилование" коснулось только энергетического сектора

          Максимум трёхдневное, потому как вчера наши подтвердили, что Трамп просил, но только до первого февраля.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +2
            Сегодня, 14:34
            Цитата: nik-mazur
            Цитата: Ныробский
            вроде как пятидневное "помилование" коснулось только энергетического сектора

            Максимум трёхдневное, потому как вчера наши подтвердили, что Трамп просил, но только до первого февраля.

            Тогда тем более переживать не стоит, особенно с учётом того, что этот блэкаут вовремя приключился yes
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              +1
              Сегодня, 14:37
              Цитата: Ныробский
              этот блэкаут вовремя приключился

              Совпадение? Не думаю... ©
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +2
      Сегодня, 13:50
      И хорошо этих фашистов за их хвостоголовым дружками.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      Сегодня, 13:51
      То ли ещё будет, когда придут обещанные серьёзные морозы - потребление электроэнергии резко возрастёт, выдержат ли такую нагрузку оставшиеся линии, хватит ли оставшихся мощностей генерации? Вполне могут случиться дополнительные блэкауты в городах даже без прилёта "Гераней". В Киеве, например, с 1-го по 4-е февраля ночные температуры обещают ниже 20 градусов.
      1. Комментарий был удален.
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 14:40
        Цитата: Монтесума
        когда придут обещанные серьёзные морозы

        В ближайшие три дны в Киеве -13, ночью до -20, затем потепление.
    4. gsev Звание
      gsev
      +4
      Сегодня, 13:51
      Цитата: свой1970
      сегодня ПОЧЕМУ-ТО отрубилась даже Молдавия

      Поэтому удары надо продолжить. Особенно важно кассетными боеприпасами накрыть бригады ремонтников. Хотя если в понедельник удары возобновятся на более массированном уровне, то все нормально. У ВСУ сильная ПВО и ее лучше преодолевать 1 раз в 4 дня одномоментно запустив накопленные беспилотники чем ежедневно бить силами в 4 раза меньшими. Тем не менее есть методика дипломата Кеннона на переговорах с русскими требовать от них предварительных уступок не обещая и не давая ничего взамен. Пока наша дипломатия не сделает эту формулу невыгодной или неработающей, все их переговоры и соглашения будут убыточными для России.
    5. Комментарий был удален.
    6. malyvalv Звание
      malyvalv
      +7
      Сегодня, 13:58
      Вопрос не в том сколько сейчас электричества на Украине, а в решимости довести начатое дело до конца. Без "жестов доброй воли", без "хасавюртовщины", без оглядки "а что там скажет Трамп, без прислушивания к мнению "уважаемых "партнёров".
      Вот с этой самой решимостью и есть очевидные проблемы. Предыдущая практика показала что "жесты доброй воли" нам слишком дорого обходятся.
    7. Gerome Звание
      Gerome
      -3
      Сегодня, 14:09
      Второе не отменяет первое - Кремль на задних лапках скачет перед Трампом, вместо того, чтобы воевать как следует. А Трамп на пару с ЕС разводит Кремль, чтобы истощение России тянулось и тянулось.
    8. Дилетант Звание
      Дилетант
      +4
      Сегодня, 14:10
      Это Путин наверное облединение проводов ЛЭП на них наслал.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Дилетант
        Это Путин наверное облединение проводов ЛЭП на них наслал

        А он может:
    9. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 14:29
      Цитата: свой1970
      сегодня ПОЧЕМУ-ТО отрубилась даже Молдавия

      Это ложь и дезинформация – на самом деле они специально сами всё отключают, что бы показать, как у них всё плохо.
  2. Victor19 Звание
    Victor19
    -1
    Сегодня, 13:44
    Хороший антикриз "отмазка" для оправдания "энергетического" перемирия
    Хороший антикриз "отмазка" для оправдания "энергетического" перемирия
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Victor19
      Хороший антикриз "отмазка" для оправдания "энергетического" перемирия

      Просто безобразие, даже Румыния и Молдавия решили сыграть в пользу оправдания "перемирия"! negative
  3. Glenn Звание
    Glenn
    +4
    Сегодня, 13:45
    Я кстати так и думал, что холода начнутся всё само посыпятся. Так что ресурсы мы сэкономили,2 числа начнём заново.
    1. Gerome Звание
      Gerome
      0
      Сегодня, 14:12
      Там уже одна депутат ГД РФ заявила, что мы можем продлить перемирие ...
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 14:39
        Так что вы хотите от спортсменки Журовой. Наличие сильных ног и депутатского мандата - вовсе не гарантия присутствия естественного интеллекта.
  4. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +8
    Сегодня, 13:46
    Перемирие в гуманитарных целях - возможно и должно. (Не надолго, конечно) Но почему предварительным условием его осуществления не стало, например, безоговорочное возвращение мирных жителей Курской области, бандитски захваченных и вывезенных на украинскую территорию? Почему мы не смотрим на свои гуманитарные интересы?
    1. Gerome Звание
      Gerome
      -1
      Сегодня, 14:13
      Не для того развалили СССР, а не реформировали, чтобы Державу строить. Держава - это байка пропаганды для плебеев, у патрициев другие планы. Поэтому и такие решения ...
    2. Грица Звание
      Грица
      -1
      Сегодня, 14:15
      Цитата: Сибиряк 66
      Но почему предварительным условием его осуществления не стало, например, безоговорочное возвращение мирных жителей Курской области, бандитски захваченных и вывезенных на украинскую территорию? Почему мы не смотрим на свои гуманитарные интересы?

      Потому что это была не договоренность равноправных субъектов, а исполнение требований Трампа. В одностороннем порядке. Уже давно замечено, что наши шахматисты выполняют все по его чиху, не взирая на благоприятно сложившиеся ситуации. Сейчас самое время, дарованное природой для окончательного уничтожения энергетики вражеского государства. Но наше руководство не добивается этого, а играет в политические поддавки, заискивая перед рыжим.
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +5
    Сегодня, 13:48
    У нас будет работа - у них нет. У нас будут пенсии - у них нет. У нас будет поддержка детей и пенсионеров - у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады - их дети будут сидеть по подвалам. Вот так мы и выиграем эту войну,
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 13:52
    ❝ Кроме того, следом за электричеством во всем Киеве пропали отопление и водоснабжение ❞ —

    — Вам Кличко указал на выход: на запад, кто во Львов, а кто и подальше ...
    (Ще не змерзла Україна?)
  7. zelivee Звание
    zelivee
    +4
    Сегодня, 13:57
    Мерзни мерзни замерзай фашистский скот. Тут никакого энергетического перемирия не нужно.
  8. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +6
    Сегодня, 13:57
    Две тысячи тридцатый,холода.
    В избушке густо пахнет перегаром,
    Пригрелись возле печки два хохла,
    Два тощих укра: молодой и старый

    И молвил старший, млея от тепла ,
    поправив ВАТНИК на плечах у сына:
    "А помнишь, сын, у нас была страна-цветущий край,
    с названьем Украина?

    Мы жили хорошо, сажали хлеб,
    сады растили и любили сало
    Горилку пили, ели борщ в обед,
    но нам всегда всего казалось мало!

    Хотелось славы, денег и чудес!
    Манили сладко голубые дали
    И хитрый бес с названием ЕС
    сыграл умело на любви к халяве...

    Внушили нам, что мы "по над усе",
    что сладкий еврей-наш истинный мессия
    И , чтобы жить, как сало в колбасе,
    нам нужно только низложить Россию!

    И русский Ванька нам уже не брат,
    что братья нам евреи и поляки,
    А русский-он к*цап и колорад,
    а значит: Москаляку-на гиляку!"

    Мы вышли ,как на праздник, на Майдан
    и прыгали в покрышечном угаре
    Казался нам порядком балаган
    и голову кружил нам запах гари

    Лилась рекою кровь, горела рожь,
    горела вместе с рожью Украина,
    Но мы кричали:"Русский, нас не трожь!"
    и нам притворно вторили грузины...

    Мы верили, что жить нам без границ
    и новую историю слагали,
    А бесы, не скрывая наглых лиц ,
    нам хлопали и лгали, лгали, лгали...

    Мы в пропасть шли с улыбкой на устах
    и им в угоду убивали братьев
    Свою страну мы обращали в прах
    и чёрный дьявол нас душил в объятьях!

    Расплата за предательство горька-
    мы превратили Родину в руины...
    А ведь могла бы жить ещё века,
    цветущая когда-то Украина...."

    И слёзы потекли из старых глаз
    и по лицу морщинами изрытом...
    "Эх,хоть бы русские нам дали газ!
    Плесни-ка мне чайку, сынок Кончита!

    Галина Медведева. 02.07.2015.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:09
    Вот вам и Дженерал Санта- Клаус ,проверил работу украинских электриков.
    Трамп - у Путина алиби ,он обещал не бомбил.А почему все украинские АЭС встали ?Сейчас Путину позвоню.
    АЭС сколько времени надо ,чтобы их ввести в схему.Дубарь в Киеве в ночь на 2 февраля.Сейчас ещё " тёплышко". drinks
  10. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -2
    Сегодня, 14:12
    Вот если бы не желание Путина быть милым для Трампа можно было сегодня-завтра сделать массовый удар по энергосистеме лохлов и она бы накрылась окончательно медным тазом
  11. Gerome Звание
    Gerome
    +4
    Сегодня, 14:17
    Пусть пьют мочу и греются вибраторами, а по утрам рычат! Это украинский мир пришёл, мазепыши, встречайте!
  12. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 14:18
    А завтра - 1 февраля, срок "перемирия" истекает.
  13. torbas41 Звание
    torbas41
    +4
    Сегодня, 14:20
    Украинские "спецы" и сами без посторенней помощи могут угробить любую отлаженную систему, надо еще немного поддать и загнать скакунов в каменный век, лет на 20-30, а за одно и отбить желание скакать на майданах.
  14. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 14:20
    почти вся Украина осталась без электричества

    Ну пусть празднуют там это, наконец декоммунизация наступила. laughing
  15. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 14:25
    Будут ли завтра наносить удары по недобиткам? Или перемирие продлят?
  16. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Сегодня, 14:26
    Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщает о масштабных отключениях электроэнергии в большинстве регионов Украины.

    Вот что животворящее энергетическое перемирие делает-то... А как здесь вчера-позовчера рыдали, как бились в истерике, как убивались, что всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, позор, предательство, путинслил, война пpocpaна...
  17. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 14:32
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    остались целыми транспортные коммуникации, депо, мосты, железная дорога и много ещё чего созданного при Советской власти.

    Перерезать всю логистику, до степени чтобы какелу в окоп банку тушенки не привезли. Тыл посыпется, фронт посыпется.
  18. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 14:47
    Цитата: Ныробский
    Вчера какую то узловую ж/д станцию там вырубили напрочь. Разве нет

    Все так... good
    Маловато будет.
  19. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 14:50
    Еще и клятые бомбить перестали - и на них не спишешь. Просто лютый таррасмент!
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:52
    Цитата: Gerome
    Там уже одна депутат ГД РФ заявила, что мы можем продлить перемирие
    Ее фамилию бы огласить!