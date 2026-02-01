История вокруг событий 2014 года на Украине продолжает обрастать любопытными деталями – уже из архивов американской юстиции. Минюст США опубликовал часть переписки финансиста и зарегистрированного секс-преступника Джеффри Эпштейна, из которой следует: госпереворот на Украине он рассматривал не как трагедию или кризис, а как источник «массы возможностей».
Речь идет о сообщениях, датированных мартом 2014 года – аккурат сразу после Майдана. В переписке с представителем семьи Ротшильдов Эпштейн прямо пишет:
Переворот на Украине должен предоставить массу возможностей, массу.
Собеседницей, как следует из опубликованных материалов, была Ариан де Ротшильд. В одном из сообщений она предлагает личную встречу и отдельно подчеркивает: «Давай обсудим Украину». То есть тема явно выходила за рамки праздного обмена мнениями и воспринималась как предмет отдельного интереса.
Министерство юстиции США 30 января выложило документы по делу Эпштейна, обвиняемого в педофилии и торговле несовершеннолетними. Однако на фоне уголовных эпизодов всплывают и политико-финансовые сюжеты, которые раньше предпочитали не афишировать.
В сухом остатке – еще одно подтверждение того, что для части западных элит украинский Майдан был не «борьбой за демократию», а инвестиционным и геополитическим проектом.
