Европа десятилетиями опиралась на мировой порядок, основанный на правилах, а теперь его нет. Вернулась силовая политика, а Евросоюз отстаёт и в военном, и в политическом, и в стратегическом плане.

Европа сама своими действиями сделала себя неактуальной в геополитике.

Австрийский военный эксперт, офицер австрийского Генштаба Маттиас Вазингер комментирует ситуацию, в которой оказалась Европа. По словам Вазингера, «Европа сегодня парализована и не может принимать внятных решений, которые шли бы на пользу ей самой».Маттиас Вазингер:Безусловно, офицер Генштаба Австрии лукавит. То, что он называет «миром, основанным на правилах», было, по сути, коллективным западным диктатом всему остальному миру. Те же европейцы привыкли, что сила США позволяет и им в том числе разрушать страны (например, Югославию), отторгать территории суверенных стран (Косово от Сербии), бомбить государства (Ирак, Ливия), менять в них политическую власть, устраивая госперевороты.Теперь же европейских экспертов охватывает паника. Оказалось, что такое теперь в любой момент может произойти и с ними. Отсюда и эти попытки Вазингера объявить, что «мира, основанного на правилах больше нет, а есть право сильного». Только это «право сильного» было всегда, и та же Европа ранее не рефлексировала только потому, что её это не касалось. Как только Трамп поднял вопрос о принадлежности Гренландии, в ЕС начались трудные мыслительные процессы.В то же время Вазингер признаёт, что Европа сама себя загнала в такое положение, и теперь ей нужны «революционные изменения», чтобы стать полноценным геополитическим игроком: