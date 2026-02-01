Лавров предложил спросить у Европы, почему США не под санкциями из-за Гренландии
2 41820
Глава МИД России Сергей Лавров предложил адресовать Европе простой, но неудобный вопрос: почему в Брюсселе так и не возникла идея санкций против США на фоне претензий Вашингтона на Гренландию. Комментарий прозвучал в привычной для Лаврова иронично-прямолинейной манере.
Отвечая на вопрос, почему Европа готовится к военному противостоянию с Россией, но не спешит применять санкционный инструментарий к США, министр заявил:
Не надо меня об этом спрашивать. Постарайтесь договориться с ними, с кем-то из их СМИ. У них кое-какие корреспонденты здесь есть. Попытайте их на эту тему.
Контраст, на который указывает Лавров, действительно бросается в глаза. Гренландия – автономная территория в составе Королевства Дания, то есть формально часть европейского государства. При этом заявления Дональд Трамп о желании включить остров в состав США в Европе предпочитают воспринимать как «геополитическую экзотику», а не как повод для резких политических шагов.
Между тем правовая и военная база для американского присутствия на острове существует давно. Еще в 1951 году США и Дания заключили отдельное соглашение о защите Гренландии, в рамках которого Вашингтон взял на себя обязательства по обороне острова. Сегодня этот фактор все чаще используется как аргумент в пользу усиления американского влияния в Арктике.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация