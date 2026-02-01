Новая замена БТР-80/82 вместо «Бумеранга»: БТР-22 запечатлён в Саудовской Аравии

В начале февраля в Саудовской Аравии пройдёт международная выставка World Defense Show, в которой будут участвовать ведущие мировые оборонные компании. Решил не оставаться в стороне и «Ростех». Он намерен продемонстрировать потенциальным покупателям «девять премьер», в частности, новый БТР-22 8х8, прибытие которого было запечатлено в Эр-Рияде.

БТР-22 позиционируется в качестве замены нынешнего семейства колёсных бронемашин БТР-80/82. В связи с этим в издании Zona Militar отмечается:



Учитывая скудность, если не полное отсутствие новостей по более совершенной программе ВПК-7829 «Бумеранг», БТР-22 становится вместо неё новым поколением бронемашин 8х8, предназначенных для транспортировки пехоты и оказания огневой поддержки.

В издании озвучивается мнение, что БТР-22, как и «Бумеранг», имеет «западный дизайн и сходство с такими машинами, как LAV-25 8×8, состоящими на вооружении Корпуса морской пехоты США».

Указывается, что новая платформа более экономичная по сравнению с «Бумерангом», обладает большей простотой в массовом производстве, что позволяет быстрее заменить бронетехнику советского производства, всё ещё находящуюся на вооружении ВС РФ.



Ожидается, что БТР-22 будет весить около 20 т, иметь длину 7,6 м, ширину менее 3 м и высоту 3 м (у «Бумеранга» – 8,8х3,1х3,1 и вес 34 т).

Машина оснащена дистанционно управляемой боевой станцией с 30-мм пушкой 2А72. Данный модуль является дальнейшим развитием БППУ, которая устанавливается на БТР-82. При этом станция имеет полностью дистанционное управление: в БТР-82 наводчик сидел «в корзине» под башней и крутился вместе с ней, теперь всё управление вынесено на мониторы. На модуле установлен другой более совершенный прицельный комплекс ТКН-4ГА-03 (или аналогичный экспортный вариант).

ДУБМ «Баллиста»:



При этом на одной из фотографий рядом с БТР-22 запечатлена башня «Баллиста», которая является альтернативным вооружением. «Баллиста» оснащена пушкой 2А42 с большей скорострельностью (до 800 выстрелов в минуту), чем у 2А72 (300-330), спаренным 7,62-мм пулемётом, ПТУР «Конкурс-М» по бокам и гораздо более развитым прицельным комплексом с панорамным обзором.

  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:28
    ПТУР «Конкурс-М» по бокам


    А это-то старьё с дальностью стрельбы 4.5 км и наведением по проводу зачем?
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 09:14
      А это-то старьё с дальностью стрельбы 4.5 км и наведением по проводу зачем?

      Наверное цена, будут предлагать из складских запасов.
  2. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +1
    Сегодня, 07:32
    Хороший компромисс.

    Примерно так вот и стоит модернизировать старые корыта.
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 07:38
    Ну перенос двигла и задняя рампа с дистанционно управляемым модулем - понятно. А вот длинный ствол без каркаса жесткого, несмотря на все рычание мотопехоты про "хлыстообразные колебания ствола" - определенно изумляют
    1. Чёрный Полковник Звание
      Чёрный Полковник
      0
      Сегодня, 09:05
      Написано же, что легче стал - вот и нашли, за счет чего.
  4. air wolf Звание
    air wolf
    -5
    Сегодня, 07:46
    Это просто ужас какой-то, сразу видно БТР-22 не плавает, и нахрена ему пушка 30 мм , турели на носу с ГШ-23-2 будет достаточно, а проще ДШК 12,7 или ему подобные, и вообще если БТР не плавает, то он должен на базе танковых корпусов строиться negative
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 08:08
    Все эти БТР, скорлупки в современной войне БПЛА, такое ощущение, что Ростех в какой то параллельной вселенной живёт, где комплект мангало? Или этим солдаты должны кустарно заниматься? Кого может вообще впечатлить это чудо?
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 08:12
      Возможно на серийном будет больше и мангал и 30 с птур но по мне он в целом выглядит тощим.
    2. Чёрный Полковник Звание
      Чёрный Полковник
      0
      Сегодня, 09:07
      В самолет, что-ли, с мангалом заезжать? Приедут, установят - я так думаю
    3. A503 Звание
      A503
      0
      Сегодня, 09:08
      где комплект мангало?
      Обвес идёт отдельно. Имеется возможность установки допбронирования.
  6. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    -1
    Сегодня, 08:21
    Всё бы ничего но высота 3 метра, и ли капируют запад. Другие подходы нужны, видимо рано.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 08:30
      учитывая противоминную защиту и башню, меньше врядли получится...
  7. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 08:29
    нормальный бтр, когда в войсках будет?
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 08:44
      Цитата: faiver
      нормальный бтр, когда в войсках будет?

      ...А зачем?
      Сейчас на СВО практически не используется подобная бронетехника.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 08:50
        А если не СВО? с полноценным применением всего спектра вооружений....
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 09:14
          faiver hi , так на Украине весь спектр применяется,кроме ядрен-батона.
  8. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 08:56
    БТР-22 сделан на усиленном шасси БТР-82А и весит около 20 тонн. Бумеранг создан на своем шасси и имеет запас чуть ли не до 40 тонн. Шасси БТР-22 без каких либо резервов на модернизацию. Смысл освоения, таким образом, сводится к несколько лучшим возможностям выгрузки десанта (правда аппарель где то потеряли;).
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 09:09
      вы забыли про противоминную защиту и бронирование от 12,7мм (или .50 калибра)
  9. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 09:08
    "Бумеранг", похоже очередной пиар-проект вышел, времен Рогозина, вместе с "Курганцем" и "Арматой". Прямо карма у человека какая-то
  10. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 09:13
    Проект Бумеранг имел итальянскую подвеску, которая в России не производится. Неудивительно, что импортозамещение затронуло и название.