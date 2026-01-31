Британский флот запретил морякам на кораблях пить алкоголь каждый день
Командование ВМС Британии запретило морякам употреблять алкоголь на кораблях каждый день, потребовав соблюдать как минимум два дня «разгрузки» в неделю, а всего за неделю можно теперь выпить на борту только 14 порций алкоголя. На местном флоте порция (unit) – это 10 мл чистого этилового спирта (25 мл крепкого алкоголя). Многие моряки высказали своё недовольство новыми правилами, ссылаясь на то, что с незапамятных времён матросы получали ежедневную порцию рома.
В частности, своё слово сказал отставной адмирал Алан Уэст. Он считается легендарной личностью и «голосом совести» в Британии. В 1982 году во время Фолклендской войны, будучи командиром фрегата HMS Ardent, он последним покинул тонущий корабль. Он заявил по поводу нововведения изданию LBC.
Как указывается в местной прессе, новая политика является попыткой обуздать «культуру употребления алкоголя» на флоте, так как, по данным исследований, 48% моряков злоупотребляют этой культурой. Ранее младшим чинам ранее разрешалось покупать на кораблях три банки пива по полпинты (280 мл) в день, при этом не было никаких ограничений на употребление алкоголя старшими чинами и офицерами. Но сейчас всех уравняли. В командовании пояснили:
В качестве сравнения приводятся ВМС США, которые запретили употребление алкоголя на военных кораблях ещё в 1914 году. Американские капитаны могут разрешить один «пивной день» (две банки пива) на вымпелах, которые провели в море 45 дней, для поднятия боевого духа.
Теперь в барах на британских военных кораблях будут представлены только безалкогольные и слабоалкогольные напитки, чтобы «способствовать формированию ответственного отношения к алкоголю».
Ещё один участник Фолклендской войны, отставной контр-адмирал Крис Пэрри (сбрасывал глубинные бомбы на подлодку ARA Santa Fe), тоже выразил своё недовольство:
В командовании заявляют, что следуют рекомендациям главного врача страны и уделяют первостепенное внимание здоровью моряков, чтобы «они были готовы реагировать на динамичные требования современных военно-морских операций».
