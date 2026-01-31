Проблему для АЭС на Украине мог создать дисбаланс, «вырубивший» ПС «Винница»

«Укрэнерго» комментирует ситуацию с каскадом аварий в энергосистеме страны. Ведомство заявляет о том, что на данный момент на целом ряде участков проводятся аварийно-восстановительные работы:Далее «Укрэнерго» выступает с призывом к тем потребителям, у которых электроэнергия есть, «расходовать её бережно»:Ведомство заявляет, что основной причиной системной аварии стало одновременное отключение нескольких высоковольтных линий между энергетическими системами Румынии и Молдавии и между центральными и западными областями Украины.В частности, возникли серьёзные проблемы в виде энергетического дисбаланса. Этот дисбаланс после отключения высоковольтной линии на стыке Молдавия – Одесская область начал веерообразно распространяться по другим регионам.Чтобы справиться с нарастающим дисбалансом в энергосистеме, украинские энергетики, как считают эксперты, решили задействовать энергокластер Ладыжинской ТЭС, в который входит электроподстанция «Винница» (ПС 750/330/110 кВ). По некоторым данным, эта подстанция оставалась единственной ПС такого типа на Украине. Но этот энергокластер нагрузки не выдержал, в том числе и по той причине, что Ладыжинская ТЭС, как говорится, уже не та, что прежде.... ПС банально «вырубилась». В итоге это спровоцировало проблемы уже для АЭС.Как уже сообщало «Военное обозрение», аварийно отключился энергоблок Южноукраинской АЭС, мощности ещё двух энергоблоков (на той же Южноукраинской и на Ровенской АЭС) были экстренно снижены.И если в целом восстановить энергоснабжение на «доаварийном» уровне вполне возможно в течение 24 часов, то есть вопросы по состоянию той же Южноукраинской АЭС. Станция нуждается во введении реактора в плановую работу после аварийного отключения. А делается это не по щелчку пальцев.«Укрэнерго» тем временем отрицает, что сегодня украинская энергосистема столкнулась с кибератакой.

