Противник использует замаскированные под электронные сигареты мины
Украинские военные все чаще используют самодельные мины-ловушки, внешне похожие на электронные сигареты. На деле это малая противопехотная мина, которая получила сразу несколько обиходных названий: «Айкос», «Мыльница», «Крыло», «Пенал» и т. д. Это аналог давно и хорошо известных мин ПФМ-1 «Лепесток».
Самодельные взрывоопасные предметы (ВОП) небольшого размера противник разбрасывает в основном за линией фронта в тыловых районах с беспилотников. Может присутствовать маскировка в виде коры дерева или травы.
В принципе, наши бойцы уже достаточно давно знают об этих устройствах и относятся к ним в случае обнаружения надлежащим образом, как к любому подозрительному предмету. Однако эти внешне безобидные ВОП представляют серьезную опасность для мирных граждан, особенно детей.
Еще осенью прошлого года один из операторов БПЛА подразделения «Шторм»» группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Дизель» рассказал в беседе с военкорами об обнаружении подобных замаскированных под устройства для нагревания табака самодельных мин на Константиновском направлении.
Это фугасная мина нажимного действия весом до 100 грамм, предназначена для кассетного минирования местности. Один БПЛА может нести до 20 таких мин одномоментно. Корпус печатается на 3D-принтере, затем окрашивается для максимального сходства с устройствами электронных сигарет. Пластик корпуса очень тонкий, даже при легком нажатии лопается и приводит к срабатыванию заряда. Предохранитель (чека) выдергивается при сбросе.
Есть информация, что данные ВОП могут быть оснащены взрывателями с датчиками движения и магнитными датчиками. В любом случае, при обнаружении категорически нельзя брать их в руки, даже приближаться к мине, лучше всего уничтожать дистанционно из укрытия.
Ниже подборка фотографий подобных самодельных взрывных устройств, собранная телеграм-каналом саперной тематики «Бригада Инженерной Поддержки». Некоторые достались нашим бойцам в качестве трофеев.
