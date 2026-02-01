Маск заявил об эффективности мер против использования Starlink российской армией

Илон Маск сообщил министру цифровой трансформации и обороны Украины Михаилу Федорову, что меры по пресечению «несанкционированного» использования Starlink Россией, по всей видимости, сработали.

В своей социальной сети Маск обратился к нему:



Сообщите нам, если нужно сделать еще что-то.

Федоров, в свою очередь, отчитался, что «первые шаги дают реальные результаты». Ранее появились сведения об отключении терминалов Starlink на Украине при скорости выше 90 км/ч, а также о подготовке так называемого «белого списка» пользователей – с допуском только для военнослужащих ВСУ и блокировкой всех остальных.

Российские источники ранее писали, что при превышении скорости 90 км/ч связь через Starlink обрывается, что делает невозможным управление такими БПЛА без дополнительных технических решений. При этом вертолетные платформы – FPV и тяжелые коптеры – продолжают работать.

Пока неясно, носит ли ограничение избирательный характер или распространяется на всех пользователей. Версия о «точечной идентификации» российских аккаунтов вызывает сомнения: определить конкретного оператора в сжатые сроки технически непросто. Косвенным признаком общего ограничения называют и резкое сокращение ударов ВСУ по Крыму.

Впрочем, история знает прецеденты. Ранее у Starlink был более низкий порог скорости – примерно 40 км/ч. Российские операторы в ответ разработали прокси-платы – аппаратные модификации, которые подменяли данные о скорости терминала, чтобы обойти ограничение.

Теперь Starlink определяет скорость и координаты с помощью собственной спутниковой группировки, а не на основе данных, получаемых от терминала, что усложняет обход нового ограничения. Но, как показывает практика, в таких технологических дуэлях вопрос обычно не «если», а «когда».
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +1
    Сегодня, 13:04
    Маск обратился к нему: Сообщите нам, если нужно сделать еще что-то.

    Это скорее смахивает на троллинг - хотите вообще Starlink над территорией 404 отключу.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 13:07
      Пишут что замедлил интернет.То есть информацию передавать можно,но вот летать теперь БПЛА ,ориентируясь на информацию онлайн ,получаемую по Starlink нельзя,так как интернет замедлен.

      . Маск замедлил Старлинк над всей Украиной, теперь летать на нем нельзя. Чтобы не быть индейцами, ход боевых действий которых зависит от желаний белых людей, современные средства управления боем, должны быть свои. И чем быстрее развивается наука, тем дороже становятся подобные средства, но они же создают непреодолимую пропасть между теми, у кого они есть, с теми у кого нет.

      Бизнесмен Маск, над которым так любили многие потешаться и которого обвиняли в мошенничестве, мол ну какие спутники-ракеты, он же просто барыга, мановением сообщения в бывшем Твитере взял и замедлил важнейшее в данный момент средство связи. Собрал в своем гараже народного американского ВПК Старлинк и давай им махать во все стороны.


      https://t.me/voenacher/89828

      Так что нужен отечественный аналог Starlink.Российские ученые создали и испытали революционную технологию метеоустойчивой лазерной связи.

      .Российские учёные представили технологию, способную изменить будущее беспроводной связи. Впервые в стране создана и успешно испытана система метеоустойчивой лазерной связи в среднем инфракрасном диапазоне. Её ключевое преимущество – устойчивость к атмосферным помехам: туману, дождю, снегу и турбулентности. При этом вся система построена исключительно на отечественных компонентах: квантово-каскадных лазерах и детекторах. Это не просто научный эксперимент – это стратегический шаг к технологическому суверенитету России в области передовых коммуникаций.Оптическая связь давно считается перспективной альтернативой радиоканалам: она обеспечивает высокую скорость передачи данных, защищённость и минимальные задержки. Однако её главный недостаток - уязвимость к погодным условиям. Именно эту проблему и решили российские исследователи. Их разработка открывает путь к надёжной беспроводной связи даже в экстремальных условиях – от Арктики до городских мегаполисов с плотной застройкой.


      https://dzen.ru/a/aXeELdSrMzjMuMK9

      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 13:10
        Цитата: Sky Strike fighter
        но вот летать теперь БПЛА ,ориентируясь на информацию онлайн ,получаемую по Starlink нельзя.

        А, плавать?
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 13:21
        В продолжении поста.В России в 2027 году должен заработать свой спутниковый интернет — аналог Starlink Илона Маска.

        .Над проектом собственного спутникового интернета с 2020 года работает «Бюро 1440» — и вот наконец-то появилась первая оценка необходимых затрат в перспективе до 2030 года. Потребуется 445 млрд рублей. Из них 116 млрд (или 25%) выделит государство. ... Разработка «Бюро 1440» больше всего похожа на Starlink Илона Маска: целый рой спутников постоянно проносится над головами пользователей на относительно небольшой высоте, обеспечивая практически равное покрытие сетью в любой точке земного шара. Клиентский терминал автоматически настраивается на спутник с наилучшим сигналом и следит за ним. Когда спутник уходит за горизонт, терминал подключается к другому, более подходящему. Это позволяет принимать сигнал даже во время движения.
        Теперь в России разрабатывают спутниковую группировку именно по такому принципу. В прошлом году были запущены первые три испытательных спутника, а в июле 2024 года завершились тесты, которые включали в себя лазерную передачу данных между ними. Фактически в мире сейчас существуют только две подобные системы: Starlink, у которого почти 6000 спутников, и OneWeb, имеющий 584 спутника. От этих систем «Бюро 1440» отстает на 4 года: первые спутники Starlink и OneWeb были выведены на орбиту в 2019 году, а 6 августа 2024-го начато формирование китайской спутниковой группировки Qianfan («Тысяча парусов»), которая будет насчитывать 1296 спутников. Отечественный проект предусматривает запуск 383 спутников.


        https://dzen.ru/a/Zuq89i2R_QiZm8Dl
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          0
          Сегодня, 13:31
          Цитата: Sky Strike fighter
          В продолжении поста.В России в 2027 году должен заработать свой спутниковый интернет — аналог Starlink Илона Маска.

          А потом перенесут на 2028, 29, 30 год?
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            0
            Сегодня, 13:42
            Зависит от наличия инстинкта самосохранения и трезвого взгляда на современные реалии,без иллюзий.Как говорится захочешь жить ещё не так раскорячишься.Кто хочет тот и может,было желание действовать.Хотя кто его знает ,может для кого то даже конфликт подобных масштабов в угрожаемый период не повод поднять пятую точку и таки поработать над безопасностью страны(отечественным аналогом Starlink).Я уже ничему не удивлюсь.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:32
      Надо читать то, что Маск написал в Твиттере, а не то, что рассказывает мелкий запорожский жулик Федоров, который начинал свою карьеру "разводя" лохов в интернете)))
  2. Gerome Звание
    Gerome
    0
    Сегодня, 13:06
    Душком Анкориджа пахнуло ...
    Трамп же говорил, что не поддерживает Украину, а только продаёт ей оружие. А тут Маск выполняет просьбы Украины. А нам? Мы же тоже покупаем Старлинки, а не бесплатно их получаем ...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:07
    Хи-хи, взломали тебя Маск... теперь сие от тебя не зависит.... :was
  4. ism_ek Звание
    ism_ek
    0
    Сегодня, 13:10
    Китайцы строят два аналога старлинка, у каждого на орбите уже больше сотни спутников, а к концу года будет за 1000. Посмотрим, какие они друзья.
    Ну и у нас Рассвет обещают через полтора года запустить.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 13:13
      Надо не на друзей надеяться,а на себя. Друзей постоянных в геополитике не бывает, бывают постоянные интересы.А ставить на дружбу в геополитики попросту непрофессионально.Тем более у нас уже готовится к запуску отечественный аналог Starlink.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 13:13
    Маск наш! Знает, что на Марс ему лететь с нами, а не с какелами.
  6. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    -1
    Сегодня, 13:20
    Федоров, в свою очередь, отчитался, что «первые шаги дают реальные результаты». Ранее появились сведения об отключении терминалов Starlink на Украине при скорости выше 90 км/ч, а также о подготовке так называемого «белого списка» пользователей – с допуском только для военнослужащих ВСУ и блокировкой всех остальных


    Могут сделать проще, включил гражданский терминал - он минут десять не работает, система отслеживает его местоположение. Если в течении 10 минут местоположение не изменилось, только тогда начинает работать интернет.


    Российские источники ранее писали, что при превышении скорости 90 км/ч связь через Starlink обрывается, что делает невозможным управление такими БПЛА без дополнительных технических решений. При этом вертолетные платформы – FPV и тяжелые коптеры – продолжают работать.


    Тут тоже просто реализовать принцип с "белыми списками", быстро перемещаться и работать могут только терминалы которым это разрешено. Короче получили ВСУ терминалы, строчат в Starlink заявку разрешите терминалу с таким то ID или MAC адресом быстро летать, те у себя в базе снимают ограничение.


    В целом, что скорей скоро применят меры и сделать это не сильно и сложно, я писал еще неделю назад. Мне почему то не верили и минусовали. Ну как то так в целом.
  7. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 13:21
    Цитата: ism_ek
    Ну и у нас Рассвет обещают через полтора года запустить.

    Ах, обещали? Значит, вместо Старлинка Герани будут летать на обещаниях.
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 13:21
    Аналог «Старлинка» — это стратегическая штука! Выход в интернет в любом месте на планете Земля! + спутники могут нести другие опции для военных ! РФ нужна эта штука, аналог «Старлинка»
    Как я понял, у РФ бюро 1440 уже начало говорить о переносе запусков? А потом забудут, что было такое бюро 1440?
  9. Сергей Хатылаев Звание
    Сергей Хатылаев
    0
    Сегодня, 13:32
    Роскосмос завалил всю программу спутниковой группировки, мои наивные братья.
  10. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 13:36
    Российские операторы в ответ разработали прокси-платы – аппаратные модификации

    Смекалка это конечно хорошо, но она не может заменить научно-технический прогресс.
  11. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 13:37
    Ну пока полетают Герани на китайских аналогах Старлинка, а там и Российский подоспеет. Надеюсь... Конечно, кто провалил Российские проекты, должен переехать в "шарашки" по примеру Сталинских и там своим ударным трудом доказать, что еще пригодится России, а не на лесоповале... Мечты...
    Иначе "ну так тоже нельзя" ©