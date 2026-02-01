Постпред США при НАТО: Заключение мира между Москвой и Киевом - лишь первый этап

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что заключение мирного договора между Москвой и Киевом будет лишь началом процесса урегулирования конфликта.

Уитакер в интервью американским репортёрам:

Заключение мира — это лишь первый этап, который крайне сложен. Он включает в себя вопросы о территориях, установлении границ, контроле над ними и прекращении огня.

Ранее Мэтью Уитакер также сообщил, что в ближайшие дни или недели станет ясно, смогут ли Россия и Украина достичь компромисса по территориальным вопросам.

Напомним, что на 1 февраля было запланировано проведение второго раунда переговоров в Абу-Даби. Пока по этому вопросу - тишина. Представители делегаций, которые были в ОАЭ несколько дней назад, процессы не комментируют.

Тем временем позиция Запада в целом не меняется. Например, стало известно, что ЕС готовит очередные антироссийские санкции. Теперь они хотят наказать российский флот отключением от тех сервисов контроля над судоходством, которые используют сами. Также в качестве санкций уже традиционно рассматривается «полный» отказ от российских энергоносителей, а это лишний раз доказывает, что предыдущие отказы, несмотря на риторику верхушки ЕС, полными всё-таки не были.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 09:20
    А что кто-то от Запада во главе с Вашингтоном что-то другого ждал????
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:55
      Ропот 55
      Сегодня, 09:20
      А что кто-то от Запада во главе с Вашингтоном что-то другого ждал????

      hi Похоже, всех нас подготавливают к ещё неопробованному сценарию, когда в дополнение к словам В. Мединского - Боевые действия и переговоры ведутся одновременно, будут развиваться экономические отношения с нашими врагами-наглосаксами, о чём свидетельствует бурная деятельность спец. представителя К. Дмитриева.
    2. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +3
      Сегодня, 10:25
      я заметил что только наглосаксы и ЕС лепят санкции против всех,кого не лень... а почему интересно те страны,которые сейчас санкционируются -не введут свои -встречные санкции? неужто нечем наказать тех-же наглосаксов и ЕС?... начать не пускати в свои порты их корабли,самолёты в аэропорты,их граждан выдворять, корабли задерживать- обьясняя ,что скажем ..."а британия у нас под санкциями"...
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 10:40
        Либо не могут, либо не хотят, либо и то и другое вместе.
        1. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          0
          Сегодня, 10:56
          так очень странно...- те-же гуситы или кореянцы,которым и так терять нечего кроме жизни- вполне могли-бы обьявить санкции наглосаксам...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 09:28
    Таки прикажите своим хахлопам , що-бы они освободили все исконно русские земли от своего присутствия и будем базарить о других делах.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 09:34
      Ирек hi ,ага ,как же,они в ЧВК Украина столько вложили что сдавать назад уже никак,это будет и потеря потерь в плане денег, причём КАКИХ денег,и морду лица окончательно уронят перед тем же Китаем.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +5
        Сегодня, 09:49
        Кто нибудь может объяснить, запад тратится на этой войне, или все-таки зарабатывает? То читаешь что они боятся "потерь уже вложенных денег", то читаешь что они наоборот не хотят упускать выгоду и хотят продолжать зарабатывать бешенные деньги на этой войне. Как-то надо уже определяться что ли, в убытках они или наоборот карманы набивают.))
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +3
          Сегодня, 10:15
          На войне всегда кто то зарабатывает и на Украине зарабатывают, но далеко не все. Однако в данном случае упорство запада объясняется проще. Украина еще до Зеленского была с потрохами распродана и покупателем за три копейки был как раз тот же запад и они просто так, без боя, "свои" (а по сути это уже ими купленная земля) земли отдавать не собираются, сама украина как государство им по барабану а уж тем более люди, но вот вложенные деньги, да еще жизнями украинцев они будут до последнего обивать.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:32
          Цитата: Уарабей
          То читаешь что они боятся "потерь уже вложенных денег", то читаешь что они наоборот не хотят упускать выгоду и хотят продолжать зарабатывать бешенные деньги на этой войне.

          Нам товарищ Эйнштейн объяснил, что всё-всё в мире относительно.
          Если смотреть с точки зрения западного электората - то деньги огромные потрачены. И совршенно непонятно, зачем они именно на Украину потрачены, потому что их можно было потратить на "социалку", например.
          Если смотреть с точки зрения западного военпрома, то деньги огромные заработаны. Потому что это военные заказы, подхлёстываемые военной истерией об "агрессии русских" и т.п.
          Между этими полюсами - их политики, которые служат шлангом между "потрачено" и "заработано" - а фактически деньги из бюджета перелиты в карманы частного бизнеса. Бесплатно или нет тот шланг работает - то вопрос десятый. Хоть бы даже и нет - лоббизм ведь не взятка и не коррупция? Главное, как нам сформулировал М.В.Ломоносов, количество материи (денег) в природе (в стране) осталось неизменным.
          А уж кто "потратил", а кто "заработал" - то социально-словесная эквилибристика, уместная лишь на сессиях парламента и в привокзальных пивных.
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 10:44
            Приветствую, Игорь.
            Всё относительно. Если деньги получил ВПК, то их не получили биржевые спекулянты и с их точки зрения деньги выброшены на ветер. А на социалку никто тратиться и не собирался, ибо это удар по системе медицинского страхования США.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 10:56
              hi!
              Цитата: Aken
              Если деньги получил ВПК, то их не получили биржевые спекулянты и с их точки зрения деньги выброшены на ветер. А на социалку никто тратиться и не собирался, ибо это удар по системе медицинского страхования США.

              Собственно, по барабану, куда деньги потрачены. Их, бюджетные деньги, куда ни потрать - всегда обделённые будут, потому что денег всегда мало.
              Я просто про комментарий Александра (Уарабей) выше поразмыслил. "Зарабатывать" или "тратить" - понятия уж слишком относительные.
              Это ведь смотря с какого боку посмотреть...
              В масштабах одного человека, семьи или даже небольшого предприятия тратить так, чтобы заработать не получается. Я или сделал работу и деньги заработал, или купил себе новый холодильник и деньги потратил. А в масштабах страны, оказывается, можно.
        3. Gerome Звание
          Gerome
          0
          Сегодня, 10:38
          Деньги западом вкладываются в истощение России, расчёт на новый 1917 год.
      2. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        +1
        Сегодня, 10:53
        особо большой потери денег нет- если вы вспомните- рагулям выдавались кредиты,которых они даже не видели- на эти бабки им отгружалось устаревшее списанное железо типа хаммеров\ левопёрдов\абрамсов первого поколения,и разных других систем со складов,где подходили сроки на списание... а списывать и потом утилизовать - по натовским тарифам -дорогое удовольствие-проще отдать даром ,чтобы потом у одаренных голова болела...- а тут ещё удачно лохи-украинцы появились - вообще "щасьтье" !..... и даже некоторые "гражданскаие "кредиты ,будто-бы выданные на гражданские цели( з\п ,пособия,ремонт инфраструктуры...) и те - треть сразу изымалась обратно в виде откатов кредитодателям(у нас тут в рейхе на эту тему скандалы один за другим- крысы топят друг дружку)и треть отжимали рагульские деятели ...- а отдавать - типа придётся по полной и именно народу украины- потому как ,я заметил что активы ,накупленные рагульскими деятелями в европе и штатах ПОКА ЧТО никаких наших фининспекторов не интересуют...так что отвечать за эти кредиты придётся любителям поскакать на майдане ,и вроде как часть этих кредитов погасили раздариванием природных богатств и недр украины(правда большАя часть их находится на территории освобождённой русскими- оттого наглосаксы и переживают,чтобы затормозить русское движение вперёд)
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 09:32
    .Заключение мира между Москвой и Киевом - лишь первый этап

    Любят штаты бежать впереди паровоза..... Для начала первый этап дождитесь.....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:38
      Mouse, а чего ждать,вон на данный момент тишина по очередной говорильне не о чём! Так что всё как было так и есть,есть конечно ньюансы мелкие но кого они на верху интересуют.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 09:41
        Все будет завтра! lol ...........
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -2
          Сегодня, 09:42
          Mouse, завтра не наступит никогда wink
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 09:44
            belay
            Проснулся утром, жив, здоров, готов к новым трудовым подвигам! wink
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 09:46
              Mouse,проснулся сегодня а кушаешь ЗАВТРАК,вот как так то laughing
              1. Mouse Звание
                Mouse
                +1
                Сегодня, 09:49
                Затем обед, ужин и день прошёл.... wassat
                И завтра новый день.... Живем!
        2. Егоза Звание
          Егоза
          +1
          Сегодня, 11:24
          Цитата: Mouse
          Все будет завтра! ...........

          Следуя заветам сэра Эндрю Эгюйчика - " А хорошо бы вызвать его на дуэль и не явиться!!" Погодите, еще не известно, прибудет ли украинская делегация СЕГОДНЯ wassat
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 13:15
            С полки пирожок? wassat ........
  4. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 09:39
    Постпред США при НАТО: Заключение мира между Москвой и Киевом - лишь первый этап

    Вот оно чё. Теперь американцы управляют этим процессом drinks
    Надеюсь нас уведомят о дальнейших этапах а то нам тоже интересно wassat
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 09:51
    Второй этап - вооружить окраину до зубов и "drang nach Osten"
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:18
    При отсутствии информации надо высказывать её из пальца .Похоже на методичку .На Украине электричество дали,но пока не всем . laughing
  7. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 10:50
    Следующий этап - переселение жителей Израиля после заварухи на Ближнем Востоке в ту часть Украины, которая останется Украиной. Харьков, Днепропетровск, Одесса снова становятся местами массового проживания переселенцев а Киев они не особо и покидали.. Думается, руководство России осуществляет именно этот сценарий....
  8. moneron Звание
    moneron
    -1
    Сегодня, 11:13
    У нас кажется де факто поменялся министр иностранных дел. Барыга дмитриев задвинул старика лаврова и впал в эйфорию от всеобщего внимания. ...укладывают россию под американцев для противостояния китаю...ради мифических плюшек. Все выглядит отвратительно...
  9. moneron Звание
    moneron
    -2
    Сегодня, 11:24
    Тащат нас на эти идиотския переговоры как телят на убой. ...с прицело использовать против китая. Вон дмитриев как суетится...как бы в приступе счастливой эфории не бросился сам с молотком мост до аляски строить.
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 12:08
    Бы не было интереса, бы США и пальцем не шевельнули бы заключить сделку с РФ. Вероятно предложения начальника РФПИ сильно перевешивают доходы США от продажи через ЕС оружия с 10% наценкой для Украины.