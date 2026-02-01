Постпред США при НАТО: Заключение мира между Москвой и Киевом - лишь первый этап
Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что заключение мирного договора между Москвой и Киевом будет лишь началом процесса урегулирования конфликта.
Уитакер в интервью американским репортёрам:
Ранее Мэтью Уитакер также сообщил, что в ближайшие дни или недели станет ясно, смогут ли Россия и Украина достичь компромисса по территориальным вопросам.
Напомним, что на 1 февраля было запланировано проведение второго раунда переговоров в Абу-Даби. Пока по этому вопросу - тишина. Представители делегаций, которые были в ОАЭ несколько дней назад, процессы не комментируют.
Тем временем позиция Запада в целом не меняется. Например, стало известно, что ЕС готовит очередные антироссийские санкции. Теперь они хотят наказать российский флот отключением от тех сервисов контроля над судоходством, которые используют сами. Также в качестве санкций уже традиционно рассматривается «полный» отказ от российских энергоносителей, а это лишний раз доказывает, что предыдущие отказы, несмотря на риторику верхушки ЕС, полными всё-таки не были.
