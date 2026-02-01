Трамп: Куба в беде, она пойдет на сделку с США

Дональд Трамп заявил, что Куба «пойдет на сделку» с США, поскольку находится в «очень плохой ситуации». По его словам, у острова нет ни денег, ни нефти, а прежняя опора на венесуэльские поставки фактически обнулилась. Заявление прозвучало на борту президентского самолета и было растиражировано Reuters.

Логика Трампа предельно проста: сначала экономическое удушение – потом «переговоры». Он прямо дал понять, что Гаване некуда деваться, особенно на фоне угроз ввести пошлины против любой страны, которая осмелится поставлять нефть на Кубу. Ранее американский президент уже заявлял, что кубинский режим «скоро падет», а сам остров оказался «в большой беде».



Контекст этих заявлений показателен. После операции американских войск в Каракасе и захвата Николаса Мадуро Белый дом резко повысил градус давления на весь регион. В день операции под говорящим названием «Абсолютная решимость» Трамп отдельно пригрозил Кубе, одновременно предложив «помощь» – разумеется, на американских условиях.

В конце января США официально ввели режим чрезвычайного положения, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Этот статус дает Вашингтону юридическую возможность расширять санкции и вводить дополнительные пошлины против третьих стран.

Ответ Гаваны последовал зеркальный. Министр иностранных дел Бруно Родригес объявил международную чрезвычайную ситуацию, прямо указав на «необычную и чрезвычайную угрозу» со стороны США.

В Москве происходящее тоже оценили без иллюзий: официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Вашингтона нелегитимными и охарактеризовала их как рецидив стратегии давления.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 11:18
    Куба в беде, она пойдёт на сделку с США ❞ —

    — Если Трамп положил глаз на Кубу, то она действительно в беде ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 11:32
      Помимо Кубы и Гренландия с Канадой в беде. Кстати с Гренландией эта беда и России касается, тут и выход в Атлантику с Северного морского пути, и ракетная ПРО, и шельфы Арктики богатые углеводородами которые США отожмут, и редкоземы коих до 30 % мировых запаса оценивается тут "привет" Китаю.....
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 12:21
        Цитата: Silver99
        Кстати с Гренландией эта беда и России касается

        Да в общем-то нет.
        Цитата: Silver99
        тут и выход в Атлантику с Северного морского пути, и ракетная ПРО

        Вне зависимости от того, чья Гренландия, американцы могли и могут и контролировать выходы в Атлантику, и, возникни такое желание, разместить ПРО (только не очень понимаю, что ему делать в Гренландии)
      2. Hagen Звание
        Hagen
        +2
        Сегодня, 12:39
        Цитата: Silver99
        тут и выход в Атлантику с Северного морского пути, и ракетная ПРО

        А что, вчера кто-то не давал США строить в Гренландии базы? Гренландия сегодня нужна Трампу, чтобы вписаться в историю присоединения к США 2 миллионов кв.км. И если бы сенат США с дуру не встал на дыбы, он продавил бы гренландский вопрос. Ну, если бы ему взамен Нобеля за 2026 год не забронировали бы. laughing
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 12:49
          Цитата: Hagen
          А что, вчера кто-то не давал США строить в Гренландии базы?


          Давали. Посмотрите в интернете операцию США "Ледяной червь".
          1. Hagen Звание
            Hagen
            +1
            Сегодня, 12:51
            Цитата: kromer
            Давали.

            И я про то же. Было бы надо, то построили бы и добывали бы. Значит не в этом причина "гренладского" дела.
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 12:53
              Цитата: Hagen
              Значит не в этом причина "гренладского" дела.


              А Вы посмотрите в интернете какой кусок Арктики в секторе Гренландии. Вопросы отпадут сами собой.
              А у Канады какой кусок Арктики. ))))
              1. Hagen Звание
                Hagen
                0
                Сегодня, 12:57
                Цитата: kromer
                А Вы посмотрите в интернете какой кусок Арктики в секторе Гренландии.

                Этот кусок был у Дании, страны НАТО. В чем разница? Американцы свои вопросы решают с нужных им территорий стран НАТО. В Норвегии, например, все время сидят авиационные части США, и суверенитет Норвегии им нисколько не мешает. То же и в случае с дасткой территорией.
                1. kromer Звание
                  kromer
                  +1
                  Сегодня, 13:05
                  Цитата: Hagen
                  Этот кусок был у Дании


                  Скажите, а нам (России) тепло или холодно от того что где то Китаю что то принадлежит? wink
                  1. Hagen Звание
                    Hagen
                    0
                    Сегодня, 13:14
                    Цитата: kromer
                    нам (России) тепло или холодно от того что где то Китаю что то принадлежит?

                    Где-то так же и по вопросу принадлежности Гренландии... Да и Путин сам сказал, эта тема нам по....пояс. wink
                    1. kromer Звание
                      kromer
                      +1
                      Сегодня, 13:18
                      Цитата: Hagen
                      Где-то так же и по вопросу принадлежности Гренландии... Да и Путин сам сказал, эта тема нам по....пояс. wink


                      Да. Нам да. А вот Доня не хочет, чтоб в будущем часть доходов с Арктики уходило в Данию.
                      1. Hagen Звание
                        Hagen
                        0
                        Сегодня, 13:22
                        Цитата: kromer
                        А вот Доня не хочет, чтоб в будущем часть доходов с Арктики уходило в Данию.

                        А что, там сейчас есть какие-то реальные проекты? Я думаю, при жизни Дони там никакого выхлопа с Арктики не будет. Хотя с финнами договор на постройку ледоколов вроде как подписали и к 2028 что-то ждут. Но это будет скорее всего дизель, а он вряд ли сможет тягаться с нашими атомными. Трамп уже на излете... Ему больше интересна его строчка в рейтинге лучших президентов США. Я почему-то именно к этому склоняюсь. В первой каденции он был 45. Т.е. полный лузер. Думаю, его такая позиция не устроила, и он желает большего.
                      2. kromer Звание
                        kromer
                        +1
                        Сегодня, 13:24
                        Цитата: Hagen
                        А что, там сейчас есть какие-то реальные проекты?


                        В будущем. Арктика это же кладезь с полезными ископаемыми. Технологий добычи пока толком нет, а так бы уже развернулись.
              2. Hagen Звание
                Hagen
                0
                Сегодня, 13:01
                Цитата: kromer
                А у Канады какой кусок Арктики. ))))

                Вы посмотрите, какие экономические вопросы решают Канада и США на побережье Арктики (в сравнении с нашими). Их там нет. И потому нет у них ледокольного флота. И интерес в Арктике у них только военный. А на нем одном далеко в тех условиях не уехать...
                1. kromer Звание
                  kromer
                  +1
                  Сегодня, 13:06
                  Цитата: Hagen
                  И потому нет у них ледокольного флота.


                  Есть. Два стареньких ледокола с весьма специфическим методом колония льда. laughing
                  1. Hagen Звание
                    Hagen
                    0
                    Сегодня, 13:13
                    Цитата: kromer
                    Есть. Два стареньких ледокола с весьма специфическим методом колония льда.

                    Из них один канибалят для другого.... laughing
                    1. kromer Звание
                      kromer
                      +1
                      Сегодня, 13:15
                      Цитата: Hagen
                      Из них один канибалят для другого....


                      Да им давно их надо привязать к пирсу цепями, как скакуны свою подлодку "Запорожец". Ибо ждёт их таже участь. laughing
                      1. Hagen Звание
                        Hagen
                        +1
                        Сегодня, 13:17
                        Цитата: kromer
                        Да им давно их надо привязать к пирсу цепями, как скакуны свою подлодку "Запорожец".

                        Не-е, один там булькает в интересах береговой охраны...
                  2. Hagen Звание
                    Hagen
                    0
                    Сегодня, 13:30
                    Цитата: kromer
                    с весьма специфическим методом колония льда.

                    Судя по крпусу, особенностей не заметил. Не могли вы просветить?
                    1. kromer Звание
                      kromer
                      0
                      Сегодня, 13:35
                      Цитата: Hagen
                      Судя по крпусу, особенностей не заметил. Не могли вы просветить?


                      Они корпусом "забираются" на лёд и своей массой его продавливают.
                      1. Hagen Звание
                        Hagen
                        0
                        Сегодня, 13:36
                        Цитата: kromer
                        Они корпусом "забираются" на лёд и своей массой его продавливают.

                        Ну, это традиционный для наших ледоколов способ прохода во льдах со времен С.О.Макарова.
                      2. kromer Звание
                        kromer
                        0
                        Сегодня, 13:38
                        Цитата: Hagen
                        Ну, это традиционный способ прохода во льдах со времен С.О.Макарова.


                        Медленный. Наши то колят горизонтальным движением. Как снег под ногами у прохожего.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Если Трамп положил глаз на Кубу, то она действительно в беде ...

      Тот случай, когда география - приговор.
    3. bayard Звание
      bayard
      +2
      Сегодня, 11:52
      Но пока в беде ФРС - воспользовавшись введённым режимом ЧП Трамп уже назначил нового главу ФРС из своего окружения , и одобрения Сената для этого не требуется (режим ЧС позволяет обойтись одним решением Трампа) . Но шум , шок и трепет вокруг Кубы нужен ещё и для того , чтоб под этим поводом отменить навязанную Трампу операцию против Ирана . А чтоб это у него пулучилось сейчас к Персидскому заливу движется крупная эскадра китайских эсминцев Тип.052D и Тип.055 , которые проведут совместно с иранскими и русскими кораблями (какие пока не называется) учения в Аравийском море и в районе проливов . В планах учений - стрельба ПКР Ирана по надводным целям , организация ПВО\ПЛО , боевое взаимодействие , противодействие пиратству и международному терроризму . И как тут Трампу персов воевать , когда у него дома Мини-Сота с Лос-Анджелесом взбунтовались , морозы , мигранты , ФРС и ЧП по Кубе . Вот и получается ... что не до Ирана Трампу ныне . Ему сейчас - до ФРС .
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 12:22
        Цитата: bayard
        И как тут Трампу персов воевать , когда у него дома Мини-Сота с Лос-Анджелесом взбунтовались , морозы , мигранты , ФРС и ЧП по Кубе .

        Всё верно и правильно, но есть нюанс. И он в том, что на Иран бы забил и побежал дома порядок наводить нормальный человек.
        Как мы радовались после Самоходного Деда, когда пришёл, как нам казалось, адекватный человек. Но всё оказалось не так просто и огородное растение хрен оказался не слаще редьки с того же огорода. И не знаешь, что лучше - любитель мороженого, за которого неизвестно кто думает, или тот, кто думает, вроде бы, сам, но ТАКОГО выдумывает!....

        Вспомнился анекдот времён ранней Перестройки
        - А кто у них там, в СССР, сейчас у власти?
        - Горбачёв...
        - И кто его поддерживает?
        - Никто не поддерживает, он сам ходит...
        Тоже эйфория была от того, что он "социалистические страны" выговаривает и вобще без бумажки говорит...
        Наговорил.... am
        И этот тоже НАВЫДУМЫВАЕТ...
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 13:18
          Цитата: Zoldat_A
          И этот тоже НАВЫДУМЫВАЕТ...

          Эта (наступающая) неделя покажет многое . В т.ч. правдой ли является информация о приближении к берегам Ирана эскадры китайских эсминцев и даже каких-то русских кораблей , для проведения совместных учений со стрельбами , в т.ч. и ПКР по надводным целям . Если это правда (а сообщение об этом и кадры с движением кораблей я этой ночью увидал) то у Трампа будет достаточные поводы для того , чтоб ПОДТВЕРДИТЬ выводы американской же разведки о том , что Иран обогащение урана не ведёт , и о том что все бунты и беспорядки в Иране подавлены и опоры на протесты точно не будет . К тому же и переговоры при помощи России организовать (скажем в Москве) совсем не сложно - достаточно просто другу Владимиру позвонить . Тут как в одном масонском фильме - всё совсем не так как на самом деле . Но будет интересно . Особенно если Китай таки решится что-то там грозное обозначить .
          Мне вот другое интересно - если ударная авиация Израиля (и возможно США) опять пойдёт через воздушное пространство Азербайджана (и возможно Армении) ... станет ли это достаточным поводом для лишения государственности этого вредоносного образования на территории и землях талышей , аварцев , закавказских татар прежней Российской Империи ? И справедливо ли что территория древней провинции Аран сейчас называется так ... странно - "Азербайджан" ? Ведь настоящий Азербайджан находится южней и так называется северная провинция Ирана (Персии) со столицей Тебриз . Такое название для этой территории и выдуманного "народа" придумали коммунисты-троцкисты времён ГВ ... а у нас в РФ (как и на б\У) уж 35 лет как "декоммунизация" . Не удивлюсь если за актом Войны клана Алиевых (клан нахичеванских курдов с генеральной галахической линией) последует быстрая и обоснованная реакция Ирана и РФ с лишением государственности этого змеиного гнезда .
          Ну , а Трамп ... он ТАНЦУЕТ . Это танец Слона в посудной лавке . И как ни странно визгу из под его больших и тяжелых ног больше из европ и англий . Вот уж где тоска зелёная с Истерикой сплелись .
          И разве это не прекрасно ?
          Цитата: Zoldat_A
          НАВЫДУМЫВАЕТ...

          Да . yes
          А если им всем колхозом как-то удастся от Трампа избавиться ... angry все увидят Пришествие Вэнса Безукоризненного . bully И вот он то им всем кровь свернёт , шкуры сдерёт и наружу вывернет .
          Не упускайте из внимания , что главный результат на сегодня у Трампа ВВЕДЁННОЕ им Чрезвычайное Положение на всей территории США . И не важно что там на Кубе , важно что в самих США и что для подавления мигрантских бунтов извращенцев , преступников и педофилов , а так же для возбуждения уголовных дел против губернаторов штатов и пр. бунтующих чиновников у него теперь все права , инструменты и свобода рук . good
          И это просто замечательно .
          И да - решив вопрос с ФРС Трамп теперь и без Гренландии решит вопрос монетизации для запуска инвестиционных проектов в Индустриализацию и для победы на выборах в Конгресс .
          Танец - это прекрасно .
      2. Грица Звание
        Грица
        +1
        Сегодня, 12:33
        Цитата: bayard
        сейчас к Персидскому заливу движется крупная эскадра китайских эсминцев Тип.052D и Тип.055 , которые проведут совместно с иранскими и русскими кораблями (какие пока не называется) учения в Аравийском море и в районе проливов . В планах учений - стрельба ПКР Ирана по надводным целям , организация ПВО\ПЛО , боевое взаимодействие , противодействие пиратству и международному терроризму .

        Вы думаете, Трамп очень сильно испугался китайских эсминцев и древних, как дерьмо мамонта наших кораблей? Да они против американской авианосной группировки, что там сейчас базируется - как пару мышек против жирного и наглого кота. Ну, китайцы, персы и наши постреляют слегка по мишеням для проформы, поучатся тело их воды вытаскивать с вертолета и через пару дней разбегутся, оставив персов один на один как мальчика для битья.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 12:51
          Грица
          Сегодня, 12:33

          hi Не будем забывать о закрытых каналах связи.
          Да, рыжий нарцисс из Фашингтона отвечает за решения, к которым его подводит окружение команды бидэ ( штаб Фашингтона), среди членов которой диаметрально противоположные взгляды и корыстный интерес, как и лоббирующих кланов в Конгрессе.
          Не забываем про Афганистан и мужественных парней в сандалиях, которые надрали матрасников до бегства.
          Кроме всего прочего, Стреляное Ухо не политик, а бизнесмен- решала и после отказа оппонента, снижает ставки, указывая на свою слабость, в примере с гейропой, Гренландией, Пекином.
          Эти сильные карты необходимо использовать в борьбе и сделках с гангстером.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Если Трамп положил глаз на Кубу, то она действительно в беде

      Не понятна логика шизоида, одной рукой пытается сделать мир на Украине, второй рукой поработить Кубу, Венесуэлу, Гренландию.
      Ну с первой более или менее понятно, Украина нужна для него живой, для следующей войны с Россией.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 12:19
        Цитата: carpenter
        Украина нужна для него живой, для следующей войны с Россией.


        Не факт. Ясно же, что Украину ждёт демографический дефолт. Кем тогда воевать?
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +4
    Сегодня, 11:18
    . Трамп: Куба в беде, она пойдет на сделку с США

    Старый козёл, сидел бы дома с внуками играл. Нет всё никак не успокоится. Надоел ты мне уже давно.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Александр Елизаров
      Старый козёл, сидел бы дома с внуками играл. Нет всё никак не успокоится.

      Вовсю лезет в Историю. Ладно бы просто прирастить территорию США Гренландией, Канадой и Мексикой - уже кое-кому на горе Рашмор придётся потесниться.
      А уж если Трамп вырвет извечную занозу США, которую столько президентов до него не сумели выдернуть и вернёт США экзотический остров-казино-бордель - за это гору Рашмор вобще в Мар-а-Лаго перевезти можно и посреди поля для гольфа поставить.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Zoldat_A
        Ладно бы просто прирастить территорию США Гренландией, Канадой и Мексикой


        hi
        И прирастить США очередным Нобелевским лауреатом. ))))
        Если он не подохнет в ближайшее время, то ждёт нас ещё масса чудных открытий до 2028 года ....
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 12:10
          hi!
          Цитата: kromer
          И прирастить США очередным Нобелевским лауреатом. ))))

          А если ему ПЯТЬ Нобелевских премий дать, а потом пять лет её не присуждать - успокоится? Надавить всем ООНом на Нобелевский комитет. Ну, и Норвегии в целом чем-нибудь пригрозить...

          Хотя, думаю, не успокоится... Это уже что-то с головой.
          Наверное, только визит "в Даллас" вылечит...
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 12:14
            Цитата: Zoldat_A
            А если ему ПЯТЬ Нобелевских премий дать, а потом пять лет её не присуждать - успокоится?


            Счас! Он через месяц захочет ещё пять. laughing
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 12:25
              Цитата: kromer
              Цитата: Zoldat_A
              А если ему ПЯТЬ Нобелевских премий дать, а потом пять лет её не присуждать - успокоится?

              Счас! Он через месяц захочет ещё пять. laughing

              Значит - в Даллас...
              Пусть у Зе спросит, каково это - когда не знаешь, с какой стороны больнее прилетит.
  3. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    +3
    Сегодня, 11:18
    Возможно и не прав, но при предыдущем было спокойней?
    1. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: ODERVIT
      Возможно и не прав, но при предыдущем было спокойней?

      Поэтому, когда Путина как то спросили - за кого нужно голосовать - Путин сказал, что за Харрис. Поскольку понимал - Харрис просто ду-ра, а Трамп - конченный при-дурок
  4. Million Звание
    Million
    +6
    Сегодня, 11:20
    А Кремль и помочь то уже ничем Кубе не может.
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +9
      Сегодня, 11:25
      кремль может ( и при ссср помог-бы) но не хочет- "стратегически не выгодно" ср аться с пен досами ... да - стратегически выгоднее сливать своих бывших (реально) соратников...политика -грязное занятие.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +6
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Million
      А Кремль и помочь то уже ничем Кубе не может.

      Ещё один кидок острова Свободы и с остатками нашей репутации будет покончено, а она, как известно, зарабатывается долгими годами но теряется в раз...
      1. matwey Звание
        matwey
        0
        Сегодня, 12:37
        На сколько помню на ВО была статья, якобы Россия хотела договорится по поводу наших баз но куба отказала, так же здесь утверждали что она сближается с сша. Так о какой дружбе и кидалове речь?
      2. Грица Звание
        Грица
        +1
        Сегодня, 12:41
        Цитата: isv000
        Ещё один кидок острова Свободы и с остатками нашей репутации будет покончено, а она, как известно, зарабатывается долгими годами но теряется в раз...

        А нам привыкать, что ли? От нас уже все бывшие друзья и союзники отвернулись. Какой смысл дружить с лузерами и трусами? Белоруссия с Северной Кореей еще пока держатся. ХПП.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +10
    Сегодня, 11:21
    Куба в беде, Канада в беде, Венесуэла в беде. Все в беде. Если есть чего своровать в Гондурасе, то он автоматически в беде. Беда называется демократией.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Младший рядовой
      Куба в беде, Канада в беде, Венесуэла в беде. Все в беде. Если есть чего своровать в Гондурасе, то он автоматически в беде. Беда называется демократией.

      - Меня сегодня Гондурас беспокоит... sad
      - Так не чешите его, батенька!
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 11:42
      Цитата: Младший рядовой
      Куба в беде, Канада в беде, Венесуэла в беде. Все в беде.

      Один Трамп в белом фраке. Вот так снисходительность и поощрение спеси и наглости приводит к безумству отдельных личностей...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:21
    охарактеризовала их как рецидив стратегии давления.
    говорить можно разное и даже какие то решения принимать... а дальше то что?
    Полосатики от слов к делам переходят и не учитывать этого, большая ошибка.
  7. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 11:22
    Любая страна которой решили помочь сша уже в беде … размер беды конечно под вопросом … кто не прогибается перед наездом гопоты в подворотне имеет больше шансов … любой компромисс ослабляет позиции и неумолимо ведёт к поражению
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 11:40
      Цитата: silberwolf88
      Любая страна которой решили помочь сша уже в беде … размер беды конечно под вопросом … кто не прогибается перед наездом гопоты в подворотне имеет больше шансов … любой компромисс ослабляет позиции и неумолимо ведёт к поражению

      Сколотить костяк есть из кого: Китай, Россия, КНДР + Иран...Только ответ должен быть таким, чтобы США забыли дорогу в Восточное полушарие...
      1. silberwolf88 Звание
        silberwolf88
        +2
        Сегодня, 12:05
        Пожалуй ДА как один из вариантов … хотя страны с крайне разными позициями
  8. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 11:26
    А я слышал, что в США люди не доверяют ни демократам, ни республиканцам, и скоро электорат Трампа будет состоять в основном из миллиардеров, миллионеров и упрямых деревенщин, переодетых в буйволов.
  9. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -2
    Сегодня, 11:33
    У кубинцев до Фиделя в принципе тоже не было ничего, но после Фиделя это всё у них появилось, и образование и медицина, но их запала хватило года так до 2000го, сейчас Куба это бездонная, экономическая дыра из которой валят не только лишь все, и валят внезапно в США (во Флориду валили ещё при Фиделе). 
    1. Disant Звание
      Disant
      +2
      Сегодня, 11:57
      сейчас Куба это бездонная, экономическая дыра

      - туризм 2024 - 2+млн.чел
      - тропические фрукты
      - сигары
      - ром
      - никель
      - сахар
      в ответ поставлять можно всё. да просто бартер на нефть и зерно
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:36
    Ювелирно убрав Мадуро из Венесуэлы ,как и предполагалось Трамп занялся Кубой .Так между делом .И пупок у него не развяжется и в шпагате он не порвётся.
  11. Oldi Звание
    Oldi
    +1
    Сегодня, 11:36
    Кубинцы устали от революций и нахлебались нищеты, они и так в массе своей ждут перемен, что называется. Плюс под боком сверхдержава со своими амбициями. У Кубы ничего нет, кроме рома, сигар и кофе)), в добычу газа плотно вошли канадцы, отличный отельный бизнес естественно тоже при участии иностранного капитала, Куба нужна США чисто для порядка, однородности среды вокруг и комфорта в "подбрюшьи" так сказать. Думаю итог очевиден.
    1. silberwolf88 Звание
      silberwolf88
      +2
      Сегодня, 12:09
      Нужны они только в том качестве в котором были до Фиделя … огромный публичный и игорный дом за пределами сша … типа острова Эпштейна но без контроля … остальное никому не нужно …
      Мечты о лучшей жизни это приблизительно как в чем-то наивные ожидания граждан СССР на перестройку … результат кровь нищета и беспредел
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +3
      Сегодня, 12:27
      Будем честны, ничего особо хорошего революция кубинцам не дала. Не случись ее, были бы сейчас богатым борделем. Ну а по факту сейчас тоже бордель, только нищий.
      У меня друг в 80е в строительстве АЭС там работал, рассказывал нищета просто жуткая тогда была. При это учитывая, что и в СССР прямо скажем не было сильно райской богатой жизни. Но на фоне СССР, там была не жизнь, а пребывание в одном очень глубоком месте.
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 11:36
    Трамп показал российским олигархам, как нужно добиваться своих целей.
    Радуйтесь! С крушением социализма новое капиталистическое рабство становится реальностью.
    Поражаетесь циничности Трампа? А он только отстаивает интересы миллиардеров.
    Вся эта мнимая демократия - ничто иное, как автократия военной силы. Теперь мир будет зависеть только от решимости дать отпор зарвавшимся заокеанским бандитам...
  13. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 11:37
    у острова нет ни денег, ни нефти, а прежняя опора на венесуэльские поставки фактически обнулилась.

    Я вот слышал что биодизель можно делать из разных видов растительности с высоким содержанием липидов. На Кубе, простите за наивность, проблема с климатом для выращивания сырья?! Или угроза от США только сегодня нарисовалась и диверсифицировать экономику не успели? Проблема с куриным яйцом - построй загоны и заводи курей. Кормов нет? А может попросту надо *опу поднять и поработать малость. А то дорогие нопасаранцы всё больше абхазов напоминают - у них всё есть для нормальной жизни но работать должен кто то другой.
    1. Disant Звание
      Disant
      0
      Сегодня, 12:06
      построй загоны и заводи курей. Кормов нет? А может попросту надо *опу поднять и поработать малость
      не растёт там. жарко для пшеницы
      у них всё есть для нормальной жизни
      да, мачете для рубки тростника у них есть. только и жить тогда всем надо, как 100 и 200 лет назад.
  14. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:38
    Дональд Трамп заявил, что Куба «пойдет на сделку» с США

    Сделка с США, как сделка с дьяволом: после заключения (если уж так неповезло) необходимо для начала пересчитать, всё ли пальцы на месте.
    В Москве происходящее тоже оценили без иллюзий: официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Вашингтона нелегитимными и охарактеризовала их как рецидив стратегии давления.

    Это - сильно! Прям сразу с козырей!
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      0
      Сегодня, 12:37
      Конечно сильно. Ведь Захарова - наш главный защитник всех униженных и оскорбленных wink
  15. Огурцов Звание
    Огурцов
    -1
    Сегодня, 11:39
    Трамп отберёт у Кубы весь сахарный тростник и будет сам им торговать
  16. Alex013 Звание
    Alex013
    +2
    Сегодня, 11:40
    После Кубы скорее всего Никарагуа. Там до сих пор клан Ортеги у руля. Плюс возможность создания параллельного канала (проект был раньше Панамского).
  17. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 11:46
    Вампир-паразит в виде сша оголодал. Он на грани коллапса финансового пузыря и что бы продлить агонию ему требуется жертва ..в виде отдельно взятого вкусного государства...особенно вкусного которое имеет самые богатые ресурсы...особенно нефть в лице Венесуэлы и Ирана. Вот собственно что и происходит. При бидоне сша как то робко не смогли...ну а трумп это трумп.
  18. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 11:49
    Ну если Куба хочет жить хорошо, то с соседом большим нужно дружить.
    1. Disant Звание
      Disant
      +1
      Сегодня, 12:16
      если Куба хочет жить хорошо, то с соседом большим нужно дружить.
      как в тюряге. или каменном веке
      .
      нужно так - если США хочет жить хорошо, ей нужно помогать соседям, а не душить их.
  19. Сержант Звание
    Сержант
    +3
    Сегодня, 11:50
    Куба была идеальным местом для размещения наших ракет....
  20. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 12:01
    В Москве происходящее тоже оценили без иллюзий: официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Вашингтона нелегитимными и охарактеризовала их как рецидив стратегии давления

    Просто уже даже не смешно, наблюдать за подобными беззубыми причитаниями, озабоченностями и тп., с нашей стороны... Мария, а где наш флот ( в укр. конфликте он все равно бесполезен) грозно шествующий на помощь Кубе, что бы избавить ее от незаконной, преступной блокады гегемона, таким образом, ставящим ее на колени?! Ах нет его.., а только озабоченности, ну тогда потом пеняйте сами на себя, когда и последний наш стратегический партнер ( потенциальный плацдарм), в подбрюшье штатов будет очень скоро аннулирован... Ну а Кубе, в таком положении безвыходности и беззащитности, можно только пожелать, чтобы это порабощение прошло для нее, как можно менее безболезненно(((. Свобода и суверенитет, в нашем новом мире увы, - большая роскошь и доступны только для единиц... Хотя и у них, время сочтено, ну кроме гегемона конечно, власть и узурпаторство которого, только растет.
  21. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 12:04
    Ну, рыжий "миротворец" разошелся. Нет на него управы кроме пули, но не в ухо. Рушит лояльные России режимы. Даже не пойму, какой для России хуже: Самоходный Дед или Рыжий...
  22. Грица Звание
    Грица
    +2
    Сегодня, 12:25
    Честно говоря, аж завидно, как умеют работать в США. Одной молниеносной спецоперацией за полчаса США подчинили себе уже две страны.
    Нам до такого еще очень далеко...
  23. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 12:30
    Пока жив Трамп, вся планета в большой беде, а не только несчастная Куба!
  24. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:02
    Трамп: Куба в беде, она пойдет на сделку с США

    Странная у додика логика: сначала топит, потом будет предлагать помощь, чтобы ему и его своре были обязаны.
    Когда же ты сдохнешь, чучело!!!! am
  25. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 13:05
    * Трамп: Куба в беде, она пойдет на сделку с США*

    или *помни Мейн!* два.
    https://topwar.ru/10090-pomni-men-idealnaya-amerikanskaya-voyna.html
  26. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 13:06
    Ничуть не удивлюсь, если Куба пойдет на мягкую капитуляцию перед США.
    Если отвлечься от идеологии, то с кем Кубе выгодно иметь экономические связи, исходя из географии? А экономика - всему голова. Всякий "измы" - вторичны. Тем более, что с экономикой у Кубы полный швах.