. Трамп: Куба в беде, она пойдет на сделку с США

Дональд Трамп заявил, что Куба «пойдет на сделку» с США, поскольку находится в «очень плохой ситуации». По его словам, у острова нет ни денег, ни нефти, а прежняя опора на венесуэльские поставки фактически обнулилась. Заявление прозвучало на борту президентского самолета и было растиражировано Reuters.Логика Трампа предельно проста: сначала экономическое удушение – потом «переговоры». Он прямо дал понять, что Гаване некуда деваться, особенно на фоне угроз ввести пошлины против любой страны, которая осмелится поставлять нефть на Кубу. Ранее американский президент уже заявлял, что кубинский режим «скоро падет», а сам остров оказался «в большой беде».Контекст этих заявлений показателен. После операции американских войск в Каракасе и захвата Николаса Мадуро Белый дом резко повысил градус давления на весь регион. В день операции под говорящим названием «Абсолютная решимость» Трамп отдельно пригрозил Кубе, одновременно предложив «помощь» – разумеется, на американских условиях.В конце января США официально ввели режим чрезвычайного положения, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Этот статус дает Вашингтону юридическую возможность расширять санкции и вводить дополнительные пошлины против третьих стран.Ответ Гаваны последовал зеркальный. Министр иностранных дел Бруно Родригес объявил международную чрезвычайную ситуацию, прямо указав на «необычную и чрезвычайную угрозу» со стороны США.В Москве происходящее тоже оценили без иллюзий: официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Вашингтона нелегитимными и охарактеризовала их как рецидив стратегии давления.

