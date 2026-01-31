Зеленский готов обсуждать вопросы территорий исключительно с Путиным
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать ключевые вопросы мирного урегулирования, в частности касающиеся территорий, исключительно лично с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе интервью изданию Prague International украинский диктатор отметил, что, по его мнению, территориальные вопросы невозможно решать на переговорах, в которых участвуют только технические команды и отсутствует прямой контакт на уровне лидеров государств.
При этом «просроченного», похоже, нисколько не смущает, что территориальный вопрос является одним из ключевых в ходе продолжающихся в Абу-Даби переговоров, очередной раунд которых запланирован на 1 февраля. Таким образом Зеленский заранее дает понять, что никаких договоренностей в ОАЭ достигнуто не будет, а сама встреча не имеет смысла. Однако, когда российская сторона согласилась принять Зеленского в Москве, при этом гарантировав полную безопасность, бывший комик с негодованием отверг это предложение, в ответ в саркастической форме пригласив Путина в Киев.
Учитывая, что ранее Зеленский утверждал, что Киев сформулировал два плана, в рамках первого из которых предполагается проведение длительных переговоров и в конечном итоге достижение мира, а в рамках второго — максимальное усиление украинского военного компонента, чтобы таким образом усилить переговорные позиции Киева, очевидно, что, фактически отказываясь от переговоров, глава киевского режима выбирает план «Б». Однако, каким образом Зеленский надеется победить Россию на поле боя, неизвестно...
