Маск не комментирует данные об ограничении работы Starlink для российских БПЛА

Эксперты обсуждают сообщения, поступающие с территории Украины по поводу ограничений, введённых в отношении использования оборудования спутниковой связи Starlink. Утверждается, что ограничения вводятся для тех антенн «Старлинк», скорость движения которых на местности превышает 90 км/ч.

Информация была озвучена советником украинского Минобороны Сергеем «Флэшем» Бескрестновым. По его словам, эти ограничения «временные» и направлены на то, чтобы «российские дроны не могли использовать Starlink для атак».



По словам «Флэша», эти решения в будущем должны заменить «более системные». Ранее он же говорил о том, что «вскоре российские войска потеряют возможность использования «Шахедов» («Гераней»).

Комментируя эту ситуацию, эксперты говорят о том, что в этих условиях ВС ВСУ сами теряют возможность использования своих ударных дронов со «Старлинком» для нанесения ударов по тем территориям, которые киевский режим считает своими – например, по территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Однако на Украине пытаются опровергать эту информацию, заявляя о том, что «находятся в контакте с компанией Илона Маска и «свои» «Старлинки» протоколируют так, чтобы они на скорости 90 км/ч не отключались.

Пока сам Илон Маск никак не прокомментировал ни информацию об отключении тех комплектов «Старлинк», которые используются на дронах ВС РФ, ни заявления украинской стороны о «протоколировании» Starlink, используемых ВСУ.

В любом случае, все эти сценарии лишний раз говорят о том, что давно пора начать создание собственной альтернативы американской системе спутниковой связи. Реализация такого проекта сняла бы вопрос о самом применении Starlink там, где и на какой скорости «позволяет» это делать Илон Маск.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 08:40
    Так Маск на нашей стороне...
    Пользуем его.... wassat в легкую......
  2. arhitroll Звание
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 08:42
    Прикол конечно если они маскируясь под старлинк берут данные из нашего бюро. Влажная фантазия...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:48
    В последнем санкционном пакете ЕС отключит наш флот от морских западных сервисов,каких не сообщают. bullyНадеютсясто наш флот встанет,идиоты других слов нет .
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 09:13
    В любом случае, все эти сценарии лишний раз говорят о том, что давно пора начать создание собственной альтернативы американской системе спутниковой связи.

    Наши ведомства лучше в очерелной раз вбухают миллиарды в сомнительные заведения типа автоваза, чем начнут вкладываттся в альтернативные старлинку проекты
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:16
    Сейчас бы "под шумок" заглушить полностью "старлинк" и сделать вид,что произошёл "технический сбой" по вине самого Маска...момент очень удобный....но это-мечты...