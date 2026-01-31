В результате активных наступательных действий армия России продвигается на ряде участков в Донецкой Народной Республике. Находит своё подтверждение информация о том, что российские Вооружённые силы освободили населённый пункт Торецкое.Это село находится на правом берегу реки Казённый Торец к северу от ранее освобождённых Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).В этот район несколько месяцев назад противник бросал элитные подразделения ГУР, чтобы, нанеся удар по линии Золотой Колодезь - Кучеров Яр - Шахово, отвлечь часть российских войск от боёв в Покровско-Мирноградской агломерации. Часть территории противнику тогда вернуть под свой контроль удалось, однако главная задача - деблокирование Покровска - им выполнена не была.Продвижение в районе Торецкого и Новопавловки приближает наши войска к городу Дружковка с южного направления.Одновременно увеличивается зона контроля на западном фланге Константиновского направления. Помимо этого ВС РФ вновь приближаются к автодороге Доброполье - Краматорск (помечена на фрагменте карты синим цветом), от которого в рамках указанной выше операции сил украинского ГУР наши войска были отодвинуты в конце прошлого года. Получается, что у противника как минимум на этом участке недостаточно сил, что удержать ранее отбитые у наших территории, не говоря уже о заходе «в контрнаступ».

