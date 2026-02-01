Противник использует замаскированные под электронные сигареты мины

Украинские военные все чаще используют самодельные мины-ловушки, внешне похожие на электронные сигареты. На деле это малая противопехотная мина, которая получила сразу несколько обиходных названий: «Айкос», «Мыльница», «Крыло», «Пенал» и т. д. Это аналог давно и хорошо известных мин ПФМ-1 «Лепесток».

Самодельные взрывоопасные предметы (ВОП) небольшого размера противник разбрасывает в основном за линией фронта в тыловых районах с беспилотников. Может присутствовать маскировка в виде коры дерева или травы.



В принципе, наши бойцы уже достаточно давно знают об этих устройствах и относятся к ним в случае обнаружения надлежащим образом, как к любому подозрительному предмету. Однако эти внешне безобидные ВОП представляют серьезную опасность для мирных граждан, особенно детей.

Еще осенью прошлого года один из операторов БПЛА подразделения «Шторм»» группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Дизель» рассказал в беседе с военкорами об обнаружении подобных замаскированных под устройства для нагревания табака самодельных мин на Константиновском направлении.

Первый раз, я когда увидел, думал сначала, айкос. Не стал трогать. Потом, когда увидел, что их куча уже лежит, понял, что это мины.

Это фугасная мина нажимного действия весом до 100 грамм, предназначена для кассетного минирования местности. Один БПЛА может нести до 20 таких мин одномоментно. Корпус печатается на 3D-принтере, затем окрашивается для максимального сходства с устройствами электронных сигарет. Пластик корпуса очень тонкий, даже при легком нажатии лопается и приводит к срабатыванию заряда. Предохранитель (чека) выдергивается при сбросе.

Есть информация, что данные ВОП могут быть оснащены взрывателями с датчиками движения и магнитными датчиками. В любом случае, при обнаружении категорически нельзя брать их в руки, даже приближаться к мине, лучше всего уничтожать дистанционно из укрытия.

Ниже подборка фотографий подобных самодельных взрывных устройств, собранная телеграм-каналом саперной тематики «Бригада Инженерной Поддержки». Некоторые достались нашим бойцам в качестве трофеев.











  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 12:23
    Мины-ловушки. Появились они давно. Ещё во время Великой Отечественной войны наш знаменитый диверсант и организатор партизанского движения Илья Григорьевич Старинов начал их широкое применение. Особенно интересны были мины, замаскированные под кусочек угля. Их незаметно подбрасывали партизаны в уголь для паровозов. Попадая в топку, такая мина взрывалась и выводила паровоз из строя.
    Только в то время такие мины-ловушки были направлены против Вермахта. А сейчас ВСУ применяет их против мирных жителей.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 12:25
      Мама в детстве научила ничего с земли не подбирать...
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Сегодня, 12:30
        Цитата: ROSS 42
        Мама в детстве научила ничего с земли не подбирать...


        Есть же неписанный закон: "Не ты ложил - не тебе брать." У меня брат троюродный, прошёл 1-ю и 2-ю Чеченские, знал этот закон и всё таки решил затрофеить гранатомёт. Ранение в обе ноги.
        Это было третье, а так уже четвертое ранение. Ему везёт.
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 12:57
      Так эти айкосы педы пусть курят куришь смоли обычные сиги а пар пускать это как резиновую бабу под венец вести
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 12:25
    В общем разминировать лет 20 придётся территории. С учетом отсутствия металла - вообще непонятно как искать на больших площадях. А когда врастет в почву - не найти будет в принципе
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: свой1970
      В общем разминировать лет 20 придётся территории.


      Что то Вы как то преуменьшили. С ВОВ уже более 80 прошло, а постоянно что то разминируют.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 13:07
        Цитата: kromer
        Цитата: свой1970
        В общем разминировать лет 20 придётся территории.


        Что то Вы как то преуменьшили. С ВОВ уже более 80 прошло, а постоянно что то разминируют.

        Ооо! По войне, в смоленских лесах (в других не был) и сейчас такие взрывоопасные штуковины можно встреть, что диву даешься, как будто вчера сделали.
        Фотографироваться с ними или выносить себе дороже. Вот и лежат свинцово-медно-титано-железные красавцы средь болотистой лесной смоленской земле.
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 13:09
          Цитата: Теренин
          Ооо! По войне, в смоленских лесах (в других не был)


          Я родом с Ржева и по Ржевским лесам смолоду набродился. Видел такое, о чём в книгах не напишут. wink
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 13:16
            Цитата: kromer
            Цитата: Теренин
            Ооо! По войне, в смоленских лесах (в других не был)


            Я родом с Ржева и по Ржевским лесам смолоду набродился. Видел такое, о чём в книгах не напишут. wink

            hi Звали коллеги-копари туда, но времени нет. На такие дела только в автономку. Одним днем там ничего не сделать.
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 13:20
              Цитата: Теренин
              Звали коллеги-копари туда, но времени нет.


              Время там не главное. Главное силы. По болотам целый день походить не каждый молодой сможет.
      2. mongol9999 Звание
        mongol9999
        +2
        Сегодня, 13:08
        Подтверждаю. До сих пор снимаем минные поля немецкие. Особенно часто по Ржевом и Зубцовом. Что ни вахта, минное поле.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 13:13
          Цитата: mongol9999
          До сих пор снимаем минные поля немецкие.


          Ну прям минных полей нет, а вот отдельные мины и боеприпасы это как машин в Москве.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 13:34
      Сейчас высокоскоростную железку клеют Москва-Ленинград и до сих находят снаряды времен ВОВ.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 12:33
    Очевидное... враг не считает потерянные территории своими и "засоряет" их всякими опасными предметами, потому как и жителей потерянных территорий своими не считает...
    Нет бандерлогам места на нашей земле, да и на белом свете им места нет... soldier
  4. Slon_on Звание
    Slon_on
    +2
    Сегодня, 12:46
    Фраза 'Курение убивает " наполнилась новым смыслом... Бандерве нет места на Украине, только в Украину на 2 метра в глубину.
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 12:50
    Ну-ну.
    В чем толк то "похожи на электронные сигареты"? раз самодельные?
    просто внимание соскальзывает?
    удобны для упаковки? для логистики? или просто других зд моделей для печати под рукой нет?
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 13:04
    На войне главное правило - не тобой положено, не тобой и поднято должно. Как бы это привлекательно не смотрелось.
  7. alex007i Звание
    alex007i
    0
    Сегодня, 13:33
    Противник использует замаскированные под электронные сигареты мины

    Хорошая попытка,товарищ майор -
    но нет.

    Я не вернусь к аналоговым сигаретам
    По 2 пачки в день и конченому кашлю.
  8. Appraiser Звание
    Appraiser
    0
    Сегодня, 13:37
    "Замаскированные под электронные сигареты мины" как говорится "никотин" - убивает не только лошадь. Тут особенно и говорить нечего противник хитёр и коварен нужно быть всегда с ним на стороже soldier