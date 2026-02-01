Госдума рассмотрит законопроект о разрешении ЧОП использовать боевое оружие

В Госдуме готовы ускорить изменения в правилах охраны стратегических объектов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что законопроект о праве частных охранных организаций использовать боевое стрелковое оружие будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Специализированным частным охранным структурам предлагают разрешить получать боевое оружие через территориальные органы Росгвардии. Сейчас по закону им доступно лишь служебное оружие – формально его хватает, но на практике все чаще оно не соответствует уровню угроз.



Речь идет прежде всего об объектах критической инфраструктуры, в первую очередь – о предприятиях топливно-энергетического комплекса. Именно они в последние годы становятся приоритетной целью диверсий, атак беспилотников и попыток силового давления. И в этих условиях охрана с «урезанными» полномочиями выглядит, мягко говоря, анахронизмом.

Логика законодателей предельно прагматична: у структур, отвечающих за безопасность таких объектов, должно быть больше возможностей для отражения атак и защиты персонала. Не на бумаге, а в реальной обстановке.

Угрозы давно вышли за рамки условных сценариев, а критическая инфраструктура – это уже линия обороны тыла. И если государство требует от охраны результата, то и инструменты для этого должны быть соответствующими.
  1. urik62 Звание
    urik62
    +4
    Сегодня, 14:48
    Ну ворюги в пятёрочках и ашанах, берегитесь!
    1. Сидор Ковпак Звание
      Сидор Ковпак
      +4
      Сегодня, 15:06
      Часто приходится путешествовать по стране и бываю в разных вокзалах и аэропортах. Вспоминаю как на ЖД вокзалах стоят рамки и всех чуть не до белья раздевают. Чтобы проверить вещи мы используем ящики и вот один раз я еду с большими сумками и не смог ящик на место положить, так получилось. Так этот уработанный бедолага ( писюрити который), на меня хайло хабальное открыл, я давно не юноша немного опешил. С человека пот льется, а я тут быкую, ящик на место не поставил. А сам себе думаю кому нужно тот на любой платформе где нет вокзалов подсядет и провезёт что захочет. А сейчас представил как это хабайло мне ещё и пестиком в морду тыкать будет. Чтоб я ящик на место положил.......
      Демократия однако...
      1. Cympak Звание
        Cympak
        +2
        Сегодня, 15:56
        Все эти рамки на вокзалах - имитация бурной деятельности, развернутая после теракта в аэропорту "Домодедово". Напомню, тогда взорвали бомбу в зоне выхода прилетевших пассажиров.
        У меня только один вопрос возникал еще тогда по этой инициативе: что мешает террористам взорвать бомбу в зоне контроля, когда толпа народа, только привезенная автобусом или поездом, стоит перед рамкой и ждет своей очереди? Но, очевидно, что озолотились те, кто торговал рамками.
        И так много где у нас. Так же с охраной учебных заведений: что сделает невооруженный охранник у входа против вооруженного преступника?
        А в данной инициативе речь идет об охране значимых объектов инфраструктуры. К 5 пятому году СВО законодатели вдруг заметили, что нефтебазы, электростанции и заводы нужно защищать и можно сбивать подлетающие к ним БПЛА, а не ждать, когда "обломки" упадут на объекты критической инфраструктуры.
        1. Сидор Ковпак Звание
          Сидор Ковпак
          0
          Сегодня, 16:03
          Да, только я думал что защитой этих значимых объектов должна заниматься армия Видимо что-то не так пошло. Конфликт интересов, как может государственная армия защищать частные объекты.? Срочников тоже не трогают ......И я думаю что хотят все ЧОПы под этот закон протащить, не только те что будут важные объекты защищать. А в Крокусах, школах и тд кто и чем будет вооружен? Или это не сильно важные объекты?
        2. Не_боец Звание
          Не_боец
          0
          Сегодня, 16:04
          Особенно весело на электричках. Как осуществляется досмотр пассажиров, ручной клади и багажа на платформе имени 101км, через которую проходит от 3 до 5 пар поездов в сутки?
          А ведь через полтора часа электричка подъедет к Москве и там толпа народу будет.
          1. Сидор Ковпак Звание
            Сидор Ковпак
            0
            Сегодня, 16:09
            В этом и дело, что на электричке к любому, как тут пишут, значимому объекту можно подвезти что хочешь и сколько хочешь....
        3. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 16:14
          Cympak
          Но, очевидно, что озолотились те, кто торговал рамками.

          У службы безопасности подобных объектов не только рамки. Есть еще ручные металлоискатели, рентген-установки, на которых взрывчатка, оружие и боеприпасы светятся особым светом. А кое-где имеются еще кинологи с собаками.
      2. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 15:58
        Цитата: Сидор Ковпак
        А сейчас представил как это хабайло мне ещё и пестиком в морду тыкать будет.

        Так у нас опять все на половину. А увеличить срок, за то что эти товарищи сейчас боевыми стволами будут размахивать, забыли ?
    2. сайгон Звание
      сайгон
      +8
      Сегодня, 15:24
      Речь идет о стратегических обьектах !" С какого хрена чопики в гамазинах с оружьем ? Там столько законов менять прям практически все . Поверьте не МВД не гвардосы нахрен таких конкурентов не примут.
    3. frruc Звание
      frruc
      +6
      Сегодня, 15:24
      о разрешении ЧОП использовать боевое оружие

      Да, уж. После этого несчастных ЧОПовцев затаскают по психушкам, нарколабораториям и тд, потом замучают разными проверками и контролями. Даже с резиновыми дубинками не все так складывается. Прозаседавшиеся включают фантазии в своих головах. Пусть сама Росгвардия и охраняет объекты, если они согласятся это делать за копейки.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +3
        Сегодня, 15:52
        Вот тоже об этом подумал. Устроят отбор, как в космонавты, а платить будут гроши на вахте.
      2. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +3
        Сегодня, 15:59
        Пусть сама Росгвардия и охраняет объекты, если они согласятся это делать за копейки.
        Росгвардия и охраняет. Только стоит эта охрана столько! Что мало какое предприятие может себе это позволить. Если завод сам поставит зенитные пулемёты с бойцами по периметру предприятия, оформив это как ЧОП, то обойдётся это в разы дешевле. Но, сейчас законодательство не позволяет это делать.
        Когда я был маленький, то никакой Росгвардии не было. Заводы охраняли сотрудники из Вневедомственной охраны. Это были как правило, ветераны Гражданской войны с наганами начала прошлого века. Дядьки были суровые. У всех за плечами опыт боевых действий. Хулиганы на них смотрели со страхом и с уважением. Один такой охранник на комбинате, где работала моя мама, открыл огонь по машине, которая что-то там вывезла без документов и пыталась скрыться.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 16:07
          Вневедомственная охрана, это те же менты, которые переформировались сейчас в Росгвардию.
          1. Eugen 62 Звание
            Eugen 62
            +1
            Сегодня, 16:11
            Вневедомственная охрана, это те же менты
            Только там работали как правило пенсионеры. А сейчас здоровые молодые ребята. Понятно что норматив по бегу пенсионер не сдаст. Но он по большей части и не бегает. Задача охраны для него посильная. На курок нажмёт и задумываться не будет.
            1. frruc Звание
              frruc
              0
              Сегодня, 16:29
              Eugen 62
              Только там работали как правило пенсионеры.

              Какие пенсионеры? Здоровые мужики, у них даже свое управление было в каждом областном центре. Нач. управления -целый полковник. Сейчас у них есть группы быстрого реагирования (ГБР Росгвардии ) по вызову и курируют различные охранные структуры.
      3. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 17:07
        В Беларуси все объекты от школ до предприятий охраняются Службой охраны МВД. Причем служба обеспечивает не только сторожевую охрану, но и средства технической охраны. Единственное, что частные охранники стоят только в торговых центрах и в магазинах, вся их задача, нажать кнопку экстренного вызова милиции и задержать воришку до их прибытия.Через пару минут прибудут ребята в бронежилетах и с автоматами. И пока, такая система работает. Важные производственные объекты могла бы взять на себя Росгвардия. Заодно и денег заработали бы с частных фирм.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 17:31
          Правильно, частный охранник может и обязан нажать "красную" кнопку и по возможности задержать нарушителя и не более. Идти напролом на нож или кастет не обязательно.
          Важные производственные объекты могла бы взять на себя Росгвардия.

          Вот здесь возникают трения шкурных интересов. Согласно закона " О Ведомственной охране" №77-ФЗ 1999г. некоторым структурам разрешено иметь свою ведомственную охрану, и они от этого не откажутся, к тому же это деньги.
  2. kromer Звание
    kromer
    +6
    Сегодня, 14:49
    у структур, отвечающих за безопасность таких объектов, должно быть больше возможностей для отражения атак


    Неужели против беспилотников им дадут ЗУ-23-2? )))))))))
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +6
      Сегодня, 14:52
      *Неужели против беспилотников им дадут ЗУ-23-2? *

      Это вряд ли..когда *Лукойл* набирал на каспийские платформы охрану, обещали выдать мужикам дробовики...против БПЛА.
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 14:54
        Цитата: seamen2
        Это вряд ли..когда *Лукойл* набирал на каспийские платформы охрану, обещали выдать мужикам дробовики...против БПЛА.


        Это только на излёте бить, а что дробовик сделает с БПЛА на высоте 50 метров?
        1. faiver Звание
          faiver
          +3
          Сегодня, 14:57
          тогда соберут с музеев фальконеты чтоб стрелять дробом и книппелями.....
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 15:02
            Цитата: faiver
            тогда соберут с музеев фальконеты чтоб стрелять дробом и книппелями.....


            И пищалями ещё вооружить. laughing
        2. seamen2 Звание
          seamen2
          +5
          Сегодня, 15:21
          не знаю, не пробовал :) высота платформы будет метров 50 над уровнем моря.
          я вообще высоты боюсь. лезу на мачту лампочку менять, цепляюсь за нее как электромагнит ;)
      2. lwxx Звание
        lwxx
        -2
        Сегодня, 15:09
        Цитата: seamen2
        *Неужели против беспилотников им дадут ЗУ-23-2? *

        Это вряд ли..когда *Лукойл* набирал на каспийские платформы охрану, обещали выдать мужикам дробовики...против БПЛА.

        Против того , что туда долетает , дробовик как пшено против слона... Здесь скорее другое, продолжение разрешения нацгвардии иметь тяжелое вооружение. К чему то готовятся.
        1. Карельский Звание
          Карельский
          -1
          Сегодня, 15:48
          Ну ,нацгвардия и ЧОПы разные структуры.И росгвардия имеет на вооружении бтт
    2. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 15:36
      kromer
      Неужели против беспилотников им дадут ЗУ-23-2?

      Ничего не дадут и это хорошо. А в задачах охраны уже прописан пункт по борьбе с беспилотниками. Только не указано каким образом. Скорее всего, просто позвонить и сообщить на номер 112 или на номер подразделения этой самой Росгвардии.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 15:41
        Цитата: frruc
        Скорее всего, просто позвонить и сообщить на номер 112 или на номер подразделения этой самой Росгвардии.


        В таком случае им сначала пожарным звонить надо. По логике. wink
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 15:46
          kromer
          В таком случае им сначала пожарным звонить надо. По логике.

          И пожарным тоже, если есть воспламенение при воздействии беспилотника. А кроме того в ФСБ, органы МВД и охранять место проишествия до приезда органов следствия.
  3. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 14:50
    об объектах критической инфраструктуры, в первую очередь
    Ни о чем другом голова не болит, так это "их" непосредственный доход. но только мимо казны.
  4. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +4
    Сегодня, 14:55
    Вроде и правильное решение, но иногда смотришь, кто в этих ЧОПах работает, немного страшно, всё-таки надо и подготовку и психологическую в том числе.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 15:30
      Речь о Лукойлах , газпромах и тд . Чоп типа тигр в кустах или там держим и не пущаем - шаражки . В расчет не берутся.
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        0
        Сегодня, 15:42
        Как это будет разделятся?
    2. Обычный Звание
      Обычный
      0
      Сегодня, 17:34
      Все верно. Для того чтобы охранять стратегически важные объекты, достаточно выдать разрешение именно этим сотрудникам а не всем чоповцам.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 14:58
    Ни о чём .Почему-то кто беспокоится о безопасности заключают договор с Россгвардией Да дороже ,но надёжней.
    ЧОПовец через день на ремень ,с 4- 5 выходными в месяц и с зарплатой 60 000 потолок и ему оружие ? Умнее ни чего не придумали ? Дурдом.Илюстрационное фото зачетное .Один с слааянским лицом .
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 15:26
      Цитата: tralflot1832
      Ни о чём .Почему-то кто беспокоится о безопасности заключают договор с Россгвардией Да дороже ,но надёжней.

      Ну как сказать ни о чём. Это жжж неспроста. По ходу дела речь то идёт не о охранниках 4-го разряда в Магнитах и Пятёрочках, с детскими садиками и школами. И даже не о тех кто работает по 6 разряду т.е. с оружием.
      Скорее всего "о ведомственных" т.е. Газпром, Нефтянка и т.п. кто имеет возможность и финансы содержать охрану, НО!!! не ту, что бы ГБР вдоль трубы бегали с автоматами, а к примеру для охраны объектов этих структур где нибудь за рубежом.
      Ну вот нету у нас законов определяющих статус и деятельность ЧВК, но зато есть закон о ЧОП.
      Вот наверное "утяжеляя" некоторые положения закона о ЧОП решается вопрос о вооружении тех, кто выполняет функции охраны в той же Африке т.е. ЧВК. А уж то, какое оружие и кому оно будет прописано и положено, наверное подробно изложат в каком нибудь "Приложение №2 и №3 " к ФЗ о ЧОП с поправками и дополнениями.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:48
        Устраивался в серьёзную охранную контору на серьёзный объект в конце в 2000 ых .Месяц проверяли, вызвали - пойдёте учиться .Но что то не срослось- предложили в другом месте работу по образованию.Через год сарафанное радио - а у drinks них были весёлые пострелушки между охранниками ,на почве личной неприязни .Замяли. Контора серьёзная .Охранники получили по полной ,но в тихую .Без СМИ. Скорее всего это связано с стратегическими объектами,но не АЭС.С АЭС шутить не надо ,звери. В 90 проезжал через их район учений.Картина маслом - лицом в асфальт вся вооружённая охрана уважаемого человека .И он нервно звонит кому-то.Они меня даже до Питера не обогнали . laughing
    2. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 15:39
      tralflot1832
      и с зарплатой 60 000 потолок и ему оружие ?

      Кроме красной тревожной кнопки у охранника ничего не должно быть. С остальным пусть занимается Росгвардия.
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 16:09
      Цитата: tralflot1832
      Илюстрационное фото зачетное .Один с слааянским лицом

      На данном фото - нет ни одного среднеазиата. Вообще ни одного!!!
      Теперь понятно откуда крики "Понаехали таджики!!"
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 15:02
    Дело не оружии, а в полномочиях. Лучше росгвардейцев с полицией набрать. Или ВВ привлечь. Но что-то с этим не получается.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 15:42
      Младший рядовой
      Лучше росгвардейцев с полицией набрать.

      Дело в том, что они затребуют соответствующие оплаты их услуг. А больные престарелые ЧОПовцы и без того ходят на объекты неделями и месяцами.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 15:54
        Совершенно верно. Квалифицированный спец стоит денег. Лукойлы могут себе позволить ЧВК в африках организовать. А кто здесь будет платить?
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Младший рядовой
      Дело не оружии, а в полномочиях. Лучше росгвардейцев с полицией набрать. Или ВВ привлечь. Но что-то с этим не получается.

      Дорого и много ограничений
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 15:05
    Я бы предположил, что кому-то срочно понадобилось легализовать вооружение частных армий. Например - диаспорам. А вот зачем и почему именно сейчас...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 15:40
      Цитата: paul3390
      Я бы предположил, что кому-то срочно понадобилось легализовать вооружение частных армий. Например - диаспорам. А вот зачем и почему именно сейчас...

      Где "стратегические объекты" и где диаспоры?
      Речь идет о НПЗ, хранилищах , объектах газоперекачки
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 15:53
        Какая эпическая наивность - и это на 35 году буржуинства! Главное - создать законную возможность, как всегда. А что под неё пропихнуть - завсегда кому надо найдут.. В первый раз, что ли?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 15:56
          Цитата: paul3390
          Какая эпическая наивность - и это на 35 году буржуинства! Главное - создать законную возможность, как всегда. А что под неё пропихнуть - завсегда кому надо найдут.. В первый раз, что ли?

          А зачем им ЗАКОННАЯ возможность - если они могут без нее?
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 16:44
            Встречный вопрос - а зачем это делать НЕ ЗАКОННО, если есть возможность узаконить?? what
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 16:56
              Цитата: paul3390
              Встречный вопрос - а зачем это делать НЕ ЗАКОННО, если есть возможность узаконить?? what

              Узаконить ЗУ и КПВТ на объектах Газпрома- это прям мечта- мечта диаспор?
              А пистолеты/ дробовики - прямо сейчас ЧОПы законно используют...
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:54
        свой1970
        Где "стратегические объекты" и где диаспоры?

        К стратегическим объектам, где охрана дежурит с оружием относятся объекты ТЭК, МинФина, РосАтома, РосКосмоса, предприятия ВПК и еще газовые и нефтяные компании.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 15:58
          Цитата: frruc
          РосАтома, РосКосмоса,

          Рос гвардия охраняет.
          Оппонент утверждает - что это для вооружения диаспор
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 16:05
            свой1970
            Рос гвардия охраняет.
            Оппонент утверждает - что это для вооружения диаспор

            Эти компании Росгвардия не охраняет. Этим занимается Ведомственная охрана этих структур. Росгвардия их только контролирует и проверяет. Что касается диаспор, то в некоторых компаниях действительно идет отбор по нац. признаку и предпочитают дембелей силовых структур. И со стороны там никого не возьмут.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 16:14
              Цитата: frruc
              Эти компании Росгвардия не охраняет. Этим занимается Ведомственная охрана этих структур

              Охрану АЭС вывели из под охраны Спецчастей Росгвардии и сделали ведомственной???!!!! belay
              Надо почитать
              1. frruc Звание
                frruc
                0
                Сегодня, 16:20
                свой1970
                Охрану АЭС вывели из под охраны Спецчастей Росгвардии и сделали ведомственной???!!!!

                АЭС не могу точно сказать. Но некоторые важные объекты охраняет ФКУ ВО РосАтома.
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +3
      Сегодня, 15:42
      Есть возможность - вот и ухватились.
      ПиСи: а так, я вот просто охренел, помнится, заявившись по работе на одну стройку, метрополитен... Стратегический объект, вообще-то, из охраны - бешеная прорва чехов, наглых до охренения, им вот тольоко стволов еще не хватает. Я не понял, чем занята Росгвардия, что на стратегический объект их не хватило?
  8. К_4 Звание
    К_4
    +3
    Сегодня, 15:07
    Это скорей к народному бунту готовятся, частные армии для охраны нужных людей, чтобы всё законно.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 16:01
      Цитата: К_4
      Это скорей к народному бунту готовятся, частные армии для охраны нужных людей, чтобы всё законно.

      Для охраны нужных людей и во времена СССР и сейчас в Москве дивизия Дзержинского сидит.
  9. N.O.M.A.D.E. Звание
    N.O.M.A.D.E.
    +5
    Сегодня, 15:38
    Ой, чревато. Не все конечно, но большое количество контингента ЧОП своеобразные люди. Им и дубинку опасно доверять. Сталкиваюсь с ними по работе, практически ежедневно и на стратегически важном инфраструктурном объекте. Такое ощущение, что просто хотят переложить ответственность с властей на бизнес по охране своих предприятий. В чём проблема обязать такие предприятия заключать договор на охрану с Росгвардией? Той структурой, которая имеет такие полномочия по оружию?
    А так, мы можем вернуться опять в 90е, где леголизовывали хранение и ношение оружия под видом фиктивных ЧОП.
  10. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    Сегодня, 15:40
    При этом, если я не ошибаюсь, охотнику, решившему сбить беспилотник, а тем более например в поселке, у нас все еще впаяют статью?
    Ну закон об оружии у нас - тот еще абзац... И кстати околокриминальные ЧОПы тоже никуда не делись, да... И охрана объектов сейчас подразумевает не просто применение боевого, а применение автоматического, что не зежет в законодательство никак. А также - не просто автоматического, там надо станковые и ручные пулеметы, как минимум, первые - с зенитным прицелом, как проводить будем?!
  11. iommi Звание
    iommi
    +2
    Сегодня, 15:41
    уже вижу все эти бумажные чоп-ы с бумажными штатами и чотких пацанчиков с небумажным оружием прописанных как чоповцы
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 16:26
      Цитата: iommi
      чотких пацанчиков с небумажным оружием прописанных как чоповцы

      А чоткие пацанчики будут за собой ЗУ-23х4 катать?
      Или у них сейчас нет такой возможности?
      Разговор идет об усилении для борьбы с БПЛА - не пистики/ автоматы, а ЗУ и ПЗРК
  12. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 15:53
    Сначала надо национализировать ВСЕ нефте-газо добывающие и соотвественно перерабатывающие предприятия. И взять их под охрану Государтсвенными структурами. Все эти частные "чопы" - дорога в полукриминал или в полный криминал.
    1. D O Звание
      D O
      0
      Сегодня, 16:38
      Андрей Храмов, ЧОПы с боевым оружием - дорога в гражданскую войну.
  13. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 15:58
    А самое смешное,что практически во всех российских детективных сериалах все ЧОПы- ну,чисто,рассадники криминала..... fool
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 16:35
      Цитата: HAM
      А самое смешное, что практически во всех российских детективных сериалах все ЧОПы - ну, чисто, рассадники криминала...

      И у каждого «авторитета» свой банк...Прямо всё по написанному.
  14. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    -1
    Сегодня, 16:05
    Как силовик в отставке и инструктор, обучавший курсантов самообороне, ответственно заявляю, не проблема вооружить охрану и даже, научить охранников правильно им( оружием) пользоваться, проблема создать такие законы, при каторых охрана не будет бояться использовать своё оружие, так же как, научиться стоять горой за своих сотрудников, даже если они слегка переборщили( но не для собственной выгоды, а во имя порядка) и ВОТ ТОГДА ПЕРЕСТАНУТ УВОЛЬНЯТЬСЯ ИЗ ПОЛИЦИИ, в том числе...
  15. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 16:14
    Важно не допустить, чтобы это оружие не попало к диаспорам
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 16:38
      Цитата: gribanow.c
      чтобы это оружие не попало к диаспорам

      Диаспор на территории России вообще не должно быть, а требования полиции должны выполняться беспрекословно, а не «моя не понимает».
      «Моя не понимает» - с мешками на выход!!!
  16. Nicola Звание
    Nicola
    +1
    Сегодня, 16:21
    Сколько в стране появится полностью вооружённых частных охранных структур ? А подчиняться они будут хозяевам предприятий,то есть частным лицам.Вот тебе и не подконтрольные вооружённые формирования.Гос дума страх потеряла ? При хорошей организации снесут любое правительство и любой строй.А чем будут заниматься официальные органы В.Д.,чем будет заниматься армия , состоящая из профессионалов и на гос обеспечении ? Последние грамотные,обученные мужики,со спец подготовкой,уйдут из МВД и МО на охрану частников,там ведь платить будут другие деньги.А как же народ страны ? кто защитит обычного человека ? Напрашивается вывод,как в США,кольт уравняет всех в правах.Оружие населению-как в США ? Дожили однако.
  17. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:22
    Цитата: Сидор Ковпак
    Часто приходится путешествовать по стране и бываю в разных вокзалах и аэропортах. Вспоминаю как на ЖД вокзалах стоят рамки и всех чуть не до белья раздевают. Чтобы проверить вещи мы используем ящики и вот один раз я еду с большими сумками и не смог ящик на место положить, так получилось. Так этот уработанный бедолага ( писюрити который), на меня хайло хабальное открыл, я давно не юноша немного опешил. С человека пот льется, а я тут быкую, ящик на место не поставил. А сам себе думаю кому нужно тот на любой платформе где нет вокзалов подсядет и провезёт что захочет. А сейчас представил как это хабайло мне ещё и пестиком в морду тыкать будет. Чтоб я ящик на место положил.......
    Демократия однако...


    Зачем тыкать в морду?
    Нейтрализовать угрозу.
    И за проявленную бдительность на страже (зависит от инструкции) или грудь в кустах, или голова в крестах.
  18. D O Звание
    D O
    0
    Сегодня, 16:28
    Специализированным частным охранным структурам предлагают разрешить получать боевое оружие

    Бойцы ЧОПов получают зарплату от частников, и подчиняются им же. Если вооружить ЧОПы боевым оружием, получатся частные армии. Похоже, у думцев память как у рыбки, и они напрочь забыли поход частной армии Пригожина на Москву.

    Угрозы давно вышли за рамки условных сценариев, а критическая инфраструктура – это уже линия обороны тыла. И если государство требует от охраны результата, то и инструменты для этого должны быть соответствующими.

    Правильная формулировка угроз.
    Но от частной охраны результата требует не государство, а частник. А частник получает страховку и дотации от государства за повреждения своих производств. Да и военная квалификация у многих частников вряд ли позволит им эффективно вложить деньги в организацию вооруженной охраны своих заводов. Ну и еще раз вспоминаем эпизод гражданской войны от ЧВК Пригожина.
    Поэтому государство должно своими централизованными ресурсами разработать документы и законы, регламентирующие охрану объектов КИИ, оплатить оружие, службу и быт вооруженных госслужащих, и обеспечить государственое единоначалие вооруженных подразделений.
    Частники, естественно, тоже должны участвовать своими деньгами в охране своих же заводов - арендой необходимых площадок, строительством дорог и заградительных сооружений, покупкой и эксплуатацией аэростатов ДРЛО, групп наблюдения за БПЛА, и т. п. - всего, что не связано с боевым оружием и вооруженными бойцами.
  19. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +2
    Сегодня, 16:28
    ...Вневедомственная охрана ( ВОХР), существующая с 1952 года, первоначально функционировала как часть отдела вневедомственной охраны МВД. В 2016 году она была включена в состав Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» под эгидой Вооруженных Сил Национальной гвардии...

    Чего опять плодим, частные Армии?
  20. Alex_ekb Звание
    Alex_ekb
    0
    Сегодня, 16:42
    Непонятно, каким категориям чоповцев хотят дать оружие.
    Недавно в Екатеринбурге чоповцы запинали забили насмерть мужика. без всякого оружия. Если таким еще и пушки дать....
  21. 23ronin Звание
    23ronin
    0
    Сегодня, 16:51
    Внесу и свои пять копеек ,судя по комментам не многие здесь пишущие имели возможность побывать в шкуре охраника/испектора службы безопасности это одно .У нас достаточно стуктур с ведомственными подразделениями охраны начиная от минфина ,минтранса ,минсвязи и прочих жд охранников и авиационной службы безопасности .В обязонностях много за что эти сотрудники отвечают и мало прав которые они имеют .Во вневедомке есть подразделение по охране объектов АПК и прочего нефтегаза .Как правило это охрана объектов принадлежах государству ФГУ и прочие.Возможно вопрос ставится именно по этим структурам . Есть так назывемые организации с особыми уставными задачами,которым постановлением правительства (номер не помню,ещё черномырдинский) определено использование БОЕВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЕ при ведение служебнлой деятельности .И да скорее ЧОПы это журналистская итерпритация рассматриваемого вопроса .Речь идёт об расширении и наделении такими возможностями ведомственных служб безопасности которые не особо отличаются по функционалу от ЧОП.Помнится в охот магах появилось много гладкостволов а так же служебных короткостволов которые принадлежали ЧОПам когда по иннициативе МВД их стали разоружать