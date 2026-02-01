Волгоград вновь стал Сталинградом в честь 83-й годовщины победы в 1943 году

Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.2.43 г. закончили разгром и уничтожение окруженной Сталинградской группировки противника…. Захвачено свыше 91000 пленных, из них более 2500 офицеров и 24 генерала, из которых: генерал-фельдмаршал (Фридрих Паулюс, сдался в плен 31 января 1943 года), генерал-полковников 2, остальные генерал-лейтенанты и генерал-майоры. В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились. Подсчет трофеев продолжается.

Подготовка к дате начнется 1 февраля, рабочие муниципальных дорожных предприятий заменят таблички на всех основных въездах в город, чтобы уже утром 2 февраля жителей и гостей Волгограда встречали дорожные знаки с именем «Сталинград».