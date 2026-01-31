В Иран прибывают военные грузы из России и Китая

По информации ряда источников, на фоне нагнетаемой США напряженности вокруг Ирана в Исламскую Республику активно прибывают военные грузы из Китая и России. Китайские военные поставки осуществляются как по воздуху военно-транспортными бортами, так и по суше через Пакистан. В то же время за минувшие дни зафиксировано прибытие в Иран как минимум четырех российских транспортных самолетов: трех Ан-124-100 и спецборта Ил-76ТД. Экстренная логистика такого масштаба указывает на передачу критических технологий или тяжелого вооружения.

При этом очевидно, что Пекин и Москва не заинтересованы в том, чтобы США добились успеха со сменой режима в Тегеране, поскольку потеря Ирана станет не только серьезным ударом по всей конструкции БРИКС, но и окажет крайне негативное влияние на китайскую инициативу «Один пояс — один путь».



Таким образом, можно отметить, что теоретически Россия и Китай способны оказать очень существенное влияние на ситуацию вокруг Ирана, охладив воинственный пыл США и Израиля. Совместными усилиями РФ и КНР, задействуя довольно скромные ресурсы, могут обеспечить над Ираном противовоздушный «купол» первого и второго эшелона и фактически организовать в регионе бесполетную зону.

В то же время китайские спутниковые снимки показывают увеличение количества пусковых установок ЗРК Patriot и NASAMS на используемой США авиабазе Аль-Удейд в Катаре. В настоящее время в регион прибывает большое количество американских транспортных и заправочных самолетов.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 19:05
    Тут важно даже не само оружие, а факт поддержки Ирана в противовес США.
    Похоже у Дони наступают дни, когда надо сначала думать, а только затем говорить.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 19:40
      Автор еще забыл упомянуть о железной дороге из Китая в Иран, через Казахстан, Узбекистан. По железке можно перевезти в разы больше, чем самолетами или грузовиками.
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 19:40
      Цитата: Аркадий007
      Тут важно даже не само оружие, а факт поддержки Ирана в противовес США.

      Иран ( Корея-2) - США. Если поставки оружия действительно идут, обломаются ли сейчас Штаты с Трампом во главе ?
  2. bondov Звание
    bondov
    +3
    Сегодня, 19:09
    помощь из России и Китая, отказ ключевых стран участвовать в авантюре против Ирана, охлаждение отношений с Европой, крупные волнения и нестабильность в США - обстоятельства крайне неблагоприятные для иудео-протестантов... волнения и дестабилизация в США будут только увеличиваться по мере нарастания неудач в войне... Такер Карлссон уже открыто говорит о распаде США....
    1. Проксима Звание
      Проксима
      0
      Сегодня, 19:22
      Цитата: bondov
      Такер Карлссон уже открыто говорит о распаде США....

      Неплохо конечно recourse было бы, но что-то мне подсказывает, что ценность этих прогнозов равна ценности прогнозов про стремительное fellow обесценивание доллара..
      1. bondov Звание
        bondov
        +2
        Сегодня, 19:28
        именно это - обесценивание доллара. - и происходит прямо сейчас:
        https://www.tradingkey.com/analysis/forex/usd/261532251-usd-dollar-fed-2026-index-forecast-tradingkey
        The U.S. Dollar Index fell below 97.0 in January 2026, reaching a four-year low. This decline was driven by a Federal Reserve policy pivot

        любое негативное событие, а их будет с избытком, драматически скажется на
        долларе...
        1. Aleksandr21 Звание
          Aleksandr21
          0
          Сегодня, 19:37
          Цитата: bondov
          именно это - обесценивание доллара. - и происходит прямо сейчас


          Только тут стоит добавить, что происходит это при активной поддержки Трампа, который заинтересован обесценить доллар. Ведь он надумал вернуть производство в США, и делать товары "Made in USA" а доллар дорогой, не выгодно продавать товары за границу, не выдержат они конкуренции с Китаем и прочими производителями... вот и опускают доллар.

          А если бы администрация Трампа была против ослабления доллара, то мы увидели такие пошлины против Европы/Великобритании и т.д. что все вдруг разом бы передумали продавать доллар, т.е. инструментов у США для принуждения хватает... и тут явно Американцы валят свою валюту.
  3. Кирилл76
    Кирилл76
    0
    Сегодня, 19:10
    Ох. Поздно, мне кажется..
  4. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    -6
    Сегодня, 19:11
    Американцы не смогут захватить Аятоллу как захватили мадуро, потому что аятолла может взорваться прямо в самолете
  5. народник Звание
    народник
    +1
    Сегодня, 19:12
    Интересно, КНР с персоналом поставляет технику или без. Мы вряд ли можем поставлять с персоналом, а Китай вполне способен. Тем более Ирану была обещана всесторонняя помощь от КНР. Без персонала эта техника будет мёртвым грузом скорее всего.
  6. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +2
    Сегодня, 19:15
    Успеть бы развернуть, думаю еще и специалистов привезли.
  7. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 19:16
    Любое оружие кроме ядерного бесполезно.Я думаю что все согласятся с тем,что у Трампа никогда не будет никаких претензий к КНДР,даже если бы вся эта страна была залита нефтью,и заваливала бы США наркотиками.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +1
      Сегодня, 19:27
      Согласен. А главное у КНДР есть политическая воля. С ней и одна боеголовка стоит 10 000.
  8. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 19:22
    Если еще и Иран раздолбают, тогда престиж России и Китая упадет ниже плинтуса. Тогда остальные страны просто от нас отвернутся, а вообще-то хорошим соседом нужно дорожить и помогать в трудную минуту. Они ведь нам хорошо плечо свое подставили?!
    1. Shumi2010 Звание
      Shumi2010
      +1
      Сегодня, 19:34
      ну.. все видят, что деньги на Западе хранить еще тот вариант. уже это весомый контингент.
      На Кубу бы еще отправить несколько полков (как с Язовым)
  9. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 19:26
    Больше рейсов
    Пора персам помогать
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 19:31
      Цитата: 501Legion
      Больше рейсов
      Пора персам помогать

      Если КНР не впишется своей авиацией Иран вряд ли выстоит. КНР и Ирану надо было загодя разместить китайские войска в Иране.
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:33
    Дай бог бы со спец бч прибыли, орешник для бункеров сионистов.