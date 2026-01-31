Британский флот запретил морякам на кораблях пить алкоголь каждый день

1 633 20
Британский флот запретил морякам на кораблях пить алкоголь каждый день

Командование ВМС Британии запретило морякам употреблять алкоголь на кораблях каждый день, потребовав соблюдать как минимум два дня «разгрузки» в неделю, а всего за неделю можно теперь выпить на борту только 14 порций алкоголя. На местном флоте порция (unit) – это 10 мл чистого этилового спирта (25 мл крепкого алкоголя). Многие моряки высказали своё недовольство новыми правилами, ссылаясь на то, что с незапамятных времён матросы получали ежедневную порцию рома.

В частности, своё слово сказал отставной адмирал Алан Уэст. Он считается легендарной личностью и «голосом совести» в Британии. В 1982 году во время Фолклендской войны, будучи командиром фрегата HMS Ardent, он последним покинул тонущий корабль. Он заявил по поводу нововведения изданию LBC.



Наш флот сейчас самый малочисленный за последние 400 лет. У нас нет денег, чтобы проводить ремонт и техническое обслуживание кораблей. При этом Минобороны занято тем, сколько алкоголя употребляют люди. Я бы оставил это на усмотрение моряков. Следующим шагом будет то, что на обед вам будут давать только салаты.

Как указывается в местной прессе, новая политика является попыткой обуздать «культуру употребления алкоголя» на флоте, так как, по данным исследований, 48% моряков злоупотребляют этой культурой. Ранее младшим чинам ранее разрешалось покупать на кораблях три банки пива по полпинты (280 мл) в день, при этом не было никаких ограничений на употребление алкоголя старшими чинами и офицерами. Но сейчас всех уравняли. В командовании пояснили:

Цифры указывают на острую необходимость в ужесточении политики в отношении алкоголя для обеспечения безопасности персонала, повышения эффективности работы и снижения служебных рисков.

В качестве сравнения приводятся ВМС США, которые запретили употребление алкоголя на военных кораблях ещё в 1914 году. Американские капитаны могут разрешить один «пивной день» (две банки пива) на вымпелах, которые провели в море 45 дней, для поднятия боевого духа.

Теперь в барах на британских военных кораблях будут представлены только безалкогольные и слабоалкогольные напитки, чтобы «способствовать формированию ответственного отношения к алкоголю».

Ещё один участник Фолклендской войны, отставной контр-адмирал Крис Пэрри (сбрасывал глубинные бомбы на подлодку ARA Santa Fe), тоже выразил своё недовольство:

Это очень печально, хотя я вообще не пью. Вы должны доверять своим морякам и капитанам на борту. За всю мою карьеру у меня ни разу не было проблем с тем, что члены экипажа выходили за рамки дозволенного. Систему можно слишком легко поломать. Моряки идут на большой риск и многим жертвуют.

В командовании заявляют, что следуют рекомендациям главного врача страны и уделяют первостепенное внимание здоровью моряков, чтобы «они были готовы реагировать на динамичные требования современных военно-морских операций».
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dimy44 Звание
    dimy44
    +2
    Сегодня, 21:16
    Ну да, сухопутным-то полегче, а в море где раздобыть?)))
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 21:22
      Алкоголь вреден для мелкобританских моряков . :-)))))
      Голь на выдумки хитра . Найдут способ пронести на борт .
      Подсказка для них . Грелки , наливаете чистый спирт , проносите на борт , разбавляете водой , и …..
      Насколько знаю , Шилом зовется .
      1. ANB Звание
        ANB
        +2
        Сегодня, 21:28
        . Насколько знаю , Шилом зовется

        Шило - это неразбавленный.
      2. faridg7 Звание
        faridg7
        +3
        Сегодня, 21:35
        Зачем нести на борт запрещённый алкоголь, когда можно пронести на борт незапрещённый сахар
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 21:49
          ..а настаивать где - в стволах главного калибра? огнетушители там явно пластиковые - это не то будет. так что - проблема у них...
      3. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 21:46
        ..надо бритосским мариманам срочно подкинуть в диверсионных целях брошюру - 100 способов изготовления самогона на службе из подручных продуктов и кустарными средствами. wassat
  2. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    +2
    Сегодня, 21:19
    Да пусть пьют,зря запретили.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 21:48
      Да они и так алкашня там. Что там британские девушки и женщины творят в День Леди. Ужираются вусмерть и спят на улицах. Бооторез не даст соврать. Если кто его помнит ещё...
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        0
        Сегодня, 22:01
        Цитата: Nexcom
        Бооторез не даст соврать. Если кто его помнит ещё..

        Наверно таки стропорез,это который идейный укрборец.Походу с информационного фронта его в пехоту перевели laughing Производительный был ага.
  3. SovAr238A Звание
    SovAr238A
    +2
    Сегодня, 21:20
    Смешная новость...
    С одной стороны.
    Организм (печень) не замечает и прекрасно перерабатывает 40 мл (100 грамм водки) чистого алкоголя в сутки. Без всякого ущерба для здоровья той же печени. Переработка в алкогольдегидрогеназу с последующей переработкой в альдегиддегидрогеназу и последующей переработки уксусной кислоты в углекислоту и воду.
    Без малейших последствий для организма.
    Так есть в нормальном организме.
    Доказано много лет назад и у нас бывли в советское время эксперименты, и на западе со времен Форда были эксперименты, что любые механики,слесари и другие технари, при употреблении 100 грамм водки - гораздо более быстро и гораздо более качественннее работают в первые 3 часа после употребления.
    потом идет уже снижение и скорости и внимания и ответственности. любая новая доза - все ухудшает и делает только хуже. Но вот первые 100 грамм - дают реально большой эффект.
    1. Shumi2010 Звание
      Shumi2010
      0
      Сегодня, 21:46
      Не, ну Форд, который Генри, красавчик!
  4. Saxahorse Звание
    Saxahorse
    +2
    Сегодня, 21:26
    Это наверное вторая попытка , предыдущую сделал адмирал по прозвищу "Старый Грог"
    Эдвард Вернон (англ. Edward Vernon; 12 ноября 1684 — 30 октября 1757)

    Тогда экипажу выдавали пиво вместо воды и полпинты рома каждый день. Адмирал приказал разбавить ром вдвое и добавить туда лимонного сока заодно, иначе морячки принимать витамины ленились.
    Флот запомнил его историческую фразу:
    Как же мне надоели эти вечно пьяные рожи! (с)

    wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 22:01
      на что (как гласит легенда) один из мариманов поинтересовался на раздаче - а можно ром и воду выдавать раздельно?
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 21:30
    Британский флот запретил морякам на кораблях пить алкоголь каждый день

    На святое покусились! А как же утверждение У. Черчилля что британский флот это ром, плеть и содомия?! На сухую такой образ жизни не прокатит... feel
  6. barbos
    barbos
    +1
    Сегодня, 21:34
    Ну изверги! Просто нет слов! Вот так взять и растоптать морскую традицию. Изверги!!!
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 21:41
    мне показалось или пулемёт на фото к статье очень похож на ПКМ??? what
    бритосы ведь не могли его на вооружение принять.

    ...девушка тоже красивая. yes
  8. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 21:45
    Британский флот запретил морякам на кораблях пить алкоголь каждый день

    Серьёзно? Бухают каждый день? belay
    Кудряво живут, однако! fellow laughing
  9. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    Сегодня, 21:53
    Ром, плеть и содомия - традиции Royal Navy. На святое покушаетесь?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 21:56
      то есть У.Черчиль уже тогда признал что у них там на флоте - передасты. Сильно.
  10. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:01
    Многие моряки высказали своё недовольство новыми правилами, ссылаясь на то, что с незапамятных времён матросы получали ежедневную порцию рома.

    " Военно-морские традиции? Это ром, плеть и содомия."(Уинстон Черчилль по воспоминаниям британского дипломата Гарольда Николсона).