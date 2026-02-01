Сопредседатель партии АдГ призвала восстановить работу «Северных потоков»

2 934 29
Сопредседатель партии АдГ призвала восстановить работу «Северных потоков»

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, а на деле ее лидер и кандидат в канцлеры, вновь в ходе выступления в бундестаге (парламенте) подняла тему конфликта на Украине и отношений ФРГ с Россией. Она уже не первый раз высказывает свою точку зрения по этому поводу, которая сильно расходится с политикой нынешнего немецкого кабмина во главе с Мерцем и Брюсселя.

Вайдель призвала ускорить завершение конфликта на Украине и восстановить работу газопроводов «Северный поток», что соответствует интересам Германии. Политик считает, что ФРГ должна вместе с США участвовать в мирном процессе по Украине. При этом лидер АдГ категорически против оказания Берлином дальнейшей помощи Киеву, особенно в части поставок вооружений.

Вайдель считает ошибочным отказ правительства ФРГ от участия в формируемом по инициативе президента США Дональда Трампа «Совете мира». По ее мнению, Берлин по своей воле таким образом исключил Германию из решения важнейших геополитических проблем.

Эта структура («Совет мира») представляет собой шанс преодолеть многочисленные блокировки, вызванные неспособностью ООН действовать эффективно.

Что касается «Северных потоков», три нитки которых были подорваны осенью 2022 года, то лидер АдГ вновь повторила, что ФРГ следует потребовать компенсацию за «государственно-террористическую атаку на критически важную для Германии инфраструктуру» газопровода, за которую явно несет ответственность Киев. Накануне Вайдель заявила, что, придя к власти, потребует от Киева 70 миллиардов евро за поставленные в течение четырех лет вооружения.

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года говорил, что для запуска уцелевшей газовой трубы «Северный поток-2» нужна всего неделя, но в Германии этого «не хотят».

29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 14:17
    восстановить работу газопроводов «Северный поток», что соответствует интересам Германии.


    За чей счёт банкет? (ну в смысле, за чей счёт восстанавливать?)
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 14:23
      потребует от Киева 70 миллиардов евро
      По сути дела, сами у себя и будут требовать. Потому как с Украины взять больше нечего... fool
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 14:24
        Цитата: marchcat
        По сути дела, сами у себя и будут требовать.


        Но подрывали то явно не они. У Германии и Украины тупо нет таких специалистов, чтоб так подорвать.
        Такие спецы есть у трёх стран всего: США, Россия и Англия.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +3
          Сегодня, 14:54
          Цитата: kromer
          Цитата: marchcat
          По сути дела, сами у себя и будут требовать.
          Но подрывали то явно не они.

          Зато Шольц распрекрасно знал о предстоящем плане подрыва Соединёнными штатами "СП-1" и "СП-2"! Шольц не раз по этому поводу был в США и лично консультировался в Белом доме. И всё это время соглашательски с США затягивал от имени ФРГ запуск в Германии уже месяцами готового "СП-2", уже закаченного российским газом до самого подрыва Северных потоков странами НАТО!
          При этом в выигрыше оказались США, Норвегия и Польша. Про реваншистски-имперскую Великобританию - это уже особый разговор.
        2. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 15:06
          kromer
          Но подрывали то явно не они.

          Какая разница, кто подрывал. Все этого ждали и подорвали с их же молчаливого согласия. Теперь пусть изволят покупать этот газ, по ценам, который им предлагают. Или пусть совсем не покупают.
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 15:13
            Цитата: frruc
            Какая разница, кто подрывал. Все этого ждали и подорвали с их же молчаливого согласия.


            Ага. Это как на суде: "Подсудимый, какая разница что убивали не Вы. Все же этого хотели. Поэтому вам срок - 20 лет строгого режима." laughing
      2. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 14:29
        Политик считает, что ФРГ должна вместе с США участвовать в мирном процессе по Украине.

        Считать, этого не достаточно. Наш газ Германии не нужен и Германия уже много раз участвовала в "мирных процессах" на украине. Пусть лучше сосредоточатся на своих проблемах и не смеют влезать в наши.
    2. Руслан М Звание
      Руслан М
      +4
      Сегодня, 14:27
      а вы еще не догадались ) мало того что за наш так еще и опять ниже рынка продавать, ведь в случае такого решения нам с барского плеча ПОЗВОЛЯТ продать им газ ) И ведь продадим и даже благодарить будем. Ну а по тв нам это подадут как очередную победу. Понятно что это теоретическое развитие событий, но по мне если этот вариант произойдет он будет именно таким.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 15:10
        Руслан М
        Ну а по тв нам это подадут как очередную победу.

        С нашими воротилами всякое возможно, у них свое мировоззрение отличное от остального народа.
    3. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 14:39
      Цитата: kromer
      За чей счёт банкет? (ну в смысле, за чей счёт восстанавливать?)

      Надо полагать, что Вайдель имеет в виду за счёт России!
      Ведь якобы Германия при этом при Шольце и ныне при Мерце была и есть "абсолютно безгрешна"!
      Ну а что касается «Северных потоков», три нитки которых были подорваны осенью 2022 года, то лидер АдГ вновь повторила, что
      ФРГ следует потребовать компенсацию за «государственно-террористическую атаку на критически важную для Германии инфраструктуру» газопровода, за которую явно несет ответственность Киев.
      При этом про компенсации Киевом для России у неё ни слова!

      И Далее вопрос. С какого Киева В ПЕРСПЕКТИВЕ - краинского или российского - ФРГ будет брать себе компенсации в виде 70 млрд евро за оружие, постеленное киевскому режиму?
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 14:41
        Цитата: Татьяна
        Надо полагать, что Вайдель имеет в виду за счёт России!


        А вот это мне "нравится". Почему все страны считают, что всегда их хотелки должна оплачивать Россия?
  2. ximkim Звание
    ximkim
    -10
    Сегодня, 14:19

    Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года говорил, что для запуска уцелевшей газовой трубы «Северный поток-2» нужна всего неделя, но в Германии этого «не хотят».

    У Путина нет принципов
  3. ximkim Звание
    ximkim
    -9
    Сегодня, 14:20
    Добавлю.
    Его заботу видеть весь мир.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 14:30
    Сопредседатель партии АдГ призвала восстановить работу «Северных потоков»

    Утром деньги - вечером стулья...
    Начинайте снимать санкции с РФ и выходите из НАТО, чтобы Россия видела ваше дружелюбие...
    Пока мы видим немецкие «Леопарды» на Украине и злобные лица канцлеров.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      Сегодня, 14:47
      Цитата: ROSS 42
      чтобы Россия видела

      в этом главный вопрос, чтобы видела, а не только слышала.... да и чего только не наговоришь избирателю для победы на выборах, только после победы обещания так и остаются обещаниями
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 14:37
    Вайдель призвала ускорить завершение конфликта на Украине и восстановить работу газопроводов «Северный поток», что соответствует интересам Германии.

    Ага. Типа "ничего небыло, всё нормально, давайте дружить опять, как раньше с дешёвым газом." Ню ню...
    Накануне Вайдель заявила, что, придя к власти, потребует от Киева 70 миллиардов евро за поставленные в течение четырех лет вооружения.

    Ещё раз "ню ню"...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:38
    Она ни кто и зовут её ни как, американцы уже пролобировали европейцев с американским СПГ .Когда европейцы начнут уходить в отставку ,для них уже приготовлены кресла в качестве советников нефтегазовых компаний .Даже Кайю возьмут дежурной по этажу в офисе wassat, но это не точно - она бухает . drinksЛет через 10- 15 ,но к этому времени трубы сгниют.Забыли .
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 14:43
    Альтернатива для Германии это "АдГ" инициалы бесноватого художника . . . soldier
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 14:46
    Пока не рассуём свой газ по своим городам, деревням, заводам, фабрикам никому ни напёрстка газа. А там посмотрим сколько останется для рынка. Может ещё и сами докупать будем для себя. hi
  9. seamen2 Звание
    seamen2
    +2
    Сегодня, 14:49
    *Вайдель заявила, что, придя к власти, потребует от Киева 70 миллиардов евро за поставленные в течение четырех лет вооружения.*

    расчет на немецкую бережливость, что электорат купится. на самом деле она прекрасно понимает, что юкрейновцы никому ничего не отдадут, за исключением МВФ..
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 14:55
      Цитата: seamen2
      юкрейновцы никому ничего не отдадут, за исключением МВФ..

      Да и это еще под большим вопросом. Как раз в феврале должны платить, но могут все списать на форс-мажор.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        +1
        Сегодня, 15:22
        *Да и это еще под большим вопросом. Как раз в феврале должны платить, но могут все списать на форс-мажор*
        это пока..тем хуже для них. счетчик капает, проценты растут..МВФ не благотворительная контора. и офис у них...где надо офис. в Вашингтоне.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 15:19
      seamen2
      придя к власти, потребует от Киева 70 миллиардов евро

      Ха, нашла с кого стребовать. Никогда этого не случится, денежки тю-тю.
  10. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 14:59
    Пустая,ничем нбыло положено давно, когдае обеспеченная болтология. Точка невозврата Германией пройдена, шансов на возврат "жирного времени" (дословный перевод их понятия о 70-х, 80-х) нет вообще.Начало этому было положего давно, когда они принялись массово выводить производство в Китай.
  11. hiller Звание
    hiller
    +2
    Сегодня, 15:03
    Для начала пусть озвучат кто подорвал СП. И не считать людей идиотами "скармливая" версию про любителей яхтинга - аквалангистов-бандерлогов. Потом зицпредседатель АдГ пусть озвучит источник финансирования для восстановления СП. Ну и на "финишной прямой" огласит за чей счёт убытки и когда, и кому будут выплачены. А пока это "глас вопиющего в пустыне" или персональная пиар-акция.
  12. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    +2
    Сегодня, 15:21
    Для России сейчас работает принцип.
    Не было счастья, да несчастье принесло.
    Чем хуже, тем лучше.
    Зачем нам, гражданам России заботится о подъеме благосостояния стран НАТО?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:41
      Vlad Gor
      Зачем нам, гражданам России заботится о подъеме благосостояния стран НАТО?

      Верно подмечено. Зачем заниматься садомазохизмом, гнать им ресурсы и ископаемые, чтобы потом у них покупать губную помаду.
  13. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:34
    .и восстановить работу газопроводов «Северный поток»

    Как просить, умолять будете....
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:01
    Интересно читать, несовместимые вещи. Германия больше всего перечислила средств Украине ,из стран ЕС на войну . А теперь тетка из АДГ, требует компенсации, за взорванные потоки у Украины ? Чудеса !