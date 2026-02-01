Волгоград вновь стал Сталинградом в честь 83-й годовщины победы в 1943 году

Волгоград вновь стал Сталинградом в честь 83-й годовщины победы в 1943 году

В городе-герое Волгограде идет подготовка к празднованию 83-й годовщины победы в Сталинградской битве (17 июля 1942-го — 2 февраля 1943-го) — одного из самых крупнейших и решающих сражений, переломивших ход Великой Отечественной войны и ставшим залогом полной победы Красной Армии.

День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается завтра, 2 февраля. Этот памятный день установлен Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».



В этот день 83 года назад представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал артиллерии Воронов и командующий Донским фронтом генерал-полковник Рокоссовский донесли Верховному Главнокомандующему товарищу Сталину:

Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.2.43 г. закончили разгром и уничтожение окруженной Сталинградской группировки противника…. Захвачено свыше 91000 пленных, из них более 2500 офицеров и 24 генерала, из которых: генерал-фельдмаршал (Фридрих Паулюс, сдался в плен 31 января 1943 года), генерал-полковников 2, остальные генерал-лейтенанты и генерал-майоры. В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились. Подсчет трофеев продолжается.

После окончания Сталинградской битвы трава на Мамаевом кургане не росла два года: земля сверху и внутри была наполнена огромным количеством металла. На каждый квадратный метр Мамаева кургана приходилось около 1000 осколков.



В городе на Волге идут масштабные приготовления к празднованию. Одним из них стало решение администрации о временной замене дорожных знаков «Волгоград» на «Сталинград» на основных въездах в город. Процесс этот будет завершен сегодня до конца дня. В официальном телеграм-канале администрации Волгограда указано:

Подготовка к дате начнется 1 февраля, рабочие муниципальных дорожных предприятий заменят таблички на всех основных въездах в город, чтобы уже утром 2 февраля жителей и гостей Волгограда встречали дорожные знаки с именем «Сталинград».

Прежние знаки будут возвращены спустя сутки после празднования Дня воинской славы.

Это не единственный день, когда Волгограду в память о героическом прошлом возвращают его прежнее название времен СССР. По решению муниципальных властей такое происходит девять раз в году в памятные даты Великой Отечественной войны с 2022 года. Согласно решению Городской думы, название «Сталинград» городу возвращают 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

В прошлом году, 18 сентября, председатель КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы с президентом России предложил вернуть Волгограду название Сталинград и поставить на место памятник Дзержинскому. Путин ответил, что «надо подумать» над этим предложением, отметив, что решение такое должны принимать жители города.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +20
    Сегодня, 18:44
    ❝ Одним из них стало решение администрации о временной замене дорожных знаков «Волгоград» на «Сталинград» на основных въездах в город ❞ —

    — Пора уже на постоянные менять ...
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +8
      Сегодня, 19:12
      Пора уже на постоянные менять ...

      Редчайший случай, когда с Воронцовым согласен. Если это разовая акция, народ воспримет ее как очередную показуху и это будет жирным минусом для правящей ЕР на осенних выборах
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +2
        Сегодня, 20:35
        это будет жирным минусом для правящей ЕР на осенних выборах

        И она проиграет выборы, да?
    2. Наган Звание
      Наган
      +9
      Сегодня, 19:14
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Пора уже на постоянные менять ...
      Давно пора. Сталин заслужил. А для тех, кто до сих пор верит хрущевской страшилке про монстра всех времен - разве те, кто защищал именно Сталинград, а не выдуманный Хрущем Волгоград, не заслужили?
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +4
        Сегодня, 19:59
        Пока в России есть еще люди, которые как Вы думают, я буду переживать за Россию, не как за капиталисстическое государство, а как за страну, в которой живут дети и внуки тех солдат непобедимой Красной армии, которая меня освободила в мае 1945 г. в Берлине!
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 20:10
        Цитата: Наган
        разве те, кто защищал именно Сталинград, а не выдуманный Хрущем Волгоград, не заслужили?

        Заслужили, но кто же даст вернуть Сталинграду своё имя, капитализм не для этого пришёл в Россию.
      3. Lako Звание
        Lako
        +2
        Сегодня, 20:42
        Когда то, напутствуя Рокоссовского на должность министра обороны Польши, Сталин сказал ему: "После моей смерти, на мою могилу принесут много мусора, но ветер истории развеет его и историческая правда будет восстановлена" Может уже пришло время?
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +6
      Сегодня, 19:18
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Пора уже на постоянные менять

      good hi
    4. invisible_man Звание
      invisible_man
      -5
      Сегодня, 19:37
      Пора уже на постоянные менять ...

      Иосиф Волгин.
    5. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +3
      Сегодня, 19:55
      А почему ВВП такое НЕ соображает???????? То же самое с Ленинградом!!!
    6. Fachmann Звание
      Fachmann
      +4
      Сегодня, 19:56
      Полностью поддерживаю!
      Сталинград!
      Моё детство крепко связано с Городом-Героем. В те времена, когда комплекс Родина-Мать строился.
      Мы с пацанами убегали на Мамаев курган, помню я стоял у мизинца памятника, который был выше меня.
      Даже мы, сопляки тогда, были против безликикого - "Волгоград"...
    7. VLAD-96 Звание
      VLAD-96
      0
      Сегодня, 20:48
      Надо конечно, Но сомневаюсь... Вряд ли поменяют.
      Имя Сталина для нашей власти с дрожью, как гром среди ясного неба. Они его боятся и не переваривают.
      По сути при правлении Сталина, всё нынешнее руководство страны без промедления поехало бы в тюрьмы с конфискацией да же у родственников, а некоторые личности под расстрел. По этому да же на праздновании 9 мая в день Победы стараются Сталина не упоминать!
    8. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 20:48
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Пора уже на постоянные менять ...

      Делать что ль больше нечего, кроме как гигатонну документов, справок, знаков и указателей менять? Хватит уже менять названия городов и улиц туда-сюда. Вот как называется, так пусть и дальше называется. И да, если бы город назывался Сталинград, то я был бы за сохранение название названия. Я в любом случае за сохранение названия, каким бы оно не было.
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +15
    Сегодня, 18:47
    Звучит по детский, он для меня всегда СТАЛИНГРАД как и Питер- Ленинград. Такой вот у меня каприз. sad
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +10
      Сегодня, 18:59
      Не каприз.... Это наша память......
      И наша задача донести и передать ее нашим детям, внукам....
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +8
        Сегодня, 19:02
        Это точное определение!
    2. ilnur31 Звание
      ilnur31
      +12
      Сегодня, 19:00
      вы не одинок для меня тоже ленинград ,свердловск, сталинград.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:21
        Ну да, память... давно это было, но именно 2 февраля, на МАМАЕВОМ КУРГАНЕ, нас "избранных" со всех школ города принимали в пионеры и галстуки на повязывали ВЕТЕРАНЫ!!!
        Стоит признать, что вся наша "избранность" заключалась в том, что на 43 "весёлые мордашки", были как раз те, кто не рвался шагать со всеми в ногу и отлынивал от "стройных рядов", любыми способами! Причём, отстающих/двоеЧников, среди нас не было... а было не мало из тех школ, которые с уклоном, как раньше это называли и математики, и физики, и спортсмены ... в общем, решили нас приобщить вот так, особо вразумительным способом!
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:14
        Цитата: ilnur31
        вы не одинок для меня тоже ленинград ,свердловск, сталинград.

        Я за,но против Свердловска всеми руками голосую.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +9
      Сегодня, 19:17
      Это не каприз.А память поколений.И должное уважение и почтение ,тех Героев
    4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +4
      Сегодня, 20:01
      И у меня такой "каприз"!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. isv000 Звание
    isv000
    +14
    Сегодня, 18:47
    Не пора ли прекратить эту чехарду с названиями и поступить по чести?! Большинство населения за то, чтобы вернуть г. Сталинград стране. Вот и ледокол с этим именем уже строиться. Волгоград - имя хорошее но! Сталинград - намоленное и кровью политое. Мой деда там был...
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 20:17
      Цитата: isv000
      Мой деда там был...

      А мой там остался...31 декабря 1942-го был ранен, 20 января 1943-го умер в госпитале.
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +8
    Сегодня, 18:48
    Можно, да и нужно, проявить бережливость, и новые знаки оставить. Ну и довести перенаименование до конца.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +12
    Сегодня, 18:49
    Сталинградская битва один из самых ярких примеров подвигов советского народа. Один дом Павлова держался по времени дольше, чем вся Европа под Гитлера легла.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +11
      Сегодня, 18:55
      Цитата: Младший рядовой
      Сталинградская битва один из самых ярких примеров подвигов советского народа. Один дом Павлова держался по времени дольше, чем вся Европа под Гитлера легла.

      В Европе, в г. Парыже, есть Сталинградская площадь. А у нас знаки дорожные таскают туда-сюда...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:19
        Цитата: isv000
        . Парыже, есть Сталинградская площадь. А у нас знаки дорожные таскают туда-сюда...

        Да потому что власть капиталистов от имя Сталин, в истерику впадает, сейчас вернётся и всем всучит "10 лет без права переписки".
    2. Альф Звание
      Альф
      +1
      Сегодня, 20:25
      Цитата: Младший рядовой
      Один дом Павлова держался по времени дольше, чем вся Европа под Гитлера легла.
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +12
    Сегодня, 18:50
    В истории навсегда останется Сталинградская битва. И снятие блокады Ленинграда.
    Волгоградская битва - это какой-то оксюморон.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 19:20
      Цитата: Eugen 62
      В истории навсегда останется Сталинградская битва.

      И город-герой Сталинград!
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:21
      С Ленинградом не так просто. Город был заложен Петром и назван типа в честь его святого, а по сути в его честь. Так что Санкт-Петербург. Как равно и Екатеринослав. Но Сталинград это величайшая битва величайшей войны, и он должен остаться не только в истории, но и на карте, хотя бы в память тех, кто был именно в Сталинграде.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 19:49
        Велика залуга переименовать Ниешанц в Питербурх.
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 20:09
          С Ленинградом действительно сложнее.
          Волгоград - название искусственное, и весь Мир знает этот город как Сталинград.
          А вот Санкт-Петербург - название историческое. С более чем 200-х летней историей, столица Российской Империи, со своими дворцами, мостами, событиями и главное людьми, которые жили и творили в городе Санкт-Петербург. Блокада Ленинграда - очень важное, но одно из, событий в жизни этого Великого города.
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Сегодня, 20:52
        Цитата: Наган
        Сталинград это величайшая битва величайшей войны, и он должен остаться не только в истории, но и на карте

        Абсолютно с вами согласен. Всегда лучшее название города было связано с великим событием. В особенности с битвами. У Ленинграда тоже героическая история. Он пережил тяжелейшую блокаду. Весь мир об этом знал. По крайней мере тогда. Новое (старое) название Ленинграда перечеркивает историю прежнего города.
  7. север 2 Звание
    север 2
    +5
    Сегодня, 19:28
    ну что за игра с историей , памятью , жертвами , Победой , с Великими именами Великих Вождей !!! На сутки возвращает городу Сталинграду его имя . И не надо прикрываться великой русской рекой Волгой , словно она в своих водах унесла навсегда имя этого города , а городу дали имя города на реке Волге , потому что Волга будет течь вечно . Между прочем если не Сталинград и не наши Герои там павшие и нас этим спавшие , то и Волга , возможно , текла бы уже под каким ни будь именем ей придуманным немцами , А мы говорим Волга течёт вечно . Река могла уже течь и под другим , немецким именем , если не горд Сталинград , наши войны , наши жертвы , наши вожди... Сами же в статье пишете , что там даже трава на земле не росла от количества металла оставленного немцами в земле что бы город Сталинград убить , а он победил !!! А победил потому , что вторая час этого метала была нашей , советской чтобы освободить он немцев . Только наш метал был ещё и закаленный кровью любви к Родине сотен тысяч советских солдат ! Вот кто мне объяснит , чего власти боятся навсегда городу Сталинграду вернуть его имя? По моему , так уже если так , то и на этот один день не надо с этим святым именем так "играться "
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +4
      Сегодня, 20:01
      Нечто подобное и с мавзолеем Ленина.
      То задрапировывают, то открывают.
      Вот так и в стране Россия, непонятный капитализм, без идеи и целей.
      Обидно и больно.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:26
      Цитата: север 2
      Вот кто мне объяснит , чего власти боятся навсегда городу Сталинграду вернуть его имя?

      Они боятся имя Сталина, как Чёрт ладана и креста.
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 19:30
    Это правильное переименование. Главное, чтобы не стали реальностью другие переименования, которые столь страстно желает Запад в морде лица Ляйенов и Трампов. Типа такого( понятно, что это фотошоп, но... как , как даже фотошоп в 2024 г. на эту тему вдруг стал возможен?)
  9. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    Сегодня, 19:36
    Решать конечно жителям города, но я уверен, что подавляющее большинство очень обрадовалось бы, если бы городу вернули ГЕРОИЧЕСКОЕ ИМЯ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА! Вот это был бы настоящий подарок жителям города. А то алкаша Ельцина почему-то почитают, а вернуть героическое имя не решаются. Прав Зюганов как не крути.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 20:04
      У меня родственники в Волгограде.
      Говорят, 50 на 50 %.
      Молодёж против переименования, старшее поколение за Сталинград.
  10. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +3
    Сегодня, 19:39
    Волгоград вновь стал Сталинградом
    Прочёл - и радость накатила, аж, чувствую, простуда отступает… Оказалось, мишура, а жаль, очень жаль…

    … представитель Ставки … и командующий Донским фронтом … донесли…
    Может, всё-таки «доложили»?
  11. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +3
    Сегодня, 19:53
    Позор, что до сих пор только ВРЕМЕННО вернули городу название Сталинград!
    am Ну а что другого ожидать от либерста ВВП, который ДО СИХ ПОР поддерживает позорный "ельцинцентр"!!!!
  12. nordscout Звание
    nordscout
    +3
    Сегодня, 19:55
    Есть стойкое мнение, что "Минхерц", новый Двор и "боярство" РФ, "стесняются" наших Побед в годы ВОВ 1941-1945 гг. и всего советского... Вот и с городом Воинской Славы - Сталинград - из той же "серии"... Власть стесняется, а народ безмолвствует... (почти по А.С.Пушкину "Борис Годунов")
  13. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +3
    Сегодня, 20:10
    Ребята! Все, кто писал сегодня ТАКИЕ коменты- хочу вас всех обнимать (я же всем вам гожусь в мать или бабушку) как немецкое дитья войны, которую освободили ваши отцы-деды-прадеды!!!!
    Низкий поклон всем солдатам и офицерам КРАСНОЙ АРМИИ. Вечная слава вам!!!!
  14. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 20:23
    Мавзолей раздрапируйте, пожалуйста!