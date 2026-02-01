Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1

Россия стремится заключить «сделку века», продав Индии новейшие истребители Су-57Э с организацией их местного производства на базе предприятий, выпускающих сейчас Су-30МКИ. По словам официальных лиц, обсуждение соглашения перешло в «продвинутую стадию технических консультаций». Однако в издании IDRW считают положение дел довольно проблемным:

За приятными заголовками скрывается важный вопрос о двигателях.

Источники издания сообщили, что Москва предложила Нью-Дели два варианта силовых установок – установить проверенную серию АЛ-41 или новое семейство «Изделие 177» («Изделие 30», АЛ-51Ф1). Впервые Су-57 поднялся в воздух с двумя новыми двигателями (с тягой на форсаже 16 тыс. кгс) совсем недавно – в декабре 2025 года.



Как указывается, Индии есть над чем поразмыслить, так как «Изделие 177» «находится на ранней стадии разработки, лётные испытания только начались, и оно ещё не готово к серийному производству».



При этом российские переговорщики предлагают экспортный вариант «Изделие 177С», заявляя, что данная модификация разрабатывалась для самолётов, использующих сейчас двигатели АЛ-31Ф и АЛ-31ФП, включая Су-30МКИ ВВС Индии, без необходимости существенной перестройки планера. Однако, как указывается в местной прессе, даже 177С ещё не готов к серийному производству и до сих пор демонстрировался только в виде прототипа:

Российские источники в промышленности указывают, что серийное производство основного семейства 177-х ещё не началось, и реалистичный срок ближе к концу десятилетия.

До тех пор АЛ-41 остаётся единственным вариантом, обладающим достаточной зрелостью для развёртывания производства Су-57Э в Индии. В издании высказываются опасения по поводу перспектив «Изделия 177», указывая на «болезненную историю» собственных разработок в двигателестроении.

