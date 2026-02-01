Лавров предложил спросить у Европы, почему США не под санкциями из-за Гренландии

Лавров предложил спросить у Европы, почему США не под санкциями из-за Гренландии

Глава МИД России Сергей Лавров предложил адресовать Европе простой, но неудобный вопрос: почему в Брюсселе так и не возникла идея санкций против США на фоне претензий Вашингтона на Гренландию. Комментарий прозвучал в привычной для Лаврова иронично-прямолинейной манере.

Отвечая на вопрос, почему Европа готовится к военному противостоянию с Россией, но не спешит применять санкционный инструментарий к США, министр заявил:



Не надо меня об этом спрашивать. Постарайтесь договориться с ними, с кем-то из их СМИ. У них кое-какие корреспонденты здесь есть. Попытайте их на эту тему.

Контраст, на который указывает Лавров, действительно бросается в глаза. Гренландия – автономная территория в составе Королевства Дания, то есть формально часть европейского государства. При этом заявления Дональд Трамп о желании включить остров в состав США в Европе предпочитают воспринимать как «геополитическую экзотику», а не как повод для резких политических шагов.

Между тем правовая и военная база для американского присутствия на острове существует давно. Еще в 1951 году США и Дания заключили отдельное соглашение о защите Гренландии, в рамках которого Вашингтон взял на себя обязательства по обороне острова. Сегодня этот фактор все чаще используется как аргумент в пользу усиления американского влияния в Арктике.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 16:28
    Демократия демократии глаз не выклюет. Все в ЕС куплены и кроме раздувания щек ничего не сделают.
    PavelT
      PavelT
      +1
      Сегодня, 16:54
      Мне кажется все политики в ЕС не просто куплены, а скорее США имеет на каждого из них компромат. Этот компромат начинают копить на каждого молодого перспективного политика из Европы американские спецслужбы в тот самый момент, как он/она показали минимальную перспективность.

      Неоднократно мелькала информация, что многие радио-электронные системы слежения и перехвата в Европе, например действующая ещё с 1960-ых годов система "Эшелон" (ECHELON - https://en.wikipedia.org/wiki/ECHELON ), не сколько чтобы следить за врагами (СССР, Россией, Ираном и т.д.), а сколько чтобы следить за друзьями, копать на них компромат...
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Младший рядовой
      Демократия демократии глаз не выклюет.

      ...и демократию не откусит. feel
    Гардамир
      Гардамир
      0
      Сегодня, 17:10
      Ну мы же тоже демократия. К тому же свои буржуинские.
  bondov
    bondov
    +2
    Сегодня, 16:28
    оч. хороший вопрос...ответа, скорее всего, не будет, а если будет, то - дурацкий
  кот Краш
    кот Краш
    +2
    Сегодня, 16:31
    Ну, вопрос, конечно, интересный. Кому он задан - тоже вопрос. Ответа навряд ли дождёмся.
    ARIONkrsk
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 16:56
      Цитата: кот Краш
      Ну, вопрос, конечно, интересный. Кому он задан - тоже вопрос. Ответа навряд ли дождёмся.

      Этот вопрос Лаврову показывает уровень интеллекта журналиста.
  opuonmed
    opuonmed
    +4
    Сегодня, 16:36
    Пусть Лавров и спросит, он же МИД РФ. И пусть публично ответит, что ему ответили ! Мне вот интересно !
    Neo-9947
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: opuonmed
      Пусть Лавров и спросит, он же МИД РФ

      А зачем? ЕС нам не друг, чтоб перед нами отчитываться .
      До того, что ЕС делает, нам не должно быть никакого дела, пока это нас не косьнется.
  Vladlous
    Vladlous
    0
    Сегодня, 16:39
    Вопрос-то, конечно, логичный, вот только такие вопросы не имеют смысла. Потому как дело не вопросах и в ответах, а в подлинных причинах. Запад это не про равное оношение ко всем. И тем больше мы будем мечтать вернуться в этот обветшалый клуб, тем хуже для нас. А задавание всех этих вопросов - это как раз из рубрики "возьмите нас обратно".
  ROSS 42
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 16:44
    А по идее Сергей Викторович должен был сказать: «Я адресовал Брюсселю вопрос по поводу наложения санкций на США в связи с их претензиями на Гренландию. Вот что они ответили...»
    А этих посылов мы от Захаровой слышали немало...
    PavelT
      PavelT
      0
      Сегодня, 17:20
      Проблема в том, что они не будут отвечать на такие вопросы. Принципиально. Или ответят: No comments. Not your business.
      И потому фраза "Вот что они ответили..." не имеет смысла.
      Вопрос в другом: зачем мы отвечаем на все их вопросы, инициативы, круглые "столы мира", "зелёные" и зерновые инициативы, международные пакты и бредовые договоры от ООН, помогаем Африке, беженцам, Средней Азии и Армении? Какой в этом смысл для нас? Зачем во всей этой гуманитарной ерунде участвовать? У нас других проблем нет?
  Fangaro
    Fangaro
    +3
    Сегодня, 16:46
    А что этот вопрос даст нашей стране?
    То, что на западе все сами дураки, мы знаем.
    Почему на какой то танкер флаг нашей страны выдают по "так надо"?
    Почему ответ на ограничения хоздеятельности наших посольств и консульств происходит через недели, а не через часы?
    Почему озабоченность не становится неприемлемостью?
    Нам не нравится, как действуют политики в отношении наших диппредставительств в Латвии, Литве и Эстонии? Закройте их диппредставительства и предложите гражданам Латвии, Литвы и Эстонии пройти уточнение личных данных, либо покинуть территорию нашей страны.
  Горизонт
    Горизонт
    +3
    Сегодня, 16:51
    Наверное это другое. Так же как и с самоопределением Крыма. Косово можно, а Крым - это другое.
  Fangaro
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 16:57
    И ещё...

    Американцы конечно все себе хотят захватить.
    Но у них две банды, которые борятся за публичную власть. Президентскую и в Конгрессе с Сенатом.
    У нас банд нет, порядок наведён. Но и критика не приветствуется.
    Потому и не сохранились на северо-востоке пограничные катера. Потому и микросхемный завод купили, но сгноили.
    Потому и дороги строят "родственные души".
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 17:02
    Гренландия покудово как была Датской колонией так есть, а вводить санкции против кажного желания Трампы будет себе дороже.
    Бы лучше Лавров, а в его лице и РФ, рассказал как ЕС и США послали по дальше с ультиматумом от 21 года о нерасширении Наты
    Егоза
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Jacques Sekavar
      как ЕС и США послали по дальше с ультиматумом от 21 года о нерасширении Наты

      Бумага о нерасширении НАТО на восток есть? НЕТУ! Только "устные договоренности". А по их поводу они всегда скажут: "Ну, мало ли, что кто там спьяну сболтнул". Вот и получаем.теперь.
  Ирек
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:05
    Шавки делают что могут и так на хозяина заднюю лапку пытаются поднять.
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:10
    Это о чем? В сторону, против штатов даже думать не могут... Эт пузырятся тока
  Себенза
    Себенза
    0
    Сегодня, 17:17
    Твои дети в России. Денежка под подушкой. Давай. Жги.