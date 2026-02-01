Волгоград вновь стал Сталинградом в честь 83-й годовщины победы в 1943 году
В городе-герое Волгограде идет подготовка к празднованию 83-й годовщины победы в Сталинградской битве (17 июля 1942-го — 2 февраля 1943-го) — одного из самых крупнейших и решающих сражений, переломивших ход Великой Отечественной войны и ставшим залогом полной победы Красной Армии.
День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается завтра, 2 февраля. Этот памятный день установлен Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
В этот день 83 года назад представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал артиллерии Воронов и командующий Донским фронтом генерал-полковник Рокоссовский донесли Верховному Главнокомандующему товарищу Сталину:
После окончания Сталинградской битвы трава на Мамаевом кургане не росла два года: земля сверху и внутри была наполнена огромным количеством металла. На каждый квадратный метр Мамаева кургана приходилось около 1000 осколков.
В городе на Волге идут масштабные приготовления к празднованию. Одним из них стало решение администрации о временной замене дорожных знаков «Волгоград» на «Сталинград» на основных въездах в город. Процесс этот будет завершен сегодня до конца дня. В официальном телеграм-канале администрации Волгограда указано:
Прежние знаки будут возвращены спустя сутки после празднования Дня воинской славы.
Это не единственный день, когда Волгограду в память о героическом прошлом возвращают его прежнее название времен СССР. По решению муниципальных властей такое происходит девять раз в году в памятные даты Великой Отечественной войны с 2022 года. Согласно решению Городской думы, название «Сталинград» городу возвращают 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.
В прошлом году, 18 сентября, председатель КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы с президентом России предложил вернуть Волгограду название Сталинград и поставить на место памятник Дзержинскому. Путин ответил, что «надо подумать» над этим предложением, отметив, что решение такое должны принимать жители города.
