Каскад аварий в энергетике Украины: отключился энергоблок Южноукраинской АЭС
На Украине продолжается каскадное отключение электроэнергии. Как уже сообщало «Военное обозрение» по всем областям страны вводятся аварийные отключения. Причём термин «вводятся» использует сама Украина. На деле, аварийные отключения происходят сами собой, на то они и аварийные.
По состоянию на 13:30 мск блэкаут добрался до системы энергообеспечения Южноукраинской АЭС. В результате серии возникших проблем на одном из работающих энергоблоков произошло аварийное отключение. Он перестал работать на генерацию.
В то же время на другом энергоблоке ЮУАЭС была значительно снижена мощность.
Но и это ещё не всё. В связи с каскадом аварийных отключений проблемы возникли на Ровенской АЭС. Там так же введён режим пониженной мощности, чтобы стабилизировать работу энергоблоков.
Для справки: Южноукраинская АЭС находится в Николаевской области – в городе Южноукраинск. В эксплуатации находятся три атомных реактора ВВЭР-1000 суммарной мощностью 2800 МВт.
Ровенская АЭС состоит из 4 энергоблоков, из которых 2 ВВЭР-440 и ещё два ВВЭР-1000. Суммарная мощность практически идентична мощности ЮУАЭС.
Обращает на себя внимание тот факт, что масштабная авария в энергосистеме Украины происходит во время энергетического перемирия. При этом, как сообщалось, эксперты считают причиной блэкаута попытку украинских энергетиков провести переподключение оставшихся в распоряжении мощностей, чтобы обеспечить электроэнергией в том числе крупные промышленные объекты в Харькове, Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Львове и других городах. Вполне вероятно, что эта попытка оказалась неудачной, и теперь ведутся поиски решения новой проблемы.
