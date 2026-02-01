За окном - 1 февраля, энергетическое перемирие продолжается

За окном - 1 февраля, энергетическое перемирие продолжается

Энергетическое перемирие, «объявленное» на минувшей неделе, 1 февраля продолжилось. Ночных ударов по энергетике противника не фиксировалось.

Противник старается использовать это время для восстановления работы своей энергосистемы после вчерашнего крупнейшего за всю историю Украины сбоя. «Укрэнерго» заявляет, что система восстанавливается, однако во многих областях продолжаются аварийные отключения. В Киеве накануне решили запустить в работу метрополитен, однако в один из момент электроснабжение веток вновь прервалось и в поездах под землёй оказались не менее 500 пассажиров, которым понадобилась эвакуация.

На сегодня, как ранее сообщалось, был запланирован второй раунд так называемых «эмиратских» переговоров. Однако к настоящему моменту никакой конкретики по возможной встрече делегаций нет. Пару дней назад Зеленский заявлял о том, что пока «точно не знает, состоятся ли переговоры 1 февраля».

Даже пресса ОАЭ, которая активно анонсировала первый переговорный раунд, сегодня по этому поводу молчит. Соответственно, либо всё свелось к тому тезису, который нередко обозначается в Москве – «переговоры любят тишину», либо второй раунд переговорного процесса перенесён (если не отменён вообще).

Как хорошо известно, киевский режим заявил, что не собирается выводить свои войска с территории Донбасса, а также продолжает требовать контроля над Запорожской АЭС. Российские власти требование о выводе ВСУ ставят во главу угла, но, учитывая, что и «энергетическое перемирие» изначально отвергалось, а потом внезапно началось, уже никаких сценариев развития событий исключать нельзя.
14 комментариев
  1. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 09:04
    Значит хахлы сами подожгли эту подстанцию....
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 09:09
      Вообще то, именно эта картинка фигурирует о пожаре на подстанции Иркутска в последних новостях, так что вполне возможно, что они и подожгли...
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 09:13
        Уж больно железяки сильно горят как накер нефтяной. Больше на фотошоп похоже.
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          0
          Сегодня, 09:16
          В трансформаторах при этих железяках в качестве охладителя и диэлектрика циркулирует очень немаленький объём трансформаторного масла, а оно очень хорошо горит.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 09:11
      Цитата: Ирек
      Значит хахлы сами подожгли эту подстанцию....

      Профессиональных электриков ТЦК в окопы отправили, а оставшиеся "специалисты" при восстановлении провода попутали, вот и коротнуло. laughing
    3. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 09:11
      Цитата: Ирек
      Значит хахлы сами подожгли эту подстанцию....

      ну ка, ну ка разжуйте непосвящённым, что это за подстанция и когда её подожгли?
    4. Епифанцев Сергей Звание
      Епифанцев Сергей
      0
      Сегодня, 09:11
      Картинка ИИ стопроцентно.
  2. Scaffold Звание
    Scaffold
    0
    Сегодня, 09:08
    Цитата: Ирек
    Значит хахлы сами подожгли эту подстанцию....

    Мало ли что произошло. Да и вообще, откуда в принципе эта фотография, с какой даты? В любом случае, массированных ударов нет!
  3. Русич Звание
    Русич
    -1
    Сегодня, 09:08
    «энергетическое перемирие» изначально отвергалось, а потом внезапно началось
    Ну, как началось? Они не прекращали удары. А с нашей стороны был жест доброй воли, а не перемирие. Хотя , не нанося удары, мы ничего не потеряли, ибо ущерб их энергетике нанесён значительный.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 09:08
    Ну посмотрим чего будет этой ночью,и куда Герани полетят. Чего гадать то.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:09
    Скоро лето! wink ..............
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 09:14
      Когда на сердце покоя нету,
      Когда оно промозглым днем чего-то ждет:
      "Крепитесь люди, скоро лето!"
      К нам наше лето обязательно придет!
  6. Scaffold Звание
    Scaffold
    +1
    Сегодня, 09:10
    А как орали турбо-урякалки, что "два дня — это не критично!", как орали! При том, что удары на тот момент прекратились не на два дня, а дней на пять уже.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:13
    У меня нет возможности воспользоваться он- лайн камерами на этом западном ресурсе погоды .Мобильный интернет у нас спецефичный .Может 404 ые не отключили камеры .Киев сейчас.Электричество дали - теперь пусть " сношаются" управляющие компании ЖКХ .Похоже без вариантов до плюсовых температур.Одно отгреют- если есть чем , будут греть другое ,"предыдущее" замёрзнет. crying