В Австрии: Европа своими действиями сделала себя неактуальной в геополитике

Австрийский военный эксперт, офицер австрийского Генштаба Маттиас Вазингер комментирует ситуацию, в которой оказалась Европа. По словам Вазингера, «Европа сегодня парализована и не может принимать внятных решений, которые шли бы на пользу ей самой».

Маттиас Вазингер:



Европа десятилетиями опиралась на мировой порядок, основанный на правилах, а теперь его нет. Вернулась силовая политика, а Евросоюз отстаёт и в военном, и в политическом, и в стратегическом плане.

Безусловно, офицер Генштаба Австрии лукавит. То, что он называет «миром, основанным на правилах», было, по сути, коллективным западным диктатом всему остальному миру. Те же европейцы привыкли, что сила США позволяет и им в том числе разрушать страны (например, Югославию), отторгать территории суверенных стран (Косово от Сербии), бомбить государства (Ирак, Ливия), менять в них политическую власть, устраивая госперевороты.

Теперь же европейских экспертов охватывает паника. Оказалось, что такое теперь в любой момент может произойти и с ними. Отсюда и эти попытки Вазингера объявить, что «мира, основанного на правилах больше нет, а есть право сильного». Только это «право сильного» было всегда, и та же Европа ранее не рефлексировала только потому, что её это не касалось. Как только Трамп поднял вопрос о принадлежности Гренландии, в ЕС начались трудные мыслительные процессы.

В то же время Вазингер признаёт, что Европа сама себя загнала в такое положение, и теперь ей нужны «революционные изменения», чтобы стать полноценным геополитическим игроком:

Европа сама своими действиями сделала себя неактуальной в геополитике.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:08
    Маркер - КНР .Кто ещё небыл у Си Цзиньпина из Европы ? Кайю не предлагать. Всё просят - Си помоги с Трампом ,мы твои друзья на веки вечные .Помоги родимый .А их там не должно быть - ниразу.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 13:15
    Европу имеют со времен распада СССР. И только сейчас "эксперты" начали замечать.
  3. Feodor13 Звание
    Feodor13
    0
    Сегодня, 13:39
    Пишет австрияка: ..нужны «революционные изменения».
    Вроде и так пид.р.в много у них в армиях и в политике.
    Куда уж революционнее..

    Разве что поставят под ружье миллионы мигрантов.
    Это можно сделать - но с высокой вероятностью кровавых расовых погромов, причем не известно кто там еще победит.
    Уровня ТЦК на Краине - им не достичь.
    Гедонизм в Европе, похлеще московского на порядок - причем везде.
    И это сводит к минимуму создание сильной Европы.