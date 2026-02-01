Киев запросил у ЕС финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов

Киевский клоун решил пойти ва-банк и запросил у Евросоюза для Украины беспрецедентную по размеру финансовую помощь в 1,5 триллиона долларов. Можно опустить момент, почему именно столько, равно как и почему в долларах, а не евро.Вообще, этих денег Украине хватит на 14 лет при текущем уровне бюджетных расходов. Согласно данным украинского Минфина, бюджет на 2026-й предполагает расходы в объеме 4,83 триллиона гривен. По курсу 44,7 гривны за доллар, который был взят как расчетный, расходы бюджета Украины в текущем году составят около 108 млрд долларов.О том, что Киев запросил у Брюсселя финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов на прошлой неделе сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Официальной информации по этому поводу от украинского правительства и офиса Зеленского нет. По словам венгерского премьера, руководство ЕС вручило лидерам европейских стран документ с соответствующими финансовыми требованиями.Можно пофантазировать и посчитать, случись такой транш, сколько денег из него будет украдено. В ходе расследования так называемого коррупционного дела Миндича осенью прошлого года стало известно, что «стандартные откаты» киевским чиновникам составляют 10-15%. Выходит, что минимально Зеленский и все, кто с ним связан, включая европейцев, могут заработать 226 миллиардов в американской валюте. Скромно.На текущий год украинский бюджет принят с рекордным дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Уже не первый год расходы покрываются в основном за счет внешнего финансирования, которое не только сокращается, но и предоставляется в основном в виде кредитов.Евросоюз пока что согласовал выделение Киеву 90 млрд евро на два года. Вроде как в аккурат хватит для покрытия дефицита, если он не вырастет в 2027-м. Но при этом на поддержку бюджета из этих траншей Украина получит только 30 млрд евро, остальное пойдет на закупку вооружений.Как заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в наступившем феврале.На Украине готовят масштабное ужесточение налоговой политики по требованиям МВФ ради продолжения кредитной программы и финансовой помощи ЕС. В один «большой налоговый закон» могут объединить сразу несколько непопулярных решений, которые затронут граждан и малый бизнес.Сегодня крайний срок выплаты Нацбанком Украины крупнейшего разового платежа за 2026 год по кредиту МВФ – почти $188 млн. В сумму входят проценты по задолженности, а также регулярные взносы за пользование средствами фонда. Пока информация о погашении или отсрочке отсутствует. От этого платежа зависит согласование новой программы с МВФ в размере 8,1 млрд долларов США.