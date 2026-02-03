Три «Орешника» для Зеленского: пора выбрать достойную цель
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что российский депутатский корпус требует нанести по Украине удар «оружием возмездия со следующей недели», на которую синоптики прогнозируют снижение температуры до -30°C...
Так применяйте, что мешает-то?
Завышенные ожидания
В прошлом году Россия впервые применила своё новое оружие – ракету комплекса «Орешник», фактически представляющего собой баллистическую ракету средней дальности (БРСД), предположительно, созданную на базе наработок по БРСД РС-26 «Рубеж».
БРСД РС-26 «Рубеж»
БРСД «Орешник» может оснащаться как конвенциональными боевыми частями (БЧ), так и ядерными боевыми частями (ЯБЧ). Конвенциональная БЧ в «Орешнике» является инертной – она не содержит взрывчатых веществ (ВВ), и поражение цели осуществляется за счёт кинетической энергии шести боевых блоков (ББ) индивидуального наведения, как и в случае с танковыми бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами (БОПС).
Постоянные читатели Военного обозрения знают, что автор уже давно является убеждённым сторонником создания и применения межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в конвенциональном снаряжении (по сути МБР и БРСД – это оружие, находящееся в одной «весовой» категории»), например, ранее мы говорили об этом в материалах:
- Быстрый глобальный удар в русском исполнении;
- Организационно-технические вопросы применения МБР с конвенциональной боевой частью.
С момента первого применения «Орешника» руководством страны он позиционировался как некое «вундерваффе» – оружие, способное повлиять на ход войны, однако применено уже две ракеты комплекса «Орешник», и что-то никто не испугался, ход войны не изменился.
Образ БРСД «Орешник» с пусковой установкой и с блоками индивидуального разведения – как модификации МБР РС-26 «Рубеж», версия 21.11.2025 (реконструкция РС-26 «Рубеж» от MilitaryRussia.Ru)
Возможно, причина в том, что для комплекса «Орешник» были неправильно выбраны цели?
Какие цели мы поразили двумя истраченными БРСД «Орешник»?
Первая – это завод «Южмаш». С нашей стороны утверждается, что подземные цеха завода получили серьёзные повреждения, Украина же говорит о том, что повреждения незначительны.
Изображение ТГ-канал «Лик войны»
Косвенно нанесение значительного ущерба от удара подтверждается тем, что противник не показывает кадры из атакованных цехов завода «Южмаш» – если бы там действительно были бы всего лишь несколько отверстий в потолке, то власти Украины не преминули бы показать немощь «Орешника», но учитывая отсутствие кадров с данного завода, сделанных после нанесения ударов, видимо, у противника там всё не очень хорошо.
Тем не менее, вне зависимости от того, каковы реалии, зримого «останавливающего эффекта» от применения «Орешника» не наблюдалось. Почему?
Завышенные ожидания – народу-то представлялось что-то типа ядерного взрыва, а не просто бесследно исчезающие в земле «молнии» с небес.
Второй удар «Орешником» – изначально пошли слухи об ударе по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному газохранилищу (ПГХ) в Львовской области, вроде как даже у местных селян упало давление в сетях газоснабжения.
На самом деле ПГХ, скорее всего, можно серьёзно повредить только с помощью заглубляющихся противобункерных ЯБЧ, причём это будет практически «чистый» ядерный взрыв, с минимальным выбросом радиоактивных веществ на поверхность – мы говорили о целесообразности разработки и применения такого оружия в материале Искусственное землетрясение: проникающие сейсмические ядерные боеголовки для БРСД «Орешник».
След от подземного ядерного взрыва «Кристалл» (в 1992 году дополнительно засыпан сверху)
В любом случае, потом информация об ударе по ПГХ не была подтверждена, вроде бы как были уничтожены или повреждены какие-то подземные цеха авиаремонтного завода в Львовской области, так что опять получилось, что «Крёстный отец сделал предложение, которого никто не понял».
Итак, две БРСД «Орешник» уже запущены по противнику, куда полетит третий?
Необходимо менять курс – если мы действительно хотим эффектно преподнести БРСД «Орешник» и добиться видимого результата от его применения, то цели надо выбирать совершенно другие, например...
Центры принятия решений
Это первое, что приходит в голову. А необъяснимый отказ военно-политического руководства нашей страны от ударов по центрам принятия решений на Украине, наоборот, в голове не укладывается.
И ведь какой у нас недавно был повод – атака на резиденцию президента России на Валдае!
В принципе, по мнению автора, повод-то нам и вовсе не нужен, всё гораздо проще – «возможность = повод», ну да ладно, чего уж там...
Каковы были последствия атаки на резиденцию главы нашего государства? Флешку с доказательствами Трампу передали, в которые он «не поверил»?
Это вообще, что было? С какой такой стати мы оправдываемся перед президентом США и что-то ему там доказываем? Россия – это великая держава или уже колония США?
Ну допустим, что по каким-то причинам руководство нашей страны считает, что страдающий наркотической зависимостью военный диктатор Зеленский нам исключительно полезен и необходим в роли президента Украины, но с остальными-то что не так? Все эти «нардепы» и прочие официально-свидомые граждане зачем нам нужны живыми?
Какими бы некомпетентными и коррумпированными они ни были (а они не все такие) – всё же это аппарат управления государством, который позволяет Украине более-менее нормально функционировать.
Одномоментное уничтожение значительного количества лиц, принимающих решения (ЛПР), гарантированно приведёт к системному сбою в функционировании государственного аппарата Украины.
Те, кто придут им на смену, уже не будут такими задорными – не будет публичных выступлений и пламенных речей, заседаний в Верховной раде, или где они там сейчас сидят, а то как знать, ведь подлётное время БРСД «Орешник» составляет порядка 5-10 минут, убежать можно и не успеть – попрячутся по щелям как тараканы, а то и вовсе из-за границы управлять-править будут, а это уже совсем другая эффективность, не говоря уже о том, как это будет выглядеть в глазах простого народа – да после такого число уклонистов удвоится или даже утроится.
А ещё иногда в качестве аргумента против ударов по центрам принятия решений на Украине некоторыми выдвигается странное утверждение – «мы не такие»?
Интересно, а кто все эти «МЫ»?
С кем только автору не доводилось общаться – все почему-то «ЗА» нанесение ударов по центрам принятия решений на Украине – наверное, не тот круг общения. Может, нам уже референдум пора провести по этому вопросу?
По мнению автора, центры принятия решения – это первая и очевидная цель для БРСД «Орешник».
Давно пора вычеркнуть украинских политиков и чиновников из «Красной книги» и начать на них охоту.
Дамба киевской ГЭС
Ещё одна наша постоянная тема – транспортные сооружения через Днепр – мы уже неоднократно говорили о необходимости и способах их разрушения.
Теперь у нас есть ещё один отличный вариант – удар по дамбе Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) с помощью БРСД «Орешник».
Вопрос только в точности – достаточно ли её для того, чтобы ББ БРСД «Орешник» попали в дамбу Киевской ГЭС. Всё-таки одно дело – это завод, где попадание по любому из цехов можно выдать за успех, а другое дело – тоненькая полоска дамбы, где промах боевого блока на пару метров в сторону приведёт только к всплеску и кругам на воде, с последующими насмешками со стороны противника.
Кстати, если кто-то думает, что это слишком «людоедская» акция, то стоит его разочаровать – к сожалению, Киев не смоет. Конечно, определённые подтопления возможны, но не более – если повезёт, то зальёт пару станций метро. Бонусом пойдёт выход из строя Киевской ГЭС – на фоне общего дефицита электроэнергии это тоже весьма существенный фактор.
Пессимистичная оценка зон подтоплений после разрушения дамбы Киевской ГЭС от украинских экспертов
Весьма интересно и привлекательно смотрится теория о том, что разрушение дамбы Киевской ГЭС может привести к каскадному разрушению других, расположенных ниже по течению дамб, впрочем, скорее всего, противнику удастся этого избежать, увеличив сброс воды.
Но, в любом случае, уничтожение дамбы ББ БРСД «Орешник» будет выглядеть очень эффектно! Да, не очень деликатно, но очень эффектно!
Необходимо понять, что это в первую очередь демонстрация возможностей – в отличие от цехов «Южмаша», разрушение дамбы Киевской ГЭС не скроешь, и нужное впечатление оно произведёт – ведь в мире ещё много дамб в недружественных нам странах, причём куда большей размерности, последствия разрушения которых могут быть сопоставимы с применением оружия массового поражения.
А вот с третьей целью всё не так однозначно, выбор стоит так...
Банковские хранилища или дата-центры
Все эти цели находятся в Киеве или его окрестностях.
Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины находится по адресу Дегтярёвская 38-44. Помимо драгоценных камней и металлов в этих и других хранилищах также должны находиться наличные средства.
Основной вопрос, обусловливающий целесообразность удара по ним – это понимание, есть ли там ещё что-то, или всё ценное уже давно вывезено за границу?
В этом смысле дата-центры смотрятся куда более привлекательным объектом для нанесения удара – оценить их работоспособность можно по снимкам из космоса, сделанным в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн – работающие дата-центры сильно греются.
Здесь вопрос в другом – дата-центры расположены на поверхности, точечные ББ БРСД «Орешник» потенциально могут просто пробить их насквозь в нескольких точках, нанеся на поверхности ограниченные повреждения, которые при общей площади и объемах используемого оборудования можно относительно просто устранить, хотя это не точно, возможно, что и от моноблочных ББ на поверхности всё развалится.
Другой вопрос, если будет применено что-то типа шрапнельной или кассетно-шрапнельной боевой части, способной работать по площадям – о необходимости разработки такой БЧ и возможности её реализации мы ранее говорили в материале Сметённые огнём: МБР со шрапнельными боевыми частями для поражения целей в глубине территории Украины, а применительно к «Орешнику» в материале БРСД «Орешник»: не ядерный, ну может быть чуть-чуть…
Примерный расчёт шрапнельных БЧ для различных МБР
В Киеве и ближайших окрестностях расположены такие крупные дата-центры, как:
- De Novo – один из крупнейших операторов в стране. Располагает модульным дата-центром Tier III в Киеве мощностью более 3,3 МВт, является базовой площадкой для крупнейшего облака IaaS в Украине;
- Парковый (Parkovyi) – крупный специализированный провайдер с сертификацией Tier III Design и Facility, обладает современной инфраструктурой для облачных решений и хранения данных;
- GigaCenter – один из технологических лидеров рынка, входит в группу GigaGroup и предоставляет услуги colocation и облачные сервисы через GigaCloud;
- United DC – крупный дата-центр, ориентированный на аренду стоек и физическую безопасность инфраструктуры;
- Киевстар – сеть ЦОД, предоставляющая коммерческие услуги размещения оборудования для бизнеса.
У профильных специалистов должно быть значительно больше данных о том, какой дата-центр для решения каких задач используется, и, соответственно, какой из них является приоритетной целью для БРСД «Орешник».
Выводы
На самом деле на Украине не так уж и много объектов, которые можно и целесообразно поражать именно с помощью БРСД «Орешник», по крайней мере в неядерном варианте.
Многое на Украине уже уничтожено, многое ещё можно уничтожить более «классическими» образцами высокоточного оружия, а многое рассредоточено и попрятано так, что тратить на них БРСД «Орешник» явно нецелесообразно, например, высокотехнологичное оружие в основном поступает из-за границы и хранится децентрализованно, или же ведётся его крупноузловая сборка в подвалах, зачастую находящихся под «гражданскими» зданиями.
Тем не менее, раз уж мы применяем БРСД «Орешник», то поражаемые цели должны соответствовать классу применяемого по ним оружия.
Уничтожение центров принятия решений на Украине с помощью БРСД «Орешник» с конвенциональной боевой частью видится автору наиболее логичным и целесообразным вариантом.
А по каким целям на территории Украины применили бы «Орешник» вы?
P.S. На момент написания данного материала произошёл очередной позорный «договорняк», хотя мы были буквально в шаге от того, что вся энергетика противника рухнет, начнутся массовые волнения, и Украина просто развалится изнутри...
31 января 2026 года на Украине и без нашего вмешательства чуть не случился блэкаут – падающего подтолкни...
Но можно разом всё исправить.
Пусть наши переговорщики соглашаются на все условия украинской стороны – учитывая предыдущие «жесты доброй воли», никто ничего не заподозрит, подумают, что нас просто «дожали» – Трамп с радостью объявит о том, что это он всё организовал и надо дать ему Нобелевскую премию мира.
А после того как Зеленский и его соратники соберутся провозгласить победу над Россией где-нибудь в здании Верховной рады – без предупреждения шарахнуть по ней «Орешником», а затем заявить, что все достигнутые с Украиной договорённости не действуют и продолжить боевые действия с упором на разрушение инфраструктуры противника.
Вот тогда действительно будет создан благоприятный фон для проведения переговоров.
