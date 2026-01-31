Правительство России снова ввело запрет на экспорт бензина

Правительство России для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Временный запрет будет действовать до 31 июля 2026 года и не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, чтобы избежать рисков затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний и обеспечения устойчивой работы НПЗ.

Введение временного запрета на экспорт бензина и другого топлива в первую очередь обусловлено повышением сезонного спроса в преддверии начала весенних полевых работ, проведения плановых работ на НПЗ, а также поры летних отпусков.



Как известно, бензин является сезонным товаром, потребление которого зимой меньше, чем летом. Исходя из этого, запрет на экспорт топлива вводится, чтобы избежать скачков цен, помимо прочего, обусловленных биржевыми спекуляциями. Поскольку розничные цены на заправках частично регулируются, скачки стоимости топлива приводят к сокращению маржинальности автозаправочного бизнеса. При этом аномальный рост цен на заправках, как правило, наблюдается только в отдельных независимых сетях.

Между тем в течение прошлого года Россия импортировала около 250 тысяч тонн бензина, из которых 99% пришлось на поставки с белорусских НПЗ. Увеличение импорта связано со снижением выпуска моторного топлива на российских НПЗ, которые начали уходить на плановые ремонты.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 17:03
    При этом аномальный рост цен на заправках, как правило, наблюдается только в отдельных независимых сетях.
    1. sergey822
      sergey822
      +1
      Сегодня, 18:21
      ну вот что интересно, у нас на всех частных заправках 95 бензин полгода назад был под 80 руб. а на Газпроме 63, а сейчас у всех частников 95 стоит 64 максимум, а у Газпрома 68 wassat
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 17:14
    Вообще тут одно сказать можно - это говорит только о дырявости нашего законодательства и отсутствии контроля за экспортом. В результате сырье, получается, продавать можно, а конечный продукт - нельзя, что резко уменьшает процент денег, заработаных внутри страны.
    Ну и вообще, нефтянка у нас всю жизнь в серой зоне, и всем пох
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 17:17
      Цитата: Foggy Dew
      В результате сырье, получается, продавать можно, а конечный продукт - нельзя,

      Сырьё всегда можно продать, при любых санкциях, что и сработало, конечный продукт не всегда.
  3. Булат Звание
    Булат
    +1
    Сегодня, 17:29
    А не пробовали налогами цены на все регулировать,повысил на 1%,налог повышается на 20 %
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 17:57
      Замечаете, вроде говорите разумные вещи, а получаете палки...Вот такая у нас страна парадоксов.
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 18:39
      А сели цену снизил на 1%, то и налоги понижаются на 20%?
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:45
    Увеличение импорта связано со снижением выпуска моторного топлива на российских НПЗ, которые начали уходить на плановые ремонты.


    Т.е. украинские удары по НПЗ Европейской части России уже в план заложены?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 18:40
      Скорее, после старых ударов ремонтируются. Иначе действительно сорвут посевную.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 17:55
    Мы можем экспортировать бензин в Белоруссия и КНДР, а дальше - буржуйская диверсия.
  6. dementor873 Звание
    dementor873
    0
    Сегодня, 17:55
    Временный запрет будет действовать до 31 июля 2026 года и не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, чтобы избежать рисков затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний и обеспечения устойчивой работы НПЗ.
    .
    Вместо того, чтобы объёмами производства уменьшить цену на бензин, разрешим продавать за бугор излишек, чтобы цены не падали. Долго ли переработчикам создать фирмы прокладки для торговли.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 18:41
      Куда предлагаете девать излишки бензина?
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        -1
        Сегодня, 18:47
        Цитата: Aken
        Куда предлагаете девать излишки бензина?

        В этом и проблема всех управленцев. Они привыкли все толкнуть за кордон, а подумать о развитии внутри страны, нарастить мощности хранения, организовать механизмы демпинга по принципу демпфера, допустить к биржам мелких локальных поставщиков бензина, организовывать прямые договоры с сх предприятиями. А зачем?
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 18:51
          Правильно ли я понимаю, что Вы предлагаете НПЗ увеличить объёмы производства, создавать огромные нефтехранилища, чтобы устроить демпинг самим себе?
          Кстати, мелкие локальные поставщики бензина - это мини НПЗ?
      2. dnestr74 Звание
        dnestr74
        0
        Сегодня, 19:23
        Да пусть продают, а для своих граждан сделать минимальную цену хотя бы на бензин
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 19:25
          Плюс для работников НПЗ минимальную зарплату, а для государства - минимальные налоги.
          Хороший план.
          1. dnestr74 Звание
            dnestr74
            0
            Сегодня, 19:31
            Есть примеры другие, возьмите САудитов и Эмираты в пример, а топливо-кровь экономики. Дешевый бензин -позволит дать толчок.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 18:59
      Цитата: dementor873
      Вместо того, чтобы объёмами производства уменьшить цену на бензин,


      А вы согласны работать за двоих, получая зарплату за одного? Только честно.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 19:05
        В этом и проблема всех управленцев.

        Они не хотят.