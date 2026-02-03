50 тысяч российских военных для демона Зеленского
Круги ада Зеленского
Случилось это в ходе презентации новой украинской системы «еБаллы». Заявление Зеленского в ходе открытия:
Когда загнанный в угол зверь чувствует скорую гибель, он решается на крайние меры. Тотальное обесчеловечивание как своих, так и чужих полностью поглотило киевский режим. Показательны в этой связи упомянутые «еБаллы». Отныне украинские военные будут получать баллы за уничтожение российской техники и личного состава. В основном это касается беспилотных войск, так как именно они несут основную нагрузку и могут подтвердить свои успехи объективным контролем.
За уничтожение танка баллов начислят больше (100-200 баллов), за отдельного солдата – меньше (10-50 баллов). Предусмотрено премирование за результативную разведку – до 20 баллов. Потратить бонусы можно на усовершенствование техники, покупку снаряжения, оружия и боекомплекта. ВСУ стараются максимально приблизить фронтовые события к играм на компьютере. Это должно привлечь экзальтированную молодежь Украины и «айтишников», которые не нашли себя на гражданке. Мораль, если она была у режима Зеленского, размывается совершенно, но, похоже, только так противник может рассчитывать на искомые 50 тысяч жертв со стороны российской армии.
Немного рационального в сложившейся ситуации. Зеленский не просто так вспомнил о ежемесячных потерях с российской стороны. Как только противник призывает убивать больше и чаще – это означает большие проблемы у самого противника. У ВСУ они очевидны – хроническая нехватка живой силы и нарастающее техническое отставание в средствах дальнего огневого поражения.
Зеленскому, как истинному шоумену, необходимо было популистское решение. И он его нашел – призвал каждый месяц убивать по 50 тысяч россиян. Здесь нет места тактике, оперативному искусству и стратегии, геополитике и военному искусству. Здесь только призыв убивать и убивать как можно больше. Людоедская логика, но она находит понимание в народных массах. Зеленский отлично понимает, в кого он целится, когда заявляет о 50 тысячах российских военных. Вывод прост – людоедов в ВСУ становится все больше. Дегуманизация противника – признак скорого краха. Ближайший коллега Зеленского, доктор Йозеф Геббельс в январе 1945 года заявил:
Что-то подобное мы уже проходили в ходе чудовищной провокации в Буче, сейчас же разворачивается второй акт пьесы – окончательная дегуманизация российского солдата.
Украина кончится быстрее
Зеленскому стоит дружить с арифметикой. Он вроде бы неплохо подсчитал – 50 тысяч жертв со стороны России должны перекрыть ежемесячные потери ВСУ. Из разных источников известно о ежемесячных 30-40 тысячах безвозвратных потерь в рядах украинской армии. Добавил сверху десять тысяч и посчитал, что так победит. Но забыл про мобилизационный ресурс России, который в 3-5 раз больше украинского. Если совсем жестко и рационально, то украинцы закончатся гораздо раньше, чем россияне. Конечно, такой сценарий невозможен, но его нельзя не принимать во внимание. Украина уже исчерпала свой потенциал: общий мобресурс — 3-4 миллиона, но с учётом потерь, эмиграции и деморализации реально мобилизовать осталось менее 1 миллиона. А еще женская мобилизация, о которой говорят в Киеве, это признак краха, а не силы.
Призывы резко нарастить уничтожение солдат противника всегда должны учитывать ответную реакцию. Слова Зеленского не что иное, как лозунг к ужесточению событий. Говоря витиевато, к эскалации событий на фронте. Армия России тоже в состоянии отдать соответствующий приказ своим дроноводам. Сейчас как раз идет активный народ в беспилотные войска. Россия наращивает производство: по данным Минобороны РФ, в 2026 году ожидается удвоение выпуска дронов (до 1-2 миллионов единиц), артиллерии и бронетехники. По самым скромным прогнозам, к лету 2026 года ВСУ потеряют ещё 300-400 тысяч, что приведёт к краху фронта на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Россия не просто держит оборону — она методично перемалывает врага, и «демон» Зеленский сам приближает свой конец.
Если Киев перейдёт к «тотальной охоте» за российскими военными, ответ будет симметричным: усиление ударов по тылам, логистике и командным пунктам. Упомянутая система «еБаллы» вряд ли оправдает себя на фронте. Уже сейчас многие раскусили систему и массово подтасовывают статистику – «уничтожают» по несколько раз одну и ту же технику, используют старые видео с атаками на россиян, а то и просто генерируют свои успехи в нейросетях. На каждую хорошую идею Зеленского украинцы отвечают своей, не менее хорошей.
А вообще, украинцам в очередной раз стоит задуматься. Куда ведет их вождь? Обесчеловечивание противника – это последний довод подонков. Вспомним печально знаменитый японский «отряд 731», в котором были люди и были «бревна». Под «бревнами» японские изверги подразумевали несчастных, которых обрекли на смерть от биологического оружия. Докторам так было проще. Они дегуманизировали материал и работали с ним как с амебами. Зеленский идет по тому же пути. И за этот акт эскалации «награда» должна быть самой тяжелой. Всем, к кому обращался Зеленский и кто ему внемлет, должно быть голодно, холодно и страшно. Только так можно отбить желание убивать российских военных.
