Пресса США: европейские лидеры тайно составили план «усмирения» Трампа

По информации американской прессы, лидеры ключевых стран Европы на экстренном закрытом ужине в Брюсселе разработали стратегию «усмирения» непомерно больших, по их мнению, амбиций Трампа. Обсуждение проходило в узком кругу и было посвящено тому, как сдерживать резкие шаги и заявления президента США без публичной эскалации.

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в правящих кругах Европы, после инициированного Трампом кризиса вокруг Гренландии европейские лидеры решили консолидировано придерживаться определенной линии поведения, заключающейся в демонстративном спокойствии в ответ на провокации, чтобы затем при одновременной готовности угрожать США ответными пошлинами и экономическими мерами.



Параллельно с этим Евросоюз намеревается «работать за кулисами», постепенно снижая военную и экономическую зависимость от США. Европа все больше склоняется к осознанию того, что Вашингтон является откровенно ненадежным союзником. В долгосрочной перспективе составленный европейцами план предусматривает диверсификацию торговли, наращивание собственного оборонного потенциала и максимально возможное сокращение зависимости от американских технологий.

В то же время власти Италии и Германии уже подготовили документ с предложением создать общеевропейскую фондовую биржу и единый рынок капитала, чтобы таким образом обеспечить стратегическую автономию Евросоюза.
  Salimi from iran
    Salimi from iran
    +2
    Сегодня, 17:17
    Would they do the same if biden or kamala in office?
    Hagen
      Hagen
      0
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Salimi from iran
      Would they do the same if biden or kamala in office?

      Байден с Камалой творили бы что-то свое, что привело бы в действие иные механизмы. Какие, никто не скажет. Но явно, что для нас лучше бы не было. Оба фигуранта неадекваты, за них правили бы те, кто в тени. Возможно мы бы уже с ними воевали. Но США с ЕС работали бы в одной упряжке.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 17:21
    Бредятина какая-то. Европа давно стоит перед США в неприличной позе. Даже газики покупают по приказной цене.
    В то же время власти Италии и Германии уже подготовили документ с предложением создать общеевропейскую фондовую биржу и единый рынок капитала
    Ха-ха четыре раза. Капитал из Европы уходит.
  Обычный
    Обычный
    +1
    Сегодня, 17:37
    Усмирения)) Звучит весело. Аминазин что ли хотят использовать? Он реально усмирит.
    Васян1971
      Васян1971
      -1
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Обычный
      Аминазин что ли хотят использовать? Он реально усмирит.

      Реально усмиряет 45-й калибр.
      Обычный
        Обычный
        0
        Сегодня, 19:28
        В моем варианте клиент останется живым.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:38
    Если об этой новости сообщает NYT ,можно эту новость спустить в унитаз .Тяжело Доне - у них свобода слова ,в конституции.Дональд не сдавайся ,чуди дальше .
  HAM
    HAM
    0
    Сегодня, 17:48
    Европейский "партизанский отряд" со 100%%-м составом предателей....кто раньше продаст-тот и в "шоколаде"... laughing
  Васян1971
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:50
    По информации американской прессы, лидеры ключевых стран Европы на экстренном закрытом ужине в Брюсселе разработали стратегию «усмирения» непомерно больших, по их мнению, амбиций Трампа.

    Не, не прокатит.no В бане надо было собираться...request
  Reptiloid
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 17:51
    Неужели создали коалицию сопротивляющихся? Ай да молодцы! Будут обсуждать, тусоваться .... Посмотрим
  ГолыйМужик
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 17:59
    европейские лидеры решили консолидировано

    Звучит как анекдот. Сохранять спокойствие и снижать зависимость, ага.
    По сути будут терпеть, так как их зависимость больше. И сделать своё импортозамещение для них останется только намерениями, так как - кто ж им даст? США могут легко обрушить их экономику, если они что-то всерьез начнут делать, чтобы вытащить руку кукловода. Россия и Китай могли бы помочь, но даже это скорее всего будет чересчур болезненно, чтобы Европа решилась.
  Руслан М
    Руслан М
    +2
    Сегодня, 18:16
    статья анекдот. выдуманная одними журналистами и повторяемая другими, ибо пипл схавает.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:45
    постепенно снижая военную и экономическую зависимость от США
    Так, глядишь, они и от доллара откажутся. Назло Трампу!