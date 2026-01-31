Правительство России снова ввело запрет на экспорт бензина

Правительство России для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Временный запрет будет действовать до 31 июля 2026 года и не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, чтобы избежать рисков затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний и обеспечения устойчивой работы НПЗ.Введение временного запрета на экспорт бензина и другого топлива в первую очередь обусловлено повышением сезонного спроса в преддверии начала весенних полевых работ, проведения плановых работ на НПЗ, а также поры летних отпусков.Как известно, бензин является сезонным товаром, потребление которого зимой меньше, чем летом. Исходя из этого, запрет на экспорт топлива вводится, чтобы избежать скачков цен, помимо прочего, обусловленных биржевыми спекуляциями. Поскольку розничные цены на заправках частично регулируются, скачки стоимости топлива приводят к сокращению маржинальности автозаправочного бизнеса. При этом аномальный рост цен на заправках, как правило, наблюдается только в отдельных независимых сетях.Между тем в течение прошлого года Россия импортировала около 250 тысяч тонн бензина, из которых 99% пришлось на поставки с белорусских НПЗ. Увеличение импорта связано со снижением выпуска моторного топлива на российских НПЗ, которые начали уходить на плановые ремонты.

