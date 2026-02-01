Зеленский назвал новую дату трехсторонних переговоров России, США и Украины

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной пройдет в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Об этом заявил Зеленский, уточнив, что получил доклад украинской переговорной группы и считает стороны готовыми к «предметному разговору».

Формально заявление выглядит обнадеживающе, но контекст сразу вносит коррективы. Ранее в Кремле говорили о возможной встрече уже 1 февраля, однако даты сместились – по всей видимости, не без учета внешнеполитического фона, включая обострение вокруг Ирана и активность США на Ближнем Востоке.



Переговорная площадка при этом остается прежней – столица ОАЭ, где стороны чувствуют себя относительно нейтрально и без лишнего протокольного давления.

Предыдущий раунд в трехстороннем формате прошел 23-24 января и, по признанию обеих сторон, носил скорее разведывательный характер. Украинская делегация тогда говорила о «конструктиве», в Москве же призывали не ждать быстрых прорывов. Основной узел противоречий никуда не делся – территориальный вопрос по-прежнему остается ключевым и самым жестким.

Москва, напомним, настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также на признании этих регионов и Крыма в составе России. Киев эти требования отвергает, называя именно территории «единственным нерешенным пунктом» потенциального мирного плана.

Интересно и американское участие. Марко Рубио ранее допускал присутствие США на новом раунде, но сразу уточнял, что без «тяжелой артиллерии» в виде спецпосланников и доверенных лиц Белого дома. Сам Дональд Трамп при этом демонстрирует сдержанный оптимизм, считая, что Москва и Киев способны разговаривать и без плотного американского кураторства.
  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +11
    Сегодня, 15:09
    Теперь вопрос в том, закончится ли энергетическое перемирие сегодня, как об этом было заявлено Песковым, либо же оно и дальше будет продлеваться вместе с отодвиганием срока второго раунда переговоров с Украиной. Сегодня Трамп, номинант премии мира, прямым текстом говорит о том, что гуманитарная катастрофа из-за недостатка топлива благодаря санкциям + физической блокаде, есть легальный и вполне одобряемый в западном мире способ давления на суверенную признанную в ООН страну. Именно через воздействие на население он добивается «сделки», и, видимо, добьется, т.к. защититься Кубе от этого нечем. В связи с этим, каждый раз, когда клоун зеля выходит, и говорит «компромисса не будет», должна отключаться от э/э одна область. Но помня стамбульские рукоблудия с жестом доброй воли, непростое решение, эпический экстракшен нацистов с тирамису надежды особой нет. На людей своих класть, в том числе, которые вырывают победу любой ценой, а вот просьбу рыжего клоуна, который нам санкции ставит, выбивает экономический стул, поставляет оружие врагу – пожалуйста. Солдаты и мирные граждане, по которым прилетит очередной дрон, который мог быть не собран, потому что сборщик в первую очередь думает в какой пакет сходить по большому, скажут спасибо.
    1. Горизонт Звание
      Горизонт
      +5
      Сегодня, 15:26
      Теперь вопрос в том, закончится ли энергетическое перемирие сегодня


      Это конечно вопрос... Зная слабость гаранта к "братскому" народу может и не закончится.
    2. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 15:44
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Теперь вопрос в том, закончится ли энергетическое перемирие сегодня, как об этом было заявлено Песковым


      Неделя заканчивается 3-го.
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:26
      "Переговоры", "Перемирия"... Ничего хорошего наша "гуманность" нам не даст.
      1. Горизонт Звание
        Горизонт
        0
        Сегодня, 16:53
        Ну так ведь те, кто принимает подобные решения в окопах не сидят и не чуствуют на себе всех "прелестей" войны.
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +3
    Сегодня, 15:11
    Удивительная способность у этого хуторского полушпалка выносить мозг всем кому приходится с ним контактировать.... Вот интересно когда это достанет! negative
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 15:15
      Так у тех с кем ему приходится контактировать, точно такой же мозг. Им абсолютно ни чего не грозит... fool
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 15:12
    Зеленский* назвал новую дату трехсторонних переговоров России, США и Украины ❞ —

    — Не назвал, а озвучил. Назначать и называть даты не в его компетенции ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 15:19
      И я про тоже.... Сверху указивки не было еще́....
      Повыпендриваться решил, в его стиле.....
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 15:14
    Давайте быстрее договаривайтесь! Нет уже сил все это слышать постоянно и люди гибнут каждый день! Заигрались уже
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +4
      Сегодня, 15:21
      учитывая как начали глушить энергетику в последнее время, всю украину можно было вынести массовыми ударами за месяц они бы лапки кверху подняли. Пусть не в 22 г , тогда не было столько дронов, но в 25 г - 100 %, но этого не сделали, задумайтесь почему и кому это нужно, ибо это брацкий одиннарот, как говорит известный персонаж
      поэтому они играют и будут играть жизнями людей
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +8
    Сегодня, 15:18
    "4 и 5 февраля" ))) зелебоб разводит нас как лохов в кривом роге, тянет время, чтобы по энергетике дольше не били, потом еще отодвинет даты и так до весны))))
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +7
      Сегодня, 15:28
      Цитата: Михаил Нашарашев
      "4 и 5 февраля" ))) зелебоб разводит нас как лохов в кривом роге, тянет время, чтобы по энергетике дольше не били, потом еще отодвинет даты и так до весны))))

      Именно на это и расчёт со стороны глобалистских НАТОвских западлюг! А в Кремле похоже в поддавки им играют! Во всяком случае похоже, что Кремль лохотронные удары со стороны Запада по себе точно руками не удерживает, а по себе бить пропускает!
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 16:25
        Вы правда верите, что раз энергосети в принципе можно починить за неделю-месяц?))) Ну, это очень оптимистично))) Они вон и без ударов сыпятся) А так - как всегда, показали разницу между спецоперацией и геноцидом, а пока проводят разведку - так уж совпало, что на момент заключения перемирия уже бить-то некуда из энергетики. Только столбы валить осталось. Ну и дизельгенераторы поштучно отлавливать
        1. Ghost1 Звание
          Ghost1
          0
          Сегодня, 17:01
          А вы правда верите им что у них всё плохо с энергией, их вой уже 4 года идёт. Я помню как давно показали съёмки со спутника и что территории вся там в полной темноте, тут в комментариях активно пару лет назад показали это фото.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 15:20
    Надо довести украинскую энергетику до такого состояния, чтобы клоун ничего не мог заявлять. И чтобы топлива для генераторов не было. Захочет нелегитимный опять что-нибудь выкакать, а лектричества нема.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +3
      Сегодня, 15:29
      надо то надо, но кто ему дасть?
  7. кот Краш Звание
    кот Краш
    +4
    Сегодня, 15:30
    Похоже, эта Лабудаби растягивается до без конца. Посланцам всё по душе. Сгоняли домой, отвезли гостинцы из теплых стран, обняли, кого хотелось - и опять на юга, кости греть. Зарплата, опять же, достойная, надо думать. А что толку никакого, так никто пользы и не ждал.
  8. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 15:38
    Таким простым и не хитрым способом Зелебобик фактически обеспечивает временное перемирие,хотя бы в Куеве ....теперь есть хоть какое то время на частичное восстановление ресурсов и подкопление оружия...Не зря же самолёты-разведчики британии и америки летали вдоль Крыма и Краснодарского края..
    А четвёртого будет "перенос" разговоров о переговорах этак на восьмое февраля...и т.д....
    Ну,чисто кохловские хитрости.
  9. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 15:40
    Москва и Киев способны разговаривать и без плотного американского кураторства.

    Москва то может, а вот Киеву обязательно нужно за чью-то юбку прятаться.
    1. HAM Звание
      HAM
      +3
      Сегодня, 15:48
      Елена,скорей не"за",а "под"! Так надёжней... wassat
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 15:59
    Зеленский назвал новую дату

    Не надоело России по граблям-то ходить?
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 16:07
    Смешно звучит) А уборщицу в отеле чего не спросили? Они откуда знают, когда взрослые дяди встретятся?
  12. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 16:08
    Зеленский назвал новую дату трехсторонних переговоров России, США и Украины

    а он теперь вместо Уиткоффа?
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:23
    Похоже Зеленскому ни как не получается притащить на переговоры Европу. laughingНадо же чтобы кто то вякал в его защиту.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:42
    Цитата: Младший рядовой
    И чтобы топлива для генераторов не было
    И чтобы генераторов не было!
  15. nikvp Звание
    nikvp
    +2
    Сегодня, 16:48
    Очередная для нас ловушка. Примитивная, но сколько раз уже в такие ловушки попадались.
  16. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 16:51
    Кто кому ставит условия ? На фронте инициатива за РФ, а условия ставит пан зеленский