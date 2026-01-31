Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать ключевые вопросы мирного урегулирования, в частности касающиеся территорий, исключительно лично с президентом России Владимиром Путиным.В ходе интервью изданию Prague International украинский диктатор отметил, что, по его мнению, территориальные вопросы невозможно решать на переговорах, в которых участвуют только технические команды и отсутствует прямой контакт на уровне лидеров государств.При этом «просроченного», похоже, нисколько не смущает, что территориальный вопрос является одним из ключевых в ходе продолжающихся в Абу-Даби переговоров, очередной раунд которых запланирован на 1 февраля. Таким образом Зеленский заранее дает понять, что никаких договоренностей в ОАЭ достигнуто не будет, а сама встреча не имеет смысла. Однако, когда российская сторона согласилась принять Зеленского в Москве, при этом гарантировав полную безопасность, бывший комик с негодованием отверг это предложение, в ответ в саркастической форме пригласив Путина в Киев.Учитывая, что ранее Зеленский утверждал, что Киев сформулировал два плана, в рамках первого из которых предполагается проведение длительных переговоров и в конечном итоге достижение мира, а в рамках второго — максимальное усиление украинского военного компонента, чтобы таким образом усилить переговорные позиции Киева, очевидно, что, фактически отказываясь от переговоров, глава киевского режима выбирает план «Б». Однако, каким образом Зеленский надеется победить Россию на поле боя, неизвестно...

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»