«Надвигается гром»: JF-17 уверенно обходит западные истребители по цене

JF-17 Thunder, китайско-пакистанский однодвигательный многоцелевой боевой самолёт, привлекает всё больше внимания стран, не входящих в «западный мир», благодаря своей низкой стоимости. В связи с этим в британском издании Forces News бьют тревогу:

Он продаётся примерно за £20 млн – это вдвое меньше, чем стоит F-16, и лишь малая часть того, что потребуется для покупки Eurofighter Typhoon.

После разработки модификации JF-17C (Block III) истребитель достиг высокого технологического уровня. Данная модернизация является самым радикальным обновлением в истории проекта.



JF-17C получил китайскую РЛС с АФАР KLJ-7A с дальностью обнаружения цели с ЭПР 5 м² (типа истребитель) около 170 км, с ЭПР 1 м² (малозаметная) – примерно до 100–110 км. Крупные ЛА (бомбардировщики, топливозаправщики) могут обнаруживаться на дистанции до 200–220 км. Новый радар позволяет сопровождать до 15 целей одновременно и наводить ракеты сразу на 4 из них. АФАР гораздо сложнее «ослепить» средствами РЭБ.

Благодаря новой РЛС самолёт получил возможность использовать дальнобойные УРВВ PL-15E (имеют дальность 145–150 км и считаются аналогом американских AIM-120D или российских Р-77-1), что делает его опасным противником даже для тяжёлых истребителей.

УРВВ PL-15E:



В кабине установлен широкоугольный коллиматорный индикатор (HUD) нового поколения и интегрированы нашлемные системы целеуказания (HMD), аналогичные тем, что стоят на китайских J-20.

JF-17 традиционно используют российский двигатель РД-93 (или его глубокую модернизацию РД-93МА). Но в модификации «C» активно тестировалась китайская силовая установка WS-13, которая, как утверждается разработчиком, «мощнее и имеет больший ресурс». Основным двигателем остался РД-93МА, но ему появилась альтернатива.

Операторами JF-17 уже являются, кроме Пакистана, Азербайджан, Мьянма и Нигерия. Также заказ в конце декабря 2025 года разместила Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. Интерес проявляют Ирак, Марокко, некоторые страны Латинской Америки. Как полагают британские обозреватели, создание более совершенной версии JF-17C и низкая стоимость самолёта уверенно подстёгивают спрос на мировом рынке:

Для западной оборонки надвигается гром: для ВВС, желающих обзавестись недорогим, но боеспособным истребителем, появилось заманчивое предложение.


