Военное столкновение США и Ирана неизбежно - ближневосточная пресса

2 325 13
Военное столкновение США и Ирана неизбежно - ближневосточная пресса

Ближневосточные источники пишут о том, что прямое военное столкновение США и Ирана неизбежно. Риторика американского президента по отношению к Исламской Республике всё жёстче. Трамп продолжает требовать от иранских властей полного отказа от ядерной программы, ликвидации ударного ракетного потенциала. Нефть не озвучивается, но явно предполагается...

Тем временем в Тегеране проводится масштабная работа по созданию убежищ для 2,5 миллионов горожан. Для этих целей подготовлены не менее трехсот различных сооружений, находящихся ниже уровня земли.



Все без исключения станции тегеранского метрополитена также будут обеспечивать укрытие граждан на случай американо-израильских ракетно-бомбовых ударов.

Тем временем поступает информация о переброске на Ближний Восток ещё нескольких авиатанкеров, обеспечивающих в первую очередь стратегическую авиацию. Напомним, что в прошлый раз ВВС США наносили удары по ядерным объектам Ирана в Фордо противобункерными бомбами GBU-57. Потом стало известно, что Ирану удалось сохранить значительные объёмы обогащенного урана.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 08:13
    Риторика американского президента по отношению к Исламской Республике всё жёстче. Трамп продолжает требовать от иранских властей полного отказа от ядерной программы, ликвидации ударного ракетного потенциала. Нефть не озвучивается, но явно предполагается...

    Да знаем мы все нюансы американской риторики - отдайте нам всё своё добро и мы не станем вас убивать.
    Трамп открыл все карты, которые американская демократия пыталась тщательно скрывать.
    Если Китай и Россия не окажут помощь Ирану и не поставят зарвавшегося президента США в стойло, то предметами претензий станут они сами, а Китай и Россия обременят поборами.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 08:19
      Да.....благоденствовать за счет других.... Это штаты!, к другому не приспособленыwink hi
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:25
      Цитата: ROSS 42
      отдайте нам всё своё добро и мы не станем вас убивать.

      Но и это неточно. А власть сменить? Или это "по дороге"?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 08:29
        По пути..... laughing
        Елена, love ......
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 08:30
        Цитата: Егоза
        Но и это неточно.

        Главное, что он подобрал себе в команду циников, на которых пробу ставить негде.
        Прибудь тот же Вэнс в любую страну в качестве туриста и начни вещать там свою точку зрения...Да хотя бы и Трамп...Без люлей точно не ушли бы...
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 08:36
          . подобрал себе в команду циников, на которых пробу ставить негде

          Таких там пруд пруди.... Бери любого не ошибешься... wink
        2. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 08:51
          Прибудь тот же Вэнс в любую страну в качестве туриста и начни вещать там свою точку зрения...Да хотя бы и Трамп...Без люлей точно не ушли бы...
          Только не в европе. Там никаких люлей бы не было, там им ковровую дорожку бы стелили, куда бы янки ни направлялись...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:05
      ROSS 42
      Сегодня, 08:13
      Да знаем мы все нюансы американской риторики - отдайте нам всё своё добро и мы не станем вас убивать.

      hi Почему молчит СБ ООН, БРИКС и что там по энергетическому перемирию в бандерштате, как-то оно затянулось, мы за мир или за перемирие по словам главы МИД РФ?
      Не пора ли послать рыжего нарцисса из Фашингтона на внутреннюю территорию янки наводить порядок прежде всего в своём доме и на вопросы по файлам Эпштейна ответить по закону. am
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Сегодня, 09:14
        Цитата: ZovSailor
        Не пора ли послать рыжего...

        Пора...,но он не согласиться. winked
  2. lubesky Звание
    lubesky
    +4
    Сегодня, 08:22
    Когда то, янки ослабнут и пошатнутся и тогда… не станут ли по всему миру преследовать янки? Не будет ли гореть земля под их ногами? Разве не бросят их бывшие союзники? Атлантика не поглотит корабли их врагов и весь цивилизованны мир будет наблюдать гибель Карфагена и никто не вступится за убийц и насильников… am
  3. bondov Звание
    bondov
    0
    Сегодня, 08:35
    ничего у них не получится... без атома... - будут вынуждены применить... но и с атомом тоже не выйдет
  4. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 08:51
    У себя на континенте амеры могут делать пока все что угодно (ждем флоты Китая и Индии). А вот пускать их на наш континент нельзя - это покажет что сша еще царь капиталистической горы и на верху пищевой цепочки. В вопросах сопротивления янки нужно убрать противоречия капиталистов всех боле-менее союзных стран (если это вообще реально в парадигме найми ближнего своего). Иначе будут разделять и властвовать - нам войны, им профит. Да еще и печатный станок у них - срочно думать что делать...
  5. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 09:05
    Понятия не имел, что у Ирана есть метро. Как югославию разнесут, нет сил у Ирана, хотя помощников будет меньше у убийц индейцев.