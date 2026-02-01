Морская коллегия РФ предлагает задействовать ВМФ для защиты танкеров
Морская коллегия при президенте РФ выступила с инициативой, которая наверняка придется по душе многим жителям нашей страны. Россия может задействовать Военно-морской флот для защиты танкеров, которые перевозят российскую нефть. Это станет наиболее эффективным ответом на участившиеся случаи захвата военными стран НАТО танкеров, которые Запад включил в санкционные списки и объявил «российским теневым флотом».
Морская коллегия, которую возглавляет помощник президента РФ Николай Патрушев, уже подготовила соответствующее предложение на имя главы государства. В ближайшее время оно будет представлено президенту России.
Военное сопровождение гражданских судов силами ВМФ РФ должно предотвратить провокации и попытки давления на гражданские суда. Таким образом Россия намерена защитить свои экономические интересы на море, считают в Морской коллегии.
Окончательное решение примет президент России после доклада Морской коллегии. В случае одобрения военные корабли ВМФ РФ могут начать сопровождение судов уже в ближайшее время.
Эксперты отмечают, что роль ВМФ России может существенно расшириться. Военные корабли будут не только выполнять оборонные задачи, но и обеспечивать безопасность ключевых торговых маршрутов.
Впрочем, есть у этой идеи и критики. Помимо того, что не исключены различные провокации, вплоть до военных столкновений с непредсказуемыми последствиями, объективно весь российский военный флот не может обеспечить сопровождение каждого танкера, прямо или косвенно имеющего отношение к России, в акваториях Мирового океана.
Для понимания. На конец прошлого года весь мировой так называемый теневой флот насчитывал около 1400 судов. Большинство из них не имеют постоянной регистрации, фрахтуются различными компаниями, часто зарегистрированными в офшорах. Ходят под флагами небольших стран, рейс от рейса меняя их, как и названия. Сегодня судно может загрузиться в российском порту, а в следующий раз — где угодно. Аналогичная ситуация с пунктами следования и грузами. Почти половина этой армады в санкционных списках ЕС и США уже не первый год.
Формально такое судно не имеет отношения ни к РФ, ни к компаниям, имеющим регистрацию в России. Даже капитан и команда чаще всего не из наших граждан.
К примеру, береговая охрана США после длительного преследования взяла на абордаж танкер «Маринера» (Marinera, бывший Bella 1), сменивший на ходу название и флаг на российский, да еще и следующий в наш порт. Трамп утверждает, что при этом невдалеке находились эсминец и подлодка ВМФ РФ, которые «вмешиваться не рискнули». Российской стороной это не подтверждено. Неофициально сообщается, что корабли ВМФ РФ просто не успели.
Даже если это было бы так. Мы реально готовы воевать с США из-за одного отдельно взятого танкера, условно имеющего отношение к РФ? Сомнительно.
Так что радоваться инициативе Морской коллегии при президенте РФ пока что рано. Несомненно, проблема эта требует решения. Но каким оно будет, пока сказать сложно.
