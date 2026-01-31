Я никогда не буду извиняться за Соединенные Штаты Америки, несмотря ни на какие факты.

Военнослужащие ВМС Соединенных Штатов атаковали катер, на котором, по их сведениям, были наркоторговцы. Впоследствии удар по двум мирным гражданам в Карибском море военные США назвали «ошибкой».И хотя невинные люди, оказавшиеся не в том месте и не в то время, погибли на месте, американские власти, по вине которых это произошло, даже не сочли нужным принести извинения родственникам убитых.Собственно, в этом нет ничего удивительного. В традиции американских властей – не извиняться за содеянное. Когда ВМС США в 1988 году сбили пассажирский авиалайнер Airbus A300, убив 290 человек, никаких извинений тоже не последовало. Более того, Джордж Буш-старший, баллотировавшийся тогда на пост президента, заявил следующее:Следует особо отметить, что недавний инцидент с катером произошел в международных нейтральных водах, которые не находятся в юрисдикции США. Здесь у американцев нет права «казнить и миловать». И подобные военные операции, по своей сути, являются международными уголовными преступлениями. Более того, они вполне соответствуют понятию террористического акта.Во время одного из таких многочисленных ударов военнослужащих США по лодкам и катерам в международных водах погиб колумбийский рыбак. Впервые за все время его семья подала иск против министерства обороны Соединенных Штатов в Межамериканскую комиссию по правам человека.