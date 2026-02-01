Иран признал вооруженные силы стран ЕС террористическими организациями
1 88015
Парламент Ирана признал вооруженные силы стран – членов ЕС террористическими организациями. Об этом заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, прямо увязав решение с недавним шагом Брюсселя в отношении Корпуса стражей исламской революции.
В соответствии с иранским законом «Об ответных действиях» европейские армии теперь считаются террористическими группировками, а ответственность за последствия, по словам Галибафа, целиком ложится на Европейский союз.
Поводом стало решение ЕС официально включить КСИР в террористический перечень и ввести санкции против группы иранских чиновников в сфере безопасности и правосудия.
В Тегеране этот шаг сразу охарактеризовали как «крупную стратегическую ошибку». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Европа сознательно раздувает пламя кризиса, подливая керосин в и без того перегретую региональную ситуацию.
Дипломатическая линия обострения дополнилась и персональными жестами. Иран вызвал посла Германии после заявлений канцлера Фридриха Мерца, открыто призывавшего усилить давление на Тегеран и сетовавшего на «недостаточную решимость» некоторых стран ЕС по вопросу КСИР. В Тегеране такие сигналы восприняли как подготовку к дальнейшей эскалации.
Ранее Тегеран предупредил США о том, что любая, даже ограниченная атака получит ответ. Намекнули, что дальности иранских ракет достаточно, чтобы достать американские базы в регионе.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация