Лавров предложил спросить у Европы, почему США не под санкциями из-за Гренландии

Глава МИД России Сергей Лавров предложил адресовать Европе простой, но неудобный вопрос: почему в Брюсселе так и не возникла идея санкций против США на фоне претензий Вашингтона на Гренландию. Комментарий прозвучал в привычной для Лаврова иронично-прямолинейной манере.Отвечая на вопрос, почему Европа готовится к военному противостоянию с Россией, но не спешит применять санкционный инструментарий к США, министр заявил:Контраст, на который указывает Лавров, действительно бросается в глаза. Гренландия – автономная территория в составе Королевства Дания, то есть формально часть европейского государства. При этом заявления Дональд Трамп о желании включить остров в состав США в Европе предпочитают воспринимать как «геополитическую экзотику», а не как повод для резких политических шагов.Между тем правовая и военная база для американского присутствия на острове существует давно. Еще в 1951 году США и Дания заключили отдельное соглашение о защите Гренландии, в рамках которого Вашингтон взял на себя обязательства по обороне острова. Сегодня этот фактор все чаще используется как аргумент в пользу усиления американского влияния в Арктике.