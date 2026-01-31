Французская пресса: украинская энергосистема может рухнуть в любой момент

Французская пресса: украинская энергосистема может рухнуть в любой момент

Как отмечает французская пресса, внезапный блэкаут в значительной части подконтрольных Киеву регионов наглядно демонстрирует, что вся украинская энергосистема находится в критическом состоянии и чрезвычайно близка к полному коллапсу.

При этом газета Le Monde обращает внимание, что перебои с электроснабжением произошли во время краткосрочного «энергетического перемирия», когда ВС РФ не наносили новых ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Издание подчеркивает, что это лишь в очередной раз подтверждает глубокую деградацию и высокую уязвимость украинской энергетики.



В свою очередь, на фоне «энергетического перемирия» британский журнал The Economist выражает робкую надежду, что Россия уже в марте этого года согласится заключить мирные соглашения, при этом отказавшись от своих требований, касающихся вывода ВСУ из оккупированных районов Донбасса. Британцы весьма наивно предполагают, что Москва будет готова заключить мир по текущей линии боевого соприкосновения, если Киев откажется от идеи размещения в Донбассе европейских «миротворцев». Однако, судя по всему, даже на исходе четвертого года СВО британцы так и не смогли осознать, что вопрос территорий для России хоть и немаловажен, но глубоко вторичен — первостепенное значение имеет устранение первопричин конфликта, то есть фактическая смена проектности украинского государства и отказ Киева от откровенно антироссийского и пронатовского курса.
    Сегодня, 18:12
    Она не может… а Должна рухнуть в ближайшее время. Если бы не очередной «жест доброй воли» , уже в ближайшие дни видели бы из космоса тёмное пятно, территорию Украины занимаемую хунтой.
      Сегодня, 18:39
      Парадокс-энергосистема не выдержала перемирия.
        Сегодня, 18:55
        Не думаю, что ВВП сделал такой широкий жест просто так. Надо понимать, что аналитики просчитали все возможные варианты и таковой, один из них. Зато, теперь очередь Донни сделать отдолжение ВВП.
          Сегодня, 19:25
          А какое одолжение якобы должен сделать Трамп в ответ? Кремль про это даже ничего не сказал. Переговорный фон - это старая байка ...
            Сегодня, 19:34
            В отличии от гейропейских полудурков, у которых дурное помело бежит впереди них, умные люди решают вопросы по тихому.
              Сегодня, 19:37
              Умные, это те, кого надули и за нос поводили?
              Сегодня, 19:38
              То есть, вы не знаете, но сочиняете - понятно.
          Сегодня, 19:37
          Ну вот что-то аналитики не просчитали ранее вто, минские, стамбульские и прочие зерновые сделки request
    Сегодня, 18:16
    Интересно, до кострюль доходит, как сильно они ошиблись свергнув Януковича и приведя к власти вот этих, которые сейчас в Киеве рулят???
      Сегодня, 18:44
      Цитата: Горизонт
      Интересно, до кострюль доходит, как сильно они ошиблись свергнув Януковича и приведя к власти вот этих, которые сейчас в Киеве рулят???


      Ну так нет конечно же! hi
      Сегодня, 19:23
      Мониторю комменты в украинском ТГ канале. Многие ненавидят свою власть и ТЦК на таком же уровне как и Россию. Про то, что при Януковиче было лучше иногда вспоминают.
      Сегодня, 19:35
      Януковича свергли не кастрюли. Кастрюли были тогда, как и сейчас, тупое мясо на бойне. А свергали его люди в костюмах от Армани и живут они не куеве)))
    Сегодня, 18:19
    Тем временем:

    А вы (поставщики) чего ждали от xoxлов? laughing
      Сегодня, 19:37
      Кто бы сомневался?))) старлинки второй генерации, уже продавались на OLX, когда в США на них стояла очередь)))
    Сегодня, 18:20
    Правильно, это пережиток тоталитарного прошлого, от него необходимо срочным образом избавиться.
    Сегодня, 18:27
    Красивая фотка: это уже только в металлом..
    Сегодня, 18:37
    Могла бы рухнуть, но наше руководство как всегда пришло на помощь братскому народу
    Сегодня, 18:38
    Дайте уже кто-нибудь озверина нашему Леопольду! Сил никаких больше нет! Надо добивать, а он добрый!
      Сегодня, 19:15
      Леопольд говорите, может быть... Значит смотрели мультик до конца?
    Сегодня, 18:53
    Кривозубые будут пакостить до конца. Возможно, до своего.
    Сегодня, 18:53
    Кому нужны эти качели "вырубилась - включилась". Французы переживают и нервничают. Пора колебания останавливать, переменный ток делать постоянным нулевым.
    Сегодня, 18:55
    Британцы весьма наивно предполагают, что Москва будет готова заключить мир по текущей линии боевого соприкосновения,

    А что так скромненько? Можно и о территориях Украины в границах 1991 года помечтать, и о размещении войск "коалиции желающих", о репарациях не забыть. У одного из ваших подопечных была мрия попить кофе в Ялте во время контрнаступа летом 2023 года, а вы чем хуже? smile
    Сегодня, 18:56
    А прогноз с каждым часом всё точнее и точнее .02 00 время МСК,2 февраля.У энергетиков есть понятие прошли точку невозврата ?
      Сегодня, 18:59
      Надеюсь Венгры с Словаками не окажут дружескую помощь 404 ым.
    Сегодня, 19:09
    перебои с электроснабжением произошли во время краткосрочного «энергетического перемирия», когда ВС РФ не наносили новых ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры

    Похоже, ещё несколько дней назад наши ВС уже что-то знали.
    Сегодня, 19:12
    "Британцы наивно предполагают, что Москва согласится заключить мир вдоль нынешней линии соприкосновения, если Киев откажется от идеи размещения европейских "миротворцев" на Донбассе".: Тогда за что проливалась кровь русских героев?
    Сегодня, 19:34
    Западная пресса подготавливает почву, чтобы начать визжать об "энерго-море" бедненьких украинцев?
    Сегодня, 19:35
    Заморгал свет в Польше, но похоже, там справились.
    Сегодня, 19:39
    Вовремя Трамп позвонил, вовремя наш согласился на жест доброй воли. Ещё бы чуть-чуть и всё, а так на грани побалансируют и отползут, помогут им партнёры