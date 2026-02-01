«Подлодок не нашли»: Медведев высказался о Трампе и отношениях с США
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал достаточно цельную оценку стилю управления Дональда Трампа – без восторгов, но и без привычной для Запада истерики.
Россия, по мнению Медведева, так и не «нашла» никаких подлодок, об отправке которых ранее говорил Трамп. Реплика прозвучала с заметной иронией и стала прозрачным намеком на характер публичной риторики Белого дома – громкой, но не всегда совпадающей с реальностью.
В целом же оценка Трампа у Медведева получилась сдержанно-прагматичной. Американский лидер, по его словам, явно стремится остаться в истории в образе миротворца: где-то это у него получается, где-то – нет. Без идеализации, но и без демонизации.
Главное, на чем сделал акцент зампред Совбеза, – изменившийся характер диалога. Контакты между Россией и США при Трампе стали заметно более продуктивными, и это, по оценке Москвы, идет «на пользу дела».
Медведев затронул и тему СВО. По его мнению, военная победа России «по целому ряду параметров уже просматривается». Речь идет о сумме факторов – военных, экономических и политических, которые постепенно складываются в понятную картину. При этом цель спецоперации, как подчеркнул зампред Совбеза, шире текущего конфликта – не допустить появления новых войн и очагов нестабильности в будущем.
