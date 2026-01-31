Весь Киев остался без водоснабжения из-за проблем с электричеством

Во всех районах Киева прекращено водоснабжение из-за аварийных отключений электроэнергии. Причина, как сообщили официально, – сбой на линиях электропередачи, связывающих Украину и Молдавию. Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал произошедшее техногенной аварией, аккуратно избегая любых других формулировок.По сообщению «Киевводоканала», без электричества остались водопроводные и канализационные объекты, а значит – насосы просто встали. Энергетики и коммунальщики работают в усиленном режиме, но сроки восстановления формулируются предельно размыто.Ранее мэр столицы Кличко сообщил об аварийных отключениях по Киеву и остановке метро из-за низкого напряжения в сети. То есть сбой оказался системным – удар пришелся сразу по нескольким критическим контурам городской инфраструктуры.На Банковой попытались успокоить публику. Зеленский заявил, что «все необходимые меры реагирования есть» и ведутся восстановительные работы. Однако оценки снизу выглядят менее оптимистично: в Раде говорят о 24-36 часах, необходимых для стабилизации энергосистемы. Для мегаполиса – срок показательный.Важно и другое: проблемы вышли за пределы Украины. В Кишиневе и ряде регионов Молдавии также зафиксированы отключения электричества, о чем сообщили местные власти.

