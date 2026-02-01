Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, а на деле ее лидер и кандидат в канцлеры, вновь в ходе выступления в бундестаге (парламенте) подняла тему конфликта на Украине и отношений ФРГ с Россией. Она уже не первый раз высказывает свою точку зрения по этому поводу, которая сильно расходится с политикой нынешнего немецкого кабмина во главе с Мерцем и Брюсселя.Вайдель призвала ускорить завершение конфликта на Украине и восстановить работу газопроводов «Северный поток», что соответствует интересам Германии. Политик считает, что ФРГ должна вместе с США участвовать в мирном процессе по Украине. При этом лидер АдГ категорически против оказания Берлином дальнейшей помощи Киеву, особенно в части поставок вооружений.Вайдель считает ошибочным отказ правительства ФРГ от участия в формируемом по инициативе президента США Дональда Трампа «Совете мира». По ее мнению, Берлин по своей воле таким образом исключил Германию из решения важнейших геополитических проблем.Что касается «Северных потоков», три нитки которых были подорваны осенью 2022 года, то лидер АдГ вновь повторила, что ФРГ следует потребовать компенсацию за «государственно-террористическую атаку на критически важную для Германии инфраструктуру» газопровода, за которую явно несет ответственность Киев. Накануне Вайдель заявила, что, придя к власти, потребует от Киева 70 миллиардов евро за поставленные в течение четырех лет вооружения.Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года говорил, что для запуска уцелевшей газовой трубы «Северный поток-2» нужна всего неделя, но в Германии этого «не хотят».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»