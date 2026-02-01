Военное столкновение США и Ирана неизбежно - ближневосточная пресса
Ближневосточные источники пишут о том, что прямое военное столкновение США и Ирана неизбежно. Риторика американского президента по отношению к Исламской Республике всё жёстче. Трамп продолжает требовать от иранских властей полного отказа от ядерной программы, ликвидации ударного ракетного потенциала. Нефть не озвучивается, но явно предполагается...
Тем временем в Тегеране проводится масштабная работа по созданию убежищ для 2,5 миллионов горожан. Для этих целей подготовлены не менее трехсот различных сооружений, находящихся ниже уровня земли.
Все без исключения станции тегеранского метрополитена также будут обеспечивать укрытие граждан на случай американо-израильских ракетно-бомбовых ударов.
Тем временем поступает информация о переброске на Ближний Восток ещё нескольких авиатанкеров, обеспечивающих в первую очередь стратегическую авиацию. Напомним, что в прошлый раз ВВС США наносили удары по ядерным объектам Ирана в Фордо противобункерными бомбами GBU-57. Потом стало известно, что Ирану удалось сохранить значительные объёмы обогащенного урана.
