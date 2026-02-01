Замглавы МИД РФ: Размещение западных военных на Украине недопустимо

799 8
Замглавы МИД РФ: Размещение западных военных на Украине недопустимо

Сегодня в Абу-Даби должен был вроде как состояться второй раунд российско-украинских переговоров, на этот раз без участия американцев. Однако к настоящему времени нет даже утечек в СМИ по этому поводу.

Да и смысла нет в этих переговорах, если разобраться. Зеленский упорно твердит, что Донбасс «не отдаст без боя». Еще и притязания на Запорожскую АЭС высказывает. Аналогичные требования от просроченного украинского главаря и по остальным базовым для Москвы условиям любого варианта мирного соглашения.

Зеленский, помимо прочего, при открытой поддержке лидеров европейской «коалиции желающих», настаивает на гарантиях безопасности в случае завершения конфликта. Они должны включать, в том числе, ввод «миротворческого военного контингента» стран НАТО на Украину. И, как альтернатива вступлению Украины в западный военный альянс, продолжает свои «мрии» киевский клоун, гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО, всенепременно должны предоставить США.

Российское руководство на всех уровнях уже буквально устало повторять, что такое для нас категорически неприемлемо. Однако российским дипломатам приходится вновь и вновь доносить ключевые условия до Киева и его европейских кураторов. Можно только позавидовать терпению сотрудников МИД России.

На этот раз заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью РИА «Новости» разъяснил, почему идея размещения контингентов западных стран на территории Украины остается неприемлемой для России.

Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано «НАТО» или «ЕС». От этого дело не меняется. Поэтому мы от нашей позиции не отходили.

Украине будет обеспечена безопасность при условии, что ее территорию не будут использовать в качестве плацдарма для создания угроз России, и Москва должна быть в этом убеждена, подчеркнул Грушко.

Президенту Макрону, который спит и видит исполнение своего стремления отправить под любым предлогом военных на Украину, стоит напомнить, что наемники из Франции быстрее всего погибают в ходе боевых действий на Украине. На втором месте военнослужащие из Польши, на третьем — из Германии, на четвертом — из Колумбии. Это не российская пропаганда, а данные американского аналитического центра «Институт изучения войны» (ISW) на начало января этого года.

8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 13:23
    Вообще заявления европейских лидеров однозначны. Хотят ввести воинский контингент после завершения СВО. Иначе прилетит по шнатовцам чего-нибудь высокоточное, вой будет стоять на всю Европу.
  2. Appraiser Звание
    Appraiser
    +1
    Сегодня, 13:27
    Ответ на заявление на размещение НАТО, должен быть коротким как выстрел..... как только заедут будет прилёт по месту дислокации soldier
  3. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 13:30
    В общем, России не оставляют выбора - укрорежим должен быть уничтожен!!!! И вот только тогда можно формировать дружеское к России и Беларуси государство, на обломках укропии... Какие остатки б/украины в него войдут - покажет Жизнь...
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:31
    Сколько раз мы говорили что недопустимо и джавелины и леопарды и абрамсы и скальпы и Ф-16 поставлять на Украину. Значит разместят и западных военных легально к иностранным наёмникам воюющим против нас. И нужно без всяких заявлений как можно быстро уничтожать и военную технику запада и живую силу армий Запада. Молча без всяких объяснений.
  5. dementor873 Звание
    dementor873
    0
    Сегодня, 13:32
    Они получили энергоперемирие, остальное им уже неинтересно. А не было бы ударов по энергетике, то и переговоров бы не было.
  6. лесничий Звание
    лесничий
    -1
    Сегодня, 13:35
    Не понимаю зачем с свинляндией вообще о чем-то говорить. Поставили условия и долбим, пока они не начнут их выполнять, все. А эта говорильня только ихний пафос раздувает, они думают что Россия вот-вот рухнет. Не надо давать им пищу для размышления.
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 13:41
    Понятно, что размещение западных военных на Украине недопустимо. А если "партнёр" Дони "попросит" разместить?
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:44
    ❝ Размещение западных военных на Украине недопустимо ❞ —

    — «Мы их всех убьём!» © © ...