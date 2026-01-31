В России задержан разработчик бункера с защитой от ядерного удара
7 79242
Вокруг одного из самых громких проектов гражданской обороны последних лет внезапно возник совсем не защитный, а уголовный контур. Силовики задержали руководство подразделения ВНИИ ГОЧС, занимавшегося разработкой модульного бункера «Куб-М», предназначенного в том числе для защиты от ядерного удара.
Речь идет о заместителе начальника института Игоре Сосунове и главе Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий Николае Посохове. Оба обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении Сосунова под стражу, тогда как Посохову запрошен домашний арест. Материалы направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы, а санкция статьи – до 15 лет лишения свободы.
ВНИИ ГОЧС – ключевая структура МЧС России, отвечающая за научные разработки в сфере гражданской обороны, защиты населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Именно здесь по заказу ведомства с 2015 года велась работа над «Кубом-М» – мобильным защитным сооружением нового поколения.
Проект публично позиционировался как ответ на современные угрозы: от обычных средств поражения до ядерного, химического и биологического оружия. Серийное производство стартовало осенью 2024 года, а разработчики заявляли о способности модуля выдерживать даже прямые попадания современных ракет в максимальной конфигурации.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация