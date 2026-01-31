В Китае продолжается зачистка в органах власти, под следствием теперь глава МЧС

В Китае продолжается зачистка в органах власти, под следствием теперь глава МЧС

В Китае продолжается зачистка верхних этажей власти – и на этот раз под удар попал не военный и не региональный функционер, а действующий глава МЧС страны Ван Сянси. Его подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона» – формулировка привычная и в китайской практике давно читаемая без перевода: коррупция.

Ситуация примечательна сразу по нескольким причинам. Во-первых, дела в отношении действующих министров в КНР возбуждают крайне редко. Во-вторых, Ван Сянси – не просто чиновник, а секретарь компартии в своем ведомстве, то есть фигура системная и политически встроенная. Это уже не «очистка рядов», а демонстративный сигнал всей номенклатуре.



Как напоминает Reuters, на прошлой неделе расследование было объявлено и в отношении одного из ключевых военных руководителей страны – генерала Чжан Юся, второго человека в военной иерархии после Си Цзиньпина. То есть удары идут сразу по двум опорам системы: силовому и гражданскому блокам.

Сам Си Цзиньпин в этом месяце предельно жестко обозначил рамку происходящего, назвав борьбу с коррупцией «битвой, которую Китай не должен проиграть». За прошлый год – рекордные 65 расследований в отношении высокопоставленных чиновников, причем под контроль все чаще попадают не только действующие, но и бывшие руководители университетов и государственных корпораций.
    Ой, да ладно. Чиновник в Китае ворует ВСЕГДА! Вторая аксиома - власть в Китае всегда сращена с ОПГ, привет Гонконгу, где майдан Триады разогнали, или Ден Сяопину, который не раз говорил, что они в КПК поддерживают Триады)))
    Тут все ясно - очистка власти перед возможным налетом на Тайвань. Чтоб под шумок самому Си не пришлось на Тайвань мотать, как Гоминьдану
      Чиновник в Китае ворует ВСЕГДА! Вторая аксиома - власть в Китае всегда сращена с ОПГ, привет Гонконгу, где майдан Триады разогнали, или Ден Сяопину, который не раз говорил, что они в КПК поддерживают Триады

      Уважаемый, аксиома - не требует доказательств. В данном случае я ее не вижу. Есть доказательства - предоставьте. Нет - не надо прикрываться аксиомой.
        Вам в Гугл лезть вера не велит? Хотя что это я, человек говорит - вижу, что аксиома, доказательств не вижу!
        Какие-с барин доказательства желает-с? Ему не по вкусу факт того, что ВСЯ теперяшняя верхушка Китая бодро проворовалась? Ему не по нраву бесконечно идущие процессы со смертнвми казнями чиновников в КПК, высших чиновников? Не по нраву вечная война ЛЮБОГО китайского императора с воровством чиновников, и те самыек шнурки за это и рассылались массово? Чего ж ваша душенька изволит?
        Короче, в поиск, и не надо прикрываться своей ленью.
      hi Не выдержал проверки тестя блогера?
      Что-то зачастил секретарь Совбеза по загранкомандировкам?
      Чует моё сердце- мы на пороге грандиозного шухера.
        Иди по теме хоть чего-то почитай, а то разговаривать с пустым скворечником - такое себе
      Цитата: Foggy Dew
      Чтоб под шумок самому Си не пришлось на Тайвань мотать, как Гоминьдану

      А я всегда думал, что Гоминьдан, это партия.
    Китайский 1937 год ? Пошла зачистка... Ждут войну ?
      Си боится потерять власть. Убирают неугодных
        Си боится потерять власть. Убирают неугодных

        Убирает неугодных - да. Боится? Думаю нет.
        Цитата: Сергей250455
        Си боится потерять власть. Убирают неугодных

        Дядюшка Си добрый и с виду похож на большую панду. Но не приведи Господь попасть под горячую руку панды - раскроит! Медведь как никак...
        Си не боится потерять власть, и в лагерях он уже был по молодости, с нуля дорогу прошел. Медведь порядок наводит.
          Цитата: isv000
          Си не боится потерять власть, и в лагерях он уже был по молодости, с нуля дорогу прошел. Медведь порядок наводит.

          И грамотно наводит, сталинская школа жива в Китае.
      С чего бы им не ждать войны? Им её активно обещают уважаемые партнёры, в Японии и Корее разгоняют антикитайскую истерию
    Надо разделять банальное воровство и работу на забугорные спецслужбы. Хотя они иногда переплетаются. И откуда там ушки растут? Думаю, китайцы разберутся, им еще медленно-премедленно США нагибать надо.
    Как говорил один знаток закулисных дел КНР, ноги эти этой и многих предыдущих "чисток" растут из до цзиньпиновского периода когда армии и прочим структурам было разрешено заниматься коммерцией. Времена изменились, а связи многих армейских и прочих начальников с коммерческими структурами остались.
    В Китае продолжается зачистка верхних этажей власти

    С одной стороны - с прошлого раза не почистили что ли?
    С другой стороны - умеют/могут же, люди!
    В Китае продолжается зачистка верхних этажей власти – и на этот раз под удар попал не военный и не региональный функционер, а действующий глава МЧС страны Ван Сянси

    Выходит, из МЧС-ников толковые руководители редко выходят?
    А у нас по-другому - всё выше и выше, и выше...Интересно, Шойгу с этим Ван Сянси встречался?
    В Китае исполнительная власть и силовики всю дорогу собачатся, поскольку как последние поднимаются то начинают буреть и чувствовать себя властелинами. Причём повторяется это испокон веков. Наше время не исключение. Дядюшка Си ещё имеет хватку, раз опередил купленных ковбойцами армейцев. Теперь, когда Акела-Трамп промахнулся, не пора ли навести конституционный порядок на Тайване? Раз янки подали пример то уже пора...
    Раз пошла такая пьянка режь последний огурец!
    А у нас - только на другие должности переводят :)
    Потому что, если перефразировать сказанное гарантом - работать с кем-то надо, да только кроме воров никого нет.
    В КНР как правило, министр одновременно является секретарём парткома (партгруппы) соответствующего министерства. Иногда бывают исключения из этого правила, особенно когда изредка на посты министров назначаются беспартийные или представители так называемых "малых демократических партий" (их на основной территории КНР восемь, есть ещё партии, действующие только в Гонконге и Макао).
    Подавление оппозиции всегда было отличительной чертой внутренней политики Китая. Это происходит, когда возникает реальная угроза высшей власти, или даже при незначительных личных разногласиях.