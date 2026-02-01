Зеленский назвал новую дату трехсторонних переговоров России, США и Украины
Следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной пройдет в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Об этом заявил Зеленский, уточнив, что получил доклад украинской переговорной группы и считает стороны готовыми к «предметному разговору».
Формально заявление выглядит обнадеживающе, но контекст сразу вносит коррективы. Ранее в Кремле говорили о возможной встрече уже 1 февраля, однако даты сместились – по всей видимости, не без учета внешнеполитического фона, включая обострение вокруг Ирана и активность США на Ближнем Востоке.
Переговорная площадка при этом остается прежней – столица ОАЭ, где стороны чувствуют себя относительно нейтрально и без лишнего протокольного давления.
Предыдущий раунд в трехстороннем формате прошел 23-24 января и, по признанию обеих сторон, носил скорее разведывательный характер. Украинская делегация тогда говорила о «конструктиве», в Москве же призывали не ждать быстрых прорывов. Основной узел противоречий никуда не делся – территориальный вопрос по-прежнему остается ключевым и самым жестким.
Москва, напомним, настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также на признании этих регионов и Крыма в составе России. Киев эти требования отвергает, называя именно территории «единственным нерешенным пунктом» потенциального мирного плана.
Интересно и американское участие. Марко Рубио ранее допускал присутствие США на новом раунде, но сразу уточнял, что без «тяжелой артиллерии» в виде спецпосланников и доверенных лиц Белого дома. Сам Дональд Трамп при этом демонстрирует сдержанный оптимизм, считая, что Москва и Киев способны разговаривать и без плотного американского кураторства.
