Зеленский готов обсуждать вопросы территорий исключительно с Путиным

3 812 33
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать ключевые вопросы мирного урегулирования, в частности касающиеся территорий, исключительно лично с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе интервью изданию Prague International украинский диктатор отметил, что, по его мнению, территориальные вопросы невозможно решать на переговорах, в которых участвуют только технические команды и отсутствует прямой контакт на уровне лидеров государств.



При этом «просроченного», похоже, нисколько не смущает, что территориальный вопрос является одним из ключевых в ходе продолжающихся в Абу-Даби переговоров, очередной раунд которых запланирован на 1 февраля. Таким образом Зеленский заранее дает понять, что никаких договоренностей в ОАЭ достигнуто не будет, а сама встреча не имеет смысла. Однако, когда российская сторона согласилась принять Зеленского в Москве, при этом гарантировав полную безопасность, бывший комик с негодованием отверг это предложение, в ответ в саркастической форме пригласив Путина в Киев.

Учитывая, что ранее Зеленский утверждал, что Киев сформулировал два плана, в рамках первого из которых предполагается проведение длительных переговоров и в конечном итоге достижение мира, а в рамках второго — максимальное усиление украинского военного компонента, чтобы таким образом усилить переговорные позиции Киева, очевидно, что, фактически отказываясь от переговоров, глава киевского режима выбирает план «Б». Однако, каким образом Зеленский надеется победить Россию на поле боя, неизвестно...
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +13
    Сегодня, 20:54
    Зачем Верховному обсуждать мир с просроченным наркоманом неимеющим никаких полномочий? fool
    Со мной обсудить условия мира и то больше толку будет. wink
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +6
      Сегодня, 20:57
      Он (клоун) просто тянет время и пытается переложить срыв переговоров на Владимира Владимировича Путина что бы потом просить бабла у Трампа - типа я ему и опу лизал и свою подставлял а он (Владимир Владимирович Путин) все никак не хочет мира ... дядька Трам дай денюшку нам (мне) сирым и убогим)
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 21:18
        Цитата: Андрей Малащенков
        дядька Трам дай денюшку нам (мне) сирым и убогим)

        За сирых не скажу, много у х.охлов папок с мамками, но вот что убогие - так это зря, Бог таких ниже этажом спроваживает, в преисподнюю...
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 21:22
        Цитата: Андрей Малащенков
        Он (клоун) просто тянет время и пытается переложить срыв переговоров

        Он (клоун) всё никак не хочет смириться с тем, что его привечали столько президентов и премьеров, столько ему всегда всего обещали, столько внимания, сочувствия и уважения выказывали, а тут, панимаш, облом и троллинг с приглашением в Москву. Это же обида какая невыносимая для их высочества Зе Первого (и последнего)! yes
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 21:53
          какой там привечали - подачки ему давали и всё что самим не нужное отдавали.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 22:02
            Цитата: Nexcom
            какой там привечали - подачки ему давали и всё что самим не нужное отдавали.

            А ковровые дорожки стелили, особенно поначалу, торжественные встречи и овации устраивали, сама гинеколог всея Европы лобызала в обе щеки, Макрон в крепкие мужские объятия заключал? Вскружили голову комику, вообразившему себя мощным лидером и единственным антироссийским защитником западной цивилизации. smile
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 22:05
              ну не могли же они его на помойке встречать - тогда возник бы резонный вопрос, кого они поддерживают? бомжа-алкана? а так - типа борцун с российской угрозой (с) yes

              Обьятия Макрона - не считово. laughing
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 21:12
      Бородач
      Сегодня, 20:54
      Зачем Верховному обсуждать мир с просроченным наркоманом неимеющим никаких полномочий? fool
      Со мной обсудить условия мира и то больше толку будет. wink

      hi До начала переговоров неплохо было бы буданова замочить и всех отморозков-переговорщиков, на ком кровь и смерти россиян. am
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 21:14
        Цитата: ZovSailor
        Бородач
        Сегодня, 20:54
        Зачем Верховному обсуждать мир с просроченным наркоманом неимеющим никаких полномочий? fool
        Со мной обсудить условия мира и то больше толку будет. wink

        hi До начала переговоров неплохо было бы буданова замочить и всех отморозков-переговорщиков, на ком кровь и смерти россиян. am

        До начала переговоров хорошо бы всё ВСУ отправить к Бандере. am good
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +1
          Сегодня, 21:48
          Воот а после можно и капитуляцию принять. Но дядя сем не велит, и энергетическое перемирие затребовал.
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +4
    Сегодня, 20:54
    Отсасыватель европейских... аргументов не имеет права ставить какие-либо условия - или с радостью и благодарностью принимает щедрое, милосердное и справедливое текущее предложение россии или горе побежденным.
  3. Тарелка Звание
    Тарелка
    +6
    Сегодня, 20:59
    Цитата: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №679/2022
    Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

    1. У вести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності» (додається).

    2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

    3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

    30 вересня 2022 року


    Цитата: РІШЕННЯ Ради національної безпеки і оборони України

    від 30 вересня 2022 року

    Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності

    Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

    1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
    ...


    Скопировал с официального сайта президента Украины. За то, что не перевёл на русский, перед публикой извиняюсь, но хотел придать этим вид укроофициоза. В общем, переговоры с Путиным на Украине запрещены. Никаких исключений в этих распоряжениях не оговорено, о которых потом сам Зеленский заявлял. Вот никакого намёка на исключения. Поэтому есть предложение предложить Украине соблюдать свои же законы и за разговоры о переговорах своему т.н. "президенту" заткнуть рот тряпочкой.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 21:00
    А как же самозапрет?
    Или уже новый Приказ самому себе об отмене запрета подписан?
    Или готовится стать комикадзе, унеся с собой того, с кем будет обсуждать?
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 21:02
    Этот чувак вызывает у меня такое же чувство отвращения, будто я давлю ногой таракана...
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 21:07
      Цитата: Fachmann
      Этот чувак вызывает у меня такое же чувство отвращения, будто я давлю ногой таракана...

      Вот по этому я лупил стасиков тапком... Фу!
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 21:13
        Жаль, и непонятно, почему Верховный его "тапок" против Зели пока не использовал...
        1. isv000 Звание
          isv000
          +2
          Сегодня, 21:26
          Цитата: Fachmann
          Жаль, и непонятно, почему Верховный его "тапок" против Зели пока не использовал...

          На Зелю тапок Верховного жирно будет. "Машеньки" хватит...
    2. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 21:51
      Ну, да предлагаю переименовать "Орешник" в "Тапок". Или, вновь созданное оружие так назвать. И бить этим "Тапком" всех этих гадов.
  6. 30 вис Звание
    30 вис
    +6
    Сегодня, 21:05
    Пускай зелёная хнида приезжает в Москву . Зеля не бзди ,тебя будут охранять и кормить . Обеспечат проживание в одиночных аппартаментах с шконкой от лучших мастеров из Мордовских лагерей . С собственным сан. узлом , на зоне туалет , парашей называют .
  7. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 21:06
    Зеленский готов обсуждать вопросы территорий исключительно с Путиным

    Через месяц-два назреет новая тема для переговоров - вывоз ВСУ с Донбасса в рефрижераторах. А там тема переместится на Запорожье и ЮУАЭС с Николаевом и т. д.
  8. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +2
    Сегодня, 21:07
    Ну хочет с Темнейшим общаться - пусть МАХ устанавливает и общается laughing
    1. ssz Звание
      ssz
      0
      Сегодня, 21:45
      Ещё предложите ему госуслуги.
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 21:10
    Ну так поезжай в Москву, только пианино не забудь.
  10. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 21:15
    Погодь... Тебе еще в 2022 на тот момент законный президент Украины своим указом запретил вести какие бы то ни было переговоры. А теперь этот указ и отменить никак без выборов, потому что не может просроченный отменять указы законного. И Верховная Зрада не может, потому что тоже просроченная.
    Так что нет смысла Путину вести с ним переговоры, потому что его подпись ничего не стоит. Если там пройдут выборы, то новая власть объявит все обязательства просроченных властей несуществующими, и будет права. И что тогда?
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 21:16
    то он вопит, что ни пяди ..., то что готов обсуждать, завтра заявит, что говорил под воздействием мошенников и не понимал, что творит?!
  12. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 21:20
    Хитрозадый нарик. У него на сегодняшний день одна проблема, как удержать в своих руках власть. При условии проведения выборов, есть риск проиграть их. Ну а как только власть им будет утеряна, за его жизнь никто не даст и ломаного гроша. Поэтому ему важна встреча с Путиным, потому как это сделает его в глазах мировой общественности и в глазах своего народа, легитимным. И вот тогда он может пойти на выборы. Вот вся его мечта и потребность на данный момент. Так же, думаю, он параллельно выторговывает себе гарантии у европейских лидеров и у сша. Все его лозунги про урину, что он не отдаст ни пяди земли, лишь игра на публику. Ему глубоко плевать и на свой народ и на урину в целом. Вся его мечта, это успеть попользоваться наворованным, а для этого нужно остаться живым при любом раскладе. Все остальное пух с его стороны.
    1. WIS Звание
      WIS
      0
      Сегодня, 21:36
      российская сторона согласилась принять Зеленского в Москве, при этом гарантировав полную безопасность, бывший комик с негодованием отверг это предложение, в ответ в саркастической форме пригласив Путина в Киев

      Цитата: Обычный
      Ну а как только власть им будет утеряна, за его жизнь никто не даст и ломаного гроша.

      Пора менять скрипку...
      Удивительно долго способен еврей выносить мусор...
  13. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +2
    Сегодня, 21:23
    Лидер ты Зеленский только фактически, а юридически ты никто и встречаться с тобой не имеет никакого смысла ты фигура несамостоятельная. Решать надо с британским премьером Стармером, а может с королем Карлом Виндзором или сразу уж с Ротшильдами.
    1. WIS Звание
      WIS
      +2
      Сегодня, 21:29
      Цитата: Федор Соколов
      Лидер ты Зеленский только фактически

      Микрофон...
      В чем угодно меня обвините,
      Только против себя не пойдешь.
      По профессии я — усилитель.
      Я страдал, но усиливал ложь.
  14. Алекс354 Звание
    Алекс354
    -5
    Сегодня, 21:28
    У них "просроченный" у нас "обнуленный", кто с кем договариваться будет?
  15. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 21:44
    Согласившись на личную встречу с зеленским, Путин сделал ошибку - дал слабину, он сам много раз говорил, что с клоуном говорить не о чем.
  16. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 21:49
    Зеленский готов обсуждать вопросы территорий исключительно с Путиным

    Ну, Путин действующий президент, а кто такой зелибоба? Тухлая гнилая просрочка. Так что, нашему президенту больше дел никаких нет, чтобы с гнильём встречаться, с военным преступником и нацистом? belay
    Зеле нужно саван запасать и могилку копать себе с красивым видом, а не о встрече с нашим президентом мечтать. yes
  17. выползень:Ъ Звание
    выползень:Ъ
    0
    Сегодня, 22:08
    Подозрительно упорно они пытаются эту тему проталкивать не первый год, типо Зеленский с Путиным должны встретиться лично, для Зеленского, походу единственный выход перевернуть игру и остаться в истории героем победителем , а не кровавым тупым клоуном, это лично убить Путина. Возьмет с собой гранату или тротил и капут. Кто его проверять будет