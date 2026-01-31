Проблему для АЭС на Украине мог создать дисбаланс, «вырубивший» ПС «Винница»

Проблему для АЭС на Украине мог создать дисбаланс, «вырубивший» ПС «Винница»

«Укрэнерго» комментирует ситуацию с каскадом аварий в энергосистеме страны. Ведомство заявляет о том, что на данный момент на целом ряде участков проводятся аварийно-восстановительные работы:

Первоочередная задача энергетиков заключается в подключении критически важной инфраструктуры.

Далее «Укрэнерго» выступает с призывом к тем потребителям, у которых электроэнергия есть, «расходовать её бережно»:



Дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким.

Ведомство заявляет, что основной причиной системной аварии стало одновременное отключение нескольких высоковольтных линий между энергетическими системами Румынии и Молдавии и между центральными и западными областями Украины.

В частности, возникли серьёзные проблемы в виде энергетического дисбаланса. Этот дисбаланс после отключения высоковольтной линии на стыке Молдавия – Одесская область начал веерообразно распространяться по другим регионам.

Чтобы справиться с нарастающим дисбалансом в энергосистеме, украинские энергетики, как считают эксперты, решили задействовать энергокластер Ладыжинской ТЭС, в который входит электроподстанция «Винница» (ПС 750/330/110 кВ). По некоторым данным, эта подстанция оставалась единственной ПС такого типа на Украине. Но этот энергокластер нагрузки не выдержал, в том числе и по той причине, что Ладыжинская ТЭС, как говорится, уже не та, что прежде.... ПС банально «вырубилась». В итоге это спровоцировало проблемы уже для АЭС.

Как уже сообщало «Военное обозрение», аварийно отключился энергоблок Южноукраинской АЭС, мощности ещё двух энергоблоков (на той же Южноукраинской и на Ровенской АЭС) были экстренно снижены.

И если в целом восстановить энергоснабжение на «доаварийном» уровне вполне возможно в течение 24 часов, то есть вопросы по состоянию той же Южноукраинской АЭС. Станция нуждается во введении реактора в плановую работу после аварийного отключения. А делается это не по щелчку пальцев.

«Укрэнерго» тем временем отрицает, что сегодня украинская энергосистема столкнулась с кибератакой.
34 комментария
  1. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 17:49
    Картина без Гераней не полная. Вот нафиг это энергетическое перемирие?
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -5
      Сегодня, 18:04
      Надо спросить у милого друга Трампа , а то он как воды в рот набрал
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +4
        Сегодня, 18:38
        Если бы войну вели сша они бы не устраивали энерго переимирия, а снесли все к чертовой матери.
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 19:01
      Даже если олигархи против, то Господь и генерал Мороз с народом России!

      Даёшь 3 дня по Минус 33!
  2. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +6
    Сегодня, 17:51
    Как подозрительно резко начались проблемы после соглашения с РФ не бить по энергетике
    1. kromer Звание
      kromer
      +7
      Сегодня, 17:53
      Цитата: Dizel200
      Как подозрительно резко начались проблемы после соглашения с РФ не бить по энергетике


      Морозы пришли ... а энергосистему уже раньше калекой сделали.
      1. Dizel200 Звание
        Dizel200
        +3
        Сегодня, 17:55
        А вона чё , Дед Мороз виноват
        1. Михаил Нашарашев Звание
          Михаил Нашарашев
          0
          Сегодня, 18:04
          Генерал мороз)))) виноват
        2. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 18:24
          Цитата: Dizel200
          А вона чё , Дед Мороз виноват


          При хорошем морозе всегда на энергосистему большая нагрузка.
          1. рюрикович Звание
            рюрикович
            +4
            Сегодня, 18:31
            Сейчас идет ультраполярное вторжение арктического воздуха на восточную Европу, так называемый антициклон Даниэль. И если по югу Беларуси на 1-2 февраля синоптики обещают 25-28 мороза,то до Киева 20-25 добьёт yes И эти несколько дней нагрузка на сети возрастает. Так что да, генерал мороз в действии request
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 18:34
              Цитата: рюрикович
              до Киева 20-25 добьёт И эти несколько дней нагрузка на сети возрастает. Так что да, генерал мороз в действии


              А впереди ещё февраль и окончание энергетического перемирия.
              1. рюрикович Звание
                рюрикович
                +1
                Сегодня, 18:38
                Цитата: kromer
                А впереди ещё февраль

                Ну по синоптическим моделям в РБ только будущая неделя такая морозная.Потом ожидают стандартную для последних 3-4 лет еврозиму с разбежкой от-5 до +5 и осадками. Так что попустит. Вопрос - переживет ли шумерия эту неделю what
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +7
    Сегодня, 17:53
    В общем произошла системная авария, вызванная разрывом конкретных межсистемных и магистральных связей.
    • Ключевые элементы:
    • ВЛ 400 кВ Исакча – Вулканешты;
    • ВЛ 330 кВ Днестровская ГАЭС – Бельцы;
    • узел 750 кВ «Винницкая»;
    • магистраль «запад – центр» Украины.
    • Потеря ~600 МВт внешнего перетока стала спусковым крючком каскадных отключений.
    • Аварийные графики — мера выживания энергосистемы, а не локальная неисправность.

    Как-то так
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +2
      Сегодня, 18:29
      Вот эта картинка лучше всего иллюстрирует последствия "майдана"
  4. HAM Звание
    HAM
    +8
    Сегодня, 17:54
    "... «Укрэнерго» выступает с призывом к тем потребителям, у которых электроэнергия есть, «расходовать её бережно»:"
    Вот тут они крепко ошибаются:по менталитету краинцев надо брать СЭБЭ бiльше,пока есть возможность,а то другие вiзьмут...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:54
    Кто то стуканул Трампу ,проси у друга Владимира энергетическое перемирие ,а то Европа обвинит в электрогенациде.Тут надо разобраться ,а не диверсия ли это перед переговорами .А то зеленский выдвигает требования к России как победитель .Потухла Украина как то вовремя - подозрительно .
    Производство с непрерывным циклом тоже " потухло" на Украине ?
    1. HAM Звание
      HAM
      +3
      Сегодня, 18:38
      Андрей,скорее насчёт того что "краина подозрительно вовремя потухла" можно сказать другое--в Кремле на что то опирались и,не только догадывались,но и знали что примерно так и случится в эту неделю...а кохлы молдаван с румынами обвиняют..
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:00
    Отдельно подчёркивается, что аварийная ситуация не была вызвана кибератакой.
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      +2
      Сегодня, 18:27
      Так мы что? В кои-то веки не виноватые?
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 18:28
        Цитата: RuAbel
        Так мы что? В кои-то веки не виноватые?


        Это пока. Утро вечера мудрЁНЕЕ. lol
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 19:15
        Цитата: RuAbel
        мы что? В кои-то веки не виноватые?

        В холоде медленно думается. Сообразят что-нибудь.
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 18:03
    Пс «Винница» поставить в очередь на декоммунизацию
  8. drags33 Звание
    drags33
    +5
    Сегодня, 18:06
    Это называется "Эффект домино" - валится все одно за другим... Ну не надо было Россию и русских трогать, жили бы спокойно...
    1. Gerome Звание
      Gerome
      +1
      Сегодня, 18:25
      Это не в характере мазепышей с ментальностью наёмников. В их головах план был прост и надёжен - запад даст оружие, разгромим Россию, запануем. Жить мирно - значит работать, долго и упорно работать, чтобы зажить как в Европе. Они хотели быстро в дамки.
  9. народник Звание
    народник
    +4
    Сегодня, 18:07
    Перемирие заканчивается в понедельник 2февраля, если я правильно понял. Надо срочно помочь с окончательной декоммунизацией энергетической системы на вкраине. Чтобы веселей было на майданах скакать.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +8
    Сегодня, 18:08
    И до кучи в Одесской и Николаевской областях прошли ледяные дожди, усугубившие ситуацию. На местных линиях фиксируются многочисленные обрывы ЛЭП, что не лучшим образом сказывает на работе энергосистемы в целом.

    Генерал Мороз пришел к бывшим русским людям, отказавшимся от своей русскости и вместо доброго союзника, стал тем, кем всегда был для захватчиков Русской земли.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:41
      Цитата: alexboguslavski
      Генерал Мороз пришел к бывшим русским людям, отказавшимся от своей русскости и вместо доброго союзника, стал тем, кем всегда был для захватчиков Русской земли.

      Киев перешёл в сферу влияния Великого княжества Литовского с 1324 года, после битвы на реке Ирпень, в которой войска киевского князя Станислава Ивановича были разбиты войсками Гедимина.
      Затем пришли поляки и от русского духа за 300 с лишним лет ничего не осталось. Так это для тех кто вошёл в состав Российского царства по Переславской Раде, а те кто не вошёл те все 600 лет были под литовцами, поляками и австрияками. Был непродолжительный период после 1917 года, но как показал 1991 год, русскими они не стали, они всей душой и телом лезут в Европу, где они никому не нужны.
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 18:14
    Да нахрена им АЭС-то? Они ж мрияли, что вся энергетика Оркаины через 10 лет будет зеленой? Вот... Кизяки, велогенераторы и фонарики-жучки. Осталось только свинину забить - а то пукают це-о-два в воздух, как Окасио-Кортес говорит
  12. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +5
    Сегодня, 18:14
    Жаль конечно, что не случилось распада энергосистемы. ВКС должны над этим ещё хорошо поработать.
  13. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 18:24
    Энерго систему немного подтолкнуть пятью сотнями гераней и гитлеркапут))))
  14. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:24
    «Укрэнерго» тем временем отрицает, что сегодня украинская энергосистема столкнулась с кибератакой.
    А кто бы сомневался. Сейчас обвинят русских хакеров и Россию, которая не соблюла неделю энергетического перемирия. Это ещё раз показало, никаких дел с киевским режимом. "Добрая влоля, для добрых людей, а не для утырков.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 18:40
    Цитата: Михаил Нашарашев
    Надо спросить у милого друга Трампа , а то он как воды в рот набрал
    У него там не вода, а сексуальный скандал. Дело позннт импичментом
  16. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 19:10
    Вся энергетика УССР построена всем Союзом.Конечно-же в Минэнерго РФ найдутся специалисты, которые всегда расскажут кому надо в ГШ про ключевые точки для ударов...Чтобы разбалансировать сети....Что мы и наблюдаем.ТАК ДЕРЖАТЬ !
  17. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 19:20
    Добить бы... ан нет, очень жаль