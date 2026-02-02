2 февраля – День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

332 7
2 февраля – День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Каждый год все больше отделяет нас от страшных и героических страниц Великой Отечественной войны. Несмотря на это, в память граждан нашей страны навечно впечатан подвиг Красной армии и всего советского народа, одержавшего победу над грозным и жестоким противником – немецкими нацистами и их пособниками.

И наиболее яркой и значимой страницей Великой Отечественной войны считается Сталинградская битва. И не только из-за огромного количества жертв. Главное ее значение заключается в том, что она стала переломным этапом, который в итоге привел к разгрому нацистской Германии и окончательной победе над ней.




Датой полного разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве считается 2 февраля 1943 года. В современной России она была объявлена Днем воинской славы. Это было закреплено в соответствующем федеральном законе в 1995 году. Поэтому 2 февраля, наряду с Днем Победы 9 мая, в Волгограде, который в годы войны назывался Сталинградом, считается особенной датой. В эти дни сюда на Мамаев курган приезжают буквально миллионы граждан России и иностранных гостей.


В этом месте невольно вспоминаются слова русского поэта Владимира Высоцкого:

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А ныне – гранитные плиты,
Здесь нет ни одной персональной судьбы,
Все судьбы в единую слиты.

Чтобы память о Сталинградской битве навсегда осталась в народной памяти, несколько российских ветеранских организаций предложили переименовать Волгоград в Сталинград. Идею поддержали и многие участники СВО. Данная инициатива в большей степени связана не с личностью главы советского государства Иосифа Сталина, а с ярчайшей страницей Великой Отечественной войны – Сталинградской битвой.

Но, конечно, решать, как будет называться город, должны его жители.

Вечная память защитникам Сталинграда и нашей Родины от фашистских захватчиков! Вечная слава победителям, окончательно сломавшим хребет нацистской гадине!
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 03:11
    ❝ День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
    ❞ —

    — «На Мамаевом кургане тишина,
    За Мамаевым курганом тишина,
    В том кургане похоронена война,
    В мирный берег тихо плещется волна» © ...
  2. Spiidii Звание
    Spiidii
    0
    Сегодня, 03:41
    Вот с каких
    Данная инициатива в большей степени связана не с личностью главы советского государства Иосифа Сталина, а с ярчайшей страницей Великой Отечественной войны – Сталинградской битвой.
    Типа Сталин там так, мимо проходил?
  3. Victor_B Звание
    Victor_B
    +2
    Сегодня, 03:50
    Я - за переименование Волгограда в Сталинград! drinks
    Не было Волгоградской битвы...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 06:31
      Цитата: Victor_B
      Я - за переименование Волгограда в Сталинград!
      Не было Волгоградской битвы...

      Я за, позор иудушке Микитке.
  4. Spiidii Звание
    Spiidii
    0
    Сегодня, 03:52
    Да и вот это
    Но, конечно, решать, как будет называться город, должны его жители.
    Че теперь какой то таджик или чечен будет решать как будет ныватся город русской боевой славы, только потому что он торгует мандаринами на рынке? А что думают потомки тех кто победил в этой битве и теперь живут по всей России побоку? автор вынь уже либерастический из свой задницы. и думай че пишешь.
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 04:59
    Вечная память сложившим головы в той страшной битве.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 06:29
    в Волгограде, который в годы войны назывался Сталинградом
    Мне стыдно читать, для меня он всегда Сталинград, где воевал мой дедушка.