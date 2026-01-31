Каскад аварий в энергетике Украины: отключился энергоблок Южноукраинской АЭС

Каскад аварий в энергетике Украины: отключился энергоблок Южноукраинской АЭС

На Украине продолжается каскадное отключение электроэнергии. Как уже сообщало «Военное обозрение» по всем областям страны вводятся аварийные отключения. Причём термин «вводятся» использует сама Украина. На деле, аварийные отключения происходят сами собой, на то они и аварийные.

По состоянию на 13:30 мск блэкаут добрался до системы энергообеспечения Южноукраинской АЭС. В результате серии возникших проблем на одном из работающих энергоблоков произошло аварийное отключение. Он перестал работать на генерацию.

В то же время на другом энергоблоке ЮУАЭС была значительно снижена мощность.

Но и это ещё не всё. В связи с каскадом аварийных отключений проблемы возникли на Ровенской АЭС. Там так же введён режим пониженной мощности, чтобы стабилизировать работу энергоблоков.

Для справки: Южноукраинская АЭС находится в Николаевской области – в городе Южноукраинск. В эксплуатации находятся три атомных реактора ВВЭР-1000 суммарной мощностью 2800 МВт.

Ровенская АЭС состоит из 4 энергоблоков, из которых 2 ВВЭР-440 и ещё два ВВЭР-1000. Суммарная мощность практически идентична мощности ЮУАЭС.

Обращает на себя внимание тот факт, что масштабная авария в энергосистеме Украины происходит во время энергетического перемирия. При этом, как сообщалось, эксперты считают причиной блэкаута попытку украинских энергетиков провести переподключение оставшихся в распоряжении мощностей, чтобы обеспечить электроэнергией в том числе крупные промышленные объекты в Харькове, Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Львове и других городах. Вполне вероятно, что эта попытка оказалась неудачной, и теперь ведутся поиски решения новой проблемы.
  1. Комментарий был удален.
  2. belost79 Звание
    belost79
    +7
    Сегодня, 14:18
    Всего-то минус 10 в Киеве. А если под минус 20 морозы ударят на пару недель? Можно неплохо сэкономить на ракетах и Геранях
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 14:42
      Цитата: belost79
      Всего-то минус 10 в Киеве.

      Завтра и до вторника -13, ночью до -22, затем потепление.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 14:54
      Цитата: belost79
      А если под минус 20 морозы ударят на пару недель?
      А хорошо бы!
  3. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +11
    Сегодня, 14:21
    на одном из работающих энергоблоков произошло аварийное отключение. Он перестал работать на генерацию.
    В то же время на другом энергоблоке ЮУАЭС была значительно снижена мощность.
    В связи с каскадом аварийных отключений проблемы возникли на Ровенской АЭС. Там так же введён режим пониженной мощности

    Я так понимаю, это последствия того самого энергетического перемирия, о котором тут двое суток убивались комментаторы – типа, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, позор, предательство, путинслил, война пpocpaна... ну ,в общем, всё как обычно.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 14:27
      Иней сёл на провода и украинская энергетическая система рухнула, и не только она, но для этого большая работа проведена, по уничтожению резервных линий.
    2. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +2
      Сегодня, 14:44
      Однозначно, топвар превратился "рупор зрады", но надо учесть, что и половина, если не больше, зрадных комментариев от соседей, "работающих" на этом поприще
    3. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: nik-mazur
      на одном из работающих энергоблоков произошло аварийное отключение. Он перестал работать на генерацию.
      В то же время на другом энергоблоке ЮУАЭС была значительно снижена мощность.
      В связи с каскадом аварийных отключений проблемы возникли на Ровенской АЭС. Там так же введён режим пониженной мощности

      Я так понимаю, это последствия того самого энергетического перемирия, о котором тут двое суток убивались комментаторы – типа, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, позор, предательство, путинслил, война пpocpaна... ну ,в общем, всё как обычно.

      Вы правы
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +9
    Сегодня, 14:23
    Немного светлее с каждым днем,
    Но злые морозы. (старинна москалска песня)
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +6
    Сегодня, 14:24
    "Спустя некоторое время после аварии на Украине, сообщения о перебоях поступили из Молдавии. Скачок напряжения на транзитной линии Исакча–Вулканешты привел к локальным отключениям в молдавской энергосети, которая по-прежнему технически зависима от балансировки через украинские узлы."
    1. al3x Звание
      al3x
      +3
      Сегодня, 14:34
      Пусть Санду попросит помощи у Румынии laughing
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +3
        Сегодня, 14:40
        Проси, не проси, а именно в том числе, электроснабжение из Румынии отключилось. Как на Молдавию, так и на Украину.
        Зато полная независимость от России! laughing
        1. Mister X Звание
          Mister X
          0
          Сегодня, 15:00
          Цитата: Fachmann
          Зато полная независимость от России

          Брехня!
          Так выглядит энергонезависимость )
          Кишинев на проводе.

          Коллапс в Молдавии продолжается.
          Кто в лифте застрял, кто троллейбус толкает
          Пишут про перебои мобильной связи и отключения центрального отопления
          Больницы перешли на генераторы
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 14:28
    масштабная авария в энергосистеме Украины происходит во время энергетического перемирия
    Перемирие перемирием, но мы не можем бросить наших братьев в помощи избавления от коммунистического наследия.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +3
      Сегодня, 14:45
      Процесс "декоммунизации" набрал энергию, посредством отключения элктроэнергии под воздействием российских ударов, и развивается сам независимо от украинской потужности. laughing
      А ведь Верховный предупреждал,в 2022 году... am
  7. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 14:29
    Добить бы надо отвод от южноукраинской. Комментарий недлинный, зато по теме статьи.
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:30
    Хотели как лучше,а получилось "как всегда"! Допереключались...Куев спасали....и "спасли".
    Когда хоть что то работает,всякие "улучшения" приводят к поломкам....любой электрик скажет.И так по цепи.
  9. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 14:30
    Пусть теперь бандерлоги велодинаму крутят, заодно и согреются.
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 14:43
        Тот-же источник пишет что ""Свет в Киеве появится везде к 16 часам, плюс-минус"""(с)
        Интересно будет посмотреть, правдивы его предположения или нет.
        1. Комментарий был удален.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            +1
            Сегодня, 14:50
            Да. Надо ждать и смотреть, правда это все или нет.
          2. guest Звание
            guest
            +1
            Сегодня, 14:50
            Цитата: Монтесума
            Посмотрим, а пока что, даже на границе с Молдавией аппаратура у таможенников отказывается работать.

            Неужто пресловутые русские хакеры поработали? laughing
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 14:42
      Цитата: Уарабей
      Завтра уже все будут со светом. Максимально.

      Завтра 1 февраля, только вопрос по 1 февраля включительно или.... в если разгоняют, то как повод напросится на продолжение перемирия, мол видите как у нас все плохо.... до 1 не так много осталось
  11. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 14:32
    .....эксперты считают причиной блэкаута попытку украинских энергетиков провести переподключение оставшихся в распоряжении мощностей, чтобы обеспечить электроэнергией в том числе крупные промышленные объекты в Харькове, Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Львове и других городах

    Чего и следовало ожидать. Разрушение энергетической инфраструктуры Украины как раз и привело к таким, вполне прогнозируемым, последствиям. Повышение нагрузки на повреждённые сети, источники генерации и узлы распределения только ухудшило ситуацию.
  12. Грица Звание
    Грица
    +3
    Сегодня, 14:32
    Неплохо было бы по окончании этого глупого перемирия направить рои Геранек на подстанции 750 кВт. Это была бы окончательная точка в развитии цивилизации великих укров и начало их скатывания к шумерии.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 14:51
      Похоже там подстанции и линии 750 кВт уже не работают.
      https://rutube.ru/video/26add630d31f0fe6292d8f352fc3d80b/?r=a
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:37
    Кто в 404 ой включил заключительный кондиционер на отопление, после которого терпение украинской энергосистемы лопнуло. request
  14. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:44
    Интересно, отключение электроэнергии - это результат природных явлений или украинская провокация, предназначенная для того что бы спровоцировать Трампа против Путина. Типа: Путин пообещал Трампу, а сам не выполняет.
  15. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +2
    Сегодня, 14:44
    Отлично.Для того и били по трансформаторам и ключевым узлам. Вся энергетика УССР построена всем Союзом.Конечно-жеж в Минэнерго РФ найдутся специалисты, которые всегда расскажут кому надо про ключевые точки для ударов...Что мы и наблюдаем.ТАК ДЕРЖАТЬ !
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:51
    Интересно ,кто из референтов Путина В.В после сегодняшнего обестачивания Украины, закрытым указом получит звание почётный энергетик Украины. laughing
  17. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 14:53
    Вполне вероятно, что эта попытка оказалась неудачной, и теперь ведутся поиски решения новой проблемы
    Перефразируя одну известную фразу, нет электричества, нет и проблемы.
  18. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:58
    Всё,виновные найдены!!

    "Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль назвал причину блэкаута в «незалежной».

    По его словам, к каскадному отключению электричества почти во всех регионах страны привело «технологическое нарушение» между энергосистемами Румынии и Молдавии, передаёт Lenta.ru, со ссылкой на Telegram-канал украинского чиновника."