В Виннице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК

2 126 15
В Виннице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК

В Виннице на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии неизвестный открыл огонь по группе оповещения территориального центра комплектования (ТЦК). По данным полиции, обошлось без пострадавших, стрелок скрылся и сейчас его разыскивают.

Инцидент произошел около 10:40. Как следует из официального сообщения, мужчина заметил представителей ТЦК, несколько раз выстрелил в их сторону и быстро покинул место происшествия. Ни сотрудники ТЦК, ни полицейские, ни прохожие ранений не получили – то ли повезло, то ли стреляли демонстративно, «для убедительности».



На месте работают следственно-оперативные группы, территория перекрывалась, все наряды полиции области ориентированы на розыск нападавшего. В городе проводится отработка с привлечением патрулей и кинологов. Правоохранители пока осторожно говорят о «выяснении мотивов», не вдаваясь в детали.

Группы ТЦК в украинских городах давно стали раздражающим фактором для населения, а конфликты вокруг мобилизации все чаще выходят за рамки словесных перепалок. Стрельба – пусть и без жертв – лишь подчеркивает степень напряжения, до которой довели общество методы «оповещения».

Пока в Киеве продолжают рассказывать о «консолидации тыла», в регионах эта консолидация все чаще принимает форму бегства, сопротивления и теперь уже стрельбы.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    Сегодня, 16:42
    Западенцы торадиционно самые патриотичные в стране, еще в 2014 году рекорды по уклонистам били))) А уж родина Кашпировского - там вообще одни "боги, спустившиеся с небес"
  2. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 16:44
    стрелок скрылся и сейчас его разыскивают.

    Ну и что тут особенного. Видно чувак "имеет зуб" на этих ТЦКашников, сведение личных счетов и не более.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 16:52
      Цитата: frruc
      стрелок скрылся и сейчас его разыскивают.

      Ну и что тут особенного. Видно чувак "имеет зуб" на этих ТЦКашников, сведение личных счетов и не более.

      Пацаны балуются, из "поджига" палят... laughing
      Даже если в ТЦКашников будут каждый день стрелять - и тогда эта работа не станет среди истинно "свидомых" менее популярна. В любом случае - Винница не фронт, а разок стрельнули - это не ФАБ прилетел. Да и заработки не сравнить.
      Истинных патриотов Украины какой-то разовой стрельбой не запугать!
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 16:57
      Просто в ок окоп не хочет....
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +3
      Сегодня, 16:59
      Видно чувак "имеет зуб" на этих ТЦКашников

      Имел бы к ним счеты - попал бы. А раз не попал - либо показуха, либо просто наболело. Либо, как вариант, стрелял, чтобы показать: меня брать в армию бесполезно, не попаду ни в кого.
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +6
    Сегодня, 16:49
    Рассказы про население, которое восстало против ТЦК, я слышу уже не первый год. Отдельные эпизоды нельзя считать системой. Да, возможно, в месяц происходит 20 - 25 случаев неповиновения, но это всё локальныйе проявления. В целом население поддерживает курс на продолжение войны, тут не надо питать иллюзий.

    Им просто не нравится, что иногда приходят конекретно за ними. Они хотели бы, чтобы приходили за другими: соседями, коллегами ещё за кем-то. А так они все готовы воевать до победного - руками и жизнями своих соотечественников.

    Просто вся эта пропаганда с разной степенью интенсивности стала вестись с конца 80-ых годов ХХ века. Ещё при СССР началось. Точнее возобнавилось. И сегодня там насквозь отравляенное нацизмом население. Они, правда, это недурно скрывали до определённого момента, пока выгодно было, а потом все своё нутро и продемонстрировали.

    Вон как рукоплескали бомбёжкам Донбасса в 2014 году, в Первую и Вторую Чеченские войны ехали на Северный Кавказ воевать за боевиков. Так что не верю я ни в какую борьбу с ТЦК. Всё это чисто шкурные интересы. Если завтра каждому из них пообщетаь гарантированную победу над Россией, русских рабов и море награбленного и при этом гарантировать, что с ним ничего не случиться - пойдут как милые, никакого ТЦК не хватит.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 16:59
      Направить оружие на банковскую что- то нестремятся.... Вот была бы новость...
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 16:50
    Д у р а ч о к какой то.Или слепой.Стрелять и не положить никого..Теперь пойдет в первых рядах под танки
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 17:04
      С закрыми глазами... Со страху...
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 17:11
      Считаете, что убить - это так просто?
      Как в компьютерной стрелялке
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 17:12
        Не просто.Поэтому и говорю,что какой то
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 17:00
    То ли еще будет, то ли еще будет,
    То ли еще будет ой-ой-ой!
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:02
    Как на муйдане скакать , они первые , а как дохнуть за еврейский 95-ый квартал , то отстреливаются от представителей власти.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 17:23
    "мужчина заметил представителей ТЦК, несколько раз выстрелил в их сторону и быстро покинул место" Как все оказывается, легко и просто- "заметил, выстрелил, скрылся". Жаль, не попал. Неужели винничане, умнеть начали? А как они весело прыгали на майдане! Пусть перестреляют друг-друга. Никакой жалости.
  8. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 17:29
    Стрелок не очень, раз ни одной ТЦКшной свиньи не пострадало.