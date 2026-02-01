США собираются подавлять радиолокацию Ирана новым авиакомплексом РЭБ ALQ-249

В ходе переброски США сил и средств на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному нанесению нового удара по Ирану были замечены новые авиакомплексы РЭБ ALQ-249, размещённые в подвесных контейнерах самолётов РЭБ EA-18G Growler ВМС США. Они входят в состав авиакрыла авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72).

ALQ-249 пришёл на замену прежнему комплексу ALQ-99 и уже активно поступает в подразделения флота. ALQ-99 использует классические передатчики с электронно-лучевыми трубками, «заливая» пространство шумом в широком секторе. ALQ-249 построен на базе АФАР с нитридом галлия (GaN). Эта технология позволяет формировать узкие и мощные лучи, которые бьют точно по частоте радара противника, не мешая работе собственных средств связи.



EA-18G c ALQ-249:



ALQ-99 имеет мощность, которой часто оказывается недостаточно для «ослепления» современных цифровых радаров с АФАР. ALQ-249 обладает в разы большей мощностью излучения, которая способна «взламывать» вражеские РЛС гораздо более эффективно и на больших дистанциях. Также она в состоянии действовать как кибероружие, вставляя вредоносный код в сигнал неприятеля.

EA-18G c ALQ-99:



При работе с ALQ-99 большинство настроек помех задаются заранее «на земле» или требуют долгой ручной корректировки оператором. ALQ-249 имеет открытую программную архитектуру, которая позволяет «на лету» распознавать новые, ранее неизвестные сигналы радаров и мгновенно подбирать под них оптимальный алгоритм подавления.

Задействование на ближневосточном ТВД нового комплекса РЭБ говорит о том, что США собираются активно подавлять радиолокацию Ирана в случае начала военной операции.

  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 17:52
    Внимание, вопрос - на какой хобот им Ф-35, если есть такие же, но более дешевые самолеты РЭБ, коим является и Ф-35, с такими контейнерами?))) Отдельно - а почему такие контейнеры не вешают на Ф-35?
    Ну это, собственно, очередной, 500-какой то гвоздь в крышку гробе "жирного дристуна"
    1. Лт. запаса ВВС Звание
      Лт. запаса ВВС
      +4
      Сегодня, 17:53
      Цитата: Foggy Dew
      Отдельно - а почему такие контейнеры не вешают на Ф-35?

      Там AN/ASQ-239 Barracuda есть.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +7
      Сегодня, 18:04
      У F-35 система РЭБ встроена в фюзеляж и полностью интегрирована с радаром АФАР
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 18:14
        Алексей, подскажите пожалуйста, Вы вроде как немного при делах. При налете на Иран из F-35 линзы Люмберга выкручивали? Понимаю, что под ПВО не подставлялись, но реально интересно.
    3. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 18:10
      Foggy Dew
      на какой хобот им Ф-35

      У США имеются специализированные самолеты РЭБ стратегической и палубной авиации. Это Е-3А, Boeing EA-18 Growler, ЕА-37В, F-15E и целая линейка других самолетов от НАТО. В зону поражения огнем противника они и входить не будут.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +2
        Сегодня, 18:23
        (Зевая) Гроулер - истребитель с подвесками, если упрощенно. Разница с Ф-35? Ф-15Е - истребитель-бомбардировщик, точней больше бомбардировщик. В обоих случаях - НАХРЕНА нужен Ф-35, если подразумевается, что в бой с истребителем он ввязываться не должен, как и самолет РЭБ, потому что ГАРАНТИРОВАННО проиграет? Причем не только из-за ТТХ, при которых он даже на сверхзвуке летать не может - обшивка горит, но и из-за того, что невидимый он очень относительно, и при этом еще и слепой - с отключенным-то радаром? То есть для выживания "В зону поражения огнем противника они и входить не будут"? Я молчу про то, что Су-35 его в лобвидит со 100 км, даже если верить навраной ЭПР, сбоку у этого уродца ЭПР вполне охрененная, так что видят еще дальше, при этом он - не видит нихрена?
        1. frruc Звание
          frruc
          +4
          Сегодня, 18:29
          Foggy Dew
          НАХРЕНА нужен Ф-35

          А он и не нужен. Постановщик помех в зону огня залетать не будет. Станет в "коробочку" и будет наматывать круги в небе, на безопасном удалении от ЗРК. По времени, это может продолжаться несколько часов, в зависимости от типа самолета РЭБ и наличия самолетов-заправщиков.
    4. Cympak Звание
      Cympak
      -1
      Сегодня, 20:14
      Цитата: Foggy Dew
      а почему такие контейнеры не вешают на Ф-35?

      1. Чтобы управлять РЭБ нужен второй член экипажа - оператор РЭБ.
      2. Самолету РЭБ не нужна малозаметность, он светится в радио-электронном спектре, "как новогодняя елка", вернее, как мощный прожектор, направленный в глаза. Т.е. всем понятно, где находится источник излучения и на этот источник можно навести ракету.
  2. garrycooper1 Звание
    garrycooper1
    +3
    Сегодня, 17:52
    Так на этот сильный источник хорошо навести ракету как на прожектор
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +2
      Сегодня, 18:00
      Ну допустим, никто из них не возражал против принципиальной установки например радара на самолет-невидимку. Классная ж мысль! Самолет такой незаметный-незаметный... А в носу прожектор, как на маяке))) Чего бы и тут стеснятся?)))
      Кто спорит, подавление РЭБ, например - затея неплохая... И малая заметность литаков - тоже идея как бы неглупая... Но потом дело доходит до воплощения, и выясняется, что американцы делают самолет РЭБ, называют его истребителем, в итоге получается не истребитель и не самолет РЭБ, деньги все про... ...А потом начинают заново клепать Ф-15/15, потому что истребителей НЕТ, и самолеты РЭБ модернизировать, потому что их тоже как бы и нет, что есть - все устарели!
      Как там Задорнов говорил?
  3. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    Сегодня, 17:53
    Они видать этим новым комплексом РЭП и подавили ПВО Венесуэлы, раз те заявляли, что их радары отключились.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 18:03
      Вот уж не надо))) Иглы тоже? А чтоб приземлить древний Чинук не то что иглы, ЗУ-23 с ушами))) И пусть РЭБ хоть обкашляется
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      +12
      Сегодня, 18:11
      Цитата: лесничий
      этим новым комплексом РЭП

      В Венесуэле сработал старый и проверенный РЭБ: бумажный, зеленый и хрустящий. Кто попал под действие этого РЭБ сразу стал слепым и глухим.
    3. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 18:16
      лесничий
      этим новым комплексом РЭП и подавили ПВО Венесуэлы

      Этом комплексом РЭП отключили в мозги венесуэльских стратегов, просто предупредили и убедили ничего не предпринимать.
    4. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 18:19
      Венесуэлу финансовым РЭБом подавили.
  4. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 17:55
    США собираются активно подавлять радиолокацию Ирана

    Это может быть возможным только при широком спектре подавления частот РЛС в различных диапазонах волн. В чем я сильно сомневаюсь. К тому же имеются средства пассивной локации и выдачей пеленгов на постановщики помех .
  5. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +3
    Сегодня, 17:57
    Все же драки не избежать, интересно, а как в таком случаи боротся с такими системами РЭБ, только по тепловому следу от самолета, если забить все каналы сканирования, то помехи будут на всех частотах, выход или бить на визуальное обнаружения или на тепловой след, как бы другого варианта нет, ваше мнение как с этой нечестью боротся, ибо не ракетчик, , но интересно, что имеем в своих арсеналах, какой лом
    1. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 18:18
      сбивать их элементарно будут... alq-99 jammer, как можно найти в нете, покрывает излучением от alq-99 расстояние более 30 км, но менее 40 км... пусть модернизированный ALQ-249 увеличит дистанцию в 2 раза... хотя, вероятно, в реальности меньшее - информации на эту тему в нете нет... мне вообще представляется, что РФ поставила там С-500 со своим персоналом, так как отличная возможность все проверить в отражении реальной массированной атаки
      1. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        +2
        Сегодня, 18:22
        Цитата: bondov
        ALQ-249 увеличит дистанцию в 2 раза... хотя, вероятно, в реальности меньшее

        Пишут дальность свыше 100 км, мощность 140 киловатт.
        1. bondov Звание
          bondov
          0
          Сегодня, 18:27
          мне AI ОТВЕТИЛ, ЧТО достоверной - по ALQ-249- информации на эту тему - нет
          Иранские системы ПВО имеют радиусы действия от 75 км ("15 Хордад") до 300 км или более (у модернизированного «Бавар-373», аналога С-300), с разными системами, такими как «Талаш» (до 200 км), «Хордад 15» (до 120 км), обеспечивающими эшелонированную оборону... пусть попробуют подлететь... и подавить... посмотрим, что будет...

          такое заметный отрыв - более, чем в 2 раза - в лучшую сторону обычно говорит о новой системе, а не о модернизации предыдущей, похоже, что преувеличивают возможности...
          1. Лт. запаса ВВС Звание
            Лт. запаса ВВС
            +1
            Сегодня, 18:34
            Я у DeepSeek спрашивал выдал такие сведения, работает в среднем (Mid-Band) диапазоне (по разным данным, 2–6 ГГц).
            1. bondov Звание
              bondov
              +1
              Сегодня, 18:37
              Длина распространения радиоволн в диапазоне 2–6 ГГц при мощности 140 кВт сильно зависит от условий (линия прямой видимости, рельеф, помехи), но для микроволновых/спутниковых систем может быть десятки и сотни километров (до 200+ км), так как высокие частоты подвержены затуханию в атмосфере и препятствиях, но 140 кВт – чрезвычайно высокая мощность,
    2. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 18:21
      belovvladimir
      как в таком случаи боротся с такими системами РЭБ

      Все может быть гораздо проще. Закинут диверсионные группы (как это делал уже Израиль) в позиционные районы ПВО. Они и будут выводить из строя технику и личный состав расчетов запуском беспилотников, ударами гранатометов и забросом небольших контейнеров-генераторов актиных помех.
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 18:04
    А знаете, что подумалось? Часто против таких навороченных штучек эффективно себя проявляют системы, которые уже давно списаны, их использование кажется невероятным, а их алгоритмы примитивными. Помните как сербы сбили американский F-117? Я не помню конкретно, что они тогда использовали: то ли С-75, то ли С-125, но факт, что не только самолёт был сбит, но и позднее F-117 сняли с вооружения.

    Мне кажется, что ключ к супеху в противостоянии с такими навороченными РЭБ лежит в диком примитивизме. Возможно, иранцам нужно что-то из 60-70 годов прошлого века. Понимаю, что может звучит бредово, но вот такая мысль завертелась.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 18:43
      Vladlous
      что они тогда использовали: то ли С-75, то ли С-125

      Работал ЗРК С-125, 27.03.1999 г. был сбит F-117А. Невидимых самолетов не бывает, но можно значительно уменьшить его ЭОП технологически. ЗРК включился, когда F-117 гарантированно вошел в зону поражения, выпустил ракету и выключился. Этим он обеспечил свою живучесть и не дал себя заранее обнаружить средствами поражения США.
  7. gridasov Звание
    gridasov
    -1
    Сегодня, 18:15
    Вопрос в том как технически обеспечивать узкие сконцентрированной направленные лучи возмущения диапазона. И для этого необходимы знания фундаментального уровня физики. При этом метод о котором например говорим мы предусматривает ещё и определённые возможности шифрование импульсов по алгоритмам. Такие алгоритмы весьма сложно дешифровать поскольку алгоритмы линейного потока импульсов совмещается с радиальные потоком совмещенного с возможностью изменения динамики потока. Поэтому не думаю, что американцы решили эти аспекты не только самого метода, но и математики в основе формирования алгоритмов.
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 18:22
    Если "США собираются подавлять радиолокацию Ирана новым авиакомплексом РЭБ ALQ-249", значит у кого то есть антиподавлялка.
    Или асимметричный запах виски в местах размещения "лучших на планете военнослужащих".
  9. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 19:06
    Ну, такую штуку обязательно надо проверить в деле!
  10. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 20:01
    Серьёзная "приблуда"... Будем посмотреть, что сиё "вундерваффе" покажет в боевой обстановке...