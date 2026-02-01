Западные СМИ: разрушен российский «спутник-шпион» «Олимп»

Швейцарская компания S2A Systems, занимающаяся мониторингом космического пространства, на днях сделала довольно редкое наблюдение – зафиксировала в режиме реального времени разрушение российского спутника и образование большого облака обломков после его гибели.Речь идёт об «Олимпе», также известном как объект 40258 (по каталогу NORAD – американской системы ПРО), который был размещён в космосе в сентябре 2014 года. Официально он был отнесён к серии спутников «Луч». С самого начала своей миссии спутник привлекал пристальное внимание западных космических агентств и независимых наблюдателей благодаря своему необычному поведению. В отличие от типичных аппаратов, которые остаются неподвижными на одной долготе, он неоднократно совершал манёвры вдоль геостационарного пояса, сближаясь с иностранными узлами связи.По мнению западных аналитиков, подобные действия были направлены на радиотехническую разведку и перехват сигналов. Как указывается, в 2015 году «спутник-шпион» расположился между двумя коммерческими КА Intelsat, что вызвало дипломатический протест со стороны США. В 2018 году Минобороны Франции обвинило Россию в «космическом шпионаже» после того, как её аппарат совершил манёвр вблизи франко-итальянского военного спутника Athena-Fidus, используемого для защищённой правительственной связи.«Луч-5В» (следующее поколение – «Луч-5Х»):Разрушение объекта 40258 произошло на так называемой «орбите захоронений», которая расположена на высоте нескольких сотен км над геостационарным поясом и предназначена для выведенных из эксплуатации спутников по окончании срока их службы. Вероятной причиной фрагментации аппарата стало его столкновение с космическим мусором.В западных СМИ отмечается, что преемником объекта 40258 стал спутник «Олимп-К2» (известный под обозначением «Луч-5Х» или объект 55841), выведенный в космос в октябре 2023 года и также, как утверждается, совершающий активные манёвры на орбите – он уже успел «припарковаться» рядом с КА Astra 4A, Thor-7 и Intelsat-1002.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»