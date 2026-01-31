В Китае продолжается зачистка в органах власти, под следствием теперь глава МЧС

В Китае продолжается зачистка верхних этажей власти – и на этот раз под удар попал не военный и не региональный функционер, а действующий глава МЧС страны Ван Сянси. Его подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона» – формулировка привычная и в китайской практике давно читаемая без перевода: коррупция.Ситуация примечательна сразу по нескольким причинам. Во-первых, дела в отношении действующих министров в КНР возбуждают крайне редко. Во-вторых, Ван Сянси – не просто чиновник, а секретарь компартии в своем ведомстве, то есть фигура системная и политически встроенная. Это уже не «очистка рядов», а демонстративный сигнал всей номенклатуре.Как напоминает Reuters, на прошлой неделе расследование было объявлено и в отношении одного из ключевых военных руководителей страны – генерала Чжан Юся, второго человека в военной иерархии после Си Цзиньпина. То есть удары идут сразу по двум опорам системы: силовому и гражданскому блокам.Сам Си Цзиньпин в этом месяце предельно жестко обозначил рамку происходящего, назвав борьбу с коррупцией «битвой, которую Китай не должен проиграть». За прошлый год – рекордные 65 расследований в отношении высокопоставленных чиновников, причем под контроль все чаще попадают не только действующие, но и бывшие руководители университетов и государственных корпораций.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»