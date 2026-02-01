Посольство РФ в Молдавии опровергло связь блэкаута с работой Молдавской ГРЭС

Посольство России в Молдавии опровергло сообщения о том, что субботний блэкаут якобы был связан с работой Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и принадлежащей российской компании Интер РАО.

По данным дипмиссии, 31 января в 10:42 произошло отключение одной фазы высоковольтной линии «Вулканешты – Молдавская ГРЭС». Причем инцидент зафиксирован не в Приднестровье и не на территории станции, а на Украине – примерно в 60 километрах от нее. Предположительная причина – неблагоприятные погодные условия, приведшие к резкому падению частоты и напряжения в сети.



Ключевой момент – действия персонала. Специалисты «Днестрэнерго» и Молдавской ГРЭС оперативно отключили ряд ЛЭП, что позволило сохранить устойчивую работу станции. В посольстве прямо указали: при ином развитии событий авария могла бы привести к катастрофическим последствиям для всего энергорайона, устранить которые быстро было бы крайне сложно.

Эту информацию подтвердили и в Кишиневе. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету признал, что причиной сбоя стал обрыв линий электропередачи на украинской территории. В самой Молдавской ГРЭС подчеркивают: станция работает в штатном режиме, оборудование не отключалось.

Попытка возложить ответственность за блэкаут на Молдавскую ГРЭС выглядит не столько технической версией, сколько политически удобным объяснением. Факты, впрочем, оказались упрямее: авария произошла за пределами республики, а станция – вопреки всем заявлениям – отработала ситуацию профессионально и без сбоев.