Как отмечает французская пресса, внезапный блэкаут в значительной части подконтрольных Киеву регионов наглядно демонстрирует, что вся украинская энергосистема находится в критическом состоянии и чрезвычайно близка к полному коллапсу.При этом газета Le Monde обращает внимание, что перебои с электроснабжением произошли во время краткосрочного «энергетического перемирия», когда ВС РФ не наносили новых ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Издание подчеркивает, что это лишь в очередной раз подтверждает глубокую деградацию и высокую уязвимость украинской энергетики.В свою очередь, на фоне «энергетического перемирия» британский журнал The Economist выражает робкую надежду, что Россия уже в марте этого года согласится заключить мирные соглашения, при этом отказавшись от своих требований, касающихся вывода ВСУ из оккупированных районов Донбасса. Британцы весьма наивно предполагают, что Москва будет готова заключить мир по текущей линии боевого соприкосновения, если Киев откажется от идеи размещения в Донбассе европейских «миротворцев». Однако, судя по всему, даже на исходе четвертого года СВО британцы так и не смогли осознать, что вопрос территорий для России хоть и немаловажен, но глубоко вторичен — первостепенное значение имеет устранение первопричин конфликта, то есть фактическая смена проектности украинского государства и отказ Киева от откровенно антироссийского и пронатовского курса.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»