Архивы Минюста США: Эпштейн называл Майдан «массой возможностей»

5 004 34
Архивы Минюста США: Эпштейн называл Майдан «массой возможностей»

История вокруг событий 2014 года на Украине продолжает обрастать любопытными деталями – уже из архивов американской юстиции. Минюст США опубликовал часть переписки финансиста и зарегистрированного секс-преступника Джеффри Эпштейна, из которой следует: госпереворот на Украине он рассматривал не как трагедию или кризис, а как источник «массы возможностей».

Речь идет о сообщениях, датированных мартом 2014 года – аккурат сразу после Майдана. В переписке с представителем семьи Ротшильдов Эпштейн прямо пишет:

Переворот на Украине должен предоставить массу возможностей, массу.

Собеседницей, как следует из опубликованных материалов, была Ариан де Ротшильд. В одном из сообщений она предлагает личную встречу и отдельно подчеркивает: «Давай обсудим Украину». То есть тема явно выходила за рамки праздного обмена мнениями и воспринималась как предмет отдельного интереса.

Министерство юстиции США 30 января выложило документы по делу Эпштейна, обвиняемого в педофилии и торговле несовершеннолетними. Однако на фоне уголовных эпизодов всплывают и политико-финансовые сюжеты, которые раньше предпочитали не афишировать.

В сухом остатке – еще одно подтверждение того, что для части западных элит украинский Майдан был не «борьбой за демократию», а инвестиционным и геополитическим проектом.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Сегодня, 10:25
    Так и получилось , хахлухи массово за бугор поехали , причём молодухи на всё согласные.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 10:42
      Ирек
      Сегодня, 10:25

      hi Не удивлюсь, ежели идейные пропаган Доны глобалистов и врагов откроют новую кампанию, теперь уже используя Эпштейна в наездах на российский народ и РФ, опять обвиняя - это Россия во всём виновата, не понимая всех благ, предлагаемых лженедоЗападом, в том числе и Майданами.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 12:53
        Архивы Минюста США: Эпштейн называл Майдан «массой возможностей»
        Ещё бы Эпштейну не называть Майдан на Украине "массой возможностей"! А именно.

        Например. Никогда не забуду видео с Украины, как вскоре после 2014 года в разных городах Украины на молодёжных гуляниях ДНЁМ на свежем воздухе как на базарах по случаю якобы предстоящего праздника в "Ночь на Ивана Купалу"(*) некоторые предприимчивые "ИП-шники" комсомольского возрасты прилюдно (т.е. при зрителях) устраивали для молодых девушек сексуальные конкурсы - "Кто эротичнее прилюдно оближет макет мужских гениталий, взяв в рот пенис?!" Победительницам, которые в этом занятии очень старались, предлагались вещественные призы, "хорошая работа" и поездка за границу!.
        СПРАВКА
        *Ночь на Ивана Купалу. В Купальскую ночь выбирали "жениха и невесту" и проводили свадебные церемонии.

        Соблазнённых этим дурочек-украинок - в основном подросткового возраста - оказалось без комплексов оказалось так много, что образовалась целая очередь для доступа к этим секс-макетам на столах!
        При этом всё регистрировалось на видео и потом это видео было выложено в интернете.

        Вряд ли без влияния самого Эпштейна такие извращения происходили в Украине. В 2014 году влияние посольства США в госперевороте на Украине было абсолютным!

        Джеффри Эпштейн — американский финансист, филантроп, который стал известен в ходе расследования секс-скандала о насилии и незаконном трафике несовершеннолетних девочек.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 13:32
          Татьяна
          Сегодня, 12:53
          Ещё бы Эпштейну не называть Майдан на Украине "массой возможностей"!

          Вряд ли без влияния самого Эпштейна такие извращения происходили в Украине. В 2014 году влияние посольства США в госперевороте на Украине было абсолютным!

          hi Здесь, по-моему, необходимо рассматривать комплексный подход лженедоЗапада к развалу СССР, окучивание изнутри всех постсоветских республик, в особенности России с её расчленением и уничтожением Русского мира.
          Россия 90-х эпохи ЕБН также подверглась натиску врагов, пользуясь прокладками либерастов Гайдара-Чубайса и их последователями, а военные ЗГСВ-ЗГВ и подвергшиеся сокращению, испытывали унижения в отличие от нынешнего времени.
          Вот мы и подошли к исторической миссии "время собирать камни".
    2. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +2
      Сегодня, 11:28
      на автохофах в рейхе- 15-20 евр- а на югах- испания\италия\ португалия- даже и дешевле... хохлухи и алжирки\марокканки...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:26
    Опять в западных СМИ Эпштейн " драйвер новостей " .Зеленский : А - я,я же ваш любимый пупс .Пусть не переживает и дойдёт время и до тебя со всей Европой.Жди!!!Пусть мобилизует своих европейских нянек - о Украине только с Европой .С Европой так с Европой, мы не спешим.
  3. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 10:26
    Эпштейна-то к чему привязали? Он уже в число организаторов и выгодоприобретателей входит?
    1. awdrgy Звание
      awdrgy
      +1
      Сегодня, 10:31
      Кто знает,что там в их головах .Вопрос видимо даже не в деньгах- их им на тысячи лет хватит. Пожить подольше,да кайфануть побольше видимо.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Aken
      Эпштейна-то к чему привязали? Он уже в число организаторов и выгодоприобретателей входит?

      Помеченный Трампом.
      1. Aken Звание
        Aken
        -1
        Сегодня, 10:34
        Пусть они там как угодно друг-друга помечают. Украину-то зачем притянули? Цель на ВО?
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 10:45
          Цитата: Aken
          Украину-то зачем притянули?

          После того, как руководство Украины стало плясать под американский саксофон, её будут притягивать, натягивать, утягивать пока она не скукожится до нескольких западных областей.
          Одного боюсь, не заставят ли Путина, как «попросили» его сделать энергетическое перемирие, в обмен на снятие санкций или ещё каких послаблений, отдать российские активы в пользу Украины, тем самым обесценив победу России над укронацистами?
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 10:49
            1. Это всё Эпштейн придумал?
            2. Я бы написал, что похоже, всё к этому и идёт, но боюсь. Налетят победоносцы и заклюют.
    3. Ross Звание
      Ross
      +2
      Сегодня, 10:34
      Эпштейн человек Моссада писали, а по сути Ротшильда. А значит Ротшильд и управлял через Эпштейна элитой США и не только.
    4. bondov Звание
      bondov
      +5
      Сегодня, 10:35
      администрация байдена, которая и спровоцировала войну, была почти 100% еврейской за несколькими исключениями... с сионистом - по собственному утверждению - байденом во главе и зеленским на Украине... общий оч. сильный интерес у них такой к Украине...
      1. Aken Звание
        Aken
        +4
        Сегодня, 10:37
        Да и сейчас то же самое. Ничего не изменилось.
    5. Azim77 Звание
      Azim77
      +4
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Aken
      выгодоприобретателей входит?

      Вошел бы, если бы не помер. "Масса возможностей" - это молоденькие мальчики и девочки, свежая кровь для "элиты". Которых легко удастся заполучить.
      1. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 11:30
        Azim77
        "Масса возможностей" - это ..........

        Еще постановка на поток имплантации человеческих зап.частей, размещение лабораторий бактериалогического направления, массовый исход населения на запад и тд. Кастрюлеголовые отработали по максимуму.
  4. Горизонт Звание
    Горизонт
    +2
    Сегодня, 10:34
    Переворот на Украине должен предоставить массу возможностей, массу.


    Свинюхи эти возможности и реализовали по максимуму, но естественно в силу своих скромных способностей.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Горизонт
      Свинюхи эти возможности и реализовали по максимуму, но естественно в силу своих скромных способностей.

      Свинюхи эти возможности и реализовали по максимуму, но, естественно, в меру своего скудоумия. «Преференции» на кладбищах некуда класть, а выгода бьёт серпом по причинным местам.
  5. Себенза Звание
    Себенза
    +1
    Сегодня, 10:34
    Возможностей масса. Мотыгой об камень - готов котлован. Под море, которое Русским когда-то называли.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:41
    Свои портянки трясут вонь дано дошла..... Б
  7. Огурцов Звание
    Огурцов
    +2
    Сегодня, 10:46
    Оказывается Эпштейн во всём виноват. Он всё замутил
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:47
    Эпштейн - сексуальные оргии - майдан .Так опустить - мы не рабы ,мы це Европа . laughing Сейчас сношают со всех сторон - кострюлеголовых.А кострюльки на майданных головах - это не фантазии Эпштейна ? После этой опубликованной переписке - всё возможно ,одели то их почти все .Как по команде ( из вашингтона).
  9. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Сегодня, 10:49
    интересен не этот *зарегистрированный секс-преступник*, а с кем он говорил--Ариан де Ротшильд.
  10. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 10:49
    А там есть кто нибудь из Кремля и Дома Правительства РФ?
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 11:58
      Только какое-то модельное агенство Shtorm из Краснодара сотрудничало с Эпштейном. Сайт свой они уже прикрыли.
  11. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 10:50
    Этот пресловутый архив, кто создал? Сам Эпштейн? Или следствие собирало с что-то с миру по нитке и образовался архив? С кокой целью, например, в своё время была сохранена информация, приведённая в этой заметке?
  12. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 10:57
    Архивы сжеть и так все в доступе открытом .....
  13. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 11:07
    преступника Джеффри Эпштейна, из которой следует: госпереворот на Украине он рассматривал не как трагедию или кризис, а как источник «массы возможностей».

    Естественно! И, какая, нафигг, "борьба за демократию"?
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:09
    Цитата: seamen2
    интересен не этот *зарегистрированный секс-преступник*, а с кем он говорил--Ариан де Ротшильд.

    Как то так с этой Ариан, своя в доску у Ротшильдов .
  15. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +5
    Сегодня, 11:15
    Возможностей для западных капиталистических свиней заработать на войне.
  16. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 11:31
    Что-то не торопятся рассекречивать эпштейновские делишки. На нары многие власть имущие могут попасть.
    опубликованных материалов, была Ариан де Ротшильд.

    Ба! Знакомые все лица.
  17. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 12:16
    Мало кто понимает, что Эпштейн это жертва вознесенная на эшафот. Раздутая в СМИ дезинформация была попыткой перевернуть пирамиду структуры ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ и финансовой пирамиды. Плебеи кинулись перетирать события как буд-то сами держали свечки. Конечно и вообще все геополитическом события контролируются и корректируються теми кто могут купить и профинансировать любые проекты. И если кто - либо сомневаеться то это так и останеться его правом.
  18. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 13:24
    Ну и так понятно,что сектанты-кланы управляют миром !Но удивляет другое!Как за такой короткий срок, в 30 лет, у народа отбили историческую память и оно с визгом убежало на бойню-заклание ради чужих барышей и на радость всех мировых жидов-ростовщиков...