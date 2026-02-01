Госдума рассмотрит законопроект о разрешении ЧОП использовать боевое оружие
3 24273
В Госдуме готовы ускорить изменения в правилах охраны стратегических объектов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что законопроект о праве частных охранных организаций использовать боевое стрелковое оружие будет рассмотрен в приоритетном порядке.
Специализированным частным охранным структурам предлагают разрешить получать боевое оружие через территориальные органы Росгвардии. Сейчас по закону им доступно лишь служебное оружие – формально его хватает, но на практике все чаще оно не соответствует уровню угроз.
Речь идет прежде всего об объектах критической инфраструктуры, в первую очередь – о предприятиях топливно-энергетического комплекса. Именно они в последние годы становятся приоритетной целью диверсий, атак беспилотников и попыток силового давления. И в этих условиях охрана с «урезанными» полномочиями выглядит, мягко говоря, анахронизмом.
Логика законодателей предельно прагматична: у структур, отвечающих за безопасность таких объектов, должно быть больше возможностей для отражения атак и защиты персонала. Не на бумаге, а в реальной обстановке.
Угрозы давно вышли за рамки условных сценариев, а критическая инфраструктура – это уже линия обороны тыла. И если государство требует от охраны результата, то и инструменты для этого должны быть соответствующими.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация