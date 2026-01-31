Освобождение села Торецкое в ДНР подтверждено, наши войска движутся к Дружковке

1 648 3
Освобождение села Торецкое в ДНР подтверждено, наши войска движутся к Дружковке

В результате активных наступательных действий армия России продвигается на ряде участков в Донецкой Народной Республике. Находит своё подтверждение информация о том, что российские Вооружённые силы освободили населённый пункт Торецкое.

Это село находится на правом берегу реки Казённый Торец к северу от ранее освобождённых Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).





В этот район несколько месяцев назад противник бросал элитные подразделения ГУР, чтобы, нанеся удар по линии Золотой Колодезь - Кучеров Яр - Шахово, отвлечь часть российских войск от боёв в Покровско-Мирноградской агломерации. Часть территории противнику тогда вернуть под свой контроль удалось, однако главная задача - деблокирование Покровска - им выполнена не была.

Продвижение в районе Торецкого и Новопавловки приближает наши войска к городу Дружковка с южного направления.



Одновременно увеличивается зона контроля на западном фланге Константиновского направления. Помимо этого ВС РФ вновь приближаются к автодороге Доброполье - Краматорск (помечена на фрагменте карты синим цветом), от которого в рамках указанной выше операции сил украинского ГУР наши войска были отодвинуты в конце прошлого года. Получается, что у противника как минимум на этом участке недостаточно сил, что удержать ранее отбитые у наших территории, не говоря уже о заходе «в контрнаступ».
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 22:00
    Контрнахрюкен не прошёл. wink laughing
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      0
      Сегодня, 22:05
      Как сказать… с 2024 ода мы в Дружковку упираемся. Надеюсь сейчас уже освободим.
  2. Saler Звание
    Saler
    +1
    Сегодня, 22:09
    Постепенно движемся к освобождению ДНР. wink
    Впереди еще много тяжелой работы.
    Пожелаем нашим бойцам: легкого продвижения, сохранения здоровья и жизней.
    А противнику: уменьшения личного состава, качества связи, снабжения и боеприпасов.