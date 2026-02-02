«Надвигается гром»: JF-17 уверенно обходит западные истребители по цене

Он продаётся примерно за £20 млн – это вдвое меньше, чем стоит F-16, и лишь малая часть того, что потребуется для покупки Eurofighter Typhoon.

Для западной оборонки надвигается гром: для ВВС, желающих обзавестись недорогим, но боеспособным истребителем, появилось заманчивое предложение.