За окном - 1 февраля, энергетическое перемирие продолжается
Энергетическое перемирие, «объявленное» на минувшей неделе, 1 февраля продолжилось. Ночных ударов по энергетике противника не фиксировалось.
Противник старается использовать это время для восстановления работы своей энергосистемы после вчерашнего крупнейшего за всю историю Украины сбоя. «Укрэнерго» заявляет, что система восстанавливается, однако во многих областях продолжаются аварийные отключения. В Киеве накануне решили запустить в работу метрополитен, однако в один из момент электроснабжение веток вновь прервалось и в поездах под землёй оказались не менее 500 пассажиров, которым понадобилась эвакуация.
На сегодня, как ранее сообщалось, был запланирован второй раунд так называемых «эмиратских» переговоров. Однако к настоящему моменту никакой конкретики по возможной встрече делегаций нет. Пару дней назад Зеленский заявлял о том, что пока «точно не знает, состоятся ли переговоры 1 февраля».
Даже пресса ОАЭ, которая активно анонсировала первый переговорный раунд, сегодня по этому поводу молчит. Соответственно, либо всё свелось к тому тезису, который нередко обозначается в Москве – «переговоры любят тишину», либо второй раунд переговорного процесса перенесён (если не отменён вообще).
Как хорошо известно, киевский режим заявил, что не собирается выводить свои войска с территории Донбасса, а также продолжает требовать контроля над Запорожской АЭС. Российские власти требование о выводе ВСУ ставят во главу угла, но, учитывая, что и «энергетическое перемирие» изначально отвергалось, а потом внезапно началось, уже никаких сценариев развития событий исключать нельзя.
Информация