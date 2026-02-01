Сопредседатель партии АдГ призвала восстановить работу «Северных потоков»
Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, а на деле ее лидер и кандидат в канцлеры, вновь в ходе выступления в бундестаге (парламенте) подняла тему конфликта на Украине и отношений ФРГ с Россией. Она уже не первый раз высказывает свою точку зрения по этому поводу, которая сильно расходится с политикой нынешнего немецкого кабмина во главе с Мерцем и Брюсселя.
Вайдель призвала ускорить завершение конфликта на Украине и восстановить работу газопроводов «Северный поток», что соответствует интересам Германии. Политик считает, что ФРГ должна вместе с США участвовать в мирном процессе по Украине. При этом лидер АдГ категорически против оказания Берлином дальнейшей помощи Киеву, особенно в части поставок вооружений.
Вайдель считает ошибочным отказ правительства ФРГ от участия в формируемом по инициативе президента США Дональда Трампа «Совете мира». По ее мнению, Берлин по своей воле таким образом исключил Германию из решения важнейших геополитических проблем.
Что касается «Северных потоков», три нитки которых были подорваны осенью 2022 года, то лидер АдГ вновь повторила, что ФРГ следует потребовать компенсацию за «государственно-террористическую атаку на критически важную для Германии инфраструктуру» газопровода, за которую явно несет ответственность Киев. Накануне Вайдель заявила, что, придя к власти, потребует от Киева 70 миллиардов евро за поставленные в течение четырех лет вооружения.
Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года говорил, что для запуска уцелевшей газовой трубы «Северный поток-2» нужна всего неделя, но в Германии этого «не хотят».
