Иран признал вооруженные силы стран ЕС террористическими организациями

Парламент Ирана признал вооруженные силы стран – членов ЕС террористическими организациями. Об этом заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, прямо увязав решение с недавним шагом Брюсселя в отношении Корпуса стражей исламской революции.

В соответствии с иранским законом «Об ответных действиях» европейские армии теперь считаются террористическими группировками, а ответственность за последствия, по словам Галибафа, целиком ложится на Европейский союз.



Поводом стало решение ЕС официально включить КСИР в террористический перечень и ввести санкции против группы иранских чиновников в сфере безопасности и правосудия.

В Тегеране этот шаг сразу охарактеризовали как «крупную стратегическую ошибку». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Европа сознательно раздувает пламя кризиса, подливая керосин в и без того перегретую региональную ситуацию.

Дипломатическая линия обострения дополнилась и персональными жестами. Иран вызвал посла Германии после заявлений канцлера Фридриха Мерца, открыто призывавшего усилить давление на Тегеран и сетовавшего на «недостаточную решимость» некоторых стран ЕС по вопросу КСИР. В Тегеране такие сигналы восприняли как подготовку к дальнейшей эскалации.

Ранее Тегеран предупредил США о том, что любая, даже ограниченная атака получит ответ. Намекнули, что дальности иранских ракет достаточно, чтобы достать американские базы в регионе.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 12:31
    Ранее Тегеран предупредил США о том, что любая, даже ограниченная атака получит ответ.

    В том то и дело, что незначительных атак на Иран не будет, а союзников ждать не приходится...
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +6
      Сегодня, 12:37
      а союзников ждать не приходится...
      У Ирана нет близких союзников, с которыми был бы договор о военной помощи в случае агрессии. Воевать за Иран никто не будет. Придётся самим. Но помощь военной техникой, боеприпасами, разведданными и др. страна получает от России и от Китая. Последнее время какие-то военно-транспортные борта каждый день приземляются на иранских аэродромах. Это самолёты из России и из Китая.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      -1
      Сегодня, 13:03
      Уверены? Только попросят, впишемся....
      Добрые мы....
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 13:24
        Цитата: Mouse
        Уверены? Только попросят, впишемся....
        Добрые мы....

        Так то бы добрые, но не настолько, что бы открывать для себя второй фронт и втягиваться в войну с матрасами(читай весь коллективный запад) с неясной перспективой по его продолжительности и итогу.
        Несомненно Ирану будет оказана всевозможная поддержка и помощь - финансами, продовольствием, оружием, разведданными, дипломатией на международном уровне и т.п., но напрямую впрягаться в боевые действия Россия не будет.
        У России сейчас своя СВО в приоритете и распылять людской ресурс не совсем отвечает нашим интересам, особенно учитывая то, что до подписания каких то бумажек об остановке боевых действий, нам желательно успеть лишить украину выхода к Чёрному морю, что можно сделать только взяв под контроль Одесскую и Николаевскую области.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 13:29
          Угу... За любой кипишь, кроме голодовки...
          Мы такие.....
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 13:38
            Цитата: Mouse
            Угу... За любой кипишь, кроме голодовки...

            Не, за любой кипишь это точно не про нас. Скорее умеренное и разумное соучастие. НО вы правы в том, что голодовка в число наших приоритетов не входит laughing hi
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +1
              Сегодня, 13:41
              hi где наших только не было, позовите и мы придем.... wink
            2. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Сегодня, 13:42
              . Не, за любой кипишь это точно не про нас. Скорее умеренное и разумное соучастие.

              Хотите сказать умнеем?
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Сегодня, 12:36
    Иран признал вооруженные силы стран ЕС террористическими организациями

    Как всегда, восточная игра нервов и уличных угроз на новом витке.
    Щас персы будут грозить атомным оружием, евреи про свое супер-пупер ПРО скакать, американцы трясти огромной военно-морской армадой...
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:49
    Ирана признал вооруженные силы стран – членов ЕС террористическими организациями.

    Молодцы ! хоть у кого то яйца есть !
  4. Wildcat Звание
    Wildcat
    -2
    Сегодня, 12:49
    Иран вызвал посла Германии после заявлений канцлера Фридриха Мерца, открыто призывавшего усилить давление на Тегеран и сетовавшего на «недостаточную решимость» некоторых стран ЕС по вопросу КСИР. В Тегеране такие сигналы восприняли как подготовку к дальнейшей эскалации.
    Ранее Тегеран предупредил США о том, что любая, даже ограниченная атака получит ответ. Намекнули, что дальности иранских ракет достаточно, чтобы достать американские базы в регионе.
    Нет, ну мало что Израиль и США вместе летом откуммуниздили Иран так, что там генералитет менялся со скоростью отрывного календаря, - так эти товарищи ещё и не успокаиваются!
    belay
    В принципе, если европейцам долго угрожать, они и "вписаться" могут, как в Ираке или Сирии или Ливии.
    Зачем иранцы множат число врагов - непонятно...
    request
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 13:22
      Наверное мазохисты yes """"""""
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Wildcat
      Зачем иранцы множат число врагов - непонятно...

      Дык они же делают это не в инициативном порядке, а в качестве ответной меры. Евросоюз признал их террористами, а они в ответ сделали то же самое. Тут вполне себе очевидно действует принцип законов Хаммурапи - "Око за око, глаз за глаз". winked
  5. Slayko Звание
    Slayko
    +5
    Сегодня, 12:52
    Наконец-то кто‑то это сделал.
  6. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +1
    Сегодня, 12:57
    России тоже давно надобы их назвать тирористами,они нас с каких пор так называют вместе с партнерами сша.