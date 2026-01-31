Из-за проблем в энергосистеме почти вся Украина осталась без электричества
Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщает о масштабных отключениях электроэнергии в большинстве регионов Украины. Отключения электроэнергии фиксируются в Сумской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Одесской и Киевской областях. В Киеве и Харькове остановилось метро.
По словам министра энергетики Украины Шмыгаля, произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западными и центральными украинскими регионами. Нештатная ситуация привела к каскадному отключению в электроэнергетической сети и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Кроме того, как утверждает Шмыгаль, были выведены из эксплуатации блоки АЭС.
Кроме того, следом за электричеством во всем Киеве пропали отопление и водоснабжение. Проблемы с водой и теплом наблюдаются также в Харькове, Чернигове и Житомире. В Одесской области из-за обледенения высоковольтных линий электропередач произошел обрыв проводов, из-за которого полностью обесточенными остались несколько районов.
Одновременно с этим сообщается, что блэкаут на Украине затронул также и соседнюю Молдавию. Мэр Кишинева сетует, что большая часть молдавской столицы по неизвестным причинам оказалась отключенной от электроснабжения. Проблемы с электричеством в Молдавии объясняются тем, что из-за серьезных проблем в энергосети Украины произошло падение напряжения на линии электропередачи 400 кВ Исакча–Вулканешты–МГРЭС, вследствие чего произошло аварийное отключение молдавской энергосистемы.
При этом стоит отметить, что не исключено, что внезапное отключение электроэнергии в самых «проблемных» регионах Украины обусловлено попытками украинских властей, воспользовавшись «энергетическим перемирием», перенаправить потоки и переподключить энергоснабжение Киева и других оставшихся без ТЭЦ и ТЭС городов.
