2 февраля – День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А ныне – гранитные плиты,

Здесь нет ни одной персональной судьбы,

Все судьбы в единую слиты.

Каждый год все больше отделяет нас от страшных и героических страниц Великой Отечественной войны. Несмотря на это, в память граждан нашей страны навечно впечатан подвиг Красной армии и всего советского народа, одержавшего победу над грозным и жестоким противником – немецкими нацистами и их пособниками.И наиболее яркой и значимой страницей Великой Отечественной войны считается Сталинградская битва. И не только из-за огромного количества жертв. Главное ее значение заключается в том, что она стала переломным этапом, который в итоге привел к разгрому нацистской Германии и окончательной победе над ней.Датой полного разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве считается 2 февраля 1943 года. В современной России она была объявлена Днем воинской славы. Это было закреплено в соответствующем федеральном законе в 1995 году. Поэтому 2 февраля, наряду с Днем Победы 9 мая, в Волгограде, который в годы войны назывался Сталинградом, считается особенной датой. В эти дни сюда на Мамаев курган приезжают буквально миллионы граждан России и иностранных гостей.В этом месте невольно вспоминаются слова русского поэта Владимира Высоцкого:Чтобы память о Сталинградской битве навсегда осталась в народной памяти, несколько российских ветеранских организаций предложили переименовать Волгоград в Сталинград. Идею поддержали и многие участники СВО. Данная инициатива в большей степени связана не с личностью главы советского государства Иосифа Сталина, а с ярчайшей страницей Великой Отечественной войны – Сталинградской битвой.Но, конечно, решать, как будет называться город, должны его жители.Вечная память защитникам Сталинграда и нашей Родины от фашистских захватчиков! Вечная слава победителям, окончательно сломавшим хребет нацистской гадине!