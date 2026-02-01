Новая замена БТР-80/82 вместо «Бумеранга»: БТР-22 запечатлён в Саудовской Аравии

В начале февраля в Саудовской Аравии пройдёт международная выставка World Defense Show, в которой будут участвовать ведущие мировые оборонные компании. Решил не оставаться в стороне и «Ростех». Он намерен продемонстрировать потенциальным покупателям «девять премьер», в частности, новый БТР-22 8х8, прибытие которого было запечатлено в Эр-Рияде.БТР-22 позиционируется в качестве замены нынешнего семейства колёсных бронемашин БТР-80/82. В связи с этим в издании Zona Militar отмечается:В издании озвучивается мнение, что БТР-22, как и «Бумеранг», имеет «западный дизайн и сходство с такими машинами, как LAV-25 8×8, состоящими на вооружении Корпуса морской пехоты США».Указывается, что новая платформа более экономичная по сравнению с «Бумерангом», обладает большей простотой в массовом производстве, что позволяет быстрее заменить бронетехнику советского производства, всё ещё находящуюся на вооружении ВС РФ.Ожидается, что БТР-22 будет весить около 20 т, иметь длину 7,6 м, ширину менее 3 м и высоту 3 м (у «Бумеранга» – 8,8х3,1х3,1 и вес 34 т).Машина оснащена дистанционно управляемой боевой станцией с 30-мм пушкой 2А72. Данный модуль является дальнейшим развитием БППУ, которая устанавливается на БТР-82. При этом станция имеет полностью дистанционное управление: в БТР-82 наводчик сидел «в корзине» под башней и крутился вместе с ней, теперь всё управление вынесено на мониторы. На модуле установлен другой более совершенный прицельный комплекс ТКН-4ГА-03 (или аналогичный экспортный вариант).ДУБМ «Баллиста»:При этом на одной из фотографий рядом с БТР-22 запечатлена башня «Баллиста», которая является альтернативным вооружением. «Баллиста» оснащена пушкой 2А42 с большей скорострельностью (до 800 выстрелов в минуту), чем у 2А72 (300-330), спаренным 7,62-мм пулемётом, ПТУР «Конкурс-М» по бокам и гораздо более развитым прицельным комплексом с панорамным обзором.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»