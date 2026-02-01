Замглавы МИД РФ: Размещение западных военных на Украине недопустимо
Сегодня в Абу-Даби должен был вроде как состояться второй раунд российско-украинских переговоров, на этот раз без участия американцев. Однако к настоящему времени нет даже утечек в СМИ по этому поводу.
Да и смысла нет в этих переговорах, если разобраться. Зеленский упорно твердит, что Донбасс «не отдаст без боя». Еще и притязания на Запорожскую АЭС высказывает. Аналогичные требования от просроченного украинского главаря и по остальным базовым для Москвы условиям любого варианта мирного соглашения.
Зеленский, помимо прочего, при открытой поддержке лидеров европейской «коалиции желающих», настаивает на гарантиях безопасности в случае завершения конфликта. Они должны включать, в том числе, ввод «миротворческого военного контингента» стран НАТО на Украину. И, как альтернатива вступлению Украины в западный военный альянс, продолжает свои «мрии» киевский клоун, гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО, всенепременно должны предоставить США.
Российское руководство на всех уровнях уже буквально устало повторять, что такое для нас категорически неприемлемо. Однако российским дипломатам приходится вновь и вновь доносить ключевые условия до Киева и его европейских кураторов. Можно только позавидовать терпению сотрудников МИД России.
На этот раз заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью РИА «Новости» разъяснил, почему идея размещения контингентов западных стран на территории Украины остается неприемлемой для России.
Украине будет обеспечена безопасность при условии, что ее территорию не будут использовать в качестве плацдарма для создания угроз России, и Москва должна быть в этом убеждена, подчеркнул Грушко.
Президенту Макрону, который спит и видит исполнение своего стремления отправить под любым предлогом военных на Украину, стоит напомнить, что наемники из Франции быстрее всего погибают в ходе боевых действий на Украине. На втором месте военнослужащие из Польши, на третьем — из Германии, на четвертом — из Колумбии. Это не российская пропаганда, а данные американского аналитического центра «Институт изучения войны» (ISW) на начало января этого года.
