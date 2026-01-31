В России задержан разработчик бункера с защитой от ядерного удара

7 792 42
В России задержан разработчик бункера с защитой от ядерного удара

Вокруг одного из самых громких проектов гражданской обороны последних лет внезапно возник совсем не защитный, а уголовный контур. Силовики задержали руководство подразделения ВНИИ ГОЧС, занимавшегося разработкой модульного бункера «Куб-М», предназначенного в том числе для защиты от ядерного удара.

Речь идет о заместителе начальника института Игоре Сосунове и главе Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий Николае Посохове. Оба обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.



Следствие намерено ходатайствовать о заключении Сосунова под стражу, тогда как Посохову запрошен домашний арест. Материалы направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы, а санкция статьи – до 15 лет лишения свободы.

ВНИИ ГОЧС – ключевая структура МЧС России, отвечающая за научные разработки в сфере гражданской обороны, защиты населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Именно здесь по заказу ведомства с 2015 года велась работа над «Кубом-М» – мобильным защитным сооружением нового поколения.

Проект публично позиционировался как ответ на современные угрозы: от обычных средств поражения до ядерного, химического и биологического оружия. Серийное производство стартовало осенью 2024 года, а разработчики заявляли о способности модуля выдерживать даже прямые попадания современных ракет в максимальной конфигурации.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:24
    В России задержан разработчик бункера с защитой от ядерного удара


    Никогда такого не было, и вот опять(с) ЧВС.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +6
      Сегодня, 18:32
      Я не понимаю как конструктор может брать взятку? Взятку ему за что дали? за улучшение свойств? или за ухудшение? Или взятку он получил совсем за другой проект?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 18:33
        много за что - за материалы например которые поставляет фирма для тестового прототипа или оборудование. ну не за ватман и кульман же. давно всё в цифре.

        кто-то мог захотеть стать поставщиком кое-чего, и откатил.
      2. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +2
        Сегодня, 18:40
        Цитата: topol717
        Я не понимаю как конструктор может брать взятку?

        Это раньше они конструкторами были, а теперь - эффективными менеджерами стали. Один главный, а второй -его зам. Возможно подряды распределяли.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:01
          Цитата: alexboguslavski
          эффективными менеджерами стали

          Раньше называли простым словом ВОР, а сейчас придумали - "эффективны менеджер". Дурят народ капиталисты. В не совсем давние времена, украл у государства на 50 000 рублей, получи расстрел, а сейчас миллиардами воруют, дают "десятку, через три года выпускают по УДО.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 19:26
            ...или переводят в "ничего не знавшие и обманутые"...
      3. Ua3qhp Звание
        Ua3qhp
        +4
        Сегодня, 18:41
        Я не понимаю как конструктор может брать взятку?
        Причем здесь конструкторы. Взятки директора брали.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +2
          Сегодня, 18:57
          Цитата: Ua3qhp
          Причем здесь конструкторы

          Конструктор запросто может вписать в документацию то, чего там не нужно, вместо того, что нужно. И получит заказ правильный человек...
          1. gromila78 Звание
            gromila78
            0
            Сегодня, 19:10
            На одном проекте на крышу надстройки установили станцию звукоподводной связи. На вопрос зачем, никто не ответил. Но зато если корабль утонет, то можно будет с кем-нибудь связаться, например с богом.
          2. Ua3qhp Звание
            Ua3qhp
            0
            Сегодня, 19:12
            Конструктор запросто может вписать в документацию то, чего там не нужно,
            КД еще и проверяют, да и работу сдавать надо. Конечно, есть вероятность, что конструктор за взятку будет применять изделие конкретной конторы, но он отвечает за конечный результат. Поэтому это изделие должно отвечать всем требованиям. А если оно отвечает всем требованиям, зачем конструктору давать взятку? Он его и так применет. А вот директору взятку давать есть смысл, он может заставить конструктора применить данное изделие, ну и в данном случае вопрос дачи взятки не освещен. может ее давали по совсем другой причине, чем разработка бункера. Аренда площадей например.
      4. knn54 Звание
        knn54
        +1
        Сегодня, 18:53
        Евгений, действительно непонятно. Они конструктора, а не производители. И если в разработке что то накосячили( по чьей то "просьбе"),то это уже другая статья.
      5. Светлан Звание
        Светлан
        0
        Сегодня, 19:02
        Речь идёт о администраторах, о управленцах, а ни как не о конструкторах.

        Управленцы распоряжается потоками материалов, денег , а также результатами деятельности вверенных им коллективов. И именно они обычно берут и дают взятки.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 18:51
      ВНИИ ГОЧС – ключевая структура МЧС России, отвечающая за научные разработки в сфере гражданской обороны, защиты населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
      " ... задержан разработчик бункера...".
      Человек делал деньги на жизнях других людей.
      Расстрел или повешение на Красной площади, других вариантов быть не должно.
      1. Ua3qhp Звание
        Ua3qhp
        0
        Сегодня, 19:15
        Человек делал деньги на жизнях других людей.
        Это директора, они ничего не разрабатывают. Взятки им могут давать по совсем разным причинам.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 19:17
          А он белый и пушистый и повязали его случайно.
          1. Ua3qhp Звание
            Ua3qhp
            0
            Сегодня, 19:21
            А он белый и пушистый и повязали его случайно.
            Если директора повязали за взятку (тут условный пример - аренда площадей) причем здесь собственно конструктора, которые бункер разрабатывали. Заголовок в статье явно провокационный.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 18:32
    ...ладно хоть не разработчик ЯО.
    хотя слабре утешение, совсем как то невесело - чуть ли не каждый день сообщают что ловят и садят.

    зы создалось впечатление что не тырят и не коррупционируют только те, кому нечего украсть и не за что брать взятки... печаль.
  3. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 18:35
    "..., а санкция статьи – до 15 лет лишения свободы." + 70-90 х сумма взятки = штраф.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 18:37
      ..пожурят и отпустят - ценный типа кадр, бес попутал, всё вернуть - условка.
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Сегодня, 18:39
        "Часть 6 статьи 290 УК РФ:
        Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвёртой, пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершённые в особо крупном размере, — наказываются штрафом в размере от трёх миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. "
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 18:41
          прочитал. звучит сурово. весь вопрос как применят....
          1. sub307 Звание
            sub307
            0
            Сегодня, 18:44
            Да и вообще...- возможно всё. Зависит от того, как следствие отработало, какой адвокат, судья и т.д....
      2. belost79 Звание
        belost79
        +1
        Сегодня, 18:41
        Не факт. Если бункер должен был быть установлен в поместье госпожи Кабаевой и ее детей например, то натянут всех по самое нихочу
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 18:42
          ..хех, так то госпожа....

          хотя простые наши граждане такое не станут покупать. да и зачем? нам объявлено было куда попадём.
          1. helicop-man Звание
            helicop-man
            -1
            Сегодня, 19:33
            Вам в куеве не надо никуда попадать) вы уже там, по самые уши))))))
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 19:34
              Я на Урале, в Ека-бурге живу всю жизнь, очередной неумный. Всего доброго.
              1. helicop-man Звание
                helicop-man
                0
                Сегодня, 19:40
                А, взросший в стенах едьцин-центра)) Живи дальше, очередной центр-умникус с лоботомией. Выздоравливай.
        2. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 19:22
          В каком доме у госпожи Кабаевой ? И где ?
          1. belost79 Звание
            belost79
            0
            Сегодня, 19:41
            "... и подвергли буржуины Мальчиша-кибальчиша страшным мукам, пытаясь выведать военную тайну. Но он им ничего не рассказал"
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:38
    Так эти КУБ- М вовсю продавались уже ,ребята захотели премию с каждого бункера .Разброс цен поразительный в 15 млн руб .Кто то принёс откат - за торговлю .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:39
      ..какой-то ж/д контейнер внешне...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:42
    Цитата: Nexcom
    ..какой-то ж/д контейнер внешне...

    Но цена от 20 до 38 млн руб.Есть где повеселиться с ценой и откатом.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:44
      пффф, средняя квартирка-двушка в Москве по цене. и не факт что в новострое.
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 19:02
      Бункер с доставкой и монтажом предлагают за 70 млн. Базовая модель 30 млн. С доп оборудованием 38 млн. Первоначальная цена была 20 млн. С тех пор вот так выросла.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 18:51
    Сама идея создания таких бункеров абсолютно бредовая и провокационная.
    Почему?
    1. Кто будет сидеть в этом бункере? Ясно, что не ткачихи с детьми.
    2. Сколько времени обитателям бункера придетса в нем сидеть в случае ядерного удара. А кто его знает, пока продукты, вода или горючка не закончатся.
    3. Что эти "сидельцы" будут делать потом, когда им все-таки придется вылезти наружу. Я им не завидую.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Дилетант
      Сама идея создания таких бункеров абсолютно бредовая и провокационная.

      Как и подавляющее большинство наших инновационных идей.
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 19:06
      Цитата: Дилетант
      Сама идея создания таких бункеров абсолютно бредовая и провокационная.
      Почему?
      1. Кто будет сидеть в этом бункере?

      Непростой народ. Избранный. Те, которые других в рай посылают. А сами, при этом, туда не спешат.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 19:11
        да вот "посылающие" в этой "картонной коробке" сидеть как раз и не будут - у них совсем другие бункеры есть. а это даже не знаю для кого. как говорил выше - простые граждане не сианут такое покупать - а что, в ипотеку что ли его брать? да и смысла в нём нет - его хватит в лучшем случае на недолго очень - после куда из него??
  7. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    Сегодня, 18:58
    Соснул больше, чем смог проглотить. Сосун, епрст!
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:05
    Цитата: Stas157
    Бункер с доставкой и монтажом предлагают за 70 млн. Базовая модель 30 млн. С доп оборудованием 38 млн. Первоначальная цена была 20 млн. С тех пор вот так выросла.

    Как же мимо такого пройти ? laughing
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:11
    Набираем -построить бункер на своём участке ???Не такая уж бредовая идея.Я уже приводил пример - цокольный этаж по " кругу" 50 см .Хозяйка что то знала !!! wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:16
      тёще что ли присоветовать? what
      вдруг на "медианную" пенсию в рассрочку прикупит и в саду поставит... lol
      а пока тихо - картоху в нём похранит...