Морская коллегия РФ предлагает задействовать ВМФ для защиты танкеров

Морская коллегия при президенте РФ выступила с инициативой, которая наверняка придется по душе многим жителям нашей страны. Россия может задействовать Военно-морской флот для защиты танкеров, которые перевозят российскую нефть. Это станет наиболее эффективным ответом на участившиеся случаи захвата военными стран НАТО танкеров, которые Запад включил в санкционные списки и объявил «российским теневым флотом».

Морская коллегия, которую возглавляет помощник президента РФ Николай Патрушев, уже подготовила соответствующее предложение на имя главы государства. В ближайшее время оно будет представлено президенту России.

Военное сопровождение гражданских судов силами ВМФ РФ должно предотвратить провокации и попытки давления на гражданские суда. Таким образом Россия намерена защитить свои экономические интересы на море, считают в Морской коллегии.

Окончательное решение примет президент России после доклада Морской коллегии. В случае одобрения военные корабли ВМФ РФ могут начать сопровождение судов уже в ближайшее время.

Эксперты отмечают, что роль ВМФ России может существенно расшириться. Военные корабли будут не только выполнять оборонные задачи, но и обеспечивать безопасность ключевых торговых маршрутов.

Впрочем, есть у этой идеи и критики. Помимо того, что не исключены различные провокации, вплоть до военных столкновений с непредсказуемыми последствиями, объективно весь российский военный флот не может обеспечить сопровождение каждого танкера, прямо или косвенно имеющего отношение к России, в акваториях Мирового океана.



Для понимания. На конец прошлого года весь мировой так называемый теневой флот насчитывал около 1400 судов. Большинство из них не имеют постоянной регистрации, фрахтуются различными компаниями, часто зарегистрированными в офшорах. Ходят под флагами небольших стран, рейс от рейса меняя их, как и названия. Сегодня судно может загрузиться в российском порту, а в следующий раз — где угодно. Аналогичная ситуация с пунктами следования и грузами. Почти половина этой армады в санкционных списках ЕС и США уже не первый год.

Формально такое судно не имеет отношения ни к РФ, ни к компаниям, имеющим регистрацию в России. Даже капитан и команда чаще всего не из наших граждан.



К примеру, береговая охрана США после длительного преследования взяла на абордаж танкер «Маринера» (Marinera, бывший Bella 1), сменивший на ходу название и флаг на российский, да еще и следующий в наш порт. Трамп утверждает, что при этом невдалеке находились эсминец и подлодка ВМФ РФ, которые «вмешиваться не рискнули». Российской стороной это не подтверждено. Неофициально сообщается, что корабли ВМФ РФ просто не успели.



Даже если это было бы так. Мы реально готовы воевать с США из-за одного отдельно взятого танкера, условно имеющего отношение к РФ? Сомнительно.

Так что радоваться инициативе Морской коллегии при президенте РФ пока что рано. Несомненно, проблема эта требует решения. Но каким оно будет, пока сказать сложно.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +7
    Сегодня, 15:40
    Мы реально готовы воевать с США из-за одного отдельно взятого танкера, условно имеющего отношение к РФ? Сомнительно.

    А, как же "Один за всех и все за одного"? Наверное, это принципиальный вопрос - прогнёшься на миллиметр, опустят до самого плинтуса...
    1. PVV66 Звание
      PVV66
      +3
      Сегодня, 15:52
      Уже давно прогнулись с "красными линиями".... Вот теперь и опускают все кому не лень, от амеров до прибалтов.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        Сегодня, 16:57
        Вот теперь и опускают все кому не лень, от амеров до прибалтов.

        Между "опустить" и "нагадить под дверь" имеется большая разница, которая вам не видна.
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 17:04
          Давно уже никто не гадит. Это уже не актуально.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +7
      Сегодня, 15:58
      Хоть США и не подписывали конвенцию по Международному Морскому праву, но почитайте ее. Если судно идет под флагом Буркина - Фасо, а экипаж на нем со всего мира. Какое отношение к нему имеет ВМФ России? Венесуэльские танкера, которые задерживали матрасники - находятся по санкциями. Их задержание - формально ничего не нарушает.
      Легко быть ура - патриотом, не вдаваясь в детали)))
      1. Митрич73 Звание
        Митрич73
        +2
        Сегодня, 16:25
        А какое право имеет США на захват гражданских судов в нейтральных водах, если эти суда не заходили в тер. Воды США? Просто США могут положить на все международные конвенции, так как им никто не противодействует. ВМФ РФ будет проводить операцию по сохранению свободы судоходства, а это веская причина для защиты танкеров с нашей нефтью.
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 17:08
          Вопрос о праве давно уже никого не интересует. Вопрос в том, если конец очевиден, стоит ли трепыхаться?
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 17:05
        Правильно. Надо делать вид, что нас это не касается.
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 17:10
        По моему,в этой коллегии решили подзаработатьНе учитывая возможности флота,и его первоочередные задачи
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:08
      Цитата: Васян1971
      Мы реально готовы воевать с США из-за одного отдельно взятого танкера, условно имеющего отношение к РФ? Сомнительно.

      А, как же "Один за всех и все за одного"? Наверное, это принципиальный вопрос - прогнёшься на миллиметр, опустят до самого плинтуса...

      Вы, Василий, правы - дело-то не в танкере и даже не в нефти. Дело в принципе.
      Как нас прощупывали на Украине, начиная с поставок аптечек и касок, так и сейчас прощупывают. И не дать жёстко по рукам - дальше хуже будет.

      А те, кто боится "войны с США из-за одного отдельно взятого танкера", пусть попробуют ответить для себя на вопрос: "А США готовы воевать с Россией из-за одного отдельно взятого танкера?"
      Жизнь показывает, что когда Америка видит, что с ней готовы воевать и есть чем - сразу и демократии хватает, и вобще "Винни-Пух внезапно вспоминает об одном очень важном деле"... (с)
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +2
        Сегодня, 17:24
        Не нужно забывать, что Морское право, как и любое международное возникло в следствии применение зеркальных мер. Паралич экономик ни кому не выгоден. Поэтому логичнее нашему флоту не сопровождать непонятные танкеры, а останавливать в море суда которые везут грузы на украину и в страны которые захватывают российские суда.
        Это намного дешевле и эффективнее.
  2. PN Звание
    PN
    +10
    Сегодня, 15:41
    Всё правильно. Если на судне поднят триколор или на борту российский груз, то он должен быть под защитой!
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:45
      . Если на судне поднят триколор

      Обходить стороной!........
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 15:56
      . Морская коллегия РФ предлагает задействовать ВМФ для защиты танкеров


      Вспомнили про ВМФ и его функции.Правда сомневаюсь что чем то подобным будет заниматься тот же атомный крейсер Адмирал Нахимов проекта 1144.2М .Он грандиозен,спору нет.Зато корабли проектов 22350,22350М были бы для функций сопровождения,эскорта в самый раз.Когда уже наконец то начнется строительство кораблей проекта 22350М?Сколько лет ещё должно пройти?По некоторым данным 22350М превратился в полноценный эсминец.

      . Обновлённый проект предусматривает увеличение водоизмещения не менее 9000 тонн и расширение арсенала вооружения, экипаж составит 300 человек.

      Фрегаты проекта 22350М будут оснащены усовершенствованной силовой установкой, в которой конфигурация CODAG (комбинированная дизель-газотурбинная корабельная энергетическая установка работающая на один гребной винт) будет заменена на более мощную установку COGAG (комбинированная газотурбинная корабельная энергетическая установка, в которой две газовые турбины совместно работают на один вал гребного винта) с четырьмя газовыми турбинами М70ФРУ (8 мегаватт) M90ФР (форсажные по 20 мегаватт) для достижения более высоких скоростей.

      Корабли будут оснащены системой боевого управления (БИУС) "Сигма-22350М", которая улучшит обработку данных о целях в режиме реального времени и координацию многодоменных операций.


      https://dzen.ru/a/Z7ARl5r5TGSBh4Yx
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 16:13
        Цитата: Sky Strike fighter
        Когда уже наконец то начнется строительство кораблей проекта 22350М?

        Поздняк метаться, когда почка отвалилась.
      2. Митрич73 Звание
        Митрич73
        0
        Сегодня, 16:30
        Для решения задачи по защите судоходства целесообразно применять быстроходные гражданские суда вооруженные и принятые в состав ВМФ . У них, градданских судов, более высокий моторесурс и автономность. Корабли ВМФ в этом случае можно использовать как резерв для уселения.
      3. Lako Звание
        Lako
        +1
        Сегодня, 16:50
        Вот вот. Беда в том, что сегодня, обеспечить безопасность судоходства, для своего торгового флота, Россия может только в омывающих её берега морях. И то, боеспособность Черноморского флота, например, под вопросом. Меня здесь другое удивило. А что, сам Президент РФ, не может отдать приказ на защиту торговых интересов России? Для этого нужно было, обращение Морской коллегии? И где была Морская, коллегия когда утверждались программы строительства ВМФ и
        стратегия России на море?
    3. Кмет Звание
      Кмет
      +2
      Сегодня, 16:20
      Именно. Не нужно прятаться в тенях "теневого флота", а вести торговлю под своим флагом, а то не понятно чьи интересы будет отстаивать ВМФ РФ и за чей счет..
      1. Сибирский цирюльник Звание
        Сибирский цирюльник
        0
        Сегодня, 16:35
        Суть в том,что компании- экспортёры фрахтуют танкеры у компаний- судовладельцев, зарегестрированых в странах, где наиболее привлекателен режим регистрации,налогов,найма дешёвой раб.силы и тд,
        1. Кмет Звание
          Кмет
          +1
          Сегодня, 16:42
          Суть-то понятна - решений пока никаких нет. А защищать флаг и интересы какой бы то ни было страны за счет России - неинтересно и невыгодно для РФ, и так все из России ресурсы выкачивают за дешево. Европа неплохо жила по-дешевке на энергоресурсах России и что теперь.. всем очевидно чем был предопределен расцвет экономики ЕС. Наши старики-фронтовики в тяжелых условиях жизнь прожили, а их недобитые фашисты прекрасно устроились после войны и до сих пор так живут... Где справедливость? Да нет ее.
          1. Сибирский цирюльник Звание
            Сибирский цирюльник
            0
            Сегодня, 16:44
            За справедливостью:" прямо по коридору и направо"))
    4. баклан Звание
      баклан
      +4
      Сегодня, 16:35
      Если российская нефть уже продана в момент отгрузки на танкер, и право собственности на груз переходит от продавца к покупателю в точке отгрузки как это часто бывает, кого будем защищать? Защита только судам под российским флагом!
    5. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: PN
      Если на судне поднят триколор

      Для этого "теневой флот" должен выйти из тени и на них должны быть российские команды.
      Понятно, что это снизит коммерческую загрузку. Но тут как говорится "вам или шашечки или ехать". Кроме того, хоть флот и теневой но имиджевые потери все равно несет Россия.
      Но главная проблема в том, что наши ресурсы этот "теневой флот" продает за американские доллары, тем самым укрепляя вражескую валюту и экономику. Это без учета коррупционных схем по выводу капитала их страны, без чего подобный флот просто не может существовать.
      .
  3. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 15:41
    Да, сомнительная инициатива, тут скорее помогли бы зеркальные меры - задерживать танкеры и сухогрузы стран, которые задерживают наши.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:42
    Давно пора... Ибо нефиг
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 15:52
      А рентабельно будет продавать нефть с "таким сопровождением"??? Могут ведь и так ответить.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -1
        Сегодня, 16:01
        Куда? В трубу, которой нет... А подача? wink
      2. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +4
        Сегодня, 16:04
        А рентабельно будет продавать нефть с "таким сопровождением"?
        По всем мировому океану сопровождать суда невозможно в принципе. А вот в опасных регионах вполне можно. Так на Балтике нужно формировать из судов караван, как это делают на Севморпути. Этот караван и будет сопровождать военный корабль. Главное датские проливы пройти. Заодно и боевая задача для флота. Не всё же только ученья проводить.
        1. лесничий Звание
          лесничий
          0
          Сегодня, 16:39
          Евген 62, я об этом писал еще два года назад, когда матрасники и их подвывалы, только пытались что-то подобное сделать. Совершенно правильно, нужно создавать что-то типа караванов и сопровождать их, как во время ВОВ. И если кто-то попытается рыпнуться в нейтральных водах, сразу предупредительный. Будем бздеть только хуже будет. И так уже все ноги вытирают, терять уже нечего, пора о себе громко заявить и пофигу все эти санкции. Вместо страховки компаниям, лучше нашему ВМФ эти бабки отправлять, хоть польза от них будет. Ну и конечно да, надо строить мощный надводный флот с фрегатами 22350 и 22350М, тогда и толк будет.
      3. Васян1971 Звание
        Васян1971
        -1
        Сегодня, 16:14
        Цитата: marchcat
        Могут ведь и так ответить.

        Или: "Можно. А зачем?"©
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 15:43
    "...Россия может задействовать Военно-морской флот для защиты танкеров, которые перевозят российскую нефть...".

    Не может - а должна. И не "теневой" флот, а конкретно наш, без всех этих "хитрых вывертов с банановыми флагами"...
    Иначе зачем тогда содержать ВМФ?
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +9
    Сегодня, 15:44
    Сопровождать можно, и даже нужно. Но - только российские суда, с российским экипажем.
    Танкер, под флагом Алжира, с экипажем из граждан Мексики, пусть даже он и перевозит нашу нефть, пусть сопровождает доблестный алжирский флот.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +5
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Дед-дилетант
      Но - только российские суда, с российским экипажем.

      Так им и так никто не угрожает пока
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        -1
        Сегодня, 16:15
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Так им и так никто не угрожает пока

        Ключевое слово: "пока".
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    Сегодня, 15:46
    А вот там как раз пусть ЧВК работают. Как раз с оружием... Даже Иглы на палубе с ушами хватит
  8. Грица Звание
    Грица
    -3
    Сегодня, 15:53
    Я уже предлагал здесь пару вариантов.
    1. На нашем танкере иметь небольшой отряд морпехов или ЧВК, вооруженные ПЗРК, а сам танкер -крупнокалиберными пулеметами. После того, как несколько вертолетов с захватчиками утонут в море или даже грохнутся на палубу, желание проделывать такие трюки отпадут сами собой.
    2. Танкеры должны быть предварительно заминированны. После того, как его отбуксируют в порт захватчика, по условному сигналу происходит взрыв. С огромным выбросом нефтепродукта в порту, возможным утоплением его в акватории и массой других проблем. После нескольких таких инцидентов уже не будет желающих на дармовщинку слить с танкера чужую нефть.
  9. Modya Звание
    Modya
    -3
    Сегодня, 15:57
    Верная инициатива одного из патриотических телеграмм-каналов. Устанавливать рандомно на российских танкерах ЗРС установки типа Тор-М1 с группой оперативного реагирования. На все поставить не реально. Но на те, что ходят под триколором на наиболее опасных маршрутах - можно. На каждом втором или третьем например. Либо специально спланировать серию операций подобного рода, чтобы надавать по соплям наглосаксам и лягушатникам. И все закончится очень быстро.
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 15:57
    Ну всё правильно, танкеры сводить в конвои, конвои сопровождать кораблями ВМФ, при нападении на конвой, вести бой с силами противника, отражать атаки, топить вражеские корабли. А там и Китай поможет, своим флотом, и другие страны, сторонники БРИКС и многополярного мира. Свои танкеры тоже будут включать в эти конвои, и свои военные корабли, и суда обеспечения
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 16:01
      Цитата: gribanow.c
      А там и Китай поможет,


      Самый короткий анекдот.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 16:27
        А разве Китай не заинтересован так же, или даже больше, в обеспечении свободы мировой морской торговли? В защите торговых путей от стран-пиратов. Теперь это можно сделать только силой
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 15:57
    На бумаге все просто. Предположим, найдутся у нас корабли. А их надо заправлять, ремонтировать, кормить-поить экипажи. На какие базы или хотя бы пункты МТО мы можем опереться?

    Как было сказано, "если Россия лишится Тартуса, в Средиземном море ее кораблям никто не нальет и стакана пресной воды". Про Европу и говорить нечего.
  12. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +7
    Сегодня, 15:57
    Морская коллегия, которую возглавляет помощник президента РФ Николай Патрушев, уже подготовила соответствующее предложение на имя главы государства

    Дайте кто-нибудь Патрушеву список кораблей ВМФ РФ, способных выполнять задачи, которые он флоту нарезал. Его инициатива отпадет сама собой.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Дайте кто-нибудь Патрушеву список кораблей ВМФ РФ, способных выполнять задачи, которые он флоту нарезал. Его инициатива отпадет сама собой.

      Ситуация похожа на картину, когда хронический алкаш, после десятилетий деградации с распродажей и ликвидацией всего доступного имущества, заявил, что завязывает и возвращается в большой спорт, прямо сразу на соревнования мастеров.
    2. ada Звание
      ada
      0
      Сегодня, 16:54
      Цитата: Андрей из Челябинска
      ... Дайте кто-нибудь Патрушеву список кораблей ...

      Здравствуйте!
      Не надо списки, там их хватает ... . Вся суматоха - имитация деятельности и скорее всего служит фоном для других мероприятий - не обращайте внимание.
      А, для соблюдения наших интересов в море-окИЯне, согласно МД РФ, есть другая страшная сила - "гражданское общество", вот пусть и резвятся:
      "...
      17. Реализация и защита национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане обеспечиваются органами государственной власти, государственными корпорациями и институтами гражданского общества."
      Остальным пока не до того, тем более силам ВМФ.
      Вообще, честно говоря, определение доктрины и в частности МД по отношению к реальному планированию применения, ну или как минимум - использования ВС страны, как основного концептуального документа весьма иллюзорно и всегда имеет специфический характер диктуемый складывающейся обстановкой.
      Говоря проще, то - то, что что-то может обеспечить безопасность транспортным маршрутам и нашим грузам, скажем даже в "... 16. Другими районами (зонами) обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане являются районы (зоны) открытой части Мирового океана, не отнесенные к жизненно важным и важным районам (зонам). ...", это ряд успешно проведенных стратегических операций по жесточайшему разгрому сил и средств врага, в результате которых он утрачивает способность проводить свои морские операции в этом регионе. Никаких других путей нет, а поддержание такого состояния сопряжено с грандиозными усилиями стран, фактически - это и еть война и не только на море, а если по ООНовски - крупный военный конфликт между крупнейшими державами и их объединениями, ведущейся национальными ВС или коалиционными/союзными ВС ... и т. д. Вот - достижение военно-политических целей в результате достаточно успешной войны, в том числе и обеспечение безопасности судоходства, вот это способно решить проблему на какой-то предполагаемый период, так что полагаю, что инициатива-то не его, а - ЕГО. Ну, значит "так нужно", а это уже с "шефом" обсуждать надо, за чаем ..., если пригласит, конечно. winked
  13. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 16:00
    Мы реально готовы воевать с США из-за одного отдельно взятого танкера, условно имеющего отношение к РФ? Сомнительно.

    А США готовы воевать с нами?
    1. sub307 Звание
      sub307
      -1
      Сегодня, 16:32
      Цитата: Andy_nsk
      А США готовы воевать с нами?

      А зачем им воевать...,они "теневой флот" отлавливают, мы с ними из-за этого не воюем, просьбу по недельному(вроде) перерыву в атаках на объекты энергетики 404-0й уважили. Ну..."клеймим позором", через Машу и прочих желающих "отметиться". Вот - "инициатива", "великого флотоводца" Патрушева. Список корабельного состава, из коего не всё "на ходу" прочитайте, и попробуйте это раскинуть на сотни, а может тысячи т.н. танкеров "теневого флота" под бог знает какими фрагами ходящего. Корабельный состав актуальный тут - https://flot.com/
  14. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 16:00
    Даже если это было бы так. Мы реально готовы воевать с США из-за одного отдельно взятого танкера, условно имеющего отношение к РФ? Сомнительно.
    Ну вот и посмотрим, на что готов кремль пойти ради защиты флага и своих людей и репутации РФ !
  15. Yuliy Звание
    Yuliy
    0
    Сегодня, 16:01
    так как кораблей военных у нас мало можно их установить(патруль) в ключевых точках маршрута, а на кораблях должна быть тревожная кнопка(есть)...посадить чвк с оружием на танкеры с пзрк от вертолёта пиратов конечно
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:04
    Охранять будут только суда под Российским флагом ,оформленные строго по Конвенции морского права ООН от 1982 г.Варианта временной регистрации в Конвенции по Морскому праву ООН нет , нужна инспекция в порту ( только в порту ) инспектора страны дающей свой флаг судну ,с уведомлением IMO.Всё .А это интересно - кто посмеет возбухнуть против судна под Российским флагом.В Балтике " партнёрам" приготовиться. Единственное место где мы можем ответить. bullyЯ это ещё 10 дней назад не знал ,но догадывался .Но это ещё не всё ,будут сюрпризы для запада .
  17. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 16:04
    Мы реально готовы воевать с США из-за одного отдельно взятого танкера, условно имеющего отношение к РФ? Сомнительно.

    Рано или поздно воевать придется.
  18. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 16:05
    Россия может задействовать Военно-морской флот для защиты танкеров, которые перевозят российскую нефть

    Ээээ, прямо интересно, как это будет осуществляться технически? belay
    Караваны будут формировать, как ВОВ Лендлиз и где наберут столько кораблей сопровождения?
  19. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 16:06
    Морская коллегия РФ предлагает задействовать ВМФ для защиты танкеров

    Дело хорошее, правильное и давно назревшее. Но основной вопрос: где взять столько военных кораблей для сопровождения наших танкеров с учетом существующей ситуации на наших флотах!????
  20. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 16:06
    На конец прошлого года весь мировой так называемый теневой флот насчитывал около 1400 судов.

    Очевидно, что сопровождать имеет смысл только танкеры, идущие под нашим флагом с русским экипажем и капитаном. Если на все суда не хватает военных кораблей - возможен вариант организации конвоев на самых напряженных маршрутах, например, в Балтийском и Северном море, при проходе по Ла-Маншу и т.д... Морской коллегии, конечно, виднее, как поступить.
  21. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 16:10
    "Я думал у нас есть главком, а оказалось, просто чиновник высокого ранга..."
  22. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 16:10
    Не знаю как за сопровождение, но наверное как вариант установить на танкер мелкое стрелковое и придать в экипаж бойцов-моряков. При этом поднять на танкере флаг ВМФ России.
    Тогда нападение на такой танкер, будет означать нападение на корабль ВМФ -России и это будет уже совсем другая история.
  23. Konnick Звание
    Konnick
    -2
    Сегодня, 16:16
    Очередное популистское предложение с невозможным воплощением. Танкеров под российским флагом и с российским экипажем практически нет
  24. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 16:16
    Даже если это было бы так. Мы реально готовы воевать с США из-за одного отдельно взятого танкера, условно имеющего отношение к РФ? Сомнительно.

    С вами так интересно...
    А ради чего отдельно взятого мы готовы воевать с США? А ради чего они рискнут воевать с Россией?
    Видимо, простых слов и устных договорённостей в Анкоридже для мира не достаточно.
    А, давайте попробуем захватить американский корабль, а при попытке уйти - уничтожить его...Можно, разумеется уничтожить какую-нибудь американскую военную базу на чужой территории - снести нахрен и сделать круглые удивлённые глаза - а мы не знали, что это американская...
    А как славно начиналось: американские бпла разведчики над акваторией Чёрного моря передают данные ВСУ...И что забавно, все тыкали какими-то законами, совали в нос договорённости...А надо было просто подлететь на Су-57 и сбить...То-то хохма была бы...Заодно и за российскую нефть рассчитаться.
  25. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 16:17
    С чего начинается Родина...

    С чего начался информационный шум про захват российских танкеров?
    Вот я об этом узнал на ВО. Что вероятные противники высадились на танкер с российским флагом. А российским танкер стал внезапно. Ходил по морям и океанам годами под удобными для хождения флагами, а потом ррраз... И "мы ж русские".

    Для чего нужно на всю планету кричать о том, что санкции фигня, нам не вредят, кто санкции запустил сами себе сделали хужее, чем нам?!
    Зачем кричать, что весь свободный от Запада мир нас поддерживает? Зачем публично рассказывать, как можно договориться с Китаем, с Индией, с Ираном, с другими странами, что бы все, что нам нужно по-прежнему попадало в нашу страну?!
    У нас поддержка избирателей очень высокая.
    Так зачем все эти новости о прекрасном на всю планету? Что бы у амеров, англов и других не осталось возможности не реагировать? У них там тоже есть избиратели.
  26. север 2 Звание
    север 2
    +3
    Сегодня, 16:21
    во первых , не надо было в носу ковыряться целых двадцать пять лет . Вот Брежнев с Горшковым принявшие после Хрущёва ВМФ в состоянии мощи так себе и даже очень слабым , за двадцать пять лет построили ВМФ СССР такой силы и мощи , что никакая самка собаки не посмела бы захватывать наши суда с нашими же товарами . Притом , если бы после Хрущёва Брежневу и Горшкову достался бы ВМФ СССР такой силы и мощи какой оставил СССР горбачёвцам -ельцинистам , то за двадцать пять лет наш ВМФ стал бы недосягаемый Западу лет на пятьдесят перёд . Это раз
    Территория гражданского судна в открытом море юридически считается продолжением территории государства , под государственным флагом которого судно идёт . Значить такое судно должно и контролировать и защищать государство ! А что теперь- судно в море идёт то под флагом "гондурасов" , то под флагом России ??? . Это что - можно менять как носки территорию своего государства ??? Тогда точно поменяет на что то Херсон и Запорожье !!!Это два.
    После вчерашнего соло лидера Гос. Думы об "оружии возмездия" следовало ожидать , что подключиться кто ни будь для исполнения ихних песен дуэтом . Им оказался возглавляющий Морскую коллегию . Это три .
  27. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:45
    Цитата: ТермиНахТер
    Если судно идет под флагом Буркина - Фасо, а экипаж на нем со всего мира. Какое отношение к нему имеет ВМФ России?
    А если груз на этом судне российский?
  28. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 16:50
    Россия может задействовать Военно-морской флот для защиты танкеров, которые перевозят российскую нефть

    Даже если этот танкер под панамским флагом, команда состоит из индусов, а судно принадлежит турецкой компании, которой владеет гражданин Украины?
    И что такое российская нефть? Добытая в России? А если эта российская нефть уже продана и по пути превратилась в латвийскую смесь, потому что её смешали с норвежской, например?
    В общем, не совсем понятная инициатива. Особенно с учётом того, что действительно российские танкеры никто не трогает. Если только это всё не прикрытие каких-то других причин.
  29. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 17:14
    А "российская нефть", это нефть добытая в России или государственный продукт? А то выйдет, что государственная контора ВМФ, охраняет частника, который спокойно выводит деньги в оффшоры и заказывает следующую партию....
  30. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 17:20
    Морская коллегия это что за чудо юдо кто там коллега а кто колежанек?