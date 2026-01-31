Британский флот запретил морякам на кораблях пить алкоголь каждый день

Наш флот сейчас самый малочисленный за последние 400 лет. У нас нет денег, чтобы проводить ремонт и техническое обслуживание кораблей. При этом Минобороны занято тем, сколько алкоголя употребляют люди. Я бы оставил это на усмотрение моряков. Следующим шагом будет то, что на обед вам будут давать только салаты.

Цифры указывают на острую необходимость в ужесточении политики в отношении алкоголя для обеспечения безопасности персонала, повышения эффективности работы и снижения служебных рисков.

Это очень печально, хотя я вообще не пью. Вы должны доверять своим морякам и капитанам на борту. За всю мою карьеру у меня ни разу не было проблем с тем, что члены экипажа выходили за рамки дозволенного. Систему можно слишком легко поломать. Моряки идут на большой риск и многим жертвуют.