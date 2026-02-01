Западные СМИ: разрушен российский «спутник-шпион» «Олимп»

Швейцарская компания S2A Systems, занимающаяся мониторингом космического пространства, на днях сделала довольно редкое наблюдение – зафиксировала в режиме реального времени разрушение российского спутника и образование большого облака обломков после его гибели.

Речь идёт об «Олимпе», также известном как объект 40258 (по каталогу NORAD – американской системы ПРО), который был размещён в космосе в сентябре 2014 года. Официально он был отнесён к серии спутников «Луч». С самого начала своей миссии спутник привлекал пристальное внимание западных космических агентств и независимых наблюдателей благодаря своему необычному поведению. В отличие от типичных аппаратов, которые остаются неподвижными на одной долготе, он неоднократно совершал манёвры вдоль геостационарного пояса, сближаясь с иностранными узлами связи.



По мнению западных аналитиков, подобные действия были направлены на радиотехническую разведку и перехват сигналов. Как указывается, в 2015 году «спутник-шпион» расположился между двумя коммерческими КА Intelsat, что вызвало дипломатический протест со стороны США. В 2018 году Минобороны Франции обвинило Россию в «космическом шпионаже» после того, как её аппарат совершил манёвр вблизи франко-итальянского военного спутника Athena-Fidus, используемого для защищённой правительственной связи.

«Луч-5В» (следующее поколение – «Луч-5Х»):



Разрушение объекта 40258 произошло на так называемой «орбите захоронений», которая расположена на высоте нескольких сотен км над геостационарным поясом и предназначена для выведенных из эксплуатации спутников по окончании срока их службы. Вероятной причиной фрагментации аппарата стало его столкновение с космическим мусором.

В западных СМИ отмечается, что преемником объекта 40258 стал спутник «Олимп-К2» (известный под обозначением «Луч-5Х» или объект 55841), выведенный в космос в октябре 2023 года и также, как утверждается, совершающий активные манёвры на орбите – он уже успел «припарковаться» рядом с КА Astra 4A, Thor-7 и Intelsat-1002.

  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +13
    Сегодня, 14:15
    Что тут необычного?Просто отслужил свое
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +12
      Сегодня, 14:19
      У "них" похоже спутники вечные и ни когда не выходят из строя. lol
      1. madrobot Звание
        madrobot
        +6
        Сегодня, 14:51
        Если на спутнике размашисто написано "Россия", то он точно шпионский. А если на нём ещё и шапка-ушанка уставного образца -- то он ещё и военный. Так точно! Есть!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 15:29
          кокарда! без кокарды несчитово.
          1. madrobot Звание
            madrobot
            +1
            Сегодня, 15:35
            Ага. Без этого -- никак!
  2. Earl Звание
    Earl
    +12
    Сегодня, 14:25
    Жаль, что разрушение произошло не на орбите спутников-шпионов наших западных "партнеров": обломками всё выкосило бы.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +3
      Сегодня, 14:35
      "терпение, и только терпение" может солнечным ветром "случайно" обломок надует на интересующей объект - выражать протест из-за коммерческих спутников как то....
      в 2015 году «спутник-шпион» расположился между двумя коммерческими КА Intelsat, что вызвало дипломатический протест со стороны США

      официально он на орбите захоронения, а дальше...
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    -15
    Сегодня, 14:42
    интересно сколько за месяц РФ запускает спутников 0 или больше чем 0 ?
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +8
      Сегодня, 15:05
      В 2025 году было 17 запусков ракет, последним запуском 28.12.2025 выведено сразу 52 спутника.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 16:19
        Цитата: Сергей3
        В 2025 году было 17 запусков ракет

        Думаете, товарищ задал вопрос, потому что ему действительно интересно?
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 16:46
          тамбовский волк ему товарищ
          yes
  4. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +11
    Сегодня, 14:42
    У них в какой-нибудь швейцарской деревне корова не так пернет - это все "происки русских".
    Аппараты серии Луч предназначены в первую очередь для других целей, и гонять их по ГСО - тратить гидразин, что снижает САС (срок активного существования), который и так не шибко велик. Перегон на орбите возможен, например, в эту точку вывели новый борт, а в какой-то точке борта совсем нет, а позицию на ГСО надо "защитить", т.е. доказать, что в ней находится активный космический аппарат, который работает в заявленной полосе частот. Не защитишь в заявленные сроки, комиссия ITU на очередном заседании твою заявку на частоты, координацию и т.д. уберет с первой позиции на последнюю в списке претендентов на эту точку. Мы этих точек и так подрастеряли после развала СССР. Вот и гоняем утиль сколько можно. Впрочем, как и буржуи.
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 17:09
    Цитата: opuonmed
    интересно сколько за месяц РФ запускает спутников 0 или больше чем 0 ?


    Вы неудачно пошутили.
    А по вопросу...
    Если нужен сбор информации, то можно спутники запускать редко. Важно не количество "ушей", а то, что они соберут, как точно переправят, и как это будет на земле интерпретировано.
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 17:13
    Цитата: Замкадыш
    У них в какой-нибудь швейцарской деревне корова не так пернет - это все "происки русских".
    Аппараты серии Луч предназначены в первую очередь для других целей, и гонять их по ГСО - тратить гидразин, что снижает САС (срок активного существования), который и так не шибко велик. Перегон на орбите возможен, например, в эту точку вывели новый борт, а в какой-то точке борта совсем нет, а позицию на ГСО надо "защитить", т.е. доказать, что в ней находится активный космический аппарат, который работает в заявленной полосе частот. Не защитишь в заявленные сроки, комиссия ITU на очередном заседании твою заявку на частоты, координацию и т.д. уберет с первой позиции на последнюю в списке претендентов на эту точку. Мы этих точек и так подрастеряли после развала СССР. Вот и гоняем утиль сколько можно. Впрочем, как и буржуи.


    Спасибо!
    Для меня Вы знаний добавили. Что ITU и в космосе регулированием занимается - не знал. Вернее думал, что только физических объектов на поверхности их сфера регулирования.