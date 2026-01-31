Весь Киев остался без водоснабжения из-за проблем с электричеством

Во всех районах Киева прекращено водоснабжение из-за аварийных отключений электроэнергии. Причина, как сообщили официально, – сбой на линиях электропередачи, связывающих Украину и Молдавию. Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал произошедшее техногенной аварией, аккуратно избегая любых других формулировок.

По сообщению «Киевводоканала», без электричества остались водопроводные и канализационные объекты, а значит – насосы просто встали. Энергетики и коммунальщики работают в усиленном режиме, но сроки восстановления формулируются предельно размыто.



Ранее мэр столицы Кличко сообщил об аварийных отключениях по Киеву и остановке метро из-за низкого напряжения в сети. То есть сбой оказался системным – удар пришелся сразу по нескольким критическим контурам городской инфраструктуры.

На Банковой попытались успокоить публику. Зеленский заявил, что «все необходимые меры реагирования есть» и ведутся восстановительные работы. Однако оценки снизу выглядят менее оптимистично: в Раде говорят о 24-36 часах, необходимых для стабилизации энергосистемы. Для мегаполиса – срок показательный.

Важно и другое: проблемы вышли за пределы Украины. В Кишиневе и ряде регионов Молдавии также зафиксированы отключения электричества, о чем сообщили местные власти.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +6
    Сегодня, 17:01
    без электричества остались водопроводные и канализационные объекты, а значит – насосы просто встали.

    За водичкой на Днепр, пос рать под балконы, или с балкона. laughing
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 17:22
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 17:01
      За водичкой на Днепр, пос рать под балконы, или с балкона. laughing

      Как тут не вспомнить времена СССР-
      Вот если в кране нет воды, То воду выпили - кто бы вы думали? - ж ды! Ев реи, кругом одни ев реи... Захожу я в бакалею - Сыру нет, одни ев реи... Ев реи, ев реи.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 18:55
      Мочу пить как бандеровец крымчанам советовал.
    3. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 19:13
      Всё согласно знаменитой речи Порошенко 27.10 2014 в Одессе, только с разворотом на 180.
      Тогда я очень хотел чтобы все пожелания вернулись бумерангом.
      Посему сейчас смотрю на это совершенно спокойно и без жалости.
      Они нас точно не пожалели бы, тому свидетельства злодеяний ВСУ под Курском.
      1. greencon
        greencon
        0
        Сегодня, 19:24
        "Порошенко (говорил о дончанах): мы сказали им, что позаботимся о пожилых людях, они сказали "нет". Мы сказали им, что построим систему образования для их детей, они сказали "нет". Мы сказали им, что создадим для них рабочие места, они также сказали "нет". Итак, теперь можно видеть, что эти "мы" могли бы кое-чему научиться.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 17:03
    Во всех районах Киева прекращено водоснабжение из-за аварийных отключений электроэнергии. Причина, как сообщили официально, – сбой на линиях электропередачи, связывающих Украину и Молдавию.


    Кишинёв и почти вся территория Молдовы остались без электроснабжения, сообщили власти страны.

    Причиной блэкаута названы серьёзные проблемы в украинской энергосистеме. По данным Минэнерго Молдовы, утром 31 января произошло резкое падение напряжения на линии электропередачи 400 кВ Исакча–Вулканешты–МГРЭС.

    Авария привела к автоматическому отключению молдавской энергосистемы.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 17:04
    Каким образом Молдавия была связана с Украиной ,кто гнал электричество "на лево "и как давно.Смеху будет если Украина в Молдавию, 1001 способ вывода денег ..
    1. д^Амир Звание
      д^Амир
      +2
      Сегодня, 17:08
      Добрый вечер!!! hi а со времен СССР и связана,
      Смеху будет если Украина в Молдавию
      при наличии в УкрССР 5 АЭС, кто кому энергию поставлял???
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 17:11
        Чернобыльсеая АЭС и ЗАЭС в 5 украинских сейчас входят .Вы спалились . hi Может 5 реакторов в работе на Украине?
        1. д^Амир Звание
          д^Амир
          +4
          Сегодня, 17:16
          ну реакторов при СССР было 12... и в чем спалился то??? в организации энергоснабжения Молдавской ССР??? да и при незалежности в укрейн в молдове генерирующих мощностей вроде не стало больше. т.е. как покупали при СССР так и продолжают...
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            -3
            Сегодня, 17:18
            УкрССР нет с 1991 г .Наверно как то так .А сейчас у них и ЗАЭС нет она у России .В пяти реакторах стоят сборки Вестингауз ,в шестом российские.Поэтому 404 её ещё не разбомбили .
            1. д^Амир Звание
              д^Амир
              +5
              Сегодня, 17:21
              УкрССР нет с 1991 г

              Абсолютно и полностью с Вами согласен, нету... а сети остались, ибо ничего нового там не строили, жили за счет наследства СССР
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 17:09
      Цитата: tralflot1832
      Молдавия была связана с Украиной ,

      Там связь с Румынией, территория Молдавии только транзит.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +10
      Сегодня, 17:25
      Подстанция Вулканешты (400/330 кВ) является входными воротами румынской мощности в молдавскую систему.
      Отключение линии Исакча – Вулканешты означает:
      • потерю внешнего балансирующего источника;
      • резкое ухудшение частотного режима;
      • рост нагрузки на внутренние молдавские и украинские магистрали.

      Жаль, что Румынию за собой не потянули.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 19:13
        Цитата: alexboguslavski
        Подстанция Вулканешты (400/330 кВ)

        Я её даже видел в 2004 году, там тогда строилась ЛЭП на Украину, опоры уже стояли, проводов ещё не было.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 17:06
    Успокою киевлян. Пока ничего страшного нет. А вот когда дерьмецо разморозится, придется сильно тратится на парфюм. Приготовиться к эпидемиям, медицина соврать не даст.
  5. Lako Звание
    Lako
    +2
    Сегодня, 17:09
    Ну так это в Кремле, договорились с Трампом на "энергетическое перемирие". Украинские энергетики ни с кем не договаривались. 😂
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 17:10
    ❝ По сообщению «Киевводоканала», без электричества остались водопроводные и канализационные объекты ❞ —

    — «Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах» © ...
  7. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 17:12
    Объекты водоснабжения в обязаловку имеют независимое энергоснабжение - генераторы, или их растащили или врут.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 17:48
      Цитата: Andobor
      генераторы, или их растащили или врут.
      Даже в СССР Насосные станции не всегда имели генераторы. Бывал на одной такой, на глубине 3 метра насосы стоят огромные и никаких генераторов нет.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 18:22
      или их растащили или врут.

      врут, чтобы пожалели..
    3. Комментарий был удален.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:14
    Туши свет ,сливай масло .Нет не масло ,воду .В ночь на 2 февраля за место Джененерал Санта Клауса экзамен у украинских энергетиков будет принимать Генерал Мороз .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:22
      Цитата: tralflot1832
      В ночь на 2 февраля за место Джененерал Санта Клауса экзамен у украинских энергетиков будет принимать Генерал Мороз .

      А третьего февраля, "Герани" на энергетику полетят.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 17:15
    Цитата: Andobor
    Молдавии только транзит

    В какую сторону транзит ? hi
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +7
      Сегодня, 17:29
      В обе. Раньше преимущественно был с Украины, сейчас в качестве балансировки системы с опорой на АЭС разнонаправленно.
    2. Gerome Звание
      Gerome
      +3
      Сегодня, 17:39
      Вот тут объясняют подробно
      https://rutube.ru/video/26add630d31f0fe6292d8f352fc3d80b/?r=a
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:27
    Почему в Европе были популярны в средние века шляпы с широкими полями ?Украина це Европа.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 17:59
      Цитата: tralflot1832
      Почему в Европе были популярны в средние века шляпы с широкими полями ?

      А ещё плащи до пят и высокая обувь на каблуках. wassat
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:31
      Цитата: tralflot1832
      Украина це Европа.

      Ну если считать, что с 1324 года Киев занял Гедиминас, а затем поляки и некоторых австрияки. Хотя они были холопами, но считают себя европейцами. Те кто в окопах, за Европу воюют ( так они говорят ), а те кто в Куршавеле и Дубаи на "Бугатти" раскатывают, тем "эта Украина", давно уже не нужна, они и так уже в европах
  11. Gerome Звание
    Gerome
    +1
    Сегодня, 17:36
    Ну так в Инете тонны комментов кастрюль про "жизнь в говне", "хождение на дырку" в какой-то Рашке - вот и пришла званная "Рашка - город в Сербии", встречайте laughing
    Пейте мочу! (с)
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +7
    Сегодня, 17:40
    Похоже, песец разгулялся не на шутку.

    На Винницкой ПС 750 кВ большие проблемы.

    Узел 750 кВ «Винницкая» — один из опорных узлов энергосистемы Украины, через который сходятся:
    • магистрали 750 кВ западного направления;
    • автотрансформаторные группы 750/330 кВ;
    • транзит в центральный энергоузел.

    После потери молдавского транзита именно этот узел:
    • принял на себя резкое перераспределение потоков;
    вошёл в режим перегрузки автотрансформаторов 750/330 кВ;
    • стал точкой срабатывания противоаварийной автоматики.

    В итоге имеем:

    В текущей конфигурации энергосистема Украины реально приблизилась к границе распада на отдельные районы:
    • запад — вокруг собственной генерации;
    • центр — наиболее уязвим;
    • восток — с риском глубоких ограничений.

    Автоматика удерживает систему от распада за счёт жёсткой разгрузки. При повторных пиковых нагрузках режим районирования становится не теорией, а практическим сценарием.

    А далее из за пропадания нагрузки в результате разрыва связей в энергосистеме - падение мощности и аварийные отключения части блоков АЭС.

    Следим за ЗАЭС. Если она перейдет на аварийное снабжение дизель-генераторами, то действительно дела совсем плохи. А впереди сильные морозы.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 18:58
      Плохи дела для фашистов а для людей хороши.
  13. topol717 Звание
    topol717
    +7
    Сегодня, 17:42
    Пусть смотрят ролик с Зеленским где он изображал жителя Крыма у крана без воды. Пусть хорошо вспомнят что было 10 лет назад и как они смеялись.
  14. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 17:47
    Здорово наскакали х.охлы! Жили себе не тужили, сладко ели мягко спали, на фоне горящего Крымского моста сэлфи делали, дончанам подвалов желали, а что теперь с лицом?! Ватничек москальский не подкинуть?!
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:56
    Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал произошедшее техногенной аварией, аккуратно избегая любых других формулировок.

    Что не сделали злые русские, то доделают сами небратья... request
  16. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 18:25
    Копайте колодцы, шановне. Допрыгались.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:35
      Цитата: Metallurg_2
      Копайте колодцы, шановне. Допрыгались.
      Для них это мелко. Коль копать, то сразу море. Вода, правда, соленая, зато мировое достижение. Что называется, здобулы.
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 18:47
    Пусть теперь хихлы воду из лужицы пьют. Может козленочками станут wink
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 19:00
      Снег пусть топят главное не тот куда испражнялись другие хвостоголовые, их к лотку приучили но не всех...
  18. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 19:02
    Потребуется 24-36 часов для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации АЭС после сегодняшнего блекаута согласно заявлению члена комитета Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Нагорняка.

    Хотя слова к делу не пришьёшь.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:39
      Получилось даже лучше, чем до "энергетического перемирия". И дроны с ракетами сэкономили, и эффект - лучше не придумаешь. И на клятих мocкaлeй не повесишь, сами себе злобные буратины, сами с перенаправлением потоков доигрались.