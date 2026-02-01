«Устаревшие платформы тоже пригодятся»: Индия модернизировала ЗРК «Печора»

Индийская компания Alpha Design Technologies (ADTL) в соответствии с контрактом от 2020 года стоимостью 591,3 крор рупий ($64,5 млн по текущему курсу) на модернизацию 16 ЗРК «Печора», состоящего на вооружении страны, завершила разработку новой улучшенной версии комплекса.

ЗРК «Печора» советского производства был принят на вооружение ВВС Индии в 1970-х годах и на протяжении почти пяти десятилетий оставался ключевым компонентом системы ПВО страны. Проявил она себя и во время конфликта с Пакистаном в мае 2025 года. Как утверждает индийская сторона, «Печора» сбила несколько роев БПЛА и барражирующих боеприпасов.



По словам разработчика, несмотря на свои заслуги, ЗРК нуждается в усовершенствовании:

«Печора» надёжно служила почти пять десятилетий, но столкнулась с проблемой устаревания на фоне стремительного технологического прогресса.




В целях улучшения комплекса и продления срока службы и была запущена программа модернизации. В ходе её проведения осуществлена полная оцифровка системы радиолокационного сопровождения ракеты. Установлен твердотельный передатчик РЛС (вместо магнетрона). Компоненты на основе ламп и транзисторов заменены на микросхемы. Кабина оператора оборудована дисплеями, на которых отображаются данные и состояние комплекса. Это привело к значительному сокращению расчёта. Были модернизированы или заменены механические системы всего ракетного комплекса, что позволило устранить давние проблемы, связанные с износом и устареванием агрегатов.



Первая улучшенная система успешно прошла испытания, включая стрельбы, в декабре 2025 года. По этому поводу разработчик отметил:

Модернизация продемонстрировала, что импортированные устаревшие системы могут быть улучшены собственными силами для соответствия современным стандартам.

В индийской прессе отмечается, что усовершенствованная «Печора» станет частью гораздо более крупного, эшелонированного щита ПВО страны, создаваемого в рамках проекта Sudarshan Chakra:

Устаревшие платформы тоже пригодятся, тем более после разумной модернизации.


  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 20:29
    Оснастить современными элементами управления и вперёд... не про подать же добру. Рабочая лошадка, ещё послужит.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 20:40
      Вроде то же капиталисты, но не порезали и не побросали , как у нас кучу городков, частей ПВО и позиций.
    2. ученый Звание
      ученый
      0
      Сегодня, 20:48
      Цитата: rocket757
      рёд... не про подать же добру

      Из родного добра там остался корпус от ракеты, возможно с блоком управления после серьезного ремонта и антенная система. Все остальное остальное необходимо было поменять. Там даже кабины управления новые. У тех, которые сделаны еще при союзе наверняка даже рамы сгнили в индийском то климате. Но возможно эти ЗРК С-125 в Индию попал из Вьетнама. Только там могли сохранится заводы по производству комплексов С-75 и С-125, которые могли провести их модернизацию на новой элементной базе. Все так С-75, а позже и С-125 это реальные символы победы Вьетнама над США.
  2. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Сегодня, 20:39
    "Устаревшие платформы тоже пригодятся, тем более после разумной модернизации" - правильный подход. Послужат еще некоторое время.