«Подлодок не нашли»: Медведев высказался о Трампе и отношениях с США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал достаточно цельную оценку стилю управления Дональда Трампа – без восторгов, но и без привычной для Запада истерики.

Россия, по мнению Медведева, так и не «нашла» никаких подлодок, об отправке которых ранее говорил Трамп. Реплика прозвучала с заметной иронией и стала прозрачным намеком на характер публичной риторики Белого дома – громкой, но не всегда совпадающей с реальностью.



В целом же оценка Трампа у Медведева получилась сдержанно-прагматичной. Американский лидер, по его словам, явно стремится остаться в истории в образе миротворца: где-то это у него получается, где-то – нет. Без идеализации, но и без демонизации.

Главное, на чем сделал акцент зампред Совбеза, – изменившийся характер диалога. Контакты между Россией и США при Трампе стали заметно более продуктивными, и это, по оценке Москвы, идет «на пользу дела».

Медведев затронул и тему СВО. По его мнению, военная победа России «по целому ряду параметров уже просматривается». Речь идет о сумме факторов – военных, экономических и политических, которые постепенно складываются в понятную картину. При этом цель спецоперации, как подчеркнул зампред Совбеза, шире текущего конфликта – не допустить появления новых войн и очагов нестабильности в будущем.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +9
    Сегодня, 18:45
    Пусть Медведев и дальше в сети пишет. Вроде как делом занят.
    Только не надо ему больше заниматься переименованиями милиции в полицию и обратно. smile
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +3
      Сегодня, 19:20
      Цитата: Eugen 62
      Только не надо ему больше заниматься переименованиями милиции в полицию и обратно. smile

      Да Бог с ней с милицией-полицией, зачем этот при...урок Норвегии гигантскую площадь шельфа подарил? fool Кому он хотел лизнуть? А что он в месте с Сердюковым творил в плане Вооруженных сил? Кто развалил отлаженную десятилетиями работу военкоматов?
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +2
        Сегодня, 19:51
        Цитата: Проксима
        Да Бог с ней с милицией-полицией,

        Никогда не забуду ему "неперевод" времени am!
        По итогу, мой регион и так на час "опережал" фактическое время, а стал опережать на два. Такое себе удовольствие вставать в 6 утра, а по факту на "реальных" и биологических часах еще только 4 recourse
        1. Mitos Звание
          Mitos
          0
          Сегодня, 19:58
          Чем бы дете не тешилось, лиж бы водку не хлебало. request
          1. Михаил Нашарашев Звание
            Михаил Нашарашев
            +1
            Сегодня, 20:08
            В данном случае лучше бы водку хлебало
      2. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        -1
        Сегодня, 20:19
        Цитата: Проксима
        Да Бог с ней с милицией-полицией, зачем этот при...урок Норвегии гигантскую площадь шельфа подарил?

        Работа у него такая была. wink
        Реституцию недвижимости 2010-го в пользу одноименной "общественной организации", кто то помнит, после которой храмы начали расти как грибы, а больницы и школы начали "оптимизировать"? lol
      3. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Сегодня, 20:34
        Так это не его персональная заслуга. Вы же понимаете, что такое решение было согласовано с премьер-министром и еще многими прочими..
  2. Gerome Звание
    Gerome
    +7
    Сегодня, 18:48
    "Американский лидер, по его словам, явно стремится остаться в истории в образе миротворца"
    Это каким образом? Варварски выкрав Мадуро? Поддержав Израиль в геноциде палестинцев? Нападая на Иран уже второй раз? Попыткой отжать Гренландию? Угрозами Кубе? Или может он что-то сделал для мира в Украине? Ну там лишил ВСУ резвед. данных, чтобы Зеленский сговорчивее был. Что ты мелишь, Дима?
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 18:54
    Как так, подлодок не нашли? Наши с китайскими давно Гренландию с Кубой окружили.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 19:10
    Трамп позвиздеть любит впрочем как и Медведев по кнопкам потыкать....
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +1
      Сегодня, 20:08
      Два сапога пара, только медвед безобидный
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    +4
    Сегодня, 19:11
    Контакты между Россией и США при Трампе стали заметно более продуктивными, и это, по оценке Москвы, идет «на пользу дела».

    Смешно... Хорошо было бы, если Медведев обозначил конкретно пользу для нас от этих переговоров, по пунктам. Я лично вижу - что наоборот... Новые санкции, больно бьющие по нашей экономике, компаниям, теневому флоту - введены ( здесь Трамп ничем не отстает от Байдена), наши корабли теневого флота самими штатами и захватываются, укре продолжают идти развед данные и все нужные ей вооружения из сша, в прежних объёмах ( а то что Трамп, заставил платить за это еще и Европу - это его достижение, на ход конфликта никак не влияющие). Более того, программа PURL, придуманная сша ( Трампом) вообще сделала эти поставки более эффективными, так как, там конкретно продумана логистика доставки вооружения, создание новых максимальнот удобных и быстрых, механизмов и инструментов, позволяющих сша отправлять самое нужное укре вооружение и другие средства, в короткие сроки и в более эффективном режиме и тп. А вот два перемирия ( одно похожее, как раз год назад, в начале этого сомнительного, мягко говоря переговорного процесса было) точно нам не на пользу пошли . Не на пользу авторитету России и того же Путина пошли и его прогибания и заискивания перед Трампом, при этих переговорах, вывод сша из участников конфликта в ранг миротворцев, посредников и многое, многое другое.... Так в чем польза для нас Медведев?! Или он какое то другое "дело" имел ввиду, когда говорил о пользе этих переговоров, "для дела"?
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +6
      Сегодня, 19:17
      Так в чем польза для нас Медведев?!

      А, может быть в том, что томагавки таки Трамп не поставил укре еще? Так об этом даже злой Байден не заикался.., в отличие от Трампа.., который еще раздумывает.)))
      А еще, при враге Байдена - укр. хунта не осмеливалась бить по резиденции Путина... А друг Путина Трамп, потом еще, на обвинение в этом укры, с нашей стороны, просто выставил своего друга Путина лжецом, сказав, что просто ему не верит, что такое было. Ну и тд. и тп. , короче.
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +3
      Сегодня, 19:47
      Цитата: Десница ока
      Так в чем польза для нас Медведев?!

      ❝ Ну ты сам подумай, какая от этого кота польза?
      — Ну, почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картины на стене?
      — От этой картины на стене очень большая польза — она дырку на обоях загораживает!
      — Ну и что... И от кота будет польза. Он мышей ловить может.
      — У нас нет мышей!
      — А мы заведем! ❞
      laughing
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:52
      Цитата: Десница ока
      здесь Трамп ничем не отстает от Байдена)

      Любой американский президент выполняет, то что ему приказывают, а не то что он хочет. И каждый год выступает с отчётом на собрании ложи "Бнай Брит".
  6. Адрей Звание
    Адрей
    +1
    Сегодня, 19:16
    В целом же оценка Трампа у Медведева получилась сдержанно-прагматичной. Американский лидер, по его словам, явно стремится остаться в истории в образе миротворца: где-то это у него получается, где-то – нет. Без идеализации, но и без демонизации.

    Теряюсь в догадках, что же должно было произойти, что бы бесстрашный и несгибаемый "твиттер-боец" изменил свою непреклонную позицию? Пригрозили "отправить в баню" в "твитте"? laughing
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 19:44
      скорее пообещали разрешение на возращение сынку ....
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:31
    Похоже Медведев в курсе почему Россия и США перенесли неожиданно встречу в Эмиратах .Зеля как обычно взял всё на себя и Анну Каренину и рельсы и попёр на паровоз .
  8. Mike777 Звание
    Mike777
    +3
    Сегодня, 19:35
    The Kremlin is being deceived again.... Believing in any President in the white House is very laughable especially for Russians and the Kremlin who has been deceived a million times.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:40
    Американский лидер, по его словам, явно стремится остаться в истории в образе миротворца: где-то это у него получается, где-то – нет.

    Ну судя по действиям, а не по заявлениям, Оранжевый пока миротворчеством не отличился, а по высказываниям он больше на бешеного художника похож.