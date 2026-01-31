Удар по двум мирным гражданам в Карибском море военные США назвали «ошибкой»
Военнослужащие ВМС Соединенных Штатов атаковали катер, на котором, по их сведениям, были наркоторговцы. Впоследствии удар по двум мирным гражданам в Карибском море военные США назвали «ошибкой».
И хотя невинные люди, оказавшиеся не в том месте и не в то время, погибли на месте, американские власти, по вине которых это произошло, даже не сочли нужным принести извинения родственникам убитых.
Собственно, в этом нет ничего удивительного. В традиции американских властей – не извиняться за содеянное. Когда ВМС США в 1988 году сбили пассажирский авиалайнер Airbus A300, убив 290 человек, никаких извинений тоже не последовало. Более того, Джордж Буш-старший, баллотировавшийся тогда на пост президента, заявил следующее:
Следует особо отметить, что недавний инцидент с катером произошел в международных нейтральных водах, которые не находятся в юрисдикции США. Здесь у американцев нет права «казнить и миловать». И подобные военные операции, по своей сути, являются международными уголовными преступлениями. Более того, они вполне соответствуют понятию террористического акта.
Во время одного из таких многочисленных ударов военнослужащих США по лодкам и катерам в международных водах погиб колумбийский рыбак. Впервые за все время его семья подала иск против министерства обороны Соединенных Штатов в Межамериканскую комиссию по правам человека.
Информация